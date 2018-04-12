Шаги по квартире

Шаги по квартиреЭто повторялось в период с 6 до 11 лет.
Когда мне было 6 лет мы переехали с родителями в другой город. Заселились в квартиру, несколько недель всё было хорошо, квартира нравилась и было очень даже уютно.
Однажды, вечером, родители уложили меня спать, а сами ушли кататься по городу (был вечер пятницы).
Проснулся от шуршания на кухне, в тот момент я подумал, что это мои родители, но потом осознал - они уехали.
Мурашки пошли по коже: “Может это мой кот?“
Нет, он был со мной и тревожно смотрел в сторону кухни.
Я закрыл глаза, пытаясь уснуть и забыть об этом, но тут услышал медленные шаги, которые звучали из кухни до коридора.
В этот момент я пытался не шевелиться, шаги стали громче, они остановились в моей комнате. Мне не хватило смелости открыть глаза, и тут пришли родители.
Весь заплаканный, я прибежал к ним...
Я по сей день задаюсь вопросом: “Что это было?“
Это не могла быть иллюзия, это были отчётливые шаги.
Новость отредактировал Kiria - Вчера, 12:16
Вчера, 12:16 by Grooveman89Просмотров: 635Комментарии: 3
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