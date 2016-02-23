Морские мальчики

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 20:57

Marion Phauna Просмотров: 31 Комментарии: 2 +2 Вчера, 20:57 by

Море было синее, как небо, на отмель набегали прозрачные волны. На блестящем белом песке морского берега играли два маленьких мальчика. Им нечего было делать, только забавляться.И вот, может быть, именно поэтому им вскоре надоели игры. Один из них, зевнув, сказал другому:- Ах, братец, подумай, как было бы весело и хорошо, если бы мы могли играть там, на морском дне. Мне надоели цветы, которые цветут у нас на земле. В глубине моря должны быть другие, гораздо лучшие цветочки. Там у нас были бы простые коротенькие платья и нас не заставляли бы прятаться от дождя.В эту минуту в волнах послышался шум, и высокий пронзительный голосок закричал:- Не останавливай меня, не останавливай меня, я хочу...На отмель хлынула большая волна, и когда вода отбежала назад, братья увидели, что на песке лежит морской мальчик с рыбьим хвостом вместо ног и протягивает к ним руки, желая с ними познакомиться.Сначала они не знали, что им делать, но он был такой миленький и веселый и так смешно извивался на песке, что мальчики с земли перестали его бояться.Они разговорились. Он рассказал им о своей жизни в море, о веселых рыбках, о смешных морских ежах, и вскоре они согласились на один день и на одну ночь поменяться с ним местами. Он призвал к себе своего маленького брата и вместе с ним пополз к берегу. Мальчики же с земли прыгнули в воду.Заплескалась вода, забелела пена. Они немного испугались. Но вот перед ними появилась зеленая крыша великолепного дворца морской царицы.На заре следующего утра на берегу океана снова встретились четыре мальчика, и вы не можете себе представить, какие у них были вытянутые, недовольные лица.Мальчики с земли сразу сказали:- Ни за что на свете мы не хотим больше меняться с вами местами...- А мы даже не могли бы сделать этого, - закричали морские мальчики и бросились в море.Они нырнули в глубину, потом снова подплыли к берегу, чтобы еще поговорить со своими знакомыми. Побыв в море, они повеселели, и старший из них сказал:- Только подумать, вы, бедняги, должны ходить на каких-то двух смешных штуках, а потом вам приходится сидеть на стульях! Как это неудобно, как трудно.В ответ один из мальчиков с земли сказал:- Вы, может быть, думаете, что мы веселились? Моя кровать была коротка для меня, кроме того, мне пришлось лежать на мокрых морских растениях. Все ваши над нами смеялись, потому что у нас по две ноги и мы не умеем плавать, как вы. Потом, когда я лежал на каком-то обломке, один из ваших разбудил меня. Он хотел навязать мне на шею ус акулы. Я этого не мог вынести, и мы с братом сели на двух дельфинов и выехали на них на берег. Довольно с нас моря! Для нас хороша только земля.Не знаю, случилось ли все это в самом деле или обоим мальчикам приснился один и тот же странный сон.Одно я могу сказать наверное: оба брата никогда больше не ворчали. Игра в мяч, плавание, гулянье с этого дня сделались для них только наслаждением.Автор - Вандергриф Маргарет.

Ключевые слова: Мальчики сказка вода

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