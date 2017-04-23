История приятеля

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 11:01

Причина: Стилистика автора сохранена

Riverjoyland Просмотров: 414 Комментарии: 1 +5 Вчера, 11:00 by

История будет кратенькая, так сказать, по существу и без лишней воды, названия сёл, о которых он говорил, и непосредственно место, в котором всё это произошло, я скрою, уж извините, оставлю только названия всеизвестных городов.Достаточно долго на постоянной основе общаюсь с одним типочком, обзовём его Серегой.Серега — крайне гиперактивный человек, который находится в постоянном поиске приключений на свою голову, хотя иногда мне кажется, что это они его ищут. Наверное, у каждого есть такой знакомый, даже у не особо общительных людей, и наверняка вы понимаете, что такие люди могут быть надоедливыми, суетливыми, наивными. Прямо большие дети.Но про Серёгу я бы такого не сказал, в общении он был открытым, шутливым, ненавязчивым и тактичным человеком, но не это самое важное в контексте истории, а важна его честность.Нет, я, конечно, допускаю, что он мог что-нибудь приукрасить или добавить для красного словца, но не более.В общем, собрались мы с ним и с компанией наших общих друзей посидеть, скоротать зимний вечер, он как раз тогда со своим протеже Димасом приехал из Москвы домой и стремился поделиться ощущениями от города, дороги, да и просто поговорить.Набрали выпивки, заказали хавчика и зависли у меня дома.Музыка, шутейки, крики, шум, всё как полагается, но часам к трём ночи большая часть людей разъехалась на такси по домам, ещё пару человек кинули свои тела на кровати и диван, а вот Серёга всё никак не мог уснуть.Он, изрядно выпив, завис на кухне, я решил составить ему компанию, так как тоже решил крепиться до семи утра, чтобы всех сопроводить, а потом разом завалиться на боковую.Взяв бутылочку «Старого Кёнигсберга», мы сидели на кухне и вели всякие смешливые пьяные беседы ни о чем, пока речь не зашла об автостопе.— А не страшно тебе садиться в тачку хрен пойми к кому и, возможно, быть как минимум ограбленным, а как максимум — убитым?— А вопрос оригинальнее не мог придумать? — улыбнувшись, сказал Серый, потушив сигарету об пепельницу. — Не страшно, конечно, я же не один, а с Димасом езжу либо еще с кем-нибудь, да и вообще, что может случиться с двумя парнями? Я понимаю, если бы девушка или девушки... Вот это да...— А если кто-то наркоту в машине возит? Или угостят какой-нибудь конфеткой с сюрпризом?— Про наркоту больше попахивает паранойей, а конфеты можно и не брать, я вот лично не беру, а скармливаю всё Диме. Серёга улыбнулся и немного пододвинулся к столу, наливая себе еще одну рюмку. Хотя и встречали мы, конечно, таких интересных персонажей... Короче, есть в Карелии местечко такое, ***** называется, а рядом с ним село ***** и дальше по дороге еще какое-то...— И чё было-то? Медведя увидели?.— Да нет. Поймали типа на какой-то раздолбанной в хлам тачке со сломанными сиденьями, вот он реально был мутный. Постоянно нас к себе в домик звал, в баньку, говорил, что устал от мира сего и свалил в леса.— Дак обычный отшельник, свалил от суеты больших городов, счастливчик.— Ага, вот только когда он с Димой разговорился, тот при упоминании своей прошлой жизни, что он якобы в Питере жил, чё-то его резко понесло и он на Диму вскрикнул что-то в стиле «Ну а где же еще?», но Диман быстро обстановку разрядил, я если честно их не слышал, задремал.— В-о-о-т, про это я и говорю! Представь тебя один такой увезет куда-нибудь и всё, поминай как звали.— А я один бы и не поехал, - Серый ехидно улыбнулся, - слишком скучно.Какое-то время мы просидели в тишине, так как темы для разговора себя исчерпали, как вдруг молодой автостопщик, подкурив очередную сигу, взглянул на меня.— Хотя есть у меня тут одна история, помнишь неудачную поездку во Псков?— Ну? - Я заинтересовался.— В общем, слушай:В конце июля на радостях и на свежих впечатлениях от прошлой поездки в ПТЗ мы снова нагрузили свои торбы и пошли на трассу. Рассчитывали мы на лёгкую прогулку, чего там до Пскова-то от Петербурга? Километров 300 вроде. Да и города по дороге крупные, дорога одна, поэтому по-любому можно поймать водилу, который едет прямо в город.