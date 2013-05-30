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Истории из жизни

Чёрная вдова

...2001 год. Год окончания школы. Провальное время. Годы учёбы и подготовки, и с прекрасными баллами вместо дневного отделения - только заочное. Горю не было предела, это сильно надломило меня. В январе 1 сессия, с 3 января начинаются занятия. Нужно ехать в областной центр.

Папа на работе узнал адрес, где можно остановиться, ему посоветовала коллега, сказала - очень приличная женщина сдаёт комнату посуточно. Ее дочь много лет у неё останавливалась. В одной комнате постоянно живут 2 девочки. Вторая комната - сдаётся посуточно. В третьей комнате живёт сама хозяйка.

Собрали вещи, приехали. Предварительно созвонились. Баба Лена пенсионерка и городской номер телефона. Квартира расположена в центре города, очень просторная.

Когда я вошла в квартиру, то в гостиной сразу поразил огромный шкаф красного дерева со стеклянными витринами, обилие всякой хрустальной посуды и всевозможных сувениров. В квартире очень качественная мебель и ковры, хороший, хоть и не современный ремонт. Сразу в голову пришла мысль - зачем сдаёт комнату посуточно, ведь не нуждается же. В комнате очень много фотографий в красивых рамах. На фотографиях очень красивая женщина блондинка с длинными волосами, а вот она в лыжном костюме. А вот она с мужчиной. Вот с ребёнком.

В первый вечер она велела переночевать в комнате, где постоянно жили 2 девочки. Ее комната рядом. Я постелила привезённое постельное белье, перед сном взяла учебник, стала читать. Баба Лена никак не укладывалась, раза 3 заглянула спросила, сплю ли я и не нужно ли чего, может чаю. Я слышала ее шаги до 2 ночи. Потом уснула.
Приснился сон - в гостиной много людей, едят, пьют красное вино, курят и смеются. Я будто ищу бабу Лену, хочу спросить, что происходит, что тут за люди, ведь договаривались, что приеду. И вдруг эти люди как начали стучать ногами под столом, смотрю вниз, а вместо ног - копыта. Я проснулась, слышу - вся посуда в гостиной звенит, как будто и правда кто-то топает. На часах - 4 утра. Через несколько минут все стихло. Я списала все на нервы.

На второй день приехали девочки. Они работают в больнице и учатся в мед. институте. Живут постоянно, баба Лена с них недорого берет. Одну из девушек звали Ольга. На мою фразу, что баба Лена болеет, что ли, раз ей нужны медики под боком, зачем сдаёт квартиру, вроде не нуждается.
Сначала Ольга отмахнулась, типа мне наплевать, хорошая квартира в центре за такие деньги просто счастье.
Потом спустя время она рассказала.

... Баба Лена - это красивая блондинка с фото, она родилась в Сочи. Спортсменка.
Познакомился с ней прокурор из нашего города, пока отдыхал с семьей в Сочи. Любовь безумная была. Сюда ее привёз. Устроил машинисткой в прокуратуру. Из семьи ушёл, купил или получил эту квартиру. Жили очень счастливо, путешествовали - объездили весь Союз. Сын родился.
Сыну было 4 года, когда мужа застрелили.
Она вышла замуж второй раз. Муж работал на мясокомбинате. Рука попала в аппарат, закрутило по плечо. Умер от потери крови.
От второго брака сын.
На 40 день после смерти второго мужа, сыновья выпили и разодрались, один орал - мы нормально живём потому, что его отец прокурор и квартирой и машиной обеспечил, второй орал, что его отец их воспитал и в 90-е годы они не умерли с голоду, потому что он мясо с работы носил. Старший брат толкнул младшего. Он упал виском об угол стола. Не приходя в себя через несколько дней умер.
Старшего брата посадили. У него осталась семья, жена и ребёнок. Им и помогает баба Лена, отдаёт деньги от сдачи квартиры.
Третий её муж - это мужчина, который пришёл купить старенькую Волгу, которую баба Лена выставила на продажу после смерти 2-го мужа. Они начали общаться. Ходить к друг другу в гости. Он разбился на этой Волге через год после знакомства.
Берет Баба Лена за квартиру мало, потому что боится оставаться ночами одна. Говорит - то проклятье тут, то черти. Она почему-то думает, что черти ее не достанут, если в соседней комнате, первой от коридора, кто-то есть. Типа через вас они до меня не могут добраться, говорит она.

