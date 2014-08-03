Друг мой, Юрка, или разговор на кухне. Часть 1. Про 4-ый трамвай

Друг мой, Юрка, или разговор на кухне. Часть 1. Про 4-ый трамвайЯ знаю, что люди, обычно, когда видят многабукф, даже не начинают читать, поэтому эту историю я изложу в трех частях. Если вас затянет первая - может, будет мотивация прочесть и остальные. Это - реальный разговор с моим другом, который состоялся не так давно, и я хочу изложить его действительно так, как было. Документальной точности, увы, не будет, ибо разговор я не записывал, и привожу по памяти, но суть передана верно.
Как бы это банально не звучало, данная история - правда. Вы можете проверить изложенные тут факты. Я поменял по этическим соображением имена, но все названия, места и даже номера маршрутов оставил как есть. Так что любители истины - Гугл вам в помощь.
ОСТОРОЖНО, дальше спойлер
Да, любители пруфов, вы, наверное, скажете, а если это правда, почему ты те самые фотки не выложил? Ну, давайте рассудим логически. Фотки в стиле "Какая-то девка на конечной трамвая" или "Два чувака на фоне какой-то иконы" - это вообще не доказательство чего-либо, особенно, когда этих людей вы знать не знаете. Таких фоток можно накачать в инете воз и маленькую тележку. А раз эти фотки все равно ничего никому не докажут, выкладывать их я не буду, ибо не считаю правильным выкладывать фотки реальных людей без их на то согласия. А спрашивать у друзей "Можно я выложу ваши фотки на сайт страшных историй, а то нас с другом эффект Манделы накрыл" мне как-то стрёмно, боюсь, меня не так поймут. Да и свое лицо светить я не хочу. Поэтому, или поверьте мне на слово, что фотки были, или не поверьте, и просто насладитесь историей.
***
- Да, - сказал друг мой, Юрка, - город расширяется. А что толку?
Мы сидели на кухне уже третий час и пили пятую чашку чая, ибо расходиться очень не хотелось. Все насущные темы, сплетни о знакомых и новости о знакомых знакомых были обсуждены настолько, что разговор свернул в сторону политики муниципальных властей.
- Ну как «что толку»? - ответил я. - Больше город - больше финансирование. Если мы переступим миллионную чёрту - это будет совсем другой статус и совсем другие и деньги в муниципальный бюджет.
- Ну, - протянул Юрка, - мэрии, может, и будет. А нам-то с тобой что с того? Вон Красный Текстильщик присоединили, вроде это часть города теперь, а почему тогда автобусы туда не по городскому тарифу стоят, а по междугороднему?
- Наверное, - предположил я, - окупаемость слишком низкая. Небось там по 2-3 пассажира в салоне.
- Ничего подобного. Забитые битком ходят.
- И часто ходят?
- Нет. По 40 минут приходится ждать иной раз.
- Ну вот и ответ. Значит, потому и битком, что 2-3 автобуса на рейсе, а больше не окупится.
- Не может быть такого. Присоединили ж к городу, должны были дополнительные пустить.
- О, поверь, в нашем городе может быть и не такое! Вон, знаешь, трамваи 4 и 6 вообще ходят один вагон на маршрут. Не успел - жди, пока он весь свой маршрут сделает, на конечке постоит и вернется к тебе на 6-ую дачную. Час на все про все.
- Ну да, 6 трамвай - это жесть. Я как-то на нём на Андреевские пруды ездил. А с 4-кой все нормально. Они с интервалом 10-15 минут исправно ходят, и сдвоенные вагоны всегда.
- Откуда ты это взял? 4-ка ходит в таком же режиме, как и 6-ка, потому что оба ездят туда, куда Макар телят не гонял.
- Ну почему, Крекинг – это, может, и захолустье, но все-таки не такой пустырь как те места, куда 6-ка ходит.
- При чем тут вообще Крекинг? 4-ка на Кумыску ходит. Они с 6-кой оба от 6-ой дачной едут, до развилки, где церковь, а потом 4-ка до Кумыски идет, а 6-ка вправо заворачивает и через Родник-54 в Малополиваноский тупик идет.
- 4-ка идет на Крекинг.
- Ты точно про трамвай, а не про троллейбус или маршрутку?
- Ну да. Помнишь, мы еще с тобой и с Ленкой на нем ездили.
- Когда?
- Ну тогда, когда Диму в больницу положили.
- Помню, как мы Диму проведывать ездили. Только не помню номер маршрута. Ты вел. Я, как коренной уроженец Ленчика, в Завчике не особо ориентируюсь.
- А я, как коренной уроженец Завчика, точно знаю, что и куда в Завчике ходит. На 4-ке мы ехали.
- А я, как коренной уроженец Ленчика, точно знаю, что 4 трамвай в Ленчике ходит.
После еще минут десяти препираний на тему "кто лучше знает трамвайные маршруты города" мы решили, что да рассудит нас великий Гугл. Несколько кликов по смартфону, и я уже торжественно тыкал Юрку носом в трамвайную схему города.
- Ха, выкуси! 4 трамвай - от 6-ой дачной до Кумысной поляны. Я же говорил! А к Димке мы тогда должны были ехать на 8-ке.
- Ничего не понимаю, - растерянно бормотал Юрка, - но я же... подожди...
Юрка протопал в прихожую и извлек из рюкзака свое сокровище, с которым он никогда не расставался - профессиональную камеру-зеркалку. Сев обратно на стул, он стал что-то сосредоточенно искать в памяти камеры.
- Что ты там ищешь?
- Помнишь, тогда, когда мы Димку проведывать ехали, Ленка сказала, что в этой части города никогда не была?
- Ну да.
- И попросила ее щелкнуть там, на конечной, на площади Орджоникидзе. Я ее щелкнул на фоне трамвая. Щас, погодь, найду.
Пока Юрка пытался долистать до нужного фото, я продолжал демонстрировать свои познания в области местного краеведения и электротранспортной инфраструктуры.
- А ты, кстати, если на Андреевские пруды ездил, мог до них доехать и на 4-ке. Там 6-ка и 4-ка до 8-ой дачной едут одинаково. Правда, в любом случае там в гору пёхать добрых минут 40. Ты же на «По требованию» выходил?
- Понятия не имею, как она там называлась. Это полгода назад было, ты еще спроси, чем я завтракал в тот день.
- Ну, где церковь еще на остановке.
- Значит, нет. Церкви там точно не было. Там какой-то павильон Газпрома стоял.
- Хм, но к Андреевским удобнее идти от «По требованию». Если на другой выходить, придется крюк делать…
- О, нашел наконец-то! – радостно воскликнул Юра и протянул мне камеру.
На дисплее действительно была запечатлена Ленка на том трамвайном кольце, что на площади Орджоникидзе. На заднем плане стоял трамвай с табличкой «4».
- Хм, - протянул я, - но, в сущности, это еще ничего не доказывает. Вагоны по необходимости часто перекидывают с маршрута на маршрут, а табличку могли и забыть поменять. Гугл-то врать не будет!
- Да ты пойми, - торопливо говорил Юрка, - дело ведь не в табличке. Я ж в Заводском районе всю жизнь живу, я же на этой 4-ке сто раз ездил! Не могло такого быть, чтобы мне все это казалось!
- Угу, а еще тебе павильон Газпрома вместо церкви по дороге к Андреевским прудам казался. У тебя, друг мой, походу, как-то рано склероз начался.
- Да был там павильон Газпрома!
- Да что он там забыл по-твоему? Это ж самый край города, там инфраструктуры нет почти никакой, зачем Газпрому располагаться в таком захолустье?
- Ну мало ли, может, потому они и богатые, что экономят?
- Ладно, давай проверим.
Минута поисков в Гугл-картах, и теперь уже я почувствовал себя ранним склеротиком. 4 трамвайный маршрут. Остановка «По требованию». По левую сторону от путей – Газпром. Я даже не поленился, полез в 3D просмотр улиц. Действительно, Газпром.
- Но я же помню, - бормотал я, - там была церковь. Небольшая такая, с желтыми стенами. Типовая, как по проекту «20 храмов шаговой доступности».
- Ну, походу, не только у меня склероз, - рассмеялся Юрка.
- Угу, или это – эффект Манделы – добавил я.
Мы помолчали, налили еще по кружке чая, и я продолжил...
***
продолжение следует
22-02-2022, 17:06 by ГаспарПросмотров: 1 243Комментарии: 8
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