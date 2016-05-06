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Истории из жизни

Случай на практике

Расскажу небольшую историю из своих студенческих лет.


Была у нас как-то практика в перинатальном центре. Здание было большое, построенное последним из городских больниц, перед самым развалом Советского Союза. Хотя тогда еще не наступила эпоха пластикового лоска, тем не менее, в отличие от остальных лечебных учреждений города, здание центра не носило в себе следы унылой больничной казенности ни внутри, ни снаружи. Выкрашенное в белый и розовый, с большими окнами, просторными палатами и коридорами. А главное, было в нем что-то от западных больниц из художественных фильмов - какая-то аккуратность отделки, новизна и современность коммуникаций и оборудования. Преобладали не серые или грязно-белые, а чистые, приятные цветовые тона.

Подвалы больниц, где обычно переодеваются студенты, являли собой тогда довольно маргинальную территорию: тусклые лампочки под потолком, небеленые потолки и стены, ржавые трубы, потрепанные кабели, пятна сырости на стенах, а то и лужи на полу. Вдобавок к этому - запах затхлости и канализации. А в ОПЦ подвал был - краше отделений в иных больницах. Чистенький, ярко освещенный, с раздевалками с индивидуальными шкафчиками, опрятными туалетами и душевыми - подвал для полного счастья был лишен разве одних лишь окон (что логично). При всем при этом рядом был пищеблок, откуда всегда доносился уютный, плюшечно-молочный запах.

Была там, во дворе, даже вертолетная площадка, которая, за исчезновением в стране медицинской авиации, тихо бездействовала где-то за кустами.

Но здание имело в городе дурную славу. Во-первых, шли упорные слухи о том, что построили его из материалов, зараженных радиацией. "Посмотри, - говорил мне мой одногруппник, когда мы темными зимними утрами шли к ОПЦ от остановки, - от него мерцание исходит!" И вправду, здание давало в сумерках едва заметный фософресцирующий эффект. Со стороны групп старших курсов тоже приходила какая-то невнятная информация о том, что в здании не очень хорошо в смысле обстановки, вернее, энергетики. Что точно говорили, уже не помню, но была в этой информации какая-то мистическая нотка.

От себя могу добавить, что в подвале, при всех привлекательных чертах его обстановки, действительно царило какое-то напряжение. Уже на широкой белоснежной лестнице мне становилось немного неохота покидать улицу и спускаться вниз. В этом обширном и сложном в своем устройстве подвале, с многочисленными секциями, тупиками и множеством дверей, всегда был некий необычный физический фон: едва заметная вибрация, что ли, какой-то тихий, но уверенный гул, переходящий в дрожание. На фоне этого гула иногда, то совсем рядом, то поодаль, будто бы в трубах, а может, и нет, возникали странные скрипы и писки. А то вдруг что-то начинало стучать, как вряд ли бы это делали люди: с таким тоненьким, частым-частым звуком: "туктуктуктуктук..." И вдруг раз - и громовые удары, будто бы кто-то бьет в стену огромной кувалдой. Иногда доносились звуки, совсем уже ни на что непохожие. Даже не знаю, как их передать... Знаете, как будто бы сильно замедлили воспроизведение записи чьего-то голоса, что-то вроде: "Ыу-уа-аы-ау-уа". А в ответ - какое-то урчание: "Урлрлрлр-р-р". И вот снова сия задушевная беседа обрывается стуками, скрипами, попискиваниями, и все это - на фоне того же вечного гула. Это, а может быть, какие-то другие влияния, вызывали в нас ощутимое чувство тревоги, да такое, что даже девушки переодевались с нами в одной раздевалке, а не шли в указанную им женскую в ближайшем закоулке подвала. Тетеньки же из местной хозобслуги спокойно возили мимо огромные тележки с бельем и кастрюлями и говорили нам: "А слушать надо меньше..."


Ближе к основной теме. Когда мы в какой-то из дней практики совершали с группой переход из одного пункта стационара в другой, я, отойдя в переходе между корпусами в туалет, вышел обратно - а группы моей уже не было на месте. Эх, думаю, сказал же, подождите, я быстро. Пошел их искать. Обошел все закутки ближайшего отделения, наткнулся на любопытные взгляды нескольких пациенток и медсестер. Благо, что я был в халате, шапочке и с маской на лице, так что мы лишь вежливо поздоровались.

Спросить? Стесняюсь, да и кто откуда знает... Вроде бы, мы, в том числе, должны были зайти в отделение патологии беременности. Надо было ориентироваться по надписям и указателям. Я продолжил поиски.

На одной из лестничных площадок вижу большую стеклянную дверь с надписью "Отделение патологии беременности". Одна половина двери была открыта. Я вошел. В отделении стояла какая-то неестественная полутьма. К тому же, было тихо и не было видно людей. Я быстро понял, что забрел не туда, но почему-то все равно прошелся вдоль закрытых дверей до окна в тупике коридора. Выходом на пожарную лестницу я не воспользовался, а решил выйти так же, как вошел.

И вот как только я пустился в обратный путь, то сразу же услышал приглушенные голоса, которые доносились из-за ближайшей двери. Знаете, мне моментально стало как-то не по себе. Вспомнились почему-то странные подвальные шумы. Я, поскольку уже почти поравнялся с той самой дверью, замедлил шаги и взглянул на табличку - "Процедурный кабинет". Женский и мужской голоса, сменяя друг друга, говорили за дверью примерно следующее:

- Забеременела в третий раз, двое уже в школу ходят... Не каждый готов начать все сначала... Это абсолютно другая жизнь: садик, школа, уроки... А стирка, готовка, уборка?.. Да, про личную жизнь можно сразу забыть... УЗИ сделала... Врач не должен задавать вопросов... Отговаривать бесполезно... Уверена, что сможет забыть аборт?.. Муж сказал...

