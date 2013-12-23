Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Сны

Вещий сон. Или нет?

Я не верю в экстрасенсов, загробный мир и прочее. Но одно происшествие не дает мне покоя. Уже 2 года собиралась написать о нем сюда, и наконец решилась.
2008 год - умирает от рака любимый дедушка. Умирает в отдельной комнате, где стоит трехстворчатое зеркало, прямо перед ним.

2009 год - вместе с парнем приезжаем к бабушке. Мы встречаемся 1.5 года, все нормально и серьезно.

Ложимся спать в той самой комнате, головой к тому самому зеркалу. Я заранее беспокоюсь, потому что ни разу на этом месте не смогла нормально спать - мучали кошмары.

И вот вижу сон. Заходит в нашу комнату умерший дедушка в белом саване. Манит меня за собой, выводит во двор. Там лето во всю, хотя я же понимаю, что сейчас только май, и этого быть не должно.

Во дворе стоят два гроба, параллельно друг другу. Один большой, в нем лежит мужчина в черном. Другой маленький, в нем женщина. Маленькая такая, как моя бабушка - она 1.5 метра ростом. А может и ребенок - это же сон, там линейки нет.

Дедушка показывает на них рукой и говорит: "Смотри, что будет".

Я просыпаюсь в поту и стараюсь как можно быстрее это забыть.

Июль 2009, спустя 2 месяца после ужасного сна - я беременна. Не планировали, не ждали, внезапно. Свадьба, по УЗИ девочка и все должно быть окей.

8 марта 2010 - вот она девочка, Настя. Моя Настя. На второй день шумы в сердце , "ну мы вас отправим в больницу, но вы не волнуйтесь".

С 11 марта по 16 июня - Ад. Борьба. Бесконечные уколы седативных. Диагноз по УЗИ сердца на 4 строчки. Синдром Тауссиг-Бинга плюс дефекты перегородок. Это бывает один раз на 10 000 детей. Но разве от этого легче?

16 июня - похороны после операции в центре Мешалкина. Врачи сделали все, что смогли, я верю. Только голову я просила не вскрывать, а они все-таки вскрыли. Хотела на волне эмоций докопаться до них, но... Это все уже не важно, ведь ее нет.

25 декабря этого же года - большой гроб. Мужской. Мой любимый отчим не смог справиться с меланомой. И я знаю, что финальным выстрелом были похороны внучки.

И тогда я все поняла. Чей был гроб маленький, чей большой.

А я ведь хотела сделать аборт. Потому что дети в 19 лет не нужны были. Возможно, если бы сделала, все бы было по другому? Ведь меня честно предупредили.

Это не крипи-стори. Это реальная история моей жизни, которая произошла 7 лет назад. И я надеюсь, что ни с кем из вас она никогда не произойдет.



Автор: korchevika.
Источник.

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 17:03
Сегодня, 17:03 by Сделано_в_СССРПросмотров: 24Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Сон вещий сон болезнь сердечная недостаточность редкая болезнь

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:46
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (176|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 1 733
Вряд ли уйдешь от уготованного
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.