Перстень покойника

Новость отредактировал Девятихвостый Лис - Сегодня, 03:27

Причина: Стилистика автора частично сохранена

(Сакура) Просмотров: 873 Комментарии: 14 +15 Сегодня, 03:27 by

История, рассказанная моим папой. Случилась она с его другом Юрием. Далее со слов отца:"Случилось это в 1995 году. Был у меня друг, Юрка, хороший был парень. На тот момент ему было 26 лет, совсем молодой.Тем летом на нашей улице умер дед, и Юрку попросили помочь выкопать могилу, он согласился. Ну, всё, выкопали. Пришёл вечером ко мне, жили рядом, посидели на лавочке, покурили, а он довольный такой, весёлый. Я ничего не пойму, давай пытать, что же ему так настроение подняло. Он огляделся по сторонам, нет ли кого поблизости, полез во внутренний карман жилетки и достал женский перстень. Золотой, массивный, с рубином, очень красивый. Я спросил: "Откуда?"Юрка отвечает: "Могилу рыл, в земле нашёл, спрятал в карман быстренько, никто и не заметил".Я сказал, что надо его на место вернуть, поехать на кладбище и закопать, и неважно, что вещь ценная. Знаю ведь, что плохая это примета. Юрка на меня посмотрел как на сумасшедшего и говорит: " Я дурак что ли?! Да я его продам и всё, ничего возвращать не собираюсь!"Встал и ушёл домой.А через несколько дней он действительно продал кольцо какому-то мужчине богатому, жене его в подарок. Естественно, о происхождении перстня Юрка смолчал, сказал, что в наследство досталось.Я не видел Юрку несколько дней, работал допоздна, а потом выдался выходной и я решил к нему сходить. Выглядел он, мягко говоря, странно: бледный какой-то, круги под глазами. Я спросил, не заболел ли.Юрка помолчал немного и начал рассказывать:"Серёга, страшно мне! Я когда перстень продал, отметил это дело, но не особо пьяный был, ты же знаешь, я это дело не очень люблю, но иногда могу себе позволить. Лёг спать, снится сон: девушка какая-то красивая, одета хорошо, стоит и смотрит на меня. И так страшно было во сне. Я проснулся, полежал маленько и опять заснул, а тут опять она, смотрела, молча, в упор, и вдруг говорит: "Отдай моё кольцо".И всё, пропала. Проснулся утром, подумал, что чувство совести во мне заговорило, да и выпивший я был. Весь день не вспоминал, вечером лёг спать. Только уснул - и опять она, смотрит так зло и говорит настойчиво: " Отдай кольцо". Подскочил я и на кухне до утра просидел. И теперь она каждый раз мне снится, я спать боюсь. Буду того мужика искать, выкуплю назад кольцо, да закопаю на кладбище".Стал искать того самого мужчину, да не нашёл. А через неделю Юрку нашли в сарае повешенным.Вот так вот бывает, доча".

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