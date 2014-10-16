Встреча со снежным человеком

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:31

Вятка Мистическая Просмотров: 272 Комментарии: 15 +6 Сегодня, 07:30 by

Знакомый тут на днях рассказал мне одну историю, которая произошла с его товарищем - Серегой, несколько лет назад.Дело было в Кировской области. Поехали, значит, трое друзей на рыбалку с ночевкой. Вечер, стемнело, разожгли костер, двое пошли ещё запасаться дровами, третий остался у костра. Рядом брезент расстелен, на котором выложены продукты: консервы, две булки хлеба и т.д. В общем, далее рассказ идёт так: приходим с ветками, а Серёга сидит весь бледный и глаза - как будто медведя увидел.- Че с тобой? - смеёмся мы.- Д-д-дайте сигарету, - трясясь, промычал Сережа. (Хотя года два уже как бросил курить.)Короче говоря, высосал сигарету, выпил полстакана, потом ещё выпил и покурил, и тогда рассказал.- Когда вы ушли, я начал палкой ворошить угли в костре... Поднимаю глаза, а передо мной волосатая баба, смотрит мне в глаза, как бы вовнутрь. Я в ступоре, не могу пальцем пошевелить и глазом моргнуть. Она берет хлеб - и в темноту...И вправду - исчезли две буханки хлеба, не мог ведь Серега их "заточить", не такой он, да и особо не врал он никогда, и в эти сказки про Йети не верил. И видок у него такой шоковый был...В общем, с ума начал сходить потихоньку Серега после этого: крыша поехала, жена ушла от него. Сейчас ходит и всем рассказывает, что он воевал в Чечне, убивал моджахедов и т.д, - по этой теме почему-то крыша едет, хотя и в армии-то не служил.Автор: А.М.Н.По рассказам Н. Мамаева.

Ключевые слова: Кировская область йети снежный человек ночь хлеб друг

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