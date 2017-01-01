Лесные существа

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 03:51

Причина: Изменён раздел. Стилистика автора сохранена.

Co6иРаТель ИсT0рий Просмотров: 27 Комментарии: 0 0 Сегодня, 03:51 by

Как обычно, маленький Ронни играл в своей песочнице, на заднем дворе своего большого дома. Семья мальчика жила на окраине леса, что простирался на многие километры на север. Его отец работает на лесопилке, а мать занимается хозяйством. Они переехали сюда буквально месяц назад, почти на пятый день рождения Ронни. Ему не нравилось жить здесь, хотя, что уж говорить - он, откровенно говоря, боялся. Боялся темноты в его новой большой комнате, боялся, что монстры из-под кровати заберут его и будут мучить, и еще он боялся, что, однажды проснувшись, он не найдет своих родителей и останется навсегда в этом страшном лесу. По ночам мальчику снились кошмары. А когда он, вскрикивая, просыпался, он смотрел в окно, и ему казалось, что он видел лицо, которое улыбалось и скребло своими когтями по стеклу. Ронни плакал, умолял родителей уехать, но в ответ лишь слышал:- Это лишь твоя фантазия. Скоро ты привыкнешь и не будешь бояться.Но Ронни продолжал с криком просыпаться по ночам от очередного кошмара. И так продолжалось два месяца.В этот день отец уехал в город, а мать делала уборку, поэтому мальчик был предоставлен сам себе. Сидя в песочнице, он и не заметил, как рядом с ним оказался белый пушистый кролик.- Привет! - Ронни протянул руку, чтобы его погладить.- Привет, Ронни! - вдруг сказал кролик.- Но животные же не разговаривают, - мальчик был удивлен.- А я особенный кролик. Из волшебной страны, где много конфет, аттракционов и клоунов.- Фу, я не люблю клоунов, они страшные.- А я забыл сказать, - кролик осекся, - они уехали! Так что пойдем со мной. Со мной весело!- Меня мама с папой потеряют, - сказал грустно Ронни. Хотя он хотел в волшебную страну, но он знал, что родители его будут ругать за то, что он ушел без разрешения.- Я им уже сказал, что ты пойдешь со мной в волшебную страну, так что они не будут ругаться!- Правда? - Ронни обрадовался.- Правда-правда! - кролик заговорщически подмигнул. - Ну что, пойдем?- Пойдем!Кролик поскакал в сторону леса, а мальчик побежал за ним. Ронни долго бежал, пока не увидел, что кролик запрыгнул в большую нору, что была под огромным деревом. Добежав до норы, мальчик в страхе перед темнотой остановился.- Пойдем, мальчик! Волшебная страна здесь! - донеслось из темноты.Любопытство пересилило страх, и мальчик прыгнул в дыру.На него навалилась темнота, а еще запах. Отвратительный запах. Как-то раз Ронни увидел у дороги мертвого оленя, которого сбила машина. От него пахло так же.- Ммм, какая добыча... - в темноте раздались голоса.- Вкусно пахнет...- Еда...Казалось, в темноте очень много говоривших.- Ты хорошо постарался...- Спасибо... - ответил голос, похожий на голос кролика.- Приветствую тебя в волшебной стране! - насмешливо прошептали ему в ухо, и сознание померкло.Все кончилось быстро. Десяток отвратительных четырехпалых существ с белой кожей и острыми как бритва зубами набросились на мальчика и разорвали в считанные секунды. Останки его так и остались лежать в этой норе, вместе с костями других жертв тварей.

Ключевые слова: Лес кролик нора твари авторская история

Другие, подобные истории: