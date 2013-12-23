Вещий сон. Или нет?

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 17:03

Сделано_в_СССР Просмотров: 24 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 17:03 by

Я не верю в экстрасенсов, загробный мир и прочее. Но одно происшествие не дает мне покоя. Уже 2 года собиралась написать о нем сюда, и наконец решилась.2008 год - умирает от рака любимый дедушка. Умирает в отдельной комнате, где стоит трехстворчатое зеркало, прямо перед ним.2009 год - вместе с парнем приезжаем к бабушке. Мы встречаемся 1.5 года, все нормально и серьезно.Ложимся спать в той самой комнате, головой к тому самому зеркалу. Я заранее беспокоюсь, потому что ни разу на этом месте не смогла нормально спать - мучали кошмары.И вот вижу сон. Заходит в нашу комнату умерший дедушка в белом саване. Манит меня за собой, выводит во двор. Там лето во всю, хотя я же понимаю, что сейчас только май, и этого быть не должно.Во дворе стоят два гроба, параллельно друг другу. Один большой, в нем лежит мужчина в черном. Другой маленький, в нем женщина. Маленькая такая, как моя бабушка - она 1.5 метра ростом. А может и ребенок - это же сон, там линейки нет.Дедушка показывает на них рукой и говорит: "Смотри, что будет".Я просыпаюсь в поту и стараюсь как можно быстрее это забыть.Июль 2009, спустя 2 месяца после ужасного сна - я беременна. Не планировали, не ждали, внезапно. Свадьба, по УЗИ девочка и все должно быть окей.8 марта 2010 - вот она девочка, Настя. Моя Настя. На второй день шумы в сердце , "ну мы вас отправим в больницу, но вы не волнуйтесь".С 11 марта по 16 июня - Ад. Борьба. Бесконечные уколы седативных. Диагноз по УЗИ сердца на 4 строчки. Синдром Тауссиг-Бинга плюс дефекты перегородок. Это бывает один раз на 10 000 детей. Но разве от этого легче?16 июня - похороны после операции в центре Мешалкина. Врачи сделали все, что смогли, я верю. Только голову я просила не вскрывать, а они все-таки вскрыли. Хотела на волне эмоций докопаться до них, но... Это все уже не важно, ведь ее нет.25 декабря этого же года - большой гроб. Мужской. Мой любимый отчим не смог справиться с меланомой. И я знаю, что финальным выстрелом были похороны внучки.И тогда я все поняла. Чей был гроб маленький, чей большой.А я ведь хотела сделать аборт. Потому что дети в 19 лет не нужны были. Возможно, если бы сделала, все бы было по другому? Ведь меня честно предупредили.Это не крипи-стори. Это реальная история моей жизни, которая произошла 7 лет назад. И я надеюсь, что ни с кем из вас она никогда не произойдет.Автор: korchevika.

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