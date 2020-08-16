Нянечка

Новость отредактировал Estellan - 4-08-2021, 21:19

Юлия Рысь Просмотров: 1 446 Комментарии: 12 +21 4-08-2021, 21:19 by

Наша соседка всю жизнь проработала в детском саду нянечкой. Сама ходила в этот детский сад и помню соседку Анастасию Петровну как очень добрую, улыбчивую женщину. Она всегда была весела, активна и выглядела моложе своих лет. Несмотря на свою красоту, всю жизнь прожила одна. Она был очень ласкова к детям, всегда пожалеет, обнимет, по голове погладит. Случилось однажды так, что я коленку на прогулке разбила и сильно ревела, Анастасия Петровна меня долго успокаивала, но когда она меня гладила и обнимала, я чувствовала какой-то странный холод. Будто ее руки вытягивают из меня тепло. Домой пришла уставшая и подавленная. Родители подумали, что это из-за происшествия с коленкой.Прошло много лет. Я сама стала мамой, а наш соседка, после выхода на пенсию все также нянчилась с детьми, но уже в частном режиме. Надеясь на ее многолетний опыт, соседи частенько просили ее присмотреть за детишками. Так и мне однажды пришлось оставить дочурку у Анастасии Петровны т.к. вечером срочно было уехать на работу, садик уже закрыт, а муж на сутках. Какого же было мое удивление, когда дочка потом описала то же самое ощущение холода, которое идет от старушки. Дочка, просидев с Анастасией Петровной чуть больше часа за чтением книги, выглядела так, будто она все это время бегала вокруг дома. Больше дочку с соседкой я не оставляла.Позже наблюдала ситуацию как молодая мамочка оставила коляску с малышом под присмотром Анастасии Петровны. Пожилая соседка положила руки поверх одеялка и простояла так, не шевелясь, до прихода мамочки малыша. Позже этот малыш начал страдать от какого-то хронического заболевания, которое раньше не проявлялось.

Ключевые слова: Старушка соседка холод дети

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