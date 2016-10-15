Маленький Дед Мороз

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:44

V.V.Pukin Просмотров: 768 Комментарии: 8 +16 Сегодня, 07:44 by

В начале семидесятых, когда я только-только пошёл в школу, был у меня дворовый приятель Толик. Такой же пацанёнок, мой ровесник. Наши семьи жили в пятиэтажках по соседству на улице Котовского, города Новосибирска. Началу истории, которую сейчас расскажу, я сам был свидетель. А концовку, спустя несколько лет, узнал от мамы своего приятеля…Мне нравилось бывать у Тольки в гостях. Потому что обитал он с мамой, папой и младшим пятилетним братиком Васей в необычном месте. Жилище их располагалось в подвале. Не подумайте, что они были какие-то бомжи или опустившиеся люди. Нет. Просто в те годы ещё не все семьи имели возможность заехать в полноценную квартиру. Даже если мать с отцом усердно трудились на заводе или другом промышленном предприятии. Например, на ТЭЦ, как родители Толика.Играть в Толькиной подвальной квартире мне даже больше нравилось, чем в гостях у других друзей. Тут всё было, как в обычной квартире – тепло, светло, хоть и тесновато. Но в то же время, более уютно, что ли… И сказочно. Будто у папы Карло в каморке.Однажды мы с Толиком оказались дома у одного карапуза с нашего же двора. Ему подарили истинное чудо по тем временам – игрушечную железную дорогу. Сейчас не скажу чьего производства: СССР или ГДР-овскую. На нас обоих она произвела неизгладимое впечатление. Оно и понятно. Всё в этой железной дороге было, как настоящее. И сектора с рельсами, которые можно составлять в разном порядке, получая каждый раз новый изогнутый маршрут. И тяжёленький зелёный электровоз с тремя вагонами на сцепке, в которых, как у взаправдашних, имелись стальные колёсные пары, грохочущие по рельсам, открывающиеся дверцы и даже загорались малюсенькие лампочки в салоне.В тот день у нас появилась одинаковая заветная мечта – заиметь такую же умопомрачительную игрушку. Но мечта надолго оказалась несбыточной.Наша семья вскоре уехала за отцом в длительную монгольскую командировку. И в хлопотах с переездами родителям, видно, было не до того.А у Толика случилось следующее.Тогда только что встретили Новый год. Помню, его папка повёл нас вечером на большую ёлку, установленную где-то неподалёку от наших домов. Высоченная живая ель светилась разноцветными огнями, создавая праздничное настроение. Вокруг с горок катались малышня и взрослые. Народу полно, шумно. Динамик со столба транслировал задорные новогодние песенки. Отовсюду слышались смех и весёлый детский визг…Но вдруг в этой счастливой суматохе началась драка. Только то не пацаны санки не поделили, а здоровые дядьки ма́хач устроили. Я тогда впервые настоящую взрослую драку увидел в жизни, а не по телику. И в жизни всё выглядело гораздо страшнее. Побоище было жестокое, с пьяной поножовщиной и кровью. Причём, несколько парней запинывали насмерть двоих. Один уже, весь расхристанный, неподвижно лежал на утоптанном снегу. Второй едва держался, отбиваясь из последних сил. Народ вокруг расступился, что-то возмущённо выкрикивая, но прервать смертельную битву никто не отваживался.За этим ужасом я не сразу заметил, как Толькин папа скинул пальто и, оставшись в свитере, ринулся на выручку бедолаге. Один. Из всех мужиков, толпящихся рядом.Папка Толика был маленького роста. Наверное, едва выше полутора метров. Но ворвался в дерущуюся кучу-малу всё сметающим на пути вихрем, бешено молотя кулаками направо и налево. Открыв рты, мы с Толькой смотрели, как хулиганы один за другим разлетаются в стороны.Неравный бой продолжался недолго и окончился полной победой «наших». К тому же, на подмогу Толькиному отцу, видя что хулиганское большинство дрогнуло, вскоре из толпы подоспели другие мужики…После этого случая папа Толика тоже поехал работать в длительную командировку. Так говорила его мама. Но свою семью с собой почему-то не взял, как наш отец.В общем, Толику про заветную мечту – игрушечную железную дорогу – пришлось забыть. В семье и так не хватало денег на многое необходимое. Мой приятель «щеголял» в многократно подшитых валенках, а младший Васька всю одежду донашивал за братом. Оставшаяся одна с двумя малолетними пацанятами женщина, едва сводила концы с концами. Какая уж тут железная дорога?!.. Дорогущая!Прошёл год, как Толькин отец уехал в свою командировку. И всё ещё не вернулся.Однажды, незадолго до Нового года, мой приятель возвращался из гастронома, куда мать посылала за продуктами. Шёл себе по заснеженному тротуару, таща в сетке литровую бутылку молока с буханкой хлеба, и вдруг...