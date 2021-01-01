3 деревенские про домовых

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:25

Причина: Стилистика автора сохранена.

Public Republic Просмотров: 57 Комментарии: 0 0 Сегодня, 02:25 by

Продолжая тему рассказов из жизни, хотел бы поделиться тремя историями о домовых, или о тех явлениях, которые местные связывали с этим существом (или духом). Все истории я слышал от разных людей в деревне, куда ездил на лето, когда был маленьким, поэтому о степени правдивости говорить не приходится, но тогда я считал их вполне убедительными.Итак, первую историю мне рассказал мой тамошний товарищ, когда мы, будучи ещё маленькими мальчиками, ходили купаться на местную речушку. Там, после очередного заплыва он поведал о том, что его бабушка каждый вечер оставляла за печкой блюдце с молоком и мёдом, и, что самое удивительное, утром забирало его оттуда абсолютно пустым. На все вопросы бабушка отмахивалась, говоря, что Ваньке – так звали моего приятеля, еще рано об этом знать.Конечно, эта история не могла пройти просто так, и мы принялись обсуждать, кто же это может быть. В конце концов, мы решили найти фонарик и проследить, что же это там такое трапезничает за печкой. Наш план выглядел так: фонарик я беру у деда, чтобы Ванька лишний раз не вызывал подозрений у своих родственников, а потом, мы вместе ночуем у моего приятеля, не спим всю ночь и периодически проверяем блюдце. Однако нашим планом не суждено было случиться. В назначенный день мне удалось раздобыть желанный фонарь, но, увы, семья решила, что в обед мы едем в город, где пробудем еще несколько ближайших дней. К счастью, Ванька согласился проверить все самостоятельно.Вернувшись в деревню через несколько дней, Ваня, отдавая мне фонарь, рассказал следующую историю. Дальше с его слов:- Спать я ночью не планировал, полежал в кровати, пока все не уснут, а потом, взяв фонарик, вышел в комнату с печкой и, осторожно, чтобы не шуметь, залез на неё. Там я и прятался всю ночь, внимательно вслушиваясь в ночную темноту. Потом я, наверное, все же заснул ненадолго, а проснулся оттого, что за печкой кто-то возился, да так, что слышно было, как блюдце об пол постукивает. Вот тут-то я и решил поймать наглеца: резко включаю фонарик, и за печку! А там… Я его плохо разглядел, если честно, вроде что-то небольшое, может быть, чуть крупнее кролика. Темное, волосатое, оно сидело, опустив свои маленькие лапки или, может быть, даже руки в блюдце, да так и застыло, глядя на меня своим немигающим взглядом. А потом оно резко рванулось куда-то в сторону. Я испугался, закричал, залез на печку, и тут появились родители, да и по ушам надавали, за то, что ору посреди ночи…Не знаю, хотел ли Ванька меня напугать или правда видел там кого-то. На эту тему мы с ним больше не разговаривали, будто негласно приняли, что не стоит такое обсуждать.Вторую историю я подслушал в разговоре моей и соседской бабушки. Нет, я не следил за ними и вовсе не старался выведать что-то такое, просто проходил мимо и услышал, как две пожилых женщины обсуждают переезд. На новое место отправлялась соседка, её, с остатками хозяйства, перевозил на новое место внезапно разбогатевший сын, рассудивший, что ездить к матери за несколько сотен километров крайне неудобно и затратно. Поэтому баба Клава, вместе со своими гусями, должна была уехать куда-то поближе к столице.Вообще, стариковские разговоры меня интересовали мало, но в тот раз, опять пробегая мимо лавочки, на которой сидели женщины, на какие-то свои важные, мальчишеские дела, я остановился и прислушался. Бабушки, неожиданно тихо обсуждали какой-то из аспектов будущего действия. Заинтересовавшись их заговорщицким тоном, я, подобно лучшему шпиону, незаметно подкрался в кусты сирени, недалеко от лавочки. И вот, что они говорили:-… Ты, главное, не торопись, они этого, знаешь, не любят.