Вот только мы решили сменить нашу стратегию, обычно мы с Димой садились на электричку. которая везла нас так близко к границе региона, насколько это возможно, но в этом случае мы решили поэкспериментировать и поехать от самого города.И прогадали, ехали мы на автобусе до Пулково и поймали только одну тачку где-то на заправке, которая едва ли довезла нас до Гатчины.Д-а-а, времени тогда уже много было, но мы не отчаивались, вечер, конечно, близился, что удручало, но мы всё ещё были полны оптимизма.Может быть... Я даже не знаю, уже к двум дня мы уже выехали из Гатчины и доехали до *****, где удача покинула нас окончательно. Серёга потянулся к бутылке коньяка и с досадой в глазах увидел, что она уже практически пустая.- Давай по стопке.Он разлил нам по последней и одним махом её опустошил.- Высадили нас там на заправке, мы постояли какое-то время, поспрашивали людей, но никто нас брать не хотел, и мы решили передислоцироваться с этой заправки на выезд из посёлка в сторону Пскова, уж там-то точно мы могли найти нужную нам машинку, ну... нам так казалось.Прошлись мы по посёлку, я там уже бывал с друзьями, порассказывал Диме всяких там историй, речка, тёплый летний денёк, сменяющийся вечером. Ляпота.Шли мы вдоль дороги, тропинкой такой, вокруг деревья, памятник такой белый, слегка пошарпанный, ну, в общем, если абстрагироваться от проходящих рядом автомобилей, то есть в этом какая-то эстетика.Прошли тропинку, увидели автобусную остановку.Чтобы ты понимал, остановка — это практически идеальное место для стопа тачки, подъехать легко, прыгнуть внутрь тоже, поэтому мы уселись и решили остаться на ней.И задержались, сидели там мы до потёмок, ни одна машина нас не подобрала, где-то вдалеке появились ГАИ, и по дороге стали изредка ездить дальнобойщики, но им было плевать на нас.А мы плюнули на них. И на саму идею поездки во Псков.Открыли карту, посмотрели, и поняли что мы прям в упор перед церковью.И кладбищем — Серёга немного помолчал, покрутил в руках сигарету и закурил. — Вот тут и начинается самое интересное.Знаешь, меня никогда не тянуло к кладбищам, могильникам и всему такому, но я любил посмотреть на надгробные плиты, поразмышлять, подумать о своей жизни, в общем, ты понял.К тому времени, чтобы ты понимал, было невидно вообще ничего, в-о-о-о-т вообще! — Серёга стряхнул пепел из пепельницы, выкинул его, поставил пепельницу обратно и уселся обратно, смотря уже куда-то сквозь меня. — Поговорили с Димой, до рассвета еще долго, всё-таки надо же узнать, где мы оказались, решили прогуляться по кладбищу.Посидели на остановке, перекусили тем, что было в рюкзаках, а потом ушли.— Странный у вас все-таки выбор места для прогулки, — прервал его я.— Не думаю, тихое-спокойное место, почти как парк.— Такая себе ассоциация.Серега пожал плечами.— Включили фонарики, чтобы ненароком не наступить никуда, не сломать ничего. Всё такое.Сторожей не боялись, а чего их вообще бояться? Ну прогнал бы он нас, спокойно ушли бы, да и всё.Я вообще его, кстати, там не видел.Ходили мы не рядом друг с другом, а разошлись по разным направлениям, Димасу, видимо, тоже надо было поразмышлять, да и находиться постоянно рядом с кем-то раздражает, но я его по-прежнему видел по свету и бликам от фонарика.Всё было нормально до определенного момента, пока я не почувствовал, как кто-то тронул меня за плечо. Я, ясное дело, пересрал и обернулся. Передо мной стоял Дима с не менее перепуганным лицом. Он просто шикнул мне и жестом сказал идти за ним.Я нихрена не понимая, просто тупо попёрся за ним, а я так ещё смотрю, он идёт ну прям очень неуверенно, будто крадется.И вот получается как: в этот момент Серый пальцем начинает чертить по столу. Там есть церквушка, значит, проходим вдоль могил мы к ней и обходим её, и вижу я сквозь потёмки какой-то силуэт сгорбленный, ни головы не видно, ни лица, но тело такое продолговатое, как у животного, типа волка или собаки.И тут Диман мне шёпотом процедил чтоб я фонарик потушил, что я и сделал, а свой он вырубать не стал, телефон просто в карман убрал, и вот так мы в тишине, перепуганные, ничего не понимая подбираемся к этому нечто.Зачем полезли, если страшно? А вот не знаю, страшно, но идём, не могу объяснить — Серёга снова потянулся к пачке сигарет, но тут же остановился и начал стучать пальцем по столу. — Подбираемся на расстояние, я не знаю... метров семи, может быть, чем ближе мы подходили, тем больше, на самом деле, я успокаивался, собака как собака, ничего особенного.