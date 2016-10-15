Маленький Дед Мороз

Маленький Дед МорозВ начале семидесятых, когда я только-только пошёл в школу, был у меня дворовый приятель Толик. Такой же пацанёнок, мой ровесник. Наши семьи жили в пятиэтажках по соседству на улице Котовского, города Новосибирска. Началу истории, которую сейчас расскажу, я сам был свидетель. А концовку, спустя несколько лет, узнал от мамы своего приятеля…
Мне нравилось бывать у Тольки в гостях. Потому что обитал он с мамой, папой и младшим пятилетним братиком Васей в необычном месте. Жилище их располагалось в подвале. Не подумайте, что они были какие-то бомжи или опустившиеся люди. Нет. Просто в те годы ещё не все семьи имели возможность заехать в полноценную квартиру. Даже если мать с отцом усердно трудились на заводе или другом промышленном предприятии. Например, на ТЭЦ, как родители Толика.
Играть в Толькиной подвальной квартире мне даже больше нравилось, чем в гостях у других друзей. Тут всё было, как в обычной квартире – тепло, светло, хоть и тесновато. Но в то же время, более уютно, что ли… И сказочно. Будто у папы Карло в каморке.
Однажды мы с Толиком оказались дома у одного карапуза с нашего же двора. Ему подарили истинное чудо по тем временам – игрушечную железную дорогу. Сейчас не скажу чьего производства: СССР или ГДР-овскую. На нас обоих она произвела неизгладимое впечатление. Оно и понятно. Всё в этой железной дороге было, как настоящее. И сектора с рельсами, которые можно составлять в разном порядке, получая каждый раз новый изогнутый маршрут. И тяжёленький зелёный электровоз с тремя вагонами на сцепке, в которых, как у взаправдашних, имелись стальные колёсные пары, грохочущие по рельсам, открывающиеся дверцы и даже загорались малюсенькие лампочки в салоне.
В тот день у нас появилась одинаковая заветная мечта – заиметь такую же умопомрачительную игрушку. Но мечта надолго оказалась несбыточной.
Наша семья вскоре уехала за отцом в длительную монгольскую командировку. И в хлопотах с переездами родителям, видно, было не до того.
А у Толика случилось следующее.
Тогда только что встретили Новый год. Помню, его папка повёл нас вечером на большую ёлку, установленную где-то неподалёку от наших домов. Высоченная живая ель светилась разноцветными огнями, создавая праздничное настроение. Вокруг с горок катались малышня и взрослые. Народу полно, шумно. Динамик со столба транслировал задорные новогодние песенки. Отовсюду слышались смех и весёлый детский визг…
Но вдруг в этой счастливой суматохе началась драка. Только то не пацаны санки не поделили, а здоровые дядьки ма́хач устроили. Я тогда впервые настоящую взрослую драку увидел в жизни, а не по телику. И в жизни всё выглядело гораздо страшнее. Побоище было жестокое, с пьяной поножовщиной и кровью. Причём, несколько парней запинывали насмерть двоих. Один уже, весь расхристанный, неподвижно лежал на утоптанном снегу. Второй едва держался, отбиваясь из последних сил. Народ вокруг расступился, что-то возмущённо выкрикивая, но прервать смертельную битву никто не отваживался.
За этим ужасом я не сразу заметил, как Толькин папа скинул пальто и, оставшись в свитере, ринулся на выручку бедолаге. Один. Из всех мужиков, толпящихся рядом.
Папка Толика был маленького роста. Наверное, едва выше полутора метров. Но ворвался в дерущуюся кучу-малу всё сметающим на пути вихрем, бешено молотя кулаками направо и налево. Открыв рты, мы с Толькой смотрели, как хулиганы один за другим разлетаются в стороны.
Неравный бой продолжался недолго и окончился полной победой «наших». К тому же, на подмогу Толькиному отцу, видя что хулиганское большинство дрогнуло, вскоре из толпы подоспели другие мужики…
После этого случая папа Толика тоже поехал работать в длительную командировку. Так говорила его мама. Но свою семью с собой почему-то не взял, как наш отец.
В общем, Толику про заветную мечту – игрушечную железную дорогу – пришлось забыть. В семье и так не хватало денег на многое необходимое. Мой приятель «щеголял» в многократно подшитых валенках, а младший Васька всю одежду донашивал за братом. Оставшаяся одна с двумя малолетними пацанятами женщина, едва сводила концы с концами. Какая уж тут железная дорога?!.. Дорогущая!
Прошёл год, как Толькин отец уехал в свою командировку. И всё ещё не вернулся.
Однажды, незадолго до Нового года, мой приятель возвращался из гастронома, куда мать посылала за продуктами. Шёл себе по заснеженному тротуару, таща в сетке литровую бутылку молока с буханкой хлеба, и вдруг...
Впереди на снегу, прямо посреди натоптанной пешеходной дороги, мелькнула странная сиреневая бумажка. Ещё не веря в такое чудо и не спуская с бумажки глаз, Толик продолжал шагать, приближаясь к лежащей купюре. С пяти шагов увидел на бумажке число «25» и как сомнамбула, с бешено колотящимся сердцем… прошёл мимо. Испугался. Казалось, подними он потерянную кем-то этакую крупную купюру, как сразу почувствует на плече тяжёлую руку и строгий вопрос: «Мальчик, а это твои деньги?..»
