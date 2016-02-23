Морские мальчикиМоре было синее, как небо, на отмель набегали прозрачные волны. На блестящем белом песке морского берега играли два маленьких мальчика. Им нечего было делать, только забавляться.
И вот, может быть, именно поэтому им вскоре надоели игры. Один из них, зевнув, сказал другому:
- Ах, братец, подумай, как было бы весело и хорошо, если бы мы могли играть там, на морском дне. Мне надоели цветы, которые цветут у нас на земле. В глубине моря должны быть другие, гораздо лучшие цветочки. Там у нас были бы простые коротенькие платья и нас не заставляли бы прятаться от дождя.
В эту минуту в волнах послышался шум, и высокий пронзительный голосок закричал:
- Не останавливай меня, не останавливай меня, я хочу...
На отмель хлынула большая волна, и когда вода отбежала назад, братья увидели, что на песке лежит морской мальчик с рыбьим хвостом вместо ног и протягивает к ним руки, желая с ними познакомиться.
Сначала они не знали, что им делать, но он был такой миленький и веселый и так смешно извивался на песке, что мальчики с земли перестали его бояться.
Они разговорились. Он рассказал им о своей жизни в море, о веселых рыбках, о смешных морских ежах, и вскоре они согласились на один день и на одну ночь поменяться с ним местами. Он призвал к себе своего маленького брата и вместе с ним пополз к берегу. Мальчики же с земли прыгнули в воду.
Заплескалась вода, забелела пена. Они немного испугались. Но вот перед ними появилась зеленая крыша великолепного дворца морской царицы.
На заре следующего утра на берегу океана снова встретились четыре мальчика, и вы не можете себе представить, какие у них были вытянутые, недовольные лица.
Мальчики с земли сразу сказали:
- Ни за что на свете мы не хотим больше меняться с вами местами...
- А мы даже не могли бы сделать этого, - закричали морские мальчики и бросились в море.
Они нырнули в глубину, потом снова подплыли к берегу, чтобы еще поговорить со своими знакомыми. Побыв в море, они повеселели, и старший из них сказал:
- Только подумать, вы, бедняги, должны ходить на каких-то двух смешных штуках, а потом вам приходится сидеть на стульях! Как это неудобно, как трудно.
В ответ один из мальчиков с земли сказал:
- Вы, может быть, думаете, что мы веселились? Моя кровать была коротка для меня, кроме того, мне пришлось лежать на мокрых морских растениях. Все ваши над нами смеялись, потому что у нас по две ноги и мы не умеем плавать, как вы. Потом, когда я лежал на каком-то обломке, один из ваших разбудил меня. Он хотел навязать мне на шею ус акулы. Я этого не мог вынести, и мы с братом сели на двух дельфинов и выехали на них на берег. Довольно с нас моря! Для нас хороша только земля.
Не знаю, случилось ли все это в самом деле или обоим мальчикам приснился один и тот же странный сон.
Одно я могу сказать наверное: оба брата никогда больше не ворчали. Игра в мяч, плавание, гулянье с этого дня сделались для них только наслаждением.
Автор - Вандергриф Маргарет.
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Новость отредактировал Qusto - Вчера, 20:57
Вчера, 20:57 by Marion PhaunaПросмотров: 31Комментарии: 2
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