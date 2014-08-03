Бестиарий охотников за привидениями 2

Бестиарий охотников за привидениями 2Юбилейная 900 публикация. По новостям - Новые «Охотники за привидениями» получили рабочее название Rust City («Город ржавчины»).
Ну этот из коллекции игрушек по охотникам, в мультсериалах его не было
Гозер из первого фильма
Ну этого товарища я не знаю, скорее всего тоже из коллекции игрушек
Лизун же! Самый популярный призрак - три фильма и три мультсериала. Лизун удостоился своего мультсериала "Лизун и настоящие охотники за привидениями", эдакий "Том и Джерри" в мире призраков.
Игон Спенглер, теперь исследует загробный мир более детально, интересно как обыграют в новом фильме.
Темпус из "Экстремальных охотников за привидениями", 18 серия, Призрак постапокалиптического будущего
Ктулху из второго сезона "Настояших охотников за привидениями". Побеждён, но не уничтожен и не помещён в ловушку, а его гигантские останки устремились в заоблачную ввысь, так что Кайли Гриффин может с ним пободаться
Автор - T-RexJones (он же Tristan Jones).
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Сегодня, 19:12 by Nik_dkПросмотров: 7Комментарии: 1
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