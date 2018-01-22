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Истории из жизни

Она не одна!!!

История эта из моей личной жизни, никем не рассказанная, так что постараюсь донести до вас её как есть, без искажений реальных фактов, приукрашивания и надуманных иллюзий.

Сама по себе история произошла в довольно широком временном диапазоне. И её можно разделить на два реальных эпизода из жизни. Дабы не растягивать своё повествование, опишу её одним рассказом. Эпизод первый произошёл в августе 98-го года, мне на тот момент исполнилось уже полных четырнадцать лет. Я вместе с мамой отправился навестить родственников в небольшом городке Липецкой области под названием Лебедянь. Чтобы сразу было понятно читателям где это, там расположен крупный консервный завод по производству фруктовых соков известных марок. Дабы не сыпать рекламой, я их не указываю, да это и не важно. Обычный тихий городок на берегу Дона, живописная природа, добрые люди, не обременённые столичными понятиями.

Хочу отметить, что в тех краях жила и живёт практически вся моя родня по материнской линии. Там жила моя прабабушка, на этом ресурсе я как-то писал заметку с названием "Эхо войны" про своего прадеда, которого я при жизни никогда не видел. Так вот моя прабабушка по материнской линии, как раз его супруга. Свою дорогую прабабушку я застал в своём юном возрасте, она уже была стара, но я хорошо помню как она делала домашнюю лапшу, раскатывая тесто скалкой, как заботилась обо мне. Звали её Прасковья, а я называл её " Старенькая бабушка". Тогда прабабушка было не в ходу, а старенькая бабушка в самый раз и по доброму и понятно о ком речь. Моей милой старенькой бабушки не стало в начале 90-х. Мама очень плакала провожая её, она всё детство проводила у неё в деревне, сама рано потеряла свою маму, мою бабушку.

И вот лето 98-го года, август мы едем в Лебедянь. Там живут наши родственники, и похоронена прабабушка. Так получилось, что родственников в тот раз собралось очень много, приехали даже с Ленинградской области. Куча взрослых и детей. Когда отправились к старенькой бабушке на кладбище нас детей не взяли, туда нужно было ехать на машине, кладбище в Лебедянском районе, и мест хватало только для взрослых. Я очень любил свою старенькую бабушку и попросил маму сделать фото могилки. Хоть так увижу. В те времена цифровых фотокамер не было, и я вручил маме свою "Мыльницу" , подаренную мне на десятилетие. Сфоткай мам... Я хоть старенькую бабушку увижу... Мама сделала фотографии, отдохнув в Лебедяни, мы уехали домой.

Многие из читателей помнят те времена. Плёнка была на двенадцать кадров, двадцать четыре, тридцать шесть. Отщёлкав кадры, плёнку проявляли и печатали с негатива фото. Так же было и у нас. Когда количество кадров подошло к концу, мы проявили негативы и отпечатали фото. Среди фотографий была и могила старенькой бабушки. Скромный памятник из гранитной крошки с маленьким сделанным на кусочке стали эмалированным овальным фото. Внизу маленькая раковина для цветов. Рядом два холмика свежей земли с деревянными крестами. Мам... А кто это рядом со старенькой бабушкой? Это чьи крестики и холмики? Спросил я держа фотографию в руках. Какие крестики и холмики, там только прабабушка. Сказала мне мама и взяла фото у меня из рук... Я ещё раз взял фото в руки и немного оторопел. Теперь на фото был только один памятник с раковиной и всё... История эта очень чётко засела в моё сознание. Я был хоть и ребёнком, но возраст сознательный, всё таки не детский сад, четырнадцать лет....

