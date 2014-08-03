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Страшные Арты

Бестиарий охотников за привидениями 2

Юбилейная 900 публикация. По новостям - Новые «Охотники за привидениями» получили рабочее название Rust City («Город ржавчины»).

Ну этот из коллекции игрушек по охотникам, в мультсериалах его не было
Бестиарий охотников за привидениями 2

Гозер из первого фильма
Бестиарий охотников за привидениями 2
Бестиарий охотников за привидениями 2

Ну этого товарища я не знаю, скорее всего тоже из коллекции игрушек
Бестиарий охотников за привидениями 2

Лизун же! Самый популярный призрак - три фильма и три мультсериала. Лизун удостоился своего мультсериала "Лизун и настоящие охотники за привидениями", эдакий "Том и Джерри" в мире призраков.
Бестиарий охотников за привидениями 2

Игон Спенглер, теперь исследует загробный мир более детально, интересно как обыграют в новом фильме.
Бестиарий охотников за привидениями 2

Темпус из "Экстремальных охотников за привидениями", 18 серия, Призрак постапокалиптического будущего
Бестиарий охотников за привидениями 2

Ктулху из второго сезона "Настояших охотников за привидениями". Побеждён, но не уничтожен и не помещён в ловушку, а его гигантские останки устремились в заоблачную ввысь, так что Кайли Гриффин может с ним пободаться
Бестиарий охотников за привидениями 2


Автор - T-RexJones (он же Tristan Jones).
Источник.
Сегодня, 19:12 by Nik_dkПросмотров: 7Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Охотники за привидениями арты бестиарий призраки демоны

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 19:27
0
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 712
Комментариев: 8 236
Игон Спенглер на монстра мало похож))
Но интересно, прикольные такие чуваки. А Лизуна даже я знаю))
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
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