Сны плохие повторялись, то ли я была под впечатлением от услышанного, то ли и правда что-то есть. Из квартиры съехала не дожидаясь срока, хоть и проплатила вперёд и все думала - как баба Лена с ума ещё не сошла от всего этого, непонятно.

23-08-2022, 17:10 by HecateПросмотров: 1 318Комментарии: 21
+28

Ключевые слова: Черная вдова баба Лена муж сын смерть квартира черти сны авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
23 августа 2022 18:13
0
Группа: Посетители
Репутация: (104|-8)
Публикаций: 24
Комментариев: 2 453
В среде мужчин тоже подобное есть. У меня знакомый один, престарелый мужик, фиг знает сколько раз был женат, всё жёны умирают. Сейчас очередной раз женат.
Равновесные силы... . Именно они участвуют в создании брачных отношений. Если мужчина такой, то женщина должна быть противоположной и наоборот. Мелочь какая-то, где присутствует одинаковость, является фоном, который служит поводом к взаимодействию основных разнородных зарядов. К примеру мужчина и женщина любят улицу, но он по основному заряду ответственен, а она ветрена. Симпатизируют они друг другу улицей, а вот притяжение на долгий брак осуществляется разнородностью зарядов.
К примеру, мужчина и женщина одинаково любят деревню - фон, а по основному заряду он закрыт и одинок, а она - душа компании. Вот и будут вместе долго жить... . Только посмотришь в их дипломы для сравнения, так там, где у женщины тройбан, у мужчины - 4 или 5, а где у женщины 5, там у мужчины - 3.
Если основной заряд у мужчины и женщины - сила и слабость, то равновесие будет осуществляться именно по этому пути. Сила от энергии напоминает силу от опыта. Причём, в парах обычно происходит взаимообмен зарядами. Как обычно бывает, если слабый становится сильным просто так, то он усиливает эту силу в себе по принципу - "наконец-то". Именно потенциал силы в себе губит слабого. Погибель в таких случаях полностью зависит от степени сверхценности какого-либо качества в себе. Обесценишь силу - выживешь, превознесёшь - погибнешь. Плюсанул, тема актуальна.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#2 написал: Kinigos
23 августа 2022 18:41
+1
Группа: Посетители
Репутация: (401|-3)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 847
Баба Лена расплачивается за всё хорошее. Её потенциал хорошо качнул весы а одну сторону, на какое-то время даже удержал, но потом противодействие мощно откатило их не обратно, а противоположно.
Давно поняла - незаслуженно получил - не радуйся, отдашь вдвойне.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#3 написал: Плюшечка
23 августа 2022 18:47
+1
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 83
Цитата: Eifersucht
В среде мужчин тоже подобное есть. У меня знакомый один, престарелый мужик, фиг знает сколько раз был женат, всё жёны умирают. Сейчас очередной раз женат.
Равновесные силы... . Именно они участвуют в создании брачных отношений. Если мужчина такой, то женщина должна быть противоположной и наоборот. Мелочь какая-то, где присутствует одинаковость, является фоном, который служит поводом к взаимодействию основных разнородных зарядов. К примеру мужчина и женщина любят улицу, но он по основному заряду ответственен, а она ветрена. Симпатизируют они друг другу улицей, а вот притяжение на долгий брак осуществляется разнородностью зарядов.
К примеру, мужчина и женщина одинаково любят деревню - фон, а по основному заряду он закрыт и одинок, а она - душа компании. Вот и будут вместе долго жить... . Только посмотришь в их дипломы для сравнения, так там, где у женщины тройбан, у мужчины - 4 или 5, а где у женщины 5, там у мужчины - 3.
Если основной заряд у мужчины и женщины - сила и слабость, то равновесие будет осуществляться именно по этому пути. Сила от энергии напоминает силу от опыта. Причём, в парах обычно происходит взаимообмен зарядами. Как обычно бывает, если слабый становится сильным просто так, то он усиливает эту силу в себе по принципу - "наконец-то". Именно потенциал силы в себе губит слабого. Погибель в таких случаях полностью зависит от степени сверхценности какого-либо качества в себе. Обесценишь силу - выживешь, превознесёшь - погибнешь. Плюсанул, тема актуальна.