История получила своё продолжение в 2017-м году. В том году умерла моя бабушка, дочь той самой старенькой бабушки, следом ушёл бабушкин муж. Их разделила буквально пара месяцев. Я не смог посетить их похорон, был по уши загружен работой. На похороны отправилась моя мама. Я смог приехать только ближе к весне. Когда я ехал на кладбище меня обожгла странная мысль, я вспомнил детство.... Да, именно так... Я даже не сомневался, что я там увижу... Картинка совпадала один в один. Бабушкин памятник из гранитной крошки и два холмика с крестами рядом. Даже погожий день и голубое небо, всё было так же. Я видел эту картинку в детстве, видел чётко, и она врезалась мне в память. А теперь через столько лет я увидел это наяву... Фото могилы старенькой бабушки до сих пор хранится у меня. Но там нет того, что я увидел изначально, увидел чётко и без лишней фантазии, увидел ровно ту картину, которая через много лет появилась там в реальности. Рад описать для вас историю из моей личной жизни.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:04
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 19:04 by OrlandoПросмотров: 1 549Комментарии: 7
+19

Ключевые слова: Фотографии родственники фото авторская история

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Комментарии

#1 написал: Плюшечка
Сегодня, 07:56
0
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 75
Интересная и трогательная история, спасибо автор)) Верю)
Зарегистрирован: 22.01.2018
#2 написал: Ksenya078
Сегодня, 09:22
+2
Группа: Посетители
Репутация: (443|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 981
Помню эти фотоаппараты - 12, 24, 36, еще кадров пять обязательно засвечены или запороты были в виде непонятных черных квадратов наполовину фотки, когда читала, мило улыбнулась))). Можно сказать, увидели будущее, так, немножко. Удивительная история, плюс огромный,+.
Зарегистрирован: 6.01.2016
      
#3 написал: Red Scorpion
Сегодня, 10:49
+4
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (5830|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 776
Интересная история. Хоть и говорят ,что не стоит фотографировать могилы , похороны и все ,что связано с усопшими.. Про "мыльницу " могу сказать, что видел фото с похорон одного молодого человека. Там запечатлена похоронная процессия и явно над ними проглядывается образ самого усопшего.. Как то вот так..
Плюс за историю..
Зарегистрирован: 28.11.2012
  
#4 написал: Lem538
Сегодня, 13:30
+4
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 20
Моей милой старенькой бабушки не стало в начале 90-х. Мама очень плакала провожая её, она всё детство проводила у неё в деревне, сама рано потеряла свою маму, мою бабушку.

В том году (2017) умерла моя бабушка, дочь той самой старенькой бабушки, следом ушёл бабушкин муж.

Что-то не сходится.
Зарегистрирован: 15.10.2021
#5 написал: Eifersucht
Сегодня, 17:42
0
Группа: Посетители
Репутация: (100|-7)
Публикаций: 24
Комментариев: 2 403
Ожидал большего. Но, увы.
Если в абсолюте оценивать кладбище, то крестов будет уйма. А через сто-двести лет трактор сгребёт всё в кучу и построят на этом месте дом. И на 4стор появится очередная история. Ребята из администрации, сайт-то ваш загибается, вы бы хоть отстёгивали своим журналистам да комментаторам копеечку. Посетители обойдутся, а вот спецов надо периодически подогревать.
Любой взрослый может увидеть будущее, для этого надо всего ничего: взять качество себя из детства.
В бабушках запутался тоже как и Лэм538.
Но меня больше удивило вот это предложение: "Я был хоть и ребёнком, но возраст сознательный, всё таки не детский сад, четырнадцать лет....". Это как? Уж точно, что в 14 лет - не ребёнок. Автор же считает себя ребёнком в 14 лет... , но всё же сознательным, хотя не из детского сада.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#6 написал: Felicita
Сегодня, 19:20
0
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 34
Цитата: Eifersucht
Но меня больше удивило вот это предложение: "Я был хоть и ребёнком, но возраст сознательный, всё таки не детский сад, четырнадцать лет...."

ничего удивительного, автор хотел лишь сказать что все прекрасно понимал и отдавал себе отчёт что это ему не приснилось, не нафантазировпл что с детьми часто бывает(фантазии выдают за действительеность)
Цитата: Eifersucht
Уж точно, что в 14 лет - не ребёнок. Автор же считает себя ребёнком в 14 лет... , но всё же сознательным, хотя не из детского сада.

Унас в России по закону детьми считаются все кто не достиг 18 лет
Зарегистрирован: 18.01.2019
#7 написал: Reiana Flaim
Сегодня, 22:33
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (53|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 2 787
Автору свышк показали будущее, значит так было нужно. Так бывает
Зарегистрирован: 2.09.2013
      
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