На ватных ногах пацан прошагал дальше, не смея оглянуться и не показывая вида, что заметил что-то интересное на земле. Казалось, спину сверлит взглядом кто-то и только и ждёт того, чтобы покарать за посягательство на чужую денежку.
Но дойдя до угла, всё же свернул направо и, обойдя длиннющий дом по двору, вывернул с противоположного конца. Чтобы повторить свой путь мимо заветной сиреневой банкноты. Конечно, уже почти без всякой надежды. Вон сколько народу по тротуару топает! А двадцатипятирублёвка лежит на самом видном месте – нельзя не заметить. И таких дураков, чтобы пройти мимо, как он, точно больше нет…
Но, с замиранием сердца вглядываясь вперёд, ожидая ощутить самое глубокое разочарование в жизни, вдруг увидел – лежит сиреневенькая там же, нетронутая!
Над ней, чуть не наступая, мелькают чьи-то ноги сапоги, ботинки, валенки. Но каким-то странным образом не замечая такое богатство, все шагают мимо. Словно драгоценная купюра предназначена одному ему, Тольке.
Второй выпавший шанс на удачу он не упустил. Ловко подхватив на ходу хрусткую бумажку, сунул в карман и заспешил прямиком к дому.
Хоть всю дорогу казалось, что вот-вот как из-под земли вдруг возникнет хозяин денег и потребует их обратно, но в голове уже плясала радостная мысль – железная дорога, железная дорога! А перед глазами стучал колёсами на затейливых поворотах маленький зелёный электровозик со светящимися окошками и тремя вагонами на сцепке…
Влетев в квартиру, радостно заорал с порога:
- Мама, мама! Этого хватит на игрушечную железную дорогу?!..
И гордо протянул ладошку с лежащим на ней скомканным четвертным. Мать настороженно посмотрела на счастливого сына. Это была почти треть её месячной зарплаты. Откуда у мальца такие деньги?.. Но, услышав его сбивчивый восторженный рассказ, понемногу успокоилась.
- Да, сына, на железную дорогу, наверное, хватит…
И грустно посмотрела на его заштопанные штаны в коленках. На старое пальтишко, из коротких рукавов которого чуть не по локоть торчали руки в цыпках, покрасневшие от мороза. Потом перевела взгляд на кухонный стол, где стояла бутылка молока и буханка хлеба из гастронома, да дымилась паром кастрюля с варёной картошкой…
Мальчуган перехватил грустный взгляд матери и всё понял без слов.
- Мам, не надо сейчас железную дорогу. Подари́те её нам с Васькой, когда папа из командировки вернётся. Он там денег заработает побольше и потом купим!..
Найденных Толиком денег хватило и на обновки ему с братишкой, и на праздничный стол не хуже, чем в прошлый Новый год, когда отец был дома…
Вечером 31 декабря семья в составе Толика, Васьки, мамы и её лучшей подружки с дочуркой зажгли наряженную ёлочку и уселись за стол встречать Новый год. Но едва взялись за вилки-ложки, в квартиру постучали. Ещё гости?
Пацаны, подскочив из-за стола, бросились в прихожую. Открыли дверь… и застыли в изумлении. На пороге стоял настоящий Дед Мороз! С густой белой бородой, в длинной красной шубе, меховой шапке и рукавицах. Росточком вот только дедушка подкачал – не выше какого-нибудь семиклассника. Одной рукой он придерживал за спиной мешок, а в другой держал огромную коробку. Выпучивая от изумления глаза, Толик увидел на коробке цветную картинку с тем самым зелёным электровозиком!
Дед Мороз чуть потоптался на месте, затем шагнул через порог и, неожиданно подхватив Толика с Васькой в охапку, закружил по комнате. Пацаны сперва струхнули было, но глянув в дедморозовы глаза, радостно заорали на весь дом:
- Папка! Папка приехал!..
Это был самый весёлый и счастливый праздник Нового года в жизни моего друга детства Толика.
Ещё больше смеху добавил почтовый конверт, обнаруженный в почтовом ящике, когда вся семья утром первого января отправилась кататься с санками на Горскую. Письмо было Деду Морозу. Отправлено с их адреса и подписано «Толя и Вася». Только адрес Деда Мороза указан не был, вот и вернулось назад.
С разрешения загадочно улыбавшихся братьев, родители распечатали конверт и достали сложенный вчетверо тетрадный листок.
- А хотите угадаю, что за желание вы загадали Дедушке Морозу? – подмигнув сыновьям, спросил папа. Те дружно закивали и хитро уставились на отца.
- Игрушечную железную дорогу!
И тут же, развернув листок, прочитал старательно выведенные строчки, написанные рукой сына Толика: «Дед Мороз, сделай так, чтобы наш папа поскорее вернулся домой!»
Мужик присел и крепко-крепко обнял своих маленьких пацанов…
А на следующий день пришли милиционеры и забрали отца с собой. Потому что он сбежал из колонии, где отбывал срок за прошлогоднюю драку.
Но это уже совсем другая история…
13.12.2020.
Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:44
Сегодня, 07:44 by V.V.PukinПросмотров: 768Комментарии: 8
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