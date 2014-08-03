Друг мой, Юрка, или разговор на кухне. Часть 1. Про 4-ый трамвай

Гаспар Просмотров: 1 243 Комментарии: 8 +17 22-02-2022, 17:06 by

Я знаю, что люди, обычно, когда видят многабукф, даже не начинают читать, поэтому эту историю я изложу в трех частях. Если вас затянет первая - может, будет мотивация прочесть и остальные. Это - реальный разговор с моим другом, который состоялся не так давно, и я хочу изложить его действительно так, как было. Документальной точности, увы, не будет, ибо разговор я не записывал, и привожу по памяти, но суть передана верно.Как бы это банально не звучало, данная история - правда. Вы можете проверить изложенные тут факты. Я поменял по этическим соображением имена, но все названия, места и даже номера маршрутов оставил как есть. Так что любители истины - Гугл вам в помощь.ОСТОРОЖНО, дальше спойлерДа, любители пруфов, вы, наверное, скажете, а если это правда, почему ты те самые фотки не выложил? Ну, давайте рассудим логически. Фотки в стиле "Какая-то девка на конечной трамвая" или "Два чувака на фоне какой-то иконы" - это вообще не доказательство чего-либо, особенно, когда этих людей вы знать не знаете. Таких фоток можно накачать в инете воз и маленькую тележку. А раз эти фотки все равно ничего никому не докажут, выкладывать их я не буду, ибо не считаю правильным выкладывать фотки реальных людей без их на то согласия. А спрашивать у друзей "Можно я выложу ваши фотки на сайт страшных историй, а то нас с другом эффект Манделы накрыл" мне как-то стрёмно, боюсь, меня не так поймут. Да и свое лицо светить я не хочу. Поэтому, или поверьте мне на слово, что фотки были, или не поверьте, и просто насладитесь историей.***- Да, - сказал друг мой, Юрка, - город расширяется. А что толку?Мы сидели на кухне уже третий час и пили пятую чашку чая, ибо расходиться очень не хотелось. Все насущные темы, сплетни о знакомых и новости о знакомых знакомых были обсуждены настолько, что разговор свернул в сторону политики муниципальных властей.- Ну как «что толку»? - ответил я. - Больше город - больше финансирование. Если мы переступим миллионную чёрту - это будет совсем другой статус и совсем другие и деньги в муниципальный бюджет.- Ну, - протянул Юрка, - мэрии, может, и будет. А нам-то с тобой что с того? Вон Красный Текстильщик присоединили, вроде это часть города теперь, а почему тогда автобусы туда не по городскому тарифу стоят, а по междугороднему?- Наверное, - предположил я, - окупаемость слишком низкая. Небось там по 2-3 пассажира в салоне.- Ничего подобного. Забитые битком ходят.- И часто ходят?- Нет. По 40 минут приходится ждать иной раз.- Ну вот и ответ. Значит, потому и битком, что 2-3 автобуса на рейсе, а больше не окупится.- Не может быть такого. Присоединили ж к городу, должны были дополнительные пустить.- О, поверь, в нашем городе может быть и не такое! Вон, знаешь, трамваи 4 и 6 вообще ходят один вагон на маршрут. Не успел - жди, пока он весь свой маршрут сделает, на конечке постоит и вернется к тебе на 6-ую дачную. Час на все про все.- Ну да, 6 трамвай - это жесть. Я как-то на нём на Андреевские пруды ездил. А с 4-кой все нормально. Они с интервалом 10-15 минут исправно ходят, и сдвоенные вагоны всегда.- Откуда ты это взял? 4-ка ходит в таком же режиме, как и 6-ка, потому что оба ездят туда, куда Макар телят не гонял.- Ну почему, Крекинг – это, может, и захолустье, но все-таки не такой пустырь как те места, куда 6-ка ходит.- При чем тут вообще Крекинг? 4-ка на Кумыску ходит. Они с 6-кой оба от 6-ой дачной едут, до развилки, где церковь, а потом 4-ка до Кумыски идет, а 6-ка вправо заворачивает и через Родник-54 в Малополиваноский тупик идет.