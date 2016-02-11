У моря, где край земли

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:35

Причина: Стилистика автора сохранена.

Tengu Просмотров: 115 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 00:35 by

1.Тропа огибала сопку, разветвляясь надвое, и было не видно, что там, за поворотом. Он (тот, кто рассказал мне об этой прогулке) остановился на развилке, раздумывая, куда свернуть. Посмотрел вправо - тропа, посмотрел влево - ?!!.. Вдали, на тропе, на пологом гребне плоскогорья, поросшего деревьями, торчала высокая темная фигура. Возможно, человек, но двухметровый и, видимо, в объемном капюшоне. Черный - в закатном воздухе. Он опешил, проморгался, снова уставился туда - никого на тропе. Фигура, пожалуй, могла и за поворотом скрыться - там тропа закладывала вираж. Но проверять догадку он не стал. Свернул вправо.Неделю спустя бродил он снова в тех местах. На сей раз шел он лесом. Впереди замаячило открытое пространство. И тут стало ему казаться, что вокруг что-то не так. Как будто вот здесь - один день, а вот там - уже какой-то другой. Разная освещенность, разная влажность, температура воздуха... Звуки. Те леса практически в любую погоду звенят на тысячу ладов от цикад, перекликаются пронзительными птичьими голосами. И этот лесной оркестр словно бы сменил тембр. Или показалось? Но вот и деревья, и травы чуточку другие. Возможно, это остатки посадок? И открытое пространство за стволами не просто так?.. Возможно. Но он инстинктивно поднял с земли увесистую палку и пошел дальше с ней. А это человек, привыкший путешествовать по безлюдным местам, отлично чувствующий себя на природе в собственной компании. Не горожанин, неожиданно оказавшийся вдали от шума мегаполиса.Он вышел на открытое место. Раньше там, вероятно, стояла чья-то ферма. Или только планировалась, потому что следов жилья не было - просто участок, отвоеванный у рыжего леса. Высились посреди заросшего травой участка столбы электропередачи - без проводов, правда. В тех краях они обычно деревянные. Берется высоченный ствол, слегка обтесывается - и столб готов. Можно даже не красить. Пустырь сам по себе был не странный - на грани леса и цивилизации и не такое можно встретить. Но чувство, что он где-то не совсем там, где должен быть, не ослабевало. Стоял он долго, созерцал местность. Пытался понять, в чем тут секрет. И вдруг услышал звук мотора и колес. Рядом, но вне поля видимости. Дорога там не для машин, но, как известно, чем круче джип, тем дальше идти за трактором. Он честно ждал этот невидимый джип. А тот тарахтел себе потихонечку, громыхал подвеской по камням. Где-то вот прямо рядом, чуть ли не за спиной. Потом исчез. Так и не показавшись. На этом месте он понял, что хватит с него. Развернулся и пошел обратно по своим следам. Сквозь "какой-то не такой" лес, в "какой надо" лес - туда, где ждал его собственный джип.Я потом, конечно, спрашивала - возвращался ли он в те места? Не, не доводилось. Может, когда-нибудь. Но не тянет, не тянет.2.А это было тоже у моря, где край земли (другого моря, другой земли). Это я в комментариях рассказывала. Маленький бонус-эпизод. Гуляли большой компанией по обрывам. Ветер, высокая трава и рыжие скалы. В тот день я непрерывно что-нибудь теряла, да так странно. Ну телефон из кармана вывалился - ладно, ну панамку сдуло, так ветер же! Но и ветровка моя, перекинутая через сумку, незаметно сползла в траву, пришлось за ней возвращаться. А мне помнилось, что я ее к сумке привязала. За рукава, я часто так делала. Развязалась, что ли?.. Потом лопнул на руке мой браслет. Браслет был деревянный, из красных и золотистых бусинок-ягодок. Нет, я им ни за какую ветку не зацепилась - леска лопнула сама по себе. Я успела поймать рассыпающиеся бусины в горсть, ссыпала их в карман. Они так медленно соскальзывали с запястья... На обратном пути мне стало чуточку стыдно. Было такое ощущение, будто кто-то весь день пытался взять себе что-нибудь на память, а я все до последней бусинки удержала. Ничего сверхъестественного в тот день не происходило. Змею в высокой траве встретили, это да. Я ее в последний момент заметила, но заметила ж... Когда мы поехали туда снова, через пару дней, рассыпавшийся браслет так и лежал в кармане куртки. И я сдалась - я вытряхнула бусины и широко, веером, швырнула их по обрывам, по скалам над синим заливом. На! Подарок. Просто так.Давно не была в тех местах...

Ключевые слова: Лес машина браслет авторская история

Другие, подобные истории: