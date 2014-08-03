Бестиарий охотников за привидениями 2

Nik_dk Просмотров: 7 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 19:12 by

Юбилейная 900 публикация. По новостям - Новые «Охотники за привидениями» получили рабочее название Rust City («Город ржавчины»).Ну этот из коллекции игрушек по охотникам, в мультсериалах его не былоГозер из первого фильмаНу этого товарища я не знаю, скорее всего тоже из коллекции игрушекЛизун же! Самый популярный призрак - три фильма и три мультсериала. Лизун удостоился своего мультсериала "Лизун и настоящие охотники за привидениями", эдакий "Том и Джерри" в мире призраков.Игон Спенглер, теперь исследует загробный мир более детально, интересно как обыграют в новом фильме.Темпус из "Экстремальных охотников за привидениями", 18 серия, Призрак постапокалиптического будущегоКтулху из второго сезона "Настояших охотников за привидениями". Побеждён, но не уничтожен и не помещён в ловушку, а его гигантские останки устремились в заоблачную ввысь, так что Кайли Гриффин может с ним пободатьсяАвтор - T-RexJones (он же Tristan Jones).

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