Я уже хотел Диму поддеть, типа, ты что, дитё малое? Псинки испугался? И тут, придурок, решаю ей свистнуть.Дима в этот момент как будто автоматически достал телефон и светанул прямо на неё.Это реально было что-то похожее на собаку, вот только глаз не было. Вообще.Свет-то прямо ей в морду светил, хочешь не хочешь блеск глаз то увидишь, а там ничего.— Может, травмирована была, а вы, перепуганные, не обратили внимание?— Ага, блин! Ты думаешь, мы не разберём, когда глаз травмирован, а когда их тупо нет? Там тупо темнота была, две дырки такие, без всего! Ни радужки, ни самого глаза, вообще пустота.Я решил промолчать.— Эта тварь развернулась на нас, ощетинилась, и тут я прихренел. Я увидел её размеры во всей красе, видел немецких догов?Я покачал головой.— Они здоровые! Как телята! Она была такой же, если, сука, не больше, шерсть чернющая, только зубы были видны, густая слюна по всему рту - Серёгу передёрнуло. - Звуков от этой псины вообще не было, она тупо скалилась, смотря на нас.Не став дожидаться, пока эта мразь что-то предпримет, я брызнул в её сторону перцовкой, не знаю почему, надеялся, видимо, что сработает, но она даже не почесалась.Походу, в этот момент я её разозлил, её тихий рык перешел в громкий лай, и она начала бросаться вперед, прямо на нас.Мы отскочили обратно, я споткнулся об какую-то хрень и повалился на спину, Димас попытался меня поднять, и зверюга, видимо поняв, что мы максимально уязвимы, побежала на нас.Я нихрена не видел, Димас телефон обронил, когда меня поднимал, слышу только его шаги и как под лапами этого чудо-юда ветки ломаются.Димас же тоже не пальцем деланный, у него тоже перец был, только я почувствовал, как она приближается, так он сразу тоже залп зарядил, видимо, ей в рыло.Я инстинктивно хватанул телефон, посветил себе в ноги и вижу, как зверюга трется об траву, дотянувшись ногой я её как бы пнул.Не знаю зачем, просто автоматически это сделал, подскочив, взял телефон Димаса, и драпанули мы оттуда вон.Всё растеряли нахрен, я перцовку, Диман там повербанк обронил.Что нас вело, пока мы бежали, я не знаю, мы тупо бежали, как по облакам, как лани, сука, в лесу, вообще дороги не разбирая, даже тварь эту не слышали.Добежали до какого-то забора, затупили.Обернулись, посветили, откуда бежали.Тишина, а потом снова такой звук, как лай, только я не знаю... Ну очень басистый, и как будто не одна собака, а сразу с десяток.Поняв, что другого шанса не будет, мы перемахнули через этот забор, оказались в какой-то недоканаве, упали прям туда, вымазались в каком-то дермище, но нам было плевать, встали и побежали.Дошли прям до трассы, встали под фонарём, ни машины, ничего.Переглянулись. Вообще ничего говорить не хотелось, нервно посмеялись только, смотрю, меня трясёт, Диману тоже невесело, переговорили, решились плестись до заправки, переждать ночь там и домой двинуть.Так и сделали, всю ночь не спали, я пытался нагуглить какую-нибудь инфу, но вообще ничего не нашёл, кроме записей каких-то уфологов и прочих шизов.Утром с горем пополам доехали до Питера.Вот такая вот история.Я, откровенно не зная, как реагировать, пожал плечами.— Да знаю, хрен в такое поверишь.— Да и поведение животного этого странное, чё он вас сразу не заел?— Хрен знает, может, перепугался, когда мы перцем в него брызнули?Вот так мы и просидели несколько часов, разбираясь в малозначимых деталях, пока Серёга утром вместе с Димой не уехал. Я, кстати, между делом поинтересовался у него про эту историю, он всё пересказал практически слово в слово.До сих пор задаюсь вопросом, что они встретили.P.S. Для пояснения скажу, что ребята не пьют в автостопе. Вообще. Ни пива, ни каких-нибудь сидров, как они сами говорят, «чтоб перегаром водителей не травить», да и в практическом смысле бухать и автостопить сложно. Ты и так устаёшь физически, а прибухивающим даже говорить не приходится.Поэтому повторюсь, собрав все факты, я уверен в реальности этой истории.Решил залить сюда, может, ценителям подобных историй она покажется интересной.

Ключевые слова: Автостоп кладбище село Ночь авторская история

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