Случай на практике

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:29

Причина: Стилистика автора сохранена.

ebegen31 Просмотров: 541 Комментарии: 4 +10 Сегодня, 02:29 by

Расскажу небольшую историю из своих студенческих лет.Была у нас как-то практика в перинатальном центре. Здание было большое, построенное последним из городских больниц, перед самым развалом Советского Союза. Хотя тогда еще не наступила эпоха пластикового лоска, тем не менее, в отличие от остальных лечебных учреждений города, здание центра не носило в себе следы унылой больничной казенности ни внутри, ни снаружи. Выкрашенное в белый и розовый, с большими окнами, просторными палатами и коридорами. А главное, было в нем что-то от западных больниц из художественных фильмов - какая-то аккуратность отделки, новизна и современность коммуникаций и оборудования. Преобладали не серые или грязно-белые, а чистые, приятные цветовые тона.Подвалы больниц, где обычно переодеваются студенты, являли собой тогда довольно маргинальную территорию: тусклые лампочки под потолком, небеленые потолки и стены, ржавые трубы, потрепанные кабели, пятна сырости на стенах, а то и лужи на полу. Вдобавок к этому - запах затхлости и канализации. А в ОПЦ подвал был - краше отделений в иных больницах. Чистенький, ярко освещенный, с раздевалками с индивидуальными шкафчиками, опрятными туалетами и душевыми - подвал для полного счастья был лишен разве одних лишь окон (что логично). При всем при этом рядом был пищеблок, откуда всегда доносился уютный, плюшечно-молочный запах.Была там, во дворе, даже вертолетная площадка, которая, за исчезновением в стране медицинской авиации, тихо бездействовала где-то за кустами.Но здание имело в городе дурную славу. Во-первых, шли упорные слухи о том, что построили его из материалов, зараженных радиацией. "Посмотри, - говорил мне мой одногруппник, когда мы темными зимними утрами шли к ОПЦ от остановки, - от него мерцание исходит!" И вправду, здание давало в сумерках едва заметный фософресцирующий эффект. Со стороны групп старших курсов тоже приходила какая-то невнятная информация о том, что в здании не очень хорошо в смысле обстановки, вернее, энергетики. Что точно говорили, уже не помню, но была в этой информации какая-то мистическая нотка.От себя могу добавить, что в подвале, при всех привлекательных чертах его обстановки, действительно царило какое-то напряжение. Уже на широкой белоснежной лестнице мне становилось немного неохота покидать улицу и спускаться вниз. В этом обширном и сложном в своем устройстве подвале, с многочисленными секциями, тупиками и множеством дверей, всегда был некий необычный физический фон: едва заметная вибрация, что ли, какой-то тихий, но уверенный гул, переходящий в дрожание. На фоне этого гула иногда, то совсем рядом, то поодаль, будто бы в трубах, а может, и нет, возникали странные скрипы и писки. А то вдруг что-то начинало стучать, как вряд ли бы это делали люди: с таким тоненьким, частым-частым звуком: "туктуктуктуктук..." И вдруг раз - и громовые удары, будто бы кто-то бьет в стену огромной кувалдой. Иногда доносились звуки, совсем уже ни на что непохожие. Даже не знаю, как их передать... Знаете, как будто бы сильно замедлили воспроизведение записи чьего-то голоса, что-то вроде: "Ыу-уа-аы-ау-уа". А в ответ - какое-то урчание: "Урлрлрлр-р-р". И вот снова сия задушевная беседа обрывается стуками, скрипами, попискиваниями, и все это - на фоне того же вечного гула. Это, а может быть, какие-то другие влияния, вызывали в нас ощутимое чувство тревоги, да такое, что даже девушки переодевались с нами в одной раздевалке, а не шли в указанную им женскую в ближайшем закоулке подвала. Тетеньки же из местной хозобслуги спокойно возили мимо огромные тележки с бельем и кастрюлями и говорили нам: "А слушать надо меньше..."