Ой, как здорово) мы с мужем аттестаты сравнивали. У нас также))
Зарегистрирован: 22.01.2018
#4 написал: Kinigos
23 августа 2022 18:55
-5
Группа: Посетители
Репутация: (401|-3)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 847
Цитата: Плюшечка
Ой, как здорово) мы с мужем аттестаты сравнивали. У нас также))

Очень здорово будет, если ваш муж коньки отбросит...?
Не совсем о том речь, в этом вопросе действует не только парциальная энергия, но и третий закон Ньютона - сила противодействия, помноженная на должок.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#5 написал: Eifersucht
23 августа 2022 19:30
+2
Группа: Посетители
Репутация: (104|-8)
Публикаций: 24
Комментариев: 2 453
Цитата: Kinigos
Цитата: Плюшечка
Ой, как здорово) мы с мужем аттестаты сравнивали. У нас также))

Очень здорово будет, если ваш муж коньки отбросит...?
Не совсем о том речь, в этом вопросе действует не только парциальная энергия, но и третий закон Ньютона - сила противодействия, помноженная на должок.

Не слушайте, Плюшечка, всё, что касается отбрасывания коньков - касается силы. У вас с мужем вполне может быть совершенно иной потенциал. В мире заряда сила, ответственность, специалитет, красота и гармония, судьба, идеалы и стремления - одинаковы по своему качеству. Сила только в мире слабых является ценностью. Если сильный для себя будет сильным, собственная сила обернётся против хозяина. Так что радуйтесь собственному супругу и будьте счастливы.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#6 написал: Kinigos
23 августа 2022 19:37
0
Группа: Посетители
Репутация: (401|-3)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 847
Цитата: Eifersucht
Если сильный для себя будет сильным, собственная сила обернётся против хозяина

Так и происходит. А со слабыми жизнь уныла, да и не жизнь это..имею ввиду партнёрство. И всё на себе тащить - тоже не по кайфам.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#7 написал: Афина Паллада
23 августа 2022 21:38
+2
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 22
«И на смерть роком обречен поцеловавший эти губы...»
Аврора Карловна Шернваль Карамзина и Наталья Петровна Голицина - воистину роковые красавицы своего времени (черные вдовы), окруженные мистическим ореолом не только благодаря народной молве и талантливому перу А. С. Пушкина. Это классика жанра! У губернатора Ямайки не было в друзьях такого талантливого поэта, зато была жена, которая воистину оказалась чёрной вдовой, и дом, полный "привидений", благодаря которому он сошел с ума. Подобные истории повторялись и будут повторяться. Ничего сверхъестественного тут нет. Это всё равно, что истории о проклятых драгоценных камнях, у которых кровавый след в истории. Что касается вашего сна, то мне кажется, что Вы вспомнили фильм "Ваши пальцы пахнут ладаном", отсюда и копыта. blush
За историю +
Зарегистрирован: 21.10.2021
#8 написал: Jako tako
23 августа 2022 21:45
+7
Группа: Посетители
Репутация: (253|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 146
Хосподи Боже мой… равновесные силы… я сейчас смехом соседей напугаю. где блин логика? да кому будет интересен человек-абсолютная противоположность? Он значит любит тусить, а она любит дома сидеть перед телевизором. Долго они так проживут только в том случае, если обоих это устраивает. А я не вижу смысла в такой семейной жизни, если каждый занимается только своими делами, делает только то, что ему нравится. Он значит любит настолки, а ей может стол интересен в других смыслах. И вот сидит она, скучает, ну раз с ним поиграла, ну два. А дальше-то что? Про музыку, фильмы и политику я вообще молчу.
Равновесные силы.. weary
проблема не в этом. Истинной причиной может быть масса вещей. Женщина фактически увела мужчину из семьи. Или сам мужчина увелся, как уж там удобнее сказать. Так может банально в карме дело-то?
А может женщина вообще из таких, которым не надо семью создавать. Слышала и такие истории.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#9 написал: Kinigos
23 августа 2022 21:50
-4
Группа: Посетители
Репутация: (401|-3)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 847
Цитата: Афина Паллада
Ваши пальцы пахнут ладаном",

