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Истории из жизни / Сны

Ночные гости

Родная сестра моего дедули, женщина интересная. Что-то в ней есть загадочное. Не красавица в общепринятом понятии, но мужчины к ней так и липли, хотя ей этого внимания и не нужно было. Обижать её нельзя было, если обидится сильно - обидчику потом очень плохо будет. Какая-нибудь неприятность с этим человеком произойдёт. Предчувствовала неприятные события. Сколько раз, не послушав бабушку, вляпывалась я в неприятности. Пара случаев: не пускала купаться, я не послушала, сказав: "Ба, да мы тысячу раз там купались", - ушла на реку. И, неудачно нырнув в воду, я чуть шею себе не сломала. С тошнотой, головной болью (видимо сотрясение) и с огромной шишкой вернулась домой. Бабушке не призналась, а теперь мне это аукается, сдвинут позвонок у основания черепа. Второй случай: одногруппника в армию провожали, на проводы не пошли. Но с утра к военкомату с подругой решили сбегать. Бабушка злилась, говорила: "Нечего там делать", - а я в ответ: "Ба, да тут два квартала пробежать! Что случится то?". Ну выскочила большая собака и укусила за ногу, а через пару часов экзамен сдавать. На кухне, пока бабушка не проснулась, замыла лужу крови, застирала пропитанные кровью джинсы, замотала ногу бинтом. Экзамен я сдала, а из-под бинта на пол лужица крови натекла. Потом уколы от бешенства кололи. И так не один раз было... В общем, это лирическое отступление, а всё к чему - что-то бабушка чувствовала, неосознанно.
Вот стала она рассказывать, что перед тем как что-то нехорошее случиться должно, ей по ночам в дверь кто-то звонит. Первое время она просыпалась и бежала к двери, потом перестала. Бывало, несколько раз за ночь звонили. Рассказала она после моего вопроса, почему такие круги под глазами, что произошло? Оказывается она уже недели две, как спит плохо из-за звонков.

"Ба, а вот бы мне послушать, как это происходит! Интересно!"
Разговаривали с утра, я уже и забыла про разговор. Повседневная суета, учёба. Но в эту ночь снится мне сон. В наш подъезд заходят двое мужчин в чёрных кожаных плащах, разговаривают о чём-то, подходят к нашей двери, высокий нажимает на кнопку звонка. А звонок у нас был резкий, громкий... Я его так чётко услышала, что меня с кровати снесло. Ноги сами к входной двери принесли. Прислушалась, дверь на цепочке приоткрыла - никого нет... По окнам повыглядывала, ночь лунная, видно почти как днём, не могли мужики уйти далеко. Только в эту минуту стало доходить, что не могла ты увидеть, как они пришли - ты спала! Потом долго лежала, таращась в потолок, думая, что это было? Утром бабушка сказала, что первый раз за много дней у неё звонков не было. "Ба, да они сегодня ко мне пришли. Я к двери бегала".
А из плохого что случилось - бабушкин сын запил. Допился до белой горячки. На телефонные звонки не отвечал, поехали к нему в другой город), а он там мультфильмы на ковре смотрит.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:54
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 02:54 by ЯлилПросмотров: 834Комментарии: 3
+13

Ключевые слова: Сон бабушка дверь звонок мужчины авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 08:55
+2
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Комментариев: 5 426
Сильная энергетика у женщины, жаль, не использует, только в быту. А вестники приходят, чтоб предупредить, дать информацию. И вам передалось, раз увидели.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#2 написал: Ялил
Сегодня, 12:34
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 11
Цитата: Talisha
Сильная энергетика у женщины, жаль, не использует, только в быту. А вестники приходят, чтоб предупредить, дать информацию. И вам передалось, раз увидели.

Моя мама - племянница этой бабушки. Во снах видит, кто умрёт в ближайшее время из знакомых. Предпочитает об этом не говорить, но частенько сбывается. Хотя она во всё такое не очень верит, но переодически сталкиваясь в жизни, стала задумываться, что не просто совпадения. Свекровь тётки (маминой сестры) лечит молитвами, не раз помогала. Когда моего мужа лечила ( бывшая жена по бабушкам бегала), врачи ни чем помочь не могли ( болячки не серьёзные, но жизнь отравляли), мне молитву дала переписать для наговаривания воды. Сказала я могу и молитва эта, если что-то неправильно сделаю, вреда не принесёт. Молитвами этими и заговороми у неё толстенные тетради исписаны.
В общем, как-то получается вокруг у многих какие-то скрытые "талланы", на которые не сильно обращают внимание. Эсть и ладно.
Зарегистрирован: 2.05.2022
#3 написал: Jako tako
Сегодня, 17:32
0
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Репутация: (244|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 128
Плюсанула, потому что очень впечатлена.
Интересно, что это за существа/люди?.. Напоминают образы из фильма «Тёмный город».
У меня есть несколько категорий вещих снов. Но вот чтобы подобное.. такого ещё не было.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
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