Почему я передаю этот разговор сплошным текстом, а вместо полноценных фраз - какие-то обрывки? Да потому, что именно так все и звучало. У меня возникло полное ощущение, что за дверью работает магнитофон, который либо неисправен, либо сама запись такая "рваная". И снова я подумал об акустических эффектах подвала. Испытывая нрастающий страх, я почти на цыпочках стал уходить от таинственной двери. Но душа у меня действительно ушла в пятки, когда непонятный разговор-запись вдруг оборвался, а потом тот самый мужской голос произнес:

- Ну студентов-то зачем сюда привели?

Я тихо, как юная лань, прыжками побежал к выходу. Хотя сказано было "студентов", я ясно почувствовал, что фраза касается конкретно меня. Будто бы магнитофон ожил и начал интересоваться окружающей обстановкой, сумев при этом посмотреть через закрытую дверь.

На лестнице я наткнулся на молодую медсестру и как-то машинально, наверное, от страха, с ней заговорил.

- Не подскажете, где здесь отделение патологии?
- Это - патология, - ответила девушка и кивнула на ближайшую дверь.
- А там, этажом выше, тоже написано "Патология"...
- То отделение сейчас не работает, там ремонт скоро начнется.
- Спасибо большое, - со все той же нервинкой в голосе ответил я сестре, на ходу понимая, что мои мысли насчет неестественности голосов из процедурной подтверждаются.

Я пошел в отделение, а медсестра, мгновение проводив меня взглядом, направилась по лестнице вниз.

- Не прошло и года, - сказала Мария Федоровна, наш преподаватель, когда в коридоре я встретил, наконец, своих одногруппников. В коридоре, который, надо заметить, был нормально освещен, и где у сестринского поста, поглядывая в сторону нашей компании и улыбаясь, беседовали о чем-то молодой мужчина-врач и трое медсестричек. У окна в конце коридора стояли две пациентки в домашних халатах...


Прошу не судить меня строго за то, что занял ваше время этой малозначимой и, наверное, не очень эффектной историей. Но для меня этот случай по-прежнему, спустя многие годы, остается тревожной и неразрешимой загадкой.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:29
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 02:29 by ebegen31Просмотров: 541Комментарии: 4
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Ключевые слова: Больница подвал голоса авторская история

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Комментарии

#1 написал: акжана
Сегодня, 06:57
+1
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Репутация: (1228|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 383
Тот факт, что больница построена из зараженных радиацией материалов неприятно поражает в первую очередь, нежели акустические накладки в здании и некий мистический фон. Если радиация имеет место, то не завидую пациентам и персоналу.
Даже если исключить радиацию, почти все большие стационары сами по себе уже в разряде неблагополучных в плане мистики, а особенно подвалы, реанимация и пр.
Интересная статья. Автор, ловите плюс!
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#2 написал: Luminary
Сегодня, 07:18
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Публикаций: 14
Комментариев: 1 364
Кажется, что выдумка. Описания хорошие, звуки в подвале могли быть звуками в трубах. Сама лежала в патологии с перенашиванием хотя на самом деле срок неправильно посчитали, там эмоции у всех так себе и энергетика такая скапливается, все хотят быстрее домой или быстрее родить. Немного не поняла логики истории и как всё связано. Возникло подозрение, что может в неработающем отделении делали аборты нелегальные на поздних сроках, хочется почитать другие комменты.
Зарегистрирован: 20.01.2014
   
#3 написал: Sinoptik
Сегодня, 08:17
+1
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Репутация: (5|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 1 376
Написано очень грамотно, даже захватило. Автор молодец.
Зарегистрирован: 30.09.2012
   
#4 написал: ebegen31
Сегодня, 13:26
0
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Публикаций: 18
Комментариев: 182
Акжана, Sinoptik, спасибо вам за добрую реакцию blush Мне очень приятно, старался, чтобы повествование хоть немного завораживало.

Luminary, история из жизни, как и было указано. Хотя отдельно убеждать кого-то в своей честности... Думаю, это ни к чему.

Сделаю короткий комментарий.

Собственно, здесь нет того, между чем могла бы быть связь. Я просто хотел передать негативную энергетику больницы плюс - рассказать об этом совершенно непонятном для меня случае. Мысль о нелегальных абортах у меня действительно тогда промелькнула, но только в плане борьбы с собственным страхом. Если бы там это и имело место, то дверь отделения не была бы оставлена открытой. Да и не в этом суть, а в том, как разговаривали голоса за дверью. Происходил бы нормальный человеческий разговор, то и рассказывать было бы нечего (разве что только милиции blush ). А там была ну явно какая-то мешанина из фраз, как будто отдельно записанных на пленку и потом склеенных. Хотя у них и имелась некая общая тематика. Вот это меня и удивило. Может быть, там монтировали какую-то передачу?.. Что-то плохо верится, да и разговор этот так неожиданно "включился", в пустом отделении, где до этого не было слышно ни каких-либо шевелений, ни голосов тех, кто бы всем этим занимался. А как вам нравится фраза про студентов? Да еще - при закрытой двери (никаких камер в широком обиходе тогда и в помине не было).
Зарегистрирован: 5.10.2012
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