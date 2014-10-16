Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Встреча со снежным человеком

Знакомый тут на днях рассказал мне одну историю, которая произошла с его товарищем - Серегой, несколько лет назад.

Дело было в Кировской области. Поехали, значит, трое друзей на рыбалку с ночевкой. Вечер, стемнело, разожгли костер, двое пошли ещё запасаться дровами, третий остался у костра. Рядом брезент расстелен, на котором выложены продукты: консервы, две булки хлеба и т.д. В общем, далее рассказ идёт так: приходим с ветками, а Серёга сидит весь бледный и глаза - как будто медведя увидел.

- Че с тобой? - смеёмся мы.

- Д-д-дайте сигарету, - трясясь, промычал Сережа. (Хотя года два уже как бросил курить.)

Короче говоря, высосал сигарету, выпил полстакана, потом ещё выпил и покурил, и тогда рассказал.

- Когда вы ушли, я начал палкой ворошить угли в костре... Поднимаю глаза, а передо мной волосатая баба, смотрит мне в глаза, как бы вовнутрь. Я в ступоре, не могу пальцем пошевелить и глазом моргнуть. Она берет хлеб - и в темноту...

И вправду - исчезли две буханки хлеба, не мог ведь Серега их "заточить", не такой он, да и особо не врал он никогда, и в эти сказки про Йети не верил. И видок у него такой шоковый был...

В общем, с ума начал сходить потихоньку Серега после этого: крыша поехала, жена ушла от него. Сейчас ходит и всем рассказывает, что он воевал в Чечне, убивал моджахедов и т.д, - по этой теме почему-то крыша едет, хотя и в армии-то не служил.

Автор: А.М.Н.
По рассказам Н. Мамаева.
Источник.

Встреча со снежным человеком


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:31
Сегодня, 07:30 by Вятка МистическаяПросмотров: 272Комментарии: 15
+6

Ключевые слова: Кировская область йети снежный человек ночь хлеб друг

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: daytaler
Сегодня, 09:02
0
Группа: Посетители
Репутация: (37|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 077
Серебряная пуля?
А-а?
Помните, вы мне говорили:Если бы у бабушки была борода, она была бы дедушкой.))
А что вы ответите на это:Поднимаю глаза, а передо мной волосатая баба...
А вы дедушка, дедушка.Баба, она и без депиляции, баба.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#2 написал: NEMO 1
Сегодня, 10:31
+3
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 182
Ишь распоясалась!!! Трудящиеся пришли отдохнуть, а она у них хлеб утянула .... глаза завидущие парнягу аж до нутра проняла.... вот и верь теперь женщинам smiley, в этой истории только специалисты космопоиска или рентв могут помочь разобраться.
Зарегистрирован: 2.01.2019
#3 написал: Tanusha13666
Сегодня, 11:32
+2
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 256
Снежная баба и Чечня? Шо-то тут не то satisfied
Зарегистрирован: 9.11.2019
#4 написал: Jako tako
Сегодня, 14:51
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (32|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 298
Очевидно, они малоплодовиты, как и панды. Иначе люди с ними встречались бы чаще.
Ещё одна женщина испортила жизнь ещё одному мужчине, да, daytaler?
Зарегистрирован: 14.09.2019
#5 написал: Глюпискатин
Сегодня, 15:04
+2
Группа: Посетители
Репутация: (31|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 116
Цитата: Jako tako
Очевидно, они малоплодовиты, как и панды.

Интересно, а почему они не такие же лапочки, как и панды? Тоже ведь нечто большое и пушистое с забавными повадками, похожими на человека. Но что-то не вспомню историй про СЧ, чтобы наблюдение за ним вызывал умиление, как за пандами. Ну или хотя бы как за бурыми мишками. Михайлы Потыпычи ж тоже воспринимаются как опасные, в отличие от панд recourse
Зарегистрирован: 27.01.2015
#6 написал: Jako tako
Сегодня, 15:36
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (32|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 298
Цитата: Глюпискатин

Интересно, а почему они не такие же лапочки, как и панды? Тоже ведь нечто большое и пушистое с забавными повадками, похожими на человека. Но что-то не вспомню историй про СЧ, чтобы наблюдение за ним вызывал умиление, как за пандами. Ну или хотя бы как за бурыми мишками. Михайлы Потыпычи ж тоже воспринимаются как опасные, в отличие от панд recourse

Мы ведь с Вами их не видели. Может они лапочки smile любящие хлеб...
Зарегистрирован: 14.09.2019
#7 написал: Глюпискатин
Сегодня, 15:47
0
Группа: Посетители
Репутация: (31|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 116
Цитата: Jako tako
Цитата: Глюпискатин

Интересно, а почему они не такие же лапочки, как и панды? Тоже ведь нечто большое и пушистое с забавными повадками, похожими на человека. Но что-то не вспомню историй про СЧ, чтобы наблюдение за ним вызывал умиление, как за пандами. Ну или хотя бы как за бурыми мишками. Михайлы Потыпычи ж тоже воспринимаются как опасные, в отличие от панд recourse

Мы ведь с Вами их не видели. Может они лапочки smile любящие хлеб...

Да не о нас с вами речь... мною вот прочитаны сотни рассказов про наблюдение СЧ, и что-то ни одного я не припомню, чтоб отношение наблюдателя к ним было как забавным пушистикам.... даже если они вдалеке и не представляют непосредственной опасности. Вот бурыми мишками в аналогичной ситуации умиляются. Не говоря уж о пандах)))))
Зарегистрирован: 27.01.2015
#8 написал: daytaler
Сегодня, 15:50
-1
Группа: Посетители
Репутация: (37|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 077
Цитата: Jako tako
Ещё одна женщина испортила жизнь ещё одному мужчине, да, daytaler?

Пришла непрошенка на свидание.Пока тот рассматривал достопримечательности незнакомки, так она у него хлеб с под носа увела, даже не поцеловала на прощание.Ууть бабы.Вы все одинаковы.Вы когда лезете целоваться, то я всегда руки в брюки прячу, чтобы кошелек не стянули.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#9 написал: Jako tako
Сегодня, 15:58
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (32|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 298
Цитата: daytaler
Цитата: Jako tako
Ещё одна женщина испортила жизнь ещё одному мужчине, да, daytaler?

Пришла непрошенка на свидание.Пока тот рассматривал достопримечательности незнакомки, так она у него хлеб с под носа увела, даже не поцеловала на прощание.Ууть бабы.Вы все одинаковы.Вы когда лезете целоваться, то я всегда руки в брюки прячу, чтобы кошелек не стянули.

Я не лезу целоваться к кому попало.
Впрочем, я уже поняла, что Вам всегда попадались странные женщины. )
Зарегистрирован: 14.09.2019
#10 написал: daytaler
Сегодня, 16:06
-2
Группа: Посетители
Репутация: (37|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 077
Цитата: Jako tako
Я не лезу целоваться к кому попало.

Конечно, только к тем, у кого деньги в кошельке припрятаны.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#11 написал: Jako tako
Сегодня, 16:14
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (32|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 298
Цитата: daytaler
Цитата: Jako tako
Я не лезу целоваться к кому попало.

Конечно, только к тем, у кого деньги в кошельке припрятаны.

Как приятно видеть заблуждения людей обо мне родимой.
Мужчина, не флудите 52
Зарегистрирован: 14.09.2019
#12 написал: daytaler
Сегодня, 16:19
-1
Группа: Посетители
Репутация: (37|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 077
Цитата: Jako tako
Как приятно видеть заблуждения людей обо мне родимой.

Ненабивайте себе цену.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#13 написал: Kinigos
Сегодня, 17:03
+2
Группа: Посетители
Репутация: (42|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 641
Цитата: daytaler
Ненабивайте себе цену.

И сюда эмдэшники- сектанты- зомби просочились.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#14 написал: Kinigos
Сегодня, 17:27
+2
Группа: Посетители
Репутация: (42|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 641
Цитата: Kinigos
Цитата: daytaler
Ненабивайте себе цену.

И сюда эмдэшники- сектанты- зомби просочились.

Небось над алиментами горюете и бегаете от них?
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#15 написал: Arhip
Сегодня, 17:49
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1362|0)
Публикаций: 64
Комментариев: 1 309
Цитата: NEMO 1
Ишь распоясалась!!! Трудящиеся пришли отдохнуть, а она у них хлеб утянула .... глаза завидущие парнягу аж до нутра проняла.... вот и верь теперь женщинам smiley, в этой истории только специалисты космопоиска или рентв могут помочь разобраться.

Она еще и Серегу этого совратила. Не спроста от него жена ушла.
Зарегистрирован: 29.08.2017
     
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.