Сеть заброшенных туннелей Уфы

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:54

Бегущий человек Просмотров: 90 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 00:54 by

Точное расположение этих туннелей сталкеры тщательно скрывают. Неизвестно, проникли ли сталкеры туда самостоятельно или побывали там вследствие каких-либо обстоятельств. В любом случае, даже несмотря на минимум фото, это один из интереснейших заброшенных объектов в нашей коллекции. Неизвестно также протяженность туннелей и их количество.Известно только, что эти туннели находятся в черте города Уфа, расположены на глубине 15-20 метров, а недалеко от этого места расположена военная часть. Некоторые участки сети туннелей имеют более или менее ухоженный характер и приводят к наглухо закрытым дверям. Можно только строить догадки, это аварийный выход из объекта или вход в еще действующие или законсервированные для каких-то целей помещения. Из картинок можно понять, что объект имел отопление на угле и, скорее всего, генераторную комнату. Ряд туннелей имеют вид «магистралей», другие служат вспомогательными элементами.Света на объекте нет, оранжевое пятно на некоторых фото – от осветительного фонаря. Автора фото не указываем по этическим соображениям.

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