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Творческие истории / Несерьезные истории

История, написанная вместе

Все мы любим жуткие,мистические истории, будь то они творческие или из жизни. Предлагаю вам небольшую игру, напишем творческую историю вместе, где каждый сможет окунуть главного героя в череду мистических событий. Я начну, следующий человек продолжает историю в комментариях. Не важно сколько строчек вы напишите, главное чтобы они были продолжением предыдущего комментария. Мне лично интересно, что из этого выйдет, пофантазируем вместе. И так, я начну, вы - продолжите.
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Одним летним вечером я, как всегда, сидел дома за компьютером и не знал, чем себя занять. Наверное, студенты часто мучались от безделья в летние каникулы. От безделья я решил прогуляться по улице перед сном. Ходил по улочкам и параллельно думал о жизни. К моему удивлению, во время прогулки моему взору открылось старое заброшенное здание.
Сегодня, 10:50 by Nick.YudinПросмотров: 44Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: история вместе Творчество

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 11:26
+2
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Комментариев: 817
Трудно сказать, сколько раз я проходил мимо него, не обращая внимания. Но вот, сегодня, что-то заставило меня остановиться, и обратить взор на этот осколок прошлого в мире небоскребов и автомобилей. Сейчас и здесь это здание казалось чуждым, инородным предметом, но одновременно оно манило каким-то обещанием необычного. Может быть именно это и заставило меня остановиться, подумать, и направиться прямиком к нему.
Зарегистрирован: 23.07.2015
      
#2 написал: Гомункул
Сегодня, 11:56
+1
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2
Уже приближаясь ко входу я чувствовал нехилый всплеск адреналина. Видимо это то чувство которого мне на хватало, подумал я и сделал шаг вперёд. Уже у входа чувствовался легкий тёплый ветерок,как будто кто-то большой дышит так в глубине этого здания. Простояв ещё минуту и вслушиваясь в тишину пришёл к мысли что это будет довольно интересное занятие и принялся исследовать все вокруг.
Зарегистрирован: 15.11.2017
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