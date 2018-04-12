Шаги по квартире

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 12:16

Grooveman89 Просмотров: 635 Комментарии: 3 +10 Вчера, 12:16 by

Это повторялось в период с 6 до 11 лет.Когда мне было 6 лет мы переехали с родителями в другой город. Заселились в квартиру, несколько недель всё было хорошо, квартира нравилась и было очень даже уютно.Однажды, вечером, родители уложили меня спать, а сами ушли кататься по городу (был вечер пятницы).Проснулся от шуршания на кухне, в тот момент я подумал, что это мои родители, но потом осознал - они уехали.Мурашки пошли по коже: “Может это мой кот?“Нет, он был со мной и тревожно смотрел в сторону кухни.Я закрыл глаза, пытаясь уснуть и забыть об этом, но тут услышал медленные шаги, которые звучали из кухни до коридора.В этот момент я пытался не шевелиться, шаги стали громче, они остановились в моей комнате. Мне не хватило смелости открыть глаза, и тут пришли родители.Весь заплаканный, я прибежал к ним...Я по сей день задаюсь вопросом: “Что это было?“Это не могла быть иллюзия, это были отчётливые шаги.

Ключевые слова: Детство сон шаги страх кот авторская история

Другие, подобные истории: