Лесные существа

Лесные существаКак обычно, маленький Ронни играл в своей песочнице, на заднем дворе своего большого дома. Семья мальчика жила на окраине леса, что простирался на многие километры на север. Его отец работает на лесопилке, а мать занимается хозяйством. Они переехали сюда буквально месяц назад, почти на пятый день рождения Ронни. Ему не нравилось жить здесь, хотя, что уж говорить - он, откровенно говоря, боялся. Боялся темноты в его новой большой комнате, боялся, что монстры из-под кровати заберут его и будут мучить, и еще он боялся, что, однажды проснувшись, он не найдет своих родителей и останется навсегда в этом страшном лесу. По ночам мальчику снились кошмары. А когда он, вскрикивая, просыпался, он смотрел в окно, и ему казалось, что он видел лицо, которое улыбалось и скребло своими когтями по стеклу. Ронни плакал, умолял родителей уехать, но в ответ лишь слышал:
- Это лишь твоя фантазия. Скоро ты привыкнешь и не будешь бояться.
Но Ронни продолжал с криком просыпаться по ночам от очередного кошмара. И так продолжалось два месяца.
В этот день отец уехал в город, а мать делала уборку, поэтому мальчик был предоставлен сам себе. Сидя в песочнице, он и не заметил, как рядом с ним оказался белый пушистый кролик.
- Привет! - Ронни протянул руку, чтобы его погладить.
- Привет, Ронни! - вдруг сказал кролик.
- Но животные же не разговаривают, - мальчик был удивлен.
- А я особенный кролик. Из волшебной страны, где много конфет, аттракционов и клоунов.
- Фу, я не люблю клоунов, они страшные.
- А я забыл сказать, - кролик осекся, - они уехали! Так что пойдем со мной. Со мной весело!
- Меня мама с папой потеряют, - сказал грустно Ронни. Хотя он хотел в волшебную страну, но он знал, что родители его будут ругать за то, что он ушел без разрешения.
- Я им уже сказал, что ты пойдешь со мной в волшебную страну, так что они не будут ругаться!
- Правда? - Ронни обрадовался.
- Правда-правда! - кролик заговорщически подмигнул. - Ну что, пойдем?
- Пойдем!
Кролик поскакал в сторону леса, а мальчик побежал за ним. Ронни долго бежал, пока не увидел, что кролик запрыгнул в большую нору, что была под огромным деревом. Добежав до норы, мальчик в страхе перед темнотой остановился.
- Пойдем, мальчик! Волшебная страна здесь! - донеслось из темноты.
Любопытство пересилило страх, и мальчик прыгнул в дыру.
На него навалилась темнота, а еще запах. Отвратительный запах. Как-то раз Ронни увидел у дороги мертвого оленя, которого сбила машина. От него пахло так же.
- Ммм, какая добыча... - в темноте раздались голоса.
- Вкусно пахнет...
- Еда...
Казалось, в темноте очень много говоривших.
- Ты хорошо постарался...
- Спасибо... - ответил голос, похожий на голос кролика.
- Приветствую тебя в волшебной стране! - насмешливо прошептали ему в ухо, и сознание померкло.
Все кончилось быстро. Десяток отвратительных четырехпалых существ с белой кожей и острыми как бритва зубами набросились на мальчика и разорвали в считанные секунды. Останки его так и остались лежать в этой норе, вместе с костями других жертв тварей.
Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 03:51
Причина: Изменён раздел. Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 03:51 by Co6иРаТель ИсT0рийПросмотров: 27Комментарии: 0
Ключевые слова: Лес кролик нора твари авторская история