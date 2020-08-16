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Истории из жизни

Нянечка

Наша соседка всю жизнь проработала в детском саду нянечкой. Сама ходила в этот детский сад и помню соседку Анастасию Петровну как очень добрую, улыбчивую женщину. Она всегда была весела, активна и выглядела моложе своих лет. Несмотря на свою красоту, всю жизнь прожила одна. Она был очень ласкова к детям, всегда пожалеет, обнимет, по голове погладит. Случилось однажды так, что я коленку на прогулке разбила и сильно ревела, Анастасия Петровна меня долго успокаивала, но когда она меня гладила и обнимала, я чувствовала какой-то странный холод. Будто ее руки вытягивают из меня тепло. Домой пришла уставшая и подавленная. Родители подумали, что это из-за происшествия с коленкой.
Прошло много лет. Я сама стала мамой, а наш соседка, после выхода на пенсию все также нянчилась с детьми, но уже в частном режиме. Надеясь на ее многолетний опыт, соседи частенько просили ее присмотреть за детишками. Так и мне однажды пришлось оставить дочурку у Анастасии Петровны т.к. вечером срочно было уехать на работу, садик уже закрыт, а муж на сутках. Какого же было мое удивление, когда дочка потом описала то же самое ощущение холода, которое идет от старушки. Дочка, просидев с Анастасией Петровной чуть больше часа за чтением книги, выглядела так, будто она все это время бегала вокруг дома. Больше дочку с соседкой я не оставляла.
Позже наблюдала ситуацию как молодая мамочка оставила коляску с малышом под присмотром Анастасии Петровны. Пожилая соседка положила руки поверх одеялка и простояла так, не шевелясь, до прихода мамочки малыша. Позже этот малыш начал страдать от какого-то хронического заболевания, которое раньше не проявлялось.


Новость отредактировал Estellan - 4-08-2021, 21:19
4-08-2021, 21:19 by Юлия РысьПросмотров: 1 446Комментарии: 12
+21

Ключевые слова: Старушка соседка холод дети

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Комментарии

#1 написал: marysja21
Вчера, 02:07
+4
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 4
Старая ??? питается молодой энергией,она — вампирюга причём живет за счёт чужой жизненной силы, ей возможно и умереть давно пора было, но кто-то подсказал или сама додумалась откуда ей брать
Зарегистрирован: 16.08.2020
#2 написал: Eifersucht
Вчера, 06:02
+3
Группа: Посетители
Репутация: (83|-6)
Публикаций: 19
Комментариев: 2 070
Плюсанул. С таким никогда не сталкивался. Но я обхожу стороной некоторых людей, игнорирую, возможно, что меня отводит от них. И, вспоминая своих родителей, думаю они тоже чувствовали, особенно матушка. Больше не могу ничего сказать. Если такие люди есть, то искренне жаль, потому что истинен обмен, а не забор. Этой тётке всё равно придётся отдавать.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#3 написал: Мать_Драконов
Вчера, 07:27
+7
Группа: Посетители
Репутация: (402|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 782
Хочется рассказать о моём близком человеке - это мой муж. Всегда добрый, весёлый, полон оптимизма! Он всех вокруг заражает хорошим настроением. Этот человек не может находиться в компании, где хоть один будет унылый человек - обязательно рассмешит, развеселит.
Мне очень с ним легко жить! Он не может долго обижаться, злиться (эти чувства ему конечно тоже знакомы). У него огромная куча друзей, приятелей, интересных знакомых. Количество контактов в телефоне зашкаливает, там на одну только букву "Н" можно насчитать около ста номеров! Сама поражаюсь, чем заслужила такого мужа?!!! Вы не подумайте, минусов тоже хватает, но в обществе, в дружеской компании, в кругу родственников я всегда горжусь своим мужем, его все любят (по крайней мере, те люди, которых я знаю).
Но суть в том, что он теряет силы. Чтобы отдохнуть, ему надо около 12 часов восстанавливать силы - это сон или просто покой и тишина. Я конечно не спорю, возможно и среди вас есть такие люди. Возможно, что я никого не удивила своим рассказом.
Просто я-то своего мужа знаю чуть лучше, чем остальные. И совершенно уверенна - этот человек отдает свою энергию всем окружающим людям, в том числе и мне. И если есть отдача, то он бодр и весел (это тоже мои многолетние наблюдения).

Согласна с Eifersucht, обмен важен!
Зарегистрирован: 1.02.2019
  
#4 написал: Kreisleiter13
Вчера, 08:35
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 281
Тётка, видно, энергетический вампир.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#5 написал: ARTEMIDA
Вчера, 10:43
+4
Группа: Посетители
Репутация: (1445|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 1 019
Это как моя бабка. Помню, как придешь к ней на несколько часов в гости - так после визита потом голова как дурная, болит. Настроение упадочное. А если за волосы потрогает (это она любила), приговаривая "какая косичка у тебя хорошая" - так вообще трындец... У неё самой длиннющая коса, ей 82 и она её никогда не стрижет, в пучок закручивает, видимо, там и сконцентрирована энергетика, которую сосёт из людей. К ней давно никто не ходит кроме сыновей, и то, мой папа весь как выжатый лимон после контакта с ней. Много бед она своим влиянием принесла людям,что с ней контактировали. Плюсую публикацию!

