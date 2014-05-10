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Истории из жизни

Расчёсывающая волосы

Хочу рассказать одну историю, свидетелем которой был. Поэтому названия местностей и имена подлинные.

Это было в 70-х годах прошлого столетия в Таттинском улусе. А началось все с того момента, как к нам домой, в Ытык-Кюеле, зашел наш дальний родственник Серафим. Попив чаю, сказал, что хочет ехать домой в Уолбу, но в связи с тем, что машин в то время было маловато (частных вообще не было), попросил у нас велосипед. В те времена на велике ездили практически все, стар и млад, мужики и бабы, почти как в Китае. У нас было два велика и родители ему одолжили "Урал".

Уолба находится от Ытык-Кюеля севернее 33 км. Тогда нынешней федеральной трассы не было, хотя основная траектория сейчас осталась старая, но заезд в Уолбу был другой. Сворачивали чуть раньше, и дорога шла через два аласа, первый называется "Ен,ей алааhа". Дорога в алас заезжает с восточной стороны, спускается в алас, идет под быллаарами (северная сторона) и выезжает с западной стороны с подъемом мимо небольшого кладбища и через лесок спускается в другой алас. Если кто читал о якутской топонимике у Горика, то там есть фотография такого аласа. На каждом быллаарчике по могиле. Так сказать у каждого свой быллаарчик.

Серафим заехал в этот алас вечером, аккурат садилось солнце. Проехал под быллаарами, поднимается, чтобы выехать из аласа и видит - на одной из могил к нему спиной сидит женщина и расчесывает волосы. Серафим удивился, подумал, что за сумасшедшая нашла место для сиденья. Поднявшись наверх остановился и и посмотрел кто такая. Когда он остановился и повернулся, солнце как раз осветило женщину. Это была молодая женщина, звали ее Христина, которая не так давно повесилась и здесь похоронена. Серафим дальше не помнит как доехал до дому, а это примерно 3 км.

Приехал домой никакой, совсем слег с сердцем. Его еле откачали. Но Христина начала появляться везде. В то лето, помню, Уолба находилась как бы в осадном положении. Люди боялись вечером на улицу выходить. Постоянно со стороны аласа, где она похоронена, приходил холорук и исчезал у дома, где она жила. После ее смерти там жил один дед. Его, бедного, каждую ночь выгоняла Христина, дед потом не выдержал, съехал. В то лето я с бабушкой приезжал в Уолбу, и она нас после ужина не выпускала на улицу играть. Помню, рассказывали, что Христину встретила ее же лучшая подруга, когда собирала коров. После этой встречи подруга тоже долго пролежала в больнице. И, самое интересное, ее видели русские шофера, привозившие в Уолбу груз, сидящей тоже на могиле и расчесывающей волосы. И рассказывали, что они интересовались у местных: "Что за чокнутая у вас сидит на могиле и волосы чешет?"

Помню, как бабушка ворчала, что умершую плохой смертью похоронили на общем кладбище, да еще как нормально умершую. То есть на спине, не надев на голову глиняный горшок. Или лицом вниз. Еще и звезду с флажками прибили на столбе могильном.

Потом пришла зима. И в апреле следующего года отец Серафима Терентий, старый коммунист, купил несколько килограмм соли и ею обсыпал всю поверхность могилы, чтобы соль с растаявшим снегом впиталась в землю. С тех пор ее никто не видел.

Вот такая вот история. А велик тот вернулся и был у нас до 80-х годов.



Автор - hooduut.
Источник.

Вчера, 20:09 by ЛетягаПросмотров: 628Комментарии: 12
+17

Ключевые слова: Улус велосипед могила волосы самоубийца

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Комментарии

#1 написал: Koroleffna
Вчера, 20:39
+2
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Публикаций: 5
Комментариев: 484
Написано здорово. Плюс, однозначно.
Зарегистрирован: 10.05.2014
 
#2 написал: az.ecmb
Вчера, 20:45
+4
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Публикаций: 3
Комментариев: 1 339
Толмача, однако, надо
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#3 написал: Tigger power
Вчера, 21:58
+4
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Комментариев: 5 975
Если эта дамочка волосы свои после смерти чесать может, то и горшки на голове не помогли бы +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#4 написал: Arhip
Вчера, 23:25
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Комментариев: 1 891
Истории +
Еще бы было бы неплохо прояснить что за холоруки и алласы водятся в Якутии.
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#5 написал: NEMO 1
Вчера, 23:43
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Да уж есть женщины в якутских селениях))), хотя такое явление не такое редкое в человеческой среде, программный сбой. Не часто, но сталкиваюсь с подобными рассказами. За историю плюс.
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
#6 написал: Tanusha13666
Сегодня, 01:03
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Мне нужен переводчик некоторых слов, а в остальном - интересно)
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
#7 написал: Scarah Screams
Сегодня, 01:18
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Комментариев: 3 215
Все дело в том, как она умерла? Сказано про "плохую" смерть... Повесилась, то есть.
Только почему она не просто сидит, а расчесывает волосы, странно..
+
Зарегистрирован: 7.06.2012
            
#8 написал: Luminary
Сегодня, 01:23
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Публикаций: 15
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нифига непонятно, зачем писать эти слова? быалларчик, алас, на кого это расчитано?
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#9 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 02:30
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Слова некоторые непонятны, в скобках хоть бы перевод написали.
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#10 написал: Arhip
Сегодня, 03:20
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Комментариев: 1 891
Цитата: Tigger power
Если эта дамочка волосы свои после смерти чесать может, то и горшки на голове не помогли бы


Горшок на голову - это вообще какое-то надругательство над трупом
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#11 написал: Летяга
Сегодня, 06:19
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Комментариев: 9 724
Специально для тех, кого уже забанили в гугле

Улус - в России административно-территориальная единица типа русской волости у бурят, калмыков и якутов.
- Поселение, стойбище тюрко-монгольских народов в Приуралье и Сибири.

Ала?с (якут. Алаас)[1] — типичное для равнинной Якутии и Тюменской области (где они называются хасыре?ями[2]) геологическое образование[3] и форма рельефа.

Алас представляет собой пологосклонную и плоскодонную ложбину овальной формы диаметром до нескольких километров и глубиной до 30 м. Образуется при вытаивании подземных льдов (термокарст), усадке грунта и горных пород, суффозии, карсте и т. д. Низина аласа обычно покрыта заболоченным озером, а склоны — лугово-степной растительностью.

Быллаар - бугор; бугры || бугристый; быллаар сир бугристое место.

Быллаарчик - бугорок, холмик.
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#12 написал: Kreisleiter13
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Комментариев: 1 536
Цитата: Летяга
Специально для тех, кого уже забанили в гугле

Санкции однако. Гугл через раз работает. smile
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