- Да помню-помню, чай, не первый день живу, - ответила собеседнице Клавдия, наша соседка.- Сначала надо прикормить, рассказать, куда и зачем едешь…- Да, - протянула баба Клава, они вообще мало что любят.- Ой, да заговора еще далеко. Помнишь, что я тебе говорила? Ночью они появляются, света не любят. Я на своего как-то случайно свечой посветила, так он мне потом всю одежду перемял, и стирку с веревок покидал!- У-у-у, вот это он у тебя чудит! Со мной такого не было. Самое страшное, что делал – свежую кашу портил, и то один раз всего.- Ох, помню-помню, рассказывала. Так вот, Клавка, будешь кормить его пару дней, да корми по-особому. Кашку давай, стопочку налей, чтобы раздобрел совсем.- Хорошо-хорошо, а что потом? – спросила соседка, покачивая головой в платке.- А потом, как соберешься, приготовь ему одежду новую, рубаху сшей, штаны, только смотри, чтобы все сама делала!Соседка захихикала, отмахиваясь от бабушки.- Потом накрой стол ему, рядом одежду сложи, - продолжала бабушка. – Как все готово будет, заговор скажи, сама соберись и на ночь уйди из дома. У меня можешь погостить, например.- О! Вот за это спасибо! – поблагодарила баба Клава. – Так что же там за слова такие были?- Вот, слушай…Тут во дворе громко залаял наш пёс, видно кто-то из соседей пожаловал, поэтому мне ничего не оставалось сделать, как покинуть свой пост и отправиться открывать двери гостям. Да, как вы могли догадаться, эту историю услышал уже после происшествия с Ванькой. К сожалению, диалог до конца я так и не послушал, и какие именно слова вызывают домового, тоже не узнал. Потом, проходя мимо бабушек в очередной раз, понял, что тема разговора сменилась на какую-то бытовую, да и тех самых таинственных ноток в голосах говоривших больше не было.И, наконец, третья, самая жуткая, на мой взгляд.Жил лет 10 назад в той деревне один дед. Жена давно ушла, сын в городе учился. В общем, быт его скрашивал лишь пёс, живший на цепи во дворе, да друзья-собутыльники. А выпить он любил, причём порой уходил в страшные, недельные запои. Стоит ли говорить, что хозяйство у мужика не шло от слова совсем?Ну и как-то раз, опять собравшись с товарищами, стал этот дед на жизнь жаловаться. Про проблемы в доме рассказывал, как живётся трудно, и все в этом духе. И тут, ударило ему в голову, давай прямо в доме кричать на домового, дескать, мыши в подполье бегают, печь жара мало даёт, пауки в углах вьют свои картины и прочее. Видимо, забыл тот дед, что домовой лишь всякую нечисть и неприятности от дома отводит, а не порядки наводит.Тираду свою мужик завершил громким матом в сторону домашнего духа, после чего громко плюхнулся на лавку и спокойно продолжил пить. Собутыльники хозяина хоть и были пьяными, но хорошо запомнили нехорошее чувство, обвившее каждого участника застолья. Пытались сидеть ещё, да как-то неприятно было, даже алкоголь уже не шел, в итоге так по домам и разошлись.А потом этот дед пропал. День не появился, два, три. Думали, может, дома опять в запой впал или уехал куда, взрослый человек все же, не потеряется. А потом кто-то из соседей сжалился над скулящим во дворе псом, залез к деду на участок, да как бы невзначай в окно дома глянул. Так и обнаружили хозяина, задохнувшимся в собственной постели. Говорят, когда дом вскрыли, никакого неприятного запаха не был, только тишина какая-то ненормальная стояла, ни мышей в подполе, ни звуков часов или другой техники слышно не было.Хоронить того мужика приехал сын из деревни, соответственно, и в доме пожить успел, пока все проволочки решал. И знаете, несмотря ни на что, ему так понравилось, что вскоре тот основательно осел в доме. Позже и жену с ребёнком перевез подальше от городской суеты. На тот момент, когда я эту историю слышал, мужик этот все жил в этом доме, причем никогда ни на что не жаловался, ни на мышей, ни на печь. Такая вот история…Автор - я.

Ключевые слова: Домовой деревня деревенская мистика смерть бабушки друзья

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