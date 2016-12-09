Ссора с домовым

Новость отредактировал NiCh - Вчера, 23:26

Сделано_в_СССР Просмотров: 173 Комментарии: 1 +6 Вчера, 23:26 by

Никогда не сталкивалась ни с чем необычным, хотя историй про домовых и привидений наслышалась в детстве от бабушки. Она всегда говорила, что домовой не будет причинять вреда, если его периодически угощать чем-то вкусным.Бабушка всегда ставила ему блюдечко с молоком и, когда я смялась над этим, утром показывала мне пустое блюдце.Но так как это было в деревне, я ей говорила, что это кот выпил молоко, но бабуля каждый раз возражала, даже сердилась на меня и говорила, что кот никогда не подходит к этой мисочке, даже если голоден.Я решила проследить за котом и убедилась, что бабушка права.Кот не только не ел из блюдечка, но часто смотрел на то место, где оно стояло, и мне казалось, что он кого-то видит. Однажды, по своей детской глупости, я вылила молоко, положила в блюдце кусок кирпича и легла спать.Сначала я следила за миской, но незаметно уснула и проснулась от того, что меня кто-то ударил.Я испугалась, побежала к бабушке и уже с ней спала до утра, а утром бабушка с испугом спросила, где это я ударилась и почему ей не сказала.Я посмотрела в зеркало, на лбу была небольшая шишка и, к моему удивлению, даже немного болела. Я расплакалась и все рассказала бабушке.Пожурив меня, она предложила вечером помириться с домовым, попросив у него прощения и угостив чем-то вкусным.Я уже не смеялась над бабушкиными словами, а положила туда печеньку и извинилась, пообещав, что буду всегда его угощать.Наверное, домовенок был добрым и принял извинения, потому как больше меня не обижал. Уже став взрослой, я часто оставляю конфету на подоконнике и говорю домовому: «Это тебе». Не знаю, есть он или нет, но почему-то верю, что есть.

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