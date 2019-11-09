Дом новых людей принимает. Часть 2

Mimoranenubit Просмотров: 272 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 11:44 by

По какой-то причине мою историю ранее опубликовали не полностью, сейчас расскажу вам продолжение о странной комнате.И так…Речь, как я писала ранее, пойдет об аномальных, мистических или же, попросту говоря, не логичных происшествиях и явлениях в одной из комнат в доме у дедушки и бабушки моего мужа.В этой комнате по приезду в гости мы часто ночуем, несмотря на весь дискомфорт. Как-то в очередной раз, укладываясь с мужем спать (остались на тот момент мы с ним в доме одни), меня мучала бессонница. Я на тот момент была примерно на 7 месяце беременности, спать и без того тяжело, еще и неимоверная духота накатила в миг, а через несколько секунд я услышала шорох в шкафу. Повернувшись к мужу, я увидела, что он спит, не стала будить и решила самостоятельно встать, что бы проветрить в комнате. Подхожу к окну и слышу, как позади меня с характерным скрипом открывается дверца шкафа. Сказать, что я испугалась, - не сказать ничего, я просто стояла и не понимала, что мне делать, накатила паника (гормоны + впечатлительность сделали свое дело), выхожу из комнаты ,а мне в след мужской голос: «Не хозяйничай», и звук захлопывающейся дверцы шкафа…В ту ночь я так и не уснула, включила свет во всех комнатах кроме той ,в которой спит муж, включила телевизор, так и просидела до утра.Прямо под домом находится гараж, как-то раз от нечего делать засиделась я с мужем и его братом в гараже, те что-то чинили, я сидела в машине и играла в телефон, время доходило до полуночи, решив разведать обстановку, я выхожу и интересуюсь, как скоро пойдем домой (к слову, гараж занимает все пространство под домом, соответсвенно, находится под комнатами), мальчикам понадобился пылесос для того, чтобы убрать за собой и можно было идти в дом, вставляют вилку в розетку, и в тот же момент во всем гараже гаснет свет, также быстро появляется, и после все втроем слышим в самой дальней комнате гаража, что находится под той самой аномальной комнатой, противный писклявый смех. Больше мы так долго не засиживались…

Ключевые слова: Странная комната гараж смех шкаф авторская история

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