- 4-ка идет на Крекинг.- Ты точно про трамвай, а не про троллейбус или маршрутку?- Ну да. Помнишь, мы еще с тобой и с Ленкой на нем ездили.- Когда?- Ну тогда, когда Диму в больницу положили.- Помню, как мы Диму проведывать ездили. Только не помню номер маршрута. Ты вел. Я, как коренной уроженец Ленчика, в Завчике не особо ориентируюсь.- А я, как коренной уроженец Завчика, точно знаю, что и куда в Завчике ходит. На 4-ке мы ехали.- А я, как коренной уроженец Ленчика, точно знаю, что 4 трамвай в Ленчике ходит.После еще минут десяти препираний на тему "кто лучше знает трамвайные маршруты города" мы решили, что да рассудит нас великий Гугл. Несколько кликов по смартфону, и я уже торжественно тыкал Юрку носом в трамвайную схему города.- Ха, выкуси! 4 трамвай - от 6-ой дачной до Кумысной поляны. Я же говорил! А к Димке мы тогда должны были ехать на 8-ке.- Ничего не понимаю, - растерянно бормотал Юрка, - но я же... подожди...Юрка протопал в прихожую и извлек из рюкзака свое сокровище, с которым он никогда не расставался - профессиональную камеру-зеркалку. Сев обратно на стул, он стал что-то сосредоточенно искать в памяти камеры.- Что ты там ищешь?- Помнишь, тогда, когда мы Димку проведывать ехали, Ленка сказала, что в этой части города никогда не была?- Ну да.- И попросила ее щелкнуть там, на конечной, на площади Орджоникидзе. Я ее щелкнул на фоне трамвая. Щас, погодь, найду.Пока Юрка пытался долистать до нужного фото, я продолжал демонстрировать свои познания в области местного краеведения и электротранспортной инфраструктуры.- А ты, кстати, если на Андреевские пруды ездил, мог до них доехать и на 4-ке. Там 6-ка и 4-ка до 8-ой дачной едут одинаково. Правда, в любом случае там в гору пёхать добрых минут 40. Ты же на «По требованию» выходил?- Понятия не имею, как она там называлась. Это полгода назад было, ты еще спроси, чем я завтракал в тот день.- Ну, где церковь еще на остановке.- Значит, нет. Церкви там точно не было. Там какой-то павильон Газпрома стоял.- Хм, но к Андреевским удобнее идти от «По требованию». Если на другой выходить, придется крюк делать…- О, нашел наконец-то! – радостно воскликнул Юра и протянул мне камеру.На дисплее действительно была запечатлена Ленка на том трамвайном кольце, что на площади Орджоникидзе. На заднем плане стоял трамвай с табличкой «4».- Хм, - протянул я, - но, в сущности, это еще ничего не доказывает. Вагоны по необходимости часто перекидывают с маршрута на маршрут, а табличку могли и забыть поменять. Гугл-то врать не будет!- Да ты пойми, - торопливо говорил Юрка, - дело ведь не в табличке. Я ж в Заводском районе всю жизнь живу, я же на этой 4-ке сто раз ездил! Не могло такого быть, чтобы мне все это казалось!- Угу, а еще тебе павильон Газпрома вместо церкви по дороге к Андреевским прудам казался. У тебя, друг мой, походу, как-то рано склероз начался.- Да был там павильон Газпрома!- Да что он там забыл по-твоему? Это ж самый край города, там инфраструктуры нет почти никакой, зачем Газпрому располагаться в таком захолустье?- Ну мало ли, может, потому они и богатые, что экономят?- Ладно, давай проверим.Минута поисков в Гугл-картах, и теперь уже я почувствовал себя ранним склеротиком. 4 трамвайный маршрут. Остановка «По требованию». По левую сторону от путей – Газпром. Я даже не поленился, полез в 3D просмотр улиц. Действительно, Газпром.- Но я же помню, - бормотал я, - там была церковь. Небольшая такая, с желтыми стенами. Типовая, как по проекту «20 храмов шаговой доступности».- Ну, походу, не только у меня склероз, - рассмеялся Юрка.- Угу, или это – эффект Манделы – добавил я.Мы помолчали, налили еще по кружке чая, и я продолжил...***продолжение следует

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