Проклятие цыганки

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:42

Причина: Стилистика автора сохранена.

Eifersucht Просмотров: 48 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 01:42 by

Цыгане шумною толпоюВыходят как-то из пивной,И что-то пряча за спиною,Ведут о чём-то разговор.Парамела гоп я,Чибурело гоп я,Чибурело гоп –Самбини туния.(Из старой дворовой песни).Весело помахивая кейсом, я шёл с вокзала на собрание в институт, время абитуриента прошло, впереди вместе с первым курсом раскрывалось широкоформатное будущее.Был конец августа, светило солнышко, дул лёгкий ветерок и улыбались девушки.Вблизи перекрёстка в конце улицы замаячили цветастые юбки, а с приближением, мне стали слышны громкие возгласы цыганок, их было, по меньшей мере, человек пятнадцать, и пожилых, и не совсем. Ну, в общем-то, я на них не обращал никакого внимания, думал по глупости своей, просто «зависли» потрещать между собой.Несколько впереди от меня, шагов через пять, шла миловидная женщина в строгом деловом костюме с сумочкой (наверное, тоже думала также). Она оказалась первой, за кого усердно принялись цыганки. Половина женщин обступили её и предложили погадать за рубль. Вторая половина, как оказалось, с нетерпением поджидала меня-лоха.Пока женщины меня обрабатывали, у той миловидной особы опустошили весь кошелёк. Я с удивлением глазел на её оскал улыбки и перевёрнутый в руках кошелёк. И наконец, до меня дошло, что надо этим цыганкам. На чрезмерно энергичные предложения погадать ответил категоричным отказом и мягко растолкал от себя женщин. Расчищая себе дорогу, я с трудом освободился от их цепких рук.Прошёл несколько шагов и уже успел перевести дух, как услышал, что кто-то быстро бежит за мной. Уже не успевая оглянуться, я почувствовал, что кто-то запрыгнул мне на спину… . Сбрасывая с плеч громко кричащую пожилую цыганку, я почувствовал острую боль в затылке, она мне вырвала клок волос.Продолжая удаляться и почёсывая затылок, я оглянулся. Цыганка наматывала на палец мои волосы и что-то усердно шептала про себя. Лицо её было словно кованое, мимика застывшая, взгляд сконцентрирован в никуда.Потом решительно посмотрела на меня пристально своими чёрными блестящими глазами: «Ты умрёшь рано от страшной головной боли», - завопила она и, резко веером растопырив пальцы, выбросила клок волос в мою сторону.Вот эта вещь меня вышибла из «седла» на полгода. Я, честно говоря, стал чахнуть, загибаться. И даже окружающие люди начали замечать, что-то со мной не в порядке. Ходил бледный, как смерть, с красными глазами, с испариной на лбу. Страдал бессонницей, головными болями. И постоянно, навязчиво, в мыслях преследовал меня образ каменного силуэта той пожилой цыганки.И однажды, сидя в кресле в фойе библиотеки, я согласился с образом. Мысленно «сказал» той каменной женщине, что согласен умереть от страшной головной боли, мало того, мысленно отдал ей всё своё здоровье без остатка для себя, подарил свои долгие годы жизни и отдал все заработанные деньги. И, удивительно, но образ тотчас же померк и потерял для меня актуальность. Здоровье вернулось, головные боли исчезли тут же. И буквально через пару дней я сдал экзамен по важному для себя предмету на пять.Уже прошло тридцать с лишним лет, а я всё также согласен с той пожилой женщиной, согласен рано умереть от страшной головной боли. Сегодня или завтра - без всяких сомнений согласен. И скромно согласен, что 53 года - это ещё уж совсем рано, чтобы было так рано, как в предсказании. Умирать-то всё равно придётся, плевать, согласен на головную боль.Если мы мысленно соглашаемся с проклинающим, с глазящим, то получаем невероятную силу. Беды ведь никакой нет, поскольку соглашаемся в мыслях, а не в реале, но как в реале - это точно.Если мы боремся, то боремся с самим собой - верняк, проиграем себе.И проклинает не проклинающий, глазит не глазящий, это мы себя проклинаем и глазим мы себя сами, без сомнения с чьей-то подачи.

Ключевые слова: Предсказание смерти цыганка проклятие авторская история

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