Извините, так и надо вам
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#10 написал: Шахерезада
23 августа 2022 22:01
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 173
Интересная история +++++
А вот интересная на мой взгляд статья о феномене черной вдовы My Webpage
Зарегистрирован: 24.05.2014
   
#11 написал: Tigger power
23 августа 2022 23:00
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2961|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 139
Цитата: Шахерезада
Интересная история +++++
А вот интересная на мой взгляд статья о феномене черной вдовы My Webpage

Почитала, спасибо. Тут действительно можно разобраться с помощью психологии.
Цитата: Eifersucht
Симпатизируют они друг другу улицей, а вот притяжение на долгий брак осуществляется разнородностью зарядов.
К примеру, мужчина и женщина одинаково любят деревню - фон, а по основному заряду он закрыт и одинок, а она - душа компании. Вот и будут вместе долго жить..

И тут согласна, они как пазлы дополняют недостающие элементы друг друга, да и интересней намного.
Отличная история +
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#12 написал: Kreisleiter13
23 августа 2022 23:49
+3
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 609
Квартира какая-то непонятная и бабуля чего-то недоговаривает.
Зарегистрирован: 8.10.2014
    
#13 написал: Шахерезада
Вчера, 00:03
+2
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 173
Цитата: Kreisleiter13
Квартира какая-то непонятная и бабуля чего-то недоговаривает.
Я бы даже сказала нехорошая, коль нечисть в ней по ночам собирается.
Зарегистрирован: 24.05.2014
   
#14 написал: Eifersucht
Вчера, 06:29
-2
Группа: Посетители
Репутация: (104|-8)
Публикаций: 24
Комментариев: 2 453
Цитата: Jako tako
Хосподи Боже мой… равновесные силы… я сейчас смехом соседей напугаю. где блин логика? да кому будет интересен человек-абсолютная противоположность? Он значит любит тусить, а она любит дома сидеть перед телевизором. Долго они так проживут только в том случае, если обоих это устраивает.

Весьма сложно выявить доминанту заряда, это доступно только и абсолютно равновесным силам. А ваши соседи совсем близко от вас? Или у вас хохот зычный? Это обоих устраивает, потому что только в таком случае они друг друга дополняют и замещают. Что у одного человека не хватает - у другого навалом и наоборот. Равновесным силам не нужны разводы, они нужны несовместимым парам.
Цитата: Jako tako
А я не вижу смысла в такой семейной жизни, если каждый занимается только своими делами, делает только то, что ему нравится.

Так не вы одна думаете, так думает большинство, потому и разводов очень и очень много.
Цитата: Jako tako
Равновесные силы..

В древности на великую равновесную силу всегда обращали внимание. Дело в том, что с тех пор минуло масса времени, а равновесие не исчезло, а вот разводов стало больше. Какой вывод?
Цитата: Jako tako
проблема не в этом.

А вот фиг там.
Цитата: Jako tako
Истинной причиной может быть масса вещей. Женщина фактически увела мужчину из семьи. Или сам мужчина увелся, как уж там удобнее сказать. Так может банально в карме дело-то?

Истинная причина - несовместимость изначально. Вы можете думать как вам угодно, только равновесие никуда не исчезнет, оно не зависит от вашего мнения или даже мыслей. Вы будет подчиняться этому равновесию неосознанно, потому что это основа существования. Без сомнения, если вы волевым способом или осознанием дела будете подходить к выбору партнёра, то нарвётесь на несовместимость... . Равновесие же действует вне зависимости от вас, расставание как следствие именно от этого фактора. И тогда, карма, судьба такая, отношения, да что же они все такие..., женщина увела из семьи, мужчина недостойный ушёл и так далее.
Цитата: Jako tako
А может женщина вообще из таких, которым не надо семью создавать. Слышала и такие истории.