Кстати, у бабки этой моей дочка есть ещё (родная сестра по матери моему отцу, тетка мне то бишь), так вот эта тетка Юлька работала воспитателем в садике, вспомнила только что, как мне рассказывала родственница, которая ходила в детстве к ней в группу, что её дети тоже не любили, в отличие от другой воспитательницы Нины, которую дети обожали. Видимо, тетке Юльке моей тоже что-то от матери передалось такое.
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
#6 написал: Юлия Рысь
Вчера, 11:49
+2
Группа: Посетители
Репутация: (19|-1)
Публикаций: 76
Комментариев: 399
У детей много жизненной энергии, но и людей они чувствуют получше, чем взрослые. Кто-то может энергию забирать, а кто-то наоборот негатив на других сбрасывает. Может в ком-то это и сочетается.
Зарегистрирован: 28.10.2018
  
#7 написал: NEMO 1
Вчера, 12:59
+1
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Репутация: (222|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 503
За историю +, очень часто с такими людьми сталкивался))) и вариаций как с человека выкачать энергию много, и чувствуют эти люди защиту у человека.... стараясь её избегать.
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
#8 написал: Eifersucht
Вчера, 13:10
+3
Группа: Посетители
Репутация: (83|-6)
Публикаций: 19
Комментариев: 2 070
Цитата: Юлия Рысь
У детей много жизненной энергии, но и людей они чувствуют получше, чем взрослые. Кто-то может энергию забирать, а кто-то наоборот негатив на других сбрасывает. Может в ком-то это и сочетается.

У детей великолепная подвижность структуры биологического поля, потому создаётся такое ощущение, что у них много жизненной энергии.
Они просто подстраиваются под излучение любви, а там энергия не нужна. Я наблюдал за родными детьми, они могли неделями ничего не есть(просто отказывались кушать, в принципе, мы с женой и не заставляли; хотели ели, а хотели - нет), но тем не менее не худели и были полны сил.
И помню ещё, когда был у старшей дочери, учившейся когда-то в четвёртом классе, на собрании в школе, почему-то из мужчин я был только один, а учительнице надо было, чтобы кто-нибудь перенёс стокилограммовый громоздкий шкаф в соседний класс. Я один его бы не перенёс - по любому. Учительница мне предложила какого-то мелкого третьеклассника в помощь. Я долго отказывался, потому что пацан был от горшка два вершка, а шкаф на самом деле был тяжёлый. Преподаватель уговаривала, мол этот мальчик из начальных классов чуть ли ни самый сильный в их огромной школе. Пацан уверял, что он просто невероятно силён. Ладно, я согласился. Мы с ним вдвоём весело подняли тяжеленный шкаф и также весело отнесли в соседний класс, правда я нёс согнувшись в три погибели, потому что пацан был маленьким. Я удивлён до сих пор.
Мы - взрослые потеряли навсегда подвижность своего биополя. У каждого из нас есть шанс вернуть эту подвижность, потому что мы знаем как это делать. Мы не делаем это лишь потому что зубами все держимся за злость, агрессию и враждебность. По сути, уязвлённость - это наша косность.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#9 написал: Юлия Рысь
Вчера, 16:38
+1
Группа: Посетители
Репутация: (19|-1)
Публикаций: 76
Комментариев: 399
Цитата: NEMO 1
и вариаций как с человека выкачать энергию много

заметила, что многие используют скандал как способ. У человека плохое настроение, он нарывается на скандал в итоге ходит довольный, зато остальным плохо. А с кем-то хватает простого общения, какого-то выматывающего общения.
Зарегистрирован: 28.10.2018
  
#10 написал: Nlo
Вчера, 18:06
+3
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Репутация: (59|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 729
Тихони такие ещё коварнее скандалистов, по-тихому скачивают, не сразу замечаешь.
А из громких типажей: деды, которые в магазинах все обругивают, замечания всем делают. Видимо с возрастом собственной энергии не хватает, начинают отбирать у окружающих.
Зарегистрирован: 19.12.2018
  
#11 написал: Юлия Рысь
Вчера, 18:41
+1
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Репутация: (19|-1)
Публикаций: 76
Комментариев: 399
Цитата: Nlo
с возрастом собственной энергии не хватает, начинают отбирать у окружающих.

некоторым с возрастом еще и внимания не хватает
Зарегистрирован: 28.10.2018
  
#12 написал: NatLi
Вчера, 19:09
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Публикаций: 1
Комментариев: 96
Я проработала нянечкой три года и ушла из сада без сожаления, очень тяжёлая физически работа и к тому же платили мало. Все няни у нас работали только чтобы устроить ребёнка. Почему она там работала постоянно это и понятно !
Зарегистрирован: 14.06.2012
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