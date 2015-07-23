История, написанная вместе

Nick.Yudin Просмотров: 44 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 10:50 by

Все мы любим жуткие,мистические истории, будь то они творческие или из жизни. Предлагаю вам небольшую игру, напишем творческую историю вместе, где каждый сможет окунуть главного героя в череду мистических событий. Я начну, следующий человек продолжает историю в комментариях. Не важно сколько строчек вы напишите, главное чтобы они были продолжением предыдущего комментария. Мне лично интересно, что из этого выйдет, пофантазируем вместе. И так, я начну, вы - продолжите.————————————-Одним летним вечером я, как всегда, сидел дома за компьютером и не знал, чем себя занять. Наверное, студенты часто мучались от безделья в летние каникулы. От безделья я решил прогуляться по улице перед сном. Ходил по улочкам и параллельно думал о жизни. К моему удивлению, во время прогулки моему взору открылось старое заброшенное здание.

Ключевые слова: история вместе Творчество

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