Ближе к основной теме. Когда мы в какой-то из дней практики совершали с группой переход из одного пункта стационара в другой, я, отойдя в переходе между корпусами в туалет, вышел обратно - а группы моей уже не было на месте. Эх, думаю, сказал же, подождите, я быстро. Пошел их искать. Обошел все закутки ближайшего отделения, наткнулся на любопытные взгляды нескольких пациенток и медсестер. Благо, что я был в халате, шапочке и с маской на лице, так что мы лишь вежливо поздоровались.Спросить? Стесняюсь, да и кто откуда знает... Вроде бы, мы, в том числе, должны были зайти в отделение патологии беременности. Надо было ориентироваться по надписям и указателям. Я продолжил поиски.На одной из лестничных площадок вижу большую стеклянную дверь с надписью "Отделение патологии беременности". Одна половина двери была открыта. Я вошел. В отделении стояла какая-то неестественная полутьма. К тому же, было тихо и не было видно людей. Я быстро понял, что забрел не туда, но почему-то все равно прошелся вдоль закрытых дверей до окна в тупике коридора. Выходом на пожарную лестницу я не воспользовался, а решил выйти так же, как вошел.И вот как только я пустился в обратный путь, то сразу же услышал приглушенные голоса, которые доносились из-за ближайшей двери. Знаете, мне моментально стало как-то не по себе. Вспомнились почему-то странные подвальные шумы. Я, поскольку уже почти поравнялся с той самой дверью, замедлил шаги и взглянул на табличку - "Процедурный кабинет". Женский и мужской голоса, сменяя друг друга, говорили за дверью примерно следующее:- Забеременела в третий раз, двое уже в школу ходят... Не каждый готов начать все сначала... Это абсолютно другая жизнь: садик, школа, уроки... А стирка, готовка, уборка?.. Да, про личную жизнь можно сразу забыть... УЗИ сделала... Врач не должен задавать вопросов... Отговаривать бесполезно... Уверена, что сможет забыть аборт?.. Муж сказал...Почему я передаю этот разговор сплошным текстом, а вместо полноценных фраз - какие-то обрывки? Да потому, что именно так все и звучало. У меня возникло полное ощущение, что за дверью работает магнитофон, который либо неисправен, либо сама запись такая "рваная". И снова я подумал об акустических эффектах подвала. Испытывая нрастающий страх, я почти на цыпочках стал уходить от таинственной двери. Но душа у меня действительно ушла в пятки, когда непонятный разговор-запись вдруг оборвался, а потом тот самый мужской голос произнес:- Ну студентов-то зачем сюда привели?Я тихо, как юная лань, прыжками побежал к выходу. Хотя сказано было "студентов", я ясно почувствовал, что фраза касается конкретно меня. Будто бы магнитофон ожил и начал интересоваться окружающей обстановкой, сумев при этом посмотреть через закрытую дверь.На лестнице я наткнулся на молодую медсестру и как-то машинально, наверное, от страха, с ней заговорил.- Не подскажете, где здесь отделение патологии?- Это - патология, - ответила девушка и кивнула на ближайшую дверь.- А там, этажом выше, тоже написано "Патология"...- То отделение сейчас не работает, там ремонт скоро начнется.- Спасибо большое, - со все той же нервинкой в голосе ответил я сестре, на ходу понимая, что мои мысли насчет неестественности голосов из процедурной подтверждаются.Я пошел в отделение, а медсестра, мгновение проводив меня взглядом, направилась по лестнице вниз.- Не прошло и года, - сказала Мария Федоровна, наш преподаватель, когда в коридоре я встретил, наконец, своих одногруппников. В коридоре, который, надо заметить, был нормально освещен, и где у сестринского поста, поглядывая в сторону нашей компании и улыбаясь, беседовали о чем-то молодой мужчина-врач и трое медсестричек. У окна в конце коридора стояли две пациентки в домашних халатах...Прошу не судить меня строго за то, что занял ваше время этой малозначимой и, наверное, не очень эффектной историей. Но для меня этот случай по-прежнему, спустя многие годы, остается тревожной и неразрешимой загадкой.

Ключевые слова: Больница подвал голоса авторская история

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