Впереди на снегу, прямо посреди натоптанной пешеходной дороги, мелькнула странная сиреневая бумажка. Ещё не веря в такое чудо и не спуская с бумажки глаз, Толик продолжал шагать, приближаясь к лежащей купюре. С пяти шагов увидел на бумажке число «25» и как сомнамбула, с бешено колотящимся сердцем… прошёл мимо. Испугался. Казалось, подними он потерянную кем-то этакую крупную купюру, как сразу почувствует на плече тяжёлую руку и строгий вопрос: «Мальчик, а это твои деньги?..»На ватных ногах пацан прошагал дальше, не смея оглянуться и не показывая вида, что заметил что-то интересное на земле. Казалось, спину сверлит взглядом кто-то и только и ждёт того, чтобы покарать за посягательство на чужую денежку.Но дойдя до угла, всё же свернул направо и, обойдя длиннющий дом по двору, вывернул с противоположного конца. Чтобы повторить свой путь мимо заветной сиреневой банкноты. Конечно, уже почти без всякой надежды. Вон сколько народу по тротуару топает! А двадцатипятирублёвка лежит на самом видном месте – нельзя не заметить. И таких дураков, чтобы пройти мимо, как он, точно больше нет…Но, с замиранием сердца вглядываясь вперёд, ожидая ощутить самое глубокое разочарование в жизни, вдруг увидел – лежит сиреневенькая там же, нетронутая!Над ней, чуть не наступая, мелькают чьи-то ноги сапоги, ботинки, валенки. Но каким-то странным образом не замечая такое богатство, все шагают мимо. Словно драгоценная купюра предназначена одному ему, Тольке.Второй выпавший шанс на удачу он не упустил. Ловко подхватив на ходу хрусткую бумажку, сунул в карман и заспешил прямиком к дому.Хоть всю дорогу казалось, что вот-вот как из-под земли вдруг возникнет хозяин денег и потребует их обратно, но в голове уже плясала радостная мысль – железная дорога, железная дорога! А перед глазами стучал колёсами на затейливых поворотах маленький зелёный электровозик со светящимися окошками и тремя вагонами на сцепке…Влетев в квартиру, радостно заорал с порога:- Мама, мама! Этого хватит на игрушечную железную дорогу?!..И гордо протянул ладошку с лежащим на ней скомканным четвертным. Мать настороженно посмотрела на счастливого сына. Это была почти треть её месячной зарплаты. Откуда у мальца такие деньги?.. Но, услышав его сбивчивый восторженный рассказ, понемногу успокоилась.- Да, сына, на железную дорогу, наверное, хватит…И грустно посмотрела на его заштопанные штаны в коленках. На старое пальтишко, из коротких рукавов которого чуть не по локоть торчали руки в цыпках, покрасневшие от мороза. Потом перевела взгляд на кухонный стол, где стояла бутылка молока и буханка хлеба из гастронома, да дымилась паром кастрюля с варёной картошкой…Мальчуган перехватил грустный взгляд матери и всё понял без слов.- Мам, не надо сейчас железную дорогу. Подари́те её нам с Васькой, когда папа из командировки вернётся. Он там денег заработает побольше и потом купим!..Найденных Толиком денег хватило и на обновки ему с братишкой, и на праздничный стол не хуже, чем в прошлый Новый год, когда отец был дома…Вечером 31 декабря семья в составе Толика, Васьки, мамы и её лучшей подружки с дочуркой зажгли наряженную ёлочку и уселись за стол встречать Новый год. Но едва взялись за вилки-ложки, в квартиру постучали. Ещё гости?Пацаны, подскочив из-за стола, бросились в прихожую. Открыли дверь… и застыли в изумлении. На пороге стоял настоящий Дед Мороз! С густой белой бородой, в длинной красной шубе, меховой шапке и рукавицах. Росточком вот только дедушка подкачал – не выше какого-нибудь семиклассника. Одной рукой он придерживал за спиной мешок, а в другой держал огромную коробку. Выпучивая от изумления глаза, Толик увидел на коробке цветную картинку с тем самым зелёным электровозиком!Дед Мороз чуть потоптался на месте, затем шагнул через порог и, неожиданно подхватив Толика с Васькой в охапку, закружил по комнате. Пацаны сперва струхнули было, но глянув в дедморозовы глаза, радостно заорали на весь дом:- Папка! Папка приехал!..Это был самый весёлый и счастливый праздник Нового года в жизни моего друга детства Толика.Ещё больше смеху добавил почтовый конверт, обнаруженный в почтовом ящике, когда вся семья утром первого января отправилась кататься с санками на Горскую. Письмо было Деду Морозу. Отправлено с их адреса и подписано «Толя и Вася». Только адрес Деда Мороза указан не был, вот и вернулось назад.С разрешения загадочно улыбавшихся братьев, родители распечатали конверт и достали сложенный вчетверо тетрадный листок.- А хотите угадаю, что за желание вы загадали Дедушке Морозу? – подмигнув сыновьям, спросил папа. Те дружно закивали и хитро уставились на отца.- Игрушечную железную дорогу!И тут же, развернув листок, прочитал старательно выведенные строчки, написанные рукой сына Толика: «Дед Мороз, сделай так, чтобы наш папа поскорее вернулся домой!»Мужик присел и крепко-крепко обнял своих маленьких пацанов…А на следующий день пришли милиционеры и забрали отца с собой. Потому что он сбежал из колонии, где отбывал срок за прошлогоднюю драку.Но это уже совсем другая история…13.12.2020.

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