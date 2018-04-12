Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Шаги по квартире

Это повторялось в период с 6 до 11 лет.
Когда мне было 6 лет мы переехали с родителями в другой город. Заселились в квартиру, несколько недель всё было хорошо, квартира нравилась и было очень даже уютно.
Однажды, вечером, родители уложили меня спать, а сами ушли кататься по городу (был вечер пятницы).
Проснулся от шуршания на кухне, в тот момент я подумал, что это мои родители, но потом осознал - они уехали.
Мурашки пошли по коже: “Может это мой кот?“
Нет, он был со мной и тревожно смотрел в сторону кухни.
Я закрыл глаза, пытаясь уснуть и забыть об этом, но тут услышал медленные шаги, которые звучали из кухни до коридора.
В этот момент я пытался не шевелиться, шаги стали громче, они остановились в моей комнате. Мне не хватило смелости открыть глаза, и тут пришли родители.
Весь заплаканный, я прибежал к ним...
Я по сей день задаюсь вопросом: “Что это было?“
Это не могла быть иллюзия, это были отчётливые шаги.


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 12:16
Вчера, 12:16 by Grooveman89Просмотров: 635Комментарии: 3
+10

Ключевые слова: Детство сон шаги страх кот авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Kiria
Вчера, 12:18
+2
Группа: Редакторы
Репутация: (357|0)
Публикаций: 40
Комментариев: 61
Как можно было ребенка оставить в 6 лет вечером и уйти кататься по городу? noknow А по поводу шагов, как по мне, так это детские страхи.
Зарегистрирован: 12.04.2018
 
#2 написал: Ахма
Вчера, 18:19
+2
Группа: Посетители
Репутация: (915|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 433
Не могу сказать точно. Но шаги в пустой квартире лично слышала лет в 11-12.
Зарегистрирован: 30.05.2016
 
#3 написал: Ель
Вчера, 20:30
0
Группа: Посетители
Репутация: (21|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 176
Цитата: Kiria
Как можно было ребенка оставить в 6 лет вечером и уйти кататься по городу? noknow А по поводу шагов, как по мне, так это детские страхи.

бывает гораздо "веселее", просто Вы не сталкивались. А детям надо верить....
Зарегистрирован: 19.05.2020
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.