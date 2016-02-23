Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Заброшки

Сеть заброшенных туннелей Уфы

Точное расположение этих туннелей сталкеры тщательно скрывают. Неизвестно, проникли ли сталкеры туда самостоятельно или побывали там вследствие каких-либо обстоятельств. В любом случае, даже несмотря на минимум фото, это один из интереснейших заброшенных объектов в нашей коллекции. Неизвестно также протяженность туннелей и их количество.
Известно только, что эти туннели находятся в черте города Уфа, расположены на глубине 15-20 метров, а недалеко от этого места расположена военная часть. Некоторые участки сети туннелей имеют более или менее ухоженный характер и приводят к наглухо закрытым дверям. Можно только строить догадки, это аварийный выход из объекта или вход в еще действующие или законсервированные для каких-то целей помещения. Из картинок можно понять, что объект имел отопление на угле и, скорее всего, генераторную комнату. Ряд туннелей имеют вид «магистралей», другие служат вспомогательными элементами.

Света на объекте нет, оранжевое пятно на некоторых фото – от осветительного фонаря. Автора фото не указываем по этическим соображениям.

Сеть заброшенных туннелей Уфы
Сеть заброшенных туннелей Уфы
Сеть заброшенных туннелей Уфы
Сеть заброшенных туннелей Уфы
Сеть заброшенных туннелей Уфы
Сеть заброшенных туннелей Уфы
Сеть заброшенных туннелей Уфы
Сеть заброшенных туннелей Уфы
Сеть заброшенных туннелей Уфы
Сеть заброшенных туннелей Уфы
Сеть заброшенных туннелей Уфы
Сеть заброшенных туннелей Уфы
Сеть заброшенных туннелей Уфы
Сеть заброшенных туннелей Уфы
Сеть заброшенных туннелей Уфы
Сеть заброшенных туннелей Уфы
Сеть заброшенных туннелей Уфы
Сеть заброшенных туннелей Уфы
Сеть заброшенных туннелей Уфы

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:54
Сегодня, 00:54 by Бегущий человекПросмотров: 90Комментарии: 1
+5

Ключевые слова: Уфа туннели подземные лазы сырость заброшенный объект

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 00:58
0
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (1683|0)
Публикаций: 148
Комментариев: 1 154
Вообще среди молодежи бытует ошибочное мнение, что сталкеры не раскрывают местонахождение "злачных" мест. Не раскрывают только Кавесы (хабарщики), которые тащат с объекта все, что тащить им не лень. Боятся, что место станет баяном, и все растащат за них.
Статья интересная, плюс. Местечко атмосферное.
Зарегистрирован: 23.02.2016
       
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.