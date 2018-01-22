Она не одна!!!

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:04

Причина: Стилистика автора сохранена.

Orlando Просмотров: 1 549 Комментарии: 7 +19 Вчера, 19:04 by

История эта из моей личной жизни, никем не рассказанная, так что постараюсь донести до вас её как есть, без искажений реальных фактов, приукрашивания и надуманных иллюзий.Сама по себе история произошла в довольно широком временном диапазоне. И её можно разделить на два реальных эпизода из жизни. Дабы не растягивать своё повествование, опишу её одним рассказом. Эпизод первый произошёл в августе 98-го года, мне на тот момент исполнилось уже полных четырнадцать лет. Я вместе с мамой отправился навестить родственников в небольшом городке Липецкой области под названием Лебедянь. Чтобы сразу было понятно читателям где это, там расположен крупный консервный завод по производству фруктовых соков известных марок. Дабы не сыпать рекламой, я их не указываю, да это и не важно. Обычный тихий городок на берегу Дона, живописная природа, добрые люди, не обременённые столичными понятиями.Хочу отметить, что в тех краях жила и живёт практически вся моя родня по материнской линии. Там жила моя прабабушка, на этом ресурсе я как-то писал заметку с названием "Эхо войны" про своего прадеда, которого я при жизни никогда не видел. Так вот моя прабабушка по материнской линии, как раз его супруга. Свою дорогую прабабушку я застал в своём юном возрасте, она уже была стара, но я хорошо помню как она делала домашнюю лапшу, раскатывая тесто скалкой, как заботилась обо мне. Звали её Прасковья, а я называл её " Старенькая бабушка". Тогда прабабушка было не в ходу, а старенькая бабушка в самый раз и по доброму и понятно о ком речь. Моей милой старенькой бабушки не стало в начале 90-х. Мама очень плакала провожая её, она всё детство проводила у неё в деревне, сама рано потеряла свою маму, мою бабушку.И вот лето 98-го года, август мы едем в Лебедянь. Там живут наши родственники, и похоронена прабабушка. Так получилось, что родственников в тот раз собралось очень много, приехали даже с Ленинградской области. Куча взрослых и детей. Когда отправились к старенькой бабушке на кладбище нас детей не взяли, туда нужно было ехать на машине, кладбище в Лебедянском районе, и мест хватало только для взрослых. Я очень любил свою старенькую бабушку и попросил маму сделать фото могилки. Хоть так увижу. В те времена цифровых фотокамер не было, и я вручил маме свою "Мыльницу" , подаренную мне на десятилетие. Сфоткай мам... Я хоть старенькую бабушку увижу... Мама сделала фотографии, отдохнув в Лебедяни, мы уехали домой.Многие из читателей помнят те времена. Плёнка была на двенадцать кадров, двадцать четыре, тридцать шесть. Отщёлкав кадры, плёнку проявляли и печатали с негатива фото. Так же было и у нас. Когда количество кадров подошло к концу, мы проявили негативы и отпечатали фото. Среди фотографий была и могила старенькой бабушки. Скромный памятник из гранитной крошки с маленьким сделанным на кусочке стали эмалированным овальным фото. Внизу маленькая раковина для цветов. Рядом два холмика свежей земли с деревянными крестами. Мам... А кто это рядом со старенькой бабушкой? Это чьи крестики и холмики? Спросил я держа фотографию в руках. Какие крестики и холмики, там только прабабушка. Сказала мне мама и взяла фото у меня из рук... Я ещё раз взял фото в руки и немного оторопел. Теперь на фото был только один памятник с раковиной и всё... История эта очень чётко засела в моё сознание. Я был хоть и ребёнком, но возраст сознательный, всё таки не детский сад, четырнадцать лет....История получила своё продолжение в 2017-м году. В том году умерла моя бабушка, дочь той самой старенькой бабушки, следом ушёл бабушкин муж. Их разделила буквально пара месяцев. Я не смог посетить их похорон, был по уши загружен работой. На похороны отправилась моя мама. Я смог приехать только ближе к весне. Когда я ехал на кладбище меня обожгла странная мысль, я вспомнил детство.... Да, именно так... Я даже не сомневался, что я там увижу... Картинка совпадала один в один. Бабушкин памятник из гранитной крошки и два холмика с крестами рядом. Даже погожий день и голубое небо, всё было так же. Я видел эту картинку в детстве, видел чётко, и она врезалась мне в память. А теперь через столько лет я увидел это наяву... Фото могилы старенькой бабушки до сих пор хранится у меня. Но там нет того, что я увидел изначально, увидел чётко и без лишней фантазии, увидел ровно ту картину, которая через много лет появилась там в реальности. Рад описать для вас историю из моей личной жизни.

Ключевые слова: Фотографии родственники фото авторская история

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