Это следствие от мыслей, а не от равновесных сил. Легковесной женщине, которой "не надо бы семью создавать" в мире есть её половинка - это крайне ответственный мужчина. И сложенная из таких людей пара будет вызывать зависть у сознательных женщин, которые на самом деле не хотят быть счастливыми.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#15 написал: Kinigos
Вчера, 08:13
+1
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Репутация: (401|-3)
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Комментариев: 1 847
При чём тут силы и равновесия, если мужья погибали? Если бы они от болезней чахли, тогда можно было бы предположить дисбаланс. Но по истории одного застрелили, другой руку не туда сунул.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#16 написал: Vologodskaya
Вчера, 08:27
+1
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 201
Бедная женщина, которая своими поступками наносит вред своим сожительницам
Зарегистрирован: 20.06.2017
#17 написал: Jako tako
Вчера, 10:20
+4
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Репутация: (253|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 146
Eifersucht
У меня мама тоже, сколько себя помню, верила в теорию, что люди должны быть разными, и этим друг друга дополнять. И все ее попытки построить любовь (извините за заезженную фразу) так и не увенчались успехом. А я бы на ее месте задумалась уже после неудачного брака с моим папой. «Я вот вспыльчивая (огонь), а он (вода) меня своим характером тушит».. ну-ну, бред.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#18 написал: Eifersucht
Вчера, 13:41
-2
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Репутация: (104|-8)
Публикаций: 24
Комментариев: 2 453
Цитата: Kinigos
При чём тут силы и равновесия, если мужья погибали?

А при том, что каждого слабого мужчину женщина из истории делала сильнее. Сила, о которой мечтал мужчина пришла, усилила и так огромный потенциал силы в слабости. И на тебе. Мужчина погибает. Но это не факт, конечно, возможно, что у этой женщины была определённая зависимость от желаний, которую она сбрасывала на мужчину. Он видел, что его желания исполняются и шло усиление уже у него потенциала желаний.
Цитата: Kinigos
Если бы они от болезней чахли, тогда можно было бы предположить дисбаланс.

Дисбаланс энергии очень виден в травмах, его даже можно предположить в травме только по одной anamnesis morbi.
Цитата: Kinigos
Но по истории одного застрелили, другой руку не туда сунул.

К примеру, простой работяга мечтает быть директором завода. Ему это удаётся. Но вдруг начинают появляться различного рода завистники, промыватели мозгов и костей, а у этого новоиспечённого директора раз только и инфаркт, и арриведерчи.
Цитата: Jako tako
У меня мама тоже, сколько себя помню, верила в теорию, что люди должны быть разными, и этим друг друга дополнять.

Ваша матушка была права.
Цитата: Jako tako
И все ее попытки построить любовь (извините за заезженную фразу) так и не увенчались успехом.

Потому что она думала своей головой, в этом случае надо вообще не думать, а лучше думать сердцем, то есть в голове не должно быть мыслей при выборе.
Цитата: Jako tako
А я бы на ее месте задумалась уже после неудачного брака с моим папой.

Ничего не могу сказать, потому что не знаю подробностей этого неудачного брака.
Цитата: Jako tako
«Я вот вспыльчивая (огонь), а он (вода) меня своим характером тушит».. ну-ну, бред.

Ага. Но это не бред. У вашей мамы могла быть неправильная оценка своего доминирующего потенциала. Дело в том, что до опыта почти невозможно вычислить свою доминанту. Надо слушать своё сердце и категорично не делать от этого вывод для себя. Всё должно получиться, как по накатанной дорожке. Но зато при состоявшимся браке равновесие очень хорошо видно.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#19 написал: Black Bagira
Вчера, 15:09
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1267|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 697
Давно не читала такую интересную историю, спасибо!
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#20 написал: Купчиха за чаем
Вчера, 15:46
+1
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 17
Загадочная баба Лена. Почему она верит в нечистую силу, но не хочет продать квартиру и переехать в другое место? Или думает, что нечисть будет кочевать вместе с ней?? А может она не хочет расставаться с квартирой, с которой связаны воспоминания и черти - не помеха?
Мне кажется, даже 4 года безумной любви - это уже большое счастье. Может они использовали за эти 4 года весь свой "лимит" прекрасной жизни, а потом посыпались несчастья.
Зарегистрирован: 28.11.2021
#21 написал: Red Scorpion
Вчера, 16:06
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (5962|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 831
... Ага.. проснулся так водички попить, а в гостинной черти сидят , выпивают , копытцами постукивают ..Обалдеть - картина маслом)) Хорошо еще , что к себе не приглашают за стол, а то бы сразу - "дурка"
А мне жаль Лену - красавица была и такая судьба..
За историю - плюс!
Зарегистрирован: 28.11.2012
  
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