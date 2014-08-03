Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Друг мой, Юрка, или разговор на кухне. Часть 1. Про 4-ый трамвай

Я знаю, что люди, обычно, когда видят многабукф, даже не начинают читать, поэтому эту историю я изложу в трех частях. Если вас затянет первая - может, будет мотивация прочесть и остальные. Это - реальный разговор с моим другом, который состоялся не так давно, и я хочу изложить его действительно так, как было. Документальной точности, увы, не будет, ибо разговор я не записывал, и привожу по памяти, но суть передана верно.
Как бы это банально не звучало, данная история - правда. Вы можете проверить изложенные тут факты. Я поменял по этическим соображением имена, но все названия, места и даже номера маршрутов оставил как есть. Так что любители истины - Гугл вам в помощь.
ОСТОРОЖНО, дальше спойлер

Да, любители пруфов, вы, наверное, скажете, а если это правда, почему ты те самые фотки не выложил? Ну, давайте рассудим логически. Фотки в стиле "Какая-то девка на конечной трамвая" или "Два чувака на фоне какой-то иконы" - это вообще не доказательство чего-либо, особенно, когда этих людей вы знать не знаете. Таких фоток можно накачать в инете воз и маленькую тележку. А раз эти фотки все равно ничего никому не докажут, выкладывать их я не буду, ибо не считаю правильным выкладывать фотки реальных людей без их на то согласия. А спрашивать у друзей "Можно я выложу ваши фотки на сайт страшных историй, а то нас с другом эффект Манделы накрыл" мне как-то стрёмно, боюсь, меня не так поймут. Да и свое лицо светить я не хочу. Поэтому, или поверьте мне на слово, что фотки были, или не поверьте, и просто насладитесь историей.

***
- Да, - сказал друг мой, Юрка, - город расширяется. А что толку?

Мы сидели на кухне уже третий час и пили пятую чашку чая, ибо расходиться очень не хотелось. Все насущные темы, сплетни о знакомых и новости о знакомых знакомых были обсуждены настолько, что разговор свернул в сторону политики муниципальных властей.

- Ну как «что толку»? - ответил я. - Больше город - больше финансирование. Если мы переступим миллионную чёрту - это будет совсем другой статус и совсем другие и деньги в муниципальный бюджет.

- Ну, - протянул Юрка, - мэрии, может, и будет. А нам-то с тобой что с того? Вон Красный Текстильщик присоединили, вроде это часть города теперь, а почему тогда автобусы туда не по городскому тарифу стоят, а по междугороднему?

- Наверное, - предположил я, - окупаемость слишком низкая. Небось там по 2-3 пассажира в салоне.

- Ничего подобного. Забитые битком ходят.

- И часто ходят?

- Нет. По 40 минут приходится ждать иной раз.

- Ну вот и ответ. Значит, потому и битком, что 2-3 автобуса на рейсе, а больше не окупится.

- Не может быть такого. Присоединили ж к городу, должны были дополнительные пустить.

- О, поверь, в нашем городе может быть и не такое! Вон, знаешь, трамваи 4 и 6 вообще ходят один вагон на маршрут. Не успел - жди, пока он весь свой маршрут сделает, на конечке постоит и вернется к тебе на 6-ую дачную. Час на все про все.

- Ну да, 6 трамвай - это жесть. Я как-то на нём на Андреевские пруды ездил. А с 4-кой все нормально. Они с интервалом 10-15 минут исправно ходят, и сдвоенные вагоны всегда.

- Откуда ты это взял? 4-ка ходит в таком же режиме, как и 6-ка, потому что оба ездят туда, куда Макар телят не гонял.

- Ну почему, Крекинг – это, может, и захолустье, но все-таки не такой пустырь как те места, куда 6-ка ходит.

- При чем тут вообще Крекинг? 4-ка на Кумыску ходит. Они с 6-кой оба от 6-ой дачной едут, до развилки, где церковь, а потом 4-ка до Кумыски идет, а 6-ка вправо заворачивает и через Родник-54 в Малополиваноский тупик идет.

- 4-ка идет на Крекинг.

- Ты точно про трамвай, а не про троллейбус или маршрутку?

- Ну да. Помнишь, мы еще с тобой и с Ленкой на нем ездили.

- Когда?

- Ну тогда, когда Диму в больницу положили.

- Помню, как мы Диму проведывать ездили. Только не помню номер маршрута. Ты вел. Я, как коренной уроженец Ленчика, в Завчике не особо ориентируюсь.

- А я, как коренной уроженец Завчика, точно знаю, что и куда в Завчике ходит. На 4-ке мы ехали.

- А я, как коренной уроженец Ленчика, точно знаю, что 4 трамвай в Ленчике ходит.

После еще минут десяти препираний на тему "кто лучше знает трамвайные маршруты города" мы решили, что да рассудит нас великий Гугл. Несколько кликов по смартфону, и я уже торжественно тыкал Юрку носом в трамвайную схему города.

- Ха, выкуси! 4 трамвай - от 6-ой дачной до Кумысной поляны. Я же говорил! А к Димке мы тогда должны были ехать на 8-ке.

- Ничего не понимаю, - растерянно бормотал Юрка, - но я же... подожди...

Юрка протопал в прихожую и извлек из рюкзака свое сокровище, с которым он никогда не расставался - профессиональную камеру-зеркалку. Сев обратно на стул, он стал что-то сосредоточенно искать в памяти камеры.

- Что ты там ищешь?

- Помнишь, тогда, когда мы Димку проведывать ехали, Ленка сказала, что в этой части города никогда не была?

- Ну да.

- И попросила ее щелкнуть там, на конечной, на площади Орджоникидзе. Я ее щелкнул на фоне трамвая. Щас, погодь, найду.

Пока Юрка пытался долистать до нужного фото, я продолжал демонстрировать свои познания в области местного краеведения и электротранспортной инфраструктуры.

- А ты, кстати, если на Андреевские пруды ездил, мог до них доехать и на 4-ке. Там 6-ка и 4-ка до 8-ой дачной едут одинаково. Правда, в любом случае там в гору пёхать добрых минут 40. Ты же на «По требованию» выходил?

- Понятия не имею, как она там называлась. Это полгода назад было, ты еще спроси, чем я завтракал в тот день.

- Ну, где церковь еще на остановке.

- Значит, нет. Церкви там точно не было. Там какой-то павильон Газпрома стоял.

- Хм, но к Андреевским удобнее идти от «По требованию». Если на другой выходить, придется крюк делать…

- О, нашел наконец-то! – радостно воскликнул Юра и протянул мне камеру.

На дисплее действительно была запечатлена Ленка на том трамвайном кольце, что на площади Орджоникидзе. На заднем плане стоял трамвай с табличкой «4».

- Хм, - протянул я, - но, в сущности, это еще ничего не доказывает. Вагоны по необходимости часто перекидывают с маршрута на маршрут, а табличку могли и забыть поменять. Гугл-то врать не будет!

- Да ты пойми, - торопливо говорил Юрка, - дело ведь не в табличке. Я ж в Заводском районе всю жизнь живу, я же на этой 4-ке сто раз ездил! Не могло такого быть, чтобы мне все это казалось!

- Угу, а еще тебе павильон Газпрома вместо церкви по дороге к Андреевским прудам казался. У тебя, друг мой, походу, как-то рано склероз начался.

- Да был там павильон Газпрома!

- Да что он там забыл по-твоему? Это ж самый край города, там инфраструктуры нет почти никакой, зачем Газпрому располагаться в таком захолустье?

- Ну мало ли, может, потому они и богатые, что экономят?

- Ладно, давай проверим.

Минута поисков в Гугл-картах, и теперь уже я почувствовал себя ранним склеротиком. 4 трамвайный маршрут. Остановка «По требованию». По левую сторону от путей – Газпром. Я даже не поленился, полез в 3D просмотр улиц. Действительно, Газпром.

- Но я же помню, - бормотал я, - там была церковь. Небольшая такая, с желтыми стенами. Типовая, как по проекту «20 храмов шаговой доступности».

- Ну, походу, не только у меня склероз, - рассмеялся Юрка.

- Угу, или это – эффект Манделы – добавил я.

Мы помолчали, налили еще по кружке чая, и я продолжил...
***
продолжение следует

22-02-2022, 17:06 by ГаспарПросмотров: 1 243Комментарии: 8
+17

Ключевые слова: Эффект Манделы трамвай трамвайное кольцо параллельные миры странные места ложные воспоминания авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Летяга
22 февраля 2022 18:05
+4
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (12388|-4)
Публикаций: 1 027
Комментариев: 9 675
Вот очень даже интересная тема затронута! Так что давайте ваше продолжение))
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
#2 написал: Белая роза
22 февраля 2022 19:36
+1
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 33
А когда будет продолжение?)
Зарегистрирован: 9.11.2013
#3 написал: Tigger power
22 февраля 2022 22:12
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2896|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 924
Наша память такая странно-избирательная плюс рюмочки чая +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#4 написал: Tinка
22 февраля 2022 22:34
0
Группа: Посетители
Репутация: (41|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 58
Ну вот,только заплелась интрига и... а продолжение в следующей серии))) Не тяните, интересно же))) Истории +
Зарегистрирован: 1.08.2021
#5 написал: Kreisleiter13
23 февраля 2022 02:36
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 493
История сгодится, но вступление всё портит - реально многобукф в пустую.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#6 написал: Аллез
23 февраля 2022 10:12
0
Группа: Посетители
Репутация: (211|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 112
Прям какое-то расслоение реальностей у главных героев)
Зарегистрирован: 7.05.2013
#7 написал: Yasna
23 февраля 2022 12:23
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 58
Какой-то жутковатый романтизм...:)
Зарегистрирован: 4.01.2022
#8 написал: Talisha
23 февраля 2022 21:03
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2079|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 284
Матрица не успевает за героями. Очень интересно grinning
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.