Умерший дедушка попытался войти

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 22:56

Причина: Стилистика автора сохранена.

Стигандр Просмотров: 13 Комментарии: 0 0 Сегодня, 22:56 by

Вот только непредвзято не всегда получается. Наверно отчасти, что я сам охотно верю в подобные вещи.Историю рассказал мой дядя (сын моего дедушки).Дедушка умер, как говорится, на руках у своей семьи. Неполной, однако, не было сына и внуков. Присутствовали только супруга и старшая дочь.Дедушка был тяжёлого эмоционального склада. По жизни он считал себя всегда правым и не хотел меняться. Тем более его образ жизни, его дела и принципы приносили свои плоды. Он был очень хозяйственным, трудолюбивым, скромным и редким, истинно бескорыстным, человеком. Но признавать свои ошибки, прощать, примиряться с кем либо, даже если это близкий родственник, он не мог. Вспыльчивость характера была неотъемлемой частью его жизни. И когда это происходило, домочадцам становилось по-настоящему страшно. Про таких, как он, говорят: «жёстко стелет - мягко спать». Вот только иной раз было уж слишком жёстко.В то время как его молодая супруга, высококультурная и образованная женщина, занималась преподаванием русского языка и литературы или чтением романов, или же саморазвитием, он, выросший в деревне, без матери, с малых лет привыкший полагаться на себя и свои силы, занимался хозяйством. Тянул два деревенских домика, крольчатник, пасеку, и ещё один городской дачный участок, обеспечивая детей и внуков фруктами, овощами, ягодами, мёдом и ещё помогая им финансово. Порой, не видя помощи в своих делах, но, всё же желая её получить от своего самого близкого человека и не получая её, он не сдерживался и, подобно спичке, вспыхивал из-за какой-либо мелочи.Что поделать? Они были разными, с разными ценностями и интересами, но он любил её и не отпускал, хотя она, по молодости, два раза даже пыталась с ним развестись.В молодости, дедушка, который был на много старше своей супруги, никогда не кичился ни своей внешностью, ни своей физической силой. Внешне невысокого роста, худощавого телосложения, очень рано полысевший, он не производил впечатление ни силача, ни, тем более, героя. И то, что однажды, гуляя с молодой женой на сельской ярмарке, он вызвался перетянуть канатом выставленного на сцене богатыря, было удивительно для всех. Неожиданно для всех, он перетянул его, за что получил приз от организаторов - большой пряник и громкие аплодисменты публики! Пряник он подарил жене. От случившегося она была удивлена не меньше чем остальные. И всё же они были разные.В то время, когда моя бабушка прививала своим внукам любовь к классической детской литературе, дед рассказывал, как однажды в деревне он, кося траву для кроликов, налету разрубил пополам чёрную змею, которая неожиданно увидев его, встала сначала на свой хвост, а потом резко прыгнула на него! Этот спокойный его рассказ, тогда, в детстве, я воспринял как руководство к действию при подобной ситуации. Воспринял в детстве и забыл, как скучный сон. Сейчас, вспоминая это, я думаю: «Ага! «Щаз!» Вот прямо так я и поступил бы, