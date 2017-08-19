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Истории из жизни

Перстень покойника

История, рассказанная моим папой. Случилась она с его другом Юрием. Далее со слов отца:

"Случилось это в 1995 году. Был у меня друг, Юрка, хороший был парень. На тот момент ему было 26 лет, совсем молодой.

Тем летом на нашей улице умер дед, и Юрку попросили помочь выкопать могилу, он согласился. Ну, всё, выкопали. Пришёл вечером ко мне, жили рядом, посидели на лавочке, покурили, а он довольный такой, весёлый. Я ничего не пойму, давай пытать, что же ему так настроение подняло. Он огляделся по сторонам, нет ли кого поблизости, полез во внутренний карман жилетки и достал женский перстень. Золотой, массивный, с рубином, очень красивый. Я спросил: "Откуда?"
Юрка отвечает: "Могилу рыл, в земле нашёл, спрятал в карман быстренько, никто и не заметил".
Я сказал, что надо его на место вернуть, поехать на кладбище и закопать, и неважно, что вещь ценная. Знаю ведь, что плохая это примета. Юрка на меня посмотрел как на сумасшедшего и говорит: " Я дурак что ли?! Да я его продам и всё, ничего возвращать не собираюсь!"
Встал и ушёл домой.

А через несколько дней он действительно продал кольцо какому-то мужчине богатому, жене его в подарок. Естественно, о происхождении перстня Юрка смолчал, сказал, что в наследство досталось.
Я не видел Юрку несколько дней, работал допоздна, а потом выдался выходной и я решил к нему сходить. Выглядел он, мягко говоря, странно: бледный какой-то, круги под глазами. Я спросил, не заболел ли.
Юрка помолчал немного и начал рассказывать:
"Серёга, страшно мне! Я когда перстень продал, отметил это дело, но не особо пьяный был, ты же знаешь, я это дело не очень люблю, но иногда могу себе позволить. Лёг спать, снится сон: девушка какая-то красивая, одета хорошо, стоит и смотрит на меня. И так страшно было во сне. Я проснулся, полежал маленько и опять заснул, а тут опять она, смотрела, молча, в упор, и вдруг говорит: "Отдай моё кольцо".
И всё, пропала. Проснулся утром, подумал, что чувство совести во мне заговорило, да и выпивший я был. Весь день не вспоминал, вечером лёг спать. Только уснул - и опять она, смотрит так зло и говорит настойчиво: " Отдай кольцо". Подскочил я и на кухне до утра просидел. И теперь она каждый раз мне снится, я спать боюсь. Буду того мужика искать, выкуплю назад кольцо, да закопаю на кладбище".

Стал искать того самого мужчину, да не нашёл. А через неделю Юрку нашли в сарае повешенным.
Вот так вот бывает, доча".

Новость отредактировал Девятихвостый Лис - Сегодня, 03:27
Причина: Стилистика автора частично сохранена
Сегодня, 03:27 by (Сакура)Просмотров: 873Комментарии: 14
+15

Ключевые слова: могила кольцо девушка сон авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 04:34
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (21|0)
Публикаций: 16
Комментариев: 193
С ума сошёл Юра.Ещё бы не сойти от таких кошмаров и видений.Вот и не верь в приметы.А с кладбища ничего брать нельзя.Отличная история! Плюс+++
Зарегистрирован: 19.08.2017
#2 написал: •arishka•
Сегодня, 05:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 10
Плюс..
Цитата: Сделано_в_СССР
С ума сошёл Юра.Ещё бы не сойти от таких кошмаров и видений.Вот и не верь в приметы.А с кладбища ничего брать нельзя.Отличная история! Плюс+++

согласна
Зарегистрирован: 9.09.2017
#3 написал: Talisha
Сегодня, 07:20
+1
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Репутация: (928|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 2 094
Наглядная картина убийственной жадности.
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#4 написал: Крокозябла
Сегодня, 07:22
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 75
Н-да... "свела с ума" мертвая девушка. Интересно, а тому мужику, что перстень купил, да женушке подарил, она не являлась?
От меня плюс!
Зарегистрирован: 26.07.2017
#5 написал: Доктор Ник
Сегодня, 09:06
+1
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Группа: Посетители
Репутация: (34|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 141
Очень уж избитая тема.Много таких историй про перстни,про хозяек перстней.Но что хочу от себя сказать:около 6-ти лет назад у нас в центре города строился огромный жилой комплекс.И так получилось,что строился он на месте старого давным давно забытого кладбища.Когда строители начали рыть котлован-начали массово натыкаться на останки.При мэрии была создана комиссия по перезахоронению останков.Я был в этой комиссии.При эксгумации в огромном количестве попадались подковы от сапог,ременные украшения,какие-то бляхи,пуговицы.Но ни одного перстня,ни одной цепочки,броши,кулона т.д я не видел.
Зарегистрирован: 10.07.2017
#6 написал: vbuzova
Сегодня, 09:10
+1
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 16
Хороший урок тем, кто заглядывается на чужое.
Зарегистрирован: 6.08.2017
#7 написал: Fantom2015
Сегодня, 09:50
+1
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 292
Доктор Ник, смотря какое кладбище. У меня на малой родине (один из райцентров на просторах Алтая) на месте старого кладбища строили детский садик, вместе с останками находили и украшения, и крестики в основном медные или серебряные. Как оказалось, бояр там или купцов каких-то хоронили.
А сейчас вряд ли будут в гроб класть ценности - у обычных людей мало что есть, а у богатых наследники набегут и сами до похорон еще все обчистят.
За историю плюс.
Зарегистрирован: 27.10.2015
#8 написал: Madam Papillon
Сегодня, 09:58
+1
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Репутация: (30|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 79
Ну он же не с мертвеца снял этот перстень, просто нашёл. У меня история поужаснее есть.
В 1989 году я училась в Муроме, нас послали на картошку (тогда это активно практиковалось). У двух девочек из нашей группы погибла одноклассница и они отпросились на похороны. Приехав, рассказали, что покойную похоронили просто в шикарном свадебном платье. И ещё брат не разрешил снимать с неё никакие украшения.
Поговорили и забыли.
А в апреле девчонки нас огорошили. Кто-то раскопал могилу, снял платье и украшения.
Вы представляете! Через полгода!
Мне бы очень хотелось узнать, что стало с теми мародерами.
Зарегистрирован: 5.10.2016
#9 написал: Лешик
Сегодня, 10:04
0
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 36
Плюс. Сейчас страшно в гроб что то ценное ложить - могут ведь и раскопать, могилу испоганить да покойного потревожить из за золотой цацки. Да и зачем в гробу украшения?
А вот в то, что кто то мог прикопать прямо в землю рядом с могилкой что то ценное, можно вполне верить.
Зарегистрирован: 15.04.2017
#10 написал: Eifersucht
Сегодня, 10:40
+2
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Репутация: (39|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 562
Собака зарыта в ценности вещицы. К примеру, в железном веке железо стоило дороже золота. На ваши перстни в то время даже никто не смотрел, а всегда ценили железный меч. Или накладка на предплечье из бычьей кожи больше ценилась чем золотой браслет, потому что накладка была неотъемлемым атрибутом в бою на ножах или в стрельбе из лука. И в какой-то мрачной подворотне браслет не спасал, спасала накладка. А в первобытном обществе камень был более практичен, чем золото.
Золото стало цениться, когда ввели деньги в людское общество.
И последнее: Юрий из истории совершенно слаб и не практичен. Если уж загнал перстень, с чего раскисать? В снах всегда действуют проекции запредельных сущностей, против которых у нас есть на вооружении наш разум и полноправное хозяйствование в своём сне. Наш сон - только наш, поэтому мы, если захотим, можем доминировать в этом сне на все сто процентов, ни шанса при этом не оставив проекции. Сущность знает про нас на нашем уровне практически всё, её интерес в нашей энергии, которую она жаждет получить. Что мешало Юрию вскрыть образ в своём сне? Ничего не мешало почти. Впрочем, мешало лишь одно: ценность перстня для себя. Этой слабостью Юрия проекция и воспользовалась, высосав из него почти всю энергию жизни.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#11 написал: Долгопят
Сегодня, 10:51
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 182
Помните, по пионерлагерям ходили страшилки с неизменным концом-"Отдай мое сердце!!!!!!"
Ну это из той же серии..он действительно не снимал ни у кого никакого кольца с пальца, просто, жадина-говядина, нашел на погосте и не побрезговал. А совесть, суеверный страх, товарищи мои, никто не отменял.Вот и потекла крыша, вздернулся.Плохо это все, в разуме надо быть. плюс за поучительность.


Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#12 написал: Tigger power
Сегодня, 10:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (457|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 251
Жуть, у Madam Papillon история просто кошмар, снять платье через пол года, что с ним делать? 418 . Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#13 написал: Доктор Ник
Сегодня, 10:56
-2
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Комментариев: 141
Отвечу Fantom2015.Крупный жилой центр построен в г.Краснодаре на месте ,где когда-то располагалось Фоминское (не путать со Всесвятским) кладбище. Фоминское кладбище функционировало с первой половины 18 века,а перестали на нем хоронить в 60-х годах девятнадцатого века.Медных украшений,пуговиц,пряжек,шпор,остатков гробов,гвоздей было предостаточно,но ни одного золотого украшения я не видел.
Зарегистрирован: 10.07.2017
#14 написал: Доктор Ник
Сегодня, 11:28
0
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Публикаций: 4
Комментариев: 141
Цитата: Tigger power
Жуть, у Madam Papillon история просто кошмар, снять платье через пол года, что с ним делать? 418 . Плюс

Та это просто бред.
Зарегистрирован: 10.07.2017
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