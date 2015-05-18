Ночные гости

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:54

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ялил Просмотров: 834 Комментарии: 3 +13 Сегодня, 02:54 by

Родная сестра моего дедули, женщина интересная. Что-то в ней есть загадочное. Не красавица в общепринятом понятии, но мужчины к ней так и липли, хотя ей этого внимания и не нужно было. Обижать её нельзя было, если обидится сильно - обидчику потом очень плохо будет. Какая-нибудь неприятность с этим человеком произойдёт. Предчувствовала неприятные события. Сколько раз, не послушав бабушку, вляпывалась я в неприятности. Пара случаев: не пускала купаться, я не послушала, сказав: "Ба, да мы тысячу раз там купались", - ушла на реку. И, неудачно нырнув в воду, я чуть шею себе не сломала. С тошнотой, головной болью (видимо сотрясение) и с огромной шишкой вернулась домой. Бабушке не призналась, а теперь мне это аукается, сдвинут позвонок у основания черепа. Второй случай: одногруппника в армию провожали, на проводы не пошли. Но с утра к военкомату с подругой решили сбегать. Бабушка злилась, говорила: "Нечего там делать", - а я в ответ: "Ба, да тут два квартала пробежать! Что случится то?". Ну выскочила большая собака и укусила за ногу, а через пару часов экзамен сдавать. На кухне, пока бабушка не проснулась, замыла лужу крови, застирала пропитанные кровью джинсы, замотала ногу бинтом. Экзамен я сдала, а из-под бинта на пол лужица крови натекла. Потом уколы от бешенства кололи. И так не один раз было... В общем, это лирическое отступление, а всё к чему - что-то бабушка чувствовала, неосознанно.Вот стала она рассказывать, что перед тем как что-то нехорошее случиться должно, ей по ночам в дверь кто-то звонит. Первое время она просыпалась и бежала к двери, потом перестала. Бывало, несколько раз за ночь звонили. Рассказала она после моего вопроса, почему такие круги под глазами, что произошло? Оказывается она уже недели две, как спит плохо из-за звонков."Ба, а вот бы мне послушать, как это происходит! Интересно!"Разговаривали с утра, я уже и забыла про разговор. Повседневная суета, учёба. Но в эту ночь снится мне сон. В наш подъезд заходят двое мужчин в чёрных кожаных плащах, разговаривают о чём-то, подходят к нашей двери, высокий нажимает на кнопку звонка. А звонок у нас был резкий, громкий... Я его так чётко услышала, что меня с кровати снесло. Ноги сами к входной двери принесли. Прислушалась, дверь на цепочке приоткрыла - никого нет... По окнам повыглядывала, ночь лунная, видно почти как днём, не могли мужики уйти далеко. Только в эту минуту стало доходить, что не могла ты увидеть, как они пришли - ты спала! Потом долго лежала, таращась в потолок, думая, что это было? Утром бабушка сказала, что первый раз за много дней у неё звонков не было. "Ба, да они сегодня ко мне пришли. Я к двери бегала".А из плохого что случилось - бабушкин сын запил. Допился до белой горячки. На телефонные звонки не отвечал, поехали к нему в другой город), а он там мультфильмы на ковре смотрит.

Ключевые слова: Сон бабушка дверь звонок мужчины авторская история

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