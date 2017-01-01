Спустя годы

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:14

Причина: Стилистика автора сохранена

Lietwood Просмотров: 200 Комментарии: 0 +8 Сегодня, 00:14 by

Я родилась маленькой и болезненной. Мама, отчаявшаяся уже иметь детей, сдувала с меня пылинки, отец боялся брать на руки. Семья была полной и абсолютно счастливой, пока я не начала болеть.С трёх лет меня мучили адские головные боли, простуда ежемесячно и прочее-прочее. Врачи разводили руками - мол, слабенькая, перерастёт. Но болезни не отступали, и мама нашла вещунью.Я ее помню. Маленькая сухая старушка с удивительно ясными голубыми глазами. Мария. Для меня тогда - баба Маша. Мы ездили к ней за тридевять земель, привозили святую воду. Меня, по обыкновению, из комнаты выставляли, и я не слышала, о чем они шепчутся, но зачастую после этих визитов мне становилось лучше.Когда мне было лет 5, мама заболела. Врачи диагностировали аневризму сосудов головного мозга - мерзкая и крайне опасная болезнь. Мы снова поехали к Марии, и я впервые все увидела. Мария злилась. Фыркала на привезённую воду и потом вовсе вылила её - сказала, что она не святая. После этого меня с папой отправили на улицу, а мама вышла в слезах спустя час.Прошло ещё 10 лет. Мама попала в больницу с совершенно другим диагнозом, и так сложилось, что была необходима операция. Мама долго не решалась, было неизвестно, выйдет ли из наркоза. Но решение принято, операция сделана, и я еду к ней, по пути покупая огромный букет белых хризантем. В палату первым заходит папа, я слышу расстроенное: "А где же дочка?", тут захожу и я. Улыбаюсь, протягиваю ей букет, мы смеёмся, пьём чай. Но я вижу, что мама хочет что-то сказать и все не решается.Она рассказала мне, что тогда срывалось с её языка, уже позже, когда вернулась домой. И рассказ этот был именно о том визите к Марии 10 лет назад. От маминого лица:"Она тогда сказала мне, что операцию на мозге я не сделаю, да и не нужно мне это будет. В больницу я попаду с другим недугом. "И, - говорит, - вижу палату: белые стены, одеяло голубое, потрепанное. Ты ждёшь, все в окно выглядываешь. А, вот, приехали. Вижу тебя в палате и дочь твою с белыми цветами".Не знаю, кем была эта женщина, но спустя 10 лет в маминой палате с белыми стенами и голубым одеялом долго стояли белые цветы.

Ключевые слова: Мама больница бабушка пророчество болезнь авторская история

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