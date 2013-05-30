Чёрная вдова

Hecate Просмотров: 1 318 Комментарии: 21 +28 23-08-2022, 17:10 by

...2001 год. Год окончания школы. Провальное время. Годы учёбы и подготовки, и с прекрасными баллами вместо дневного отделения - только заочное. Горю не было предела, это сильно надломило меня. В январе 1 сессия, с 3 января начинаются занятия. Нужно ехать в областной центр.Папа на работе узнал адрес, где можно остановиться, ему посоветовала коллега, сказала - очень приличная женщина сдаёт комнату посуточно. Ее дочь много лет у неё останавливалась. В одной комнате постоянно живут 2 девочки. Вторая комната - сдаётся посуточно. В третьей комнате живёт сама хозяйка.Собрали вещи, приехали. Предварительно созвонились. Баба Лена пенсионерка и городской номер телефона. Квартира расположена в центре города, очень просторная.Когда я вошла в квартиру, то в гостиной сразу поразил огромный шкаф красного дерева со стеклянными витринами, обилие всякой хрустальной посуды и всевозможных сувениров. В квартире очень качественная мебель и ковры, хороший, хоть и не современный ремонт. Сразу в голову пришла мысль - зачем сдаёт комнату посуточно, ведь не нуждается же. В комнате очень много фотографий в красивых рамах. На фотографиях очень красивая женщина блондинка с длинными волосами, а вот она в лыжном костюме. А вот она с мужчиной. Вот с ребёнком.В первый вечер она велела переночевать в комнате, где постоянно жили 2 девочки. Ее комната рядом. Я постелила привезённое постельное белье, перед сном взяла учебник, стала читать. Баба Лена никак не укладывалась, раза 3 заглянула спросила, сплю ли я и не нужно ли чего, может чаю. Я слышала ее шаги до 2 ночи. Потом уснула.Приснился сон - в гостиной много людей, едят, пьют красное вино, курят и смеются. Я будто ищу бабу Лену, хочу спросить, что происходит, что тут за люди, ведь договаривались, что приеду. И вдруг эти люди как начали стучать ногами под столом, смотрю вниз, а вместо ног - копыта. Я проснулась, слышу - вся посуда в гостиной звенит, как будто и правда кто-то топает. На часах - 4 утра. Через несколько минут все стихло. Я списала все на нервы.На второй день приехали девочки. Они работают в больнице и учатся в мед. институте. Живут постоянно, баба Лена с них недорого берет. Одну из девушек звали Ольга. На мою фразу, что баба Лена болеет, что ли, раз ей нужны медики под боком, зачем сдаёт квартиру, вроде не нуждается.Сначала Ольга отмахнулась, типа мне наплевать, хорошая квартира в центре за такие деньги просто счастье.Потом спустя время она рассказала.... Баба Лена - это красивая блондинка с фото, она родилась в Сочи. Спортсменка.Познакомился с ней прокурор из нашего города, пока отдыхал с семьей в Сочи. Любовь безумная была. Сюда ее привёз. Устроил машинисткой в прокуратуру. Из семьи ушёл, купил или получил эту квартиру. Жили очень счастливо, путешествовали - объездили весь Союз. Сын родился.Сыну было 4 года, когда мужа застрелили.Она вышла замуж второй раз. Муж работал на мясокомбинате. Рука попала в аппарат, закрутило по плечо. Умер от потери крови.От второго брака сын.На 40 день после смерти второго мужа, сыновья выпили и разодрались, один орал - мы нормально живём потому, что его отец прокурор и квартирой и машиной обеспечил, второй орал, что его отец их воспитал и в 90-е годы они не умерли с голоду, потому что он мясо с работы носил. Старший брат толкнул младшего. Он упал виском об угол стола. Не приходя в себя через несколько дней умер.Старшего брата посадили. У него осталась семья, жена и ребёнок. Им и помогает баба Лена, отдаёт деньги от сдачи квартиры.Третий её муж - это мужчина, который пришёл купить старенькую Волгу, которую баба Лена выставила на продажу после смерти 2-го мужа. Они начали общаться. Ходить к друг другу в гости. Он разбился на этой Волге через год после знакомства.Берет Баба Лена за квартиру мало, потому что боится оставаться ночами одна. Говорит - то проклятье тут, то черти. Она почему-то думает, что черти ее не достанут, если в соседней комнате, первой от коридора, кто-то есть. Типа через вас они до меня не могут добраться, говорит она.Сны плохие повторялись, то ли я была под впечатлением от услышанного, то ли и правда что-то есть. Из квартиры съехала не дожидаясь срока, хоть и проплатила вперёд и все думала - как баба Лена с ума ещё не сошла от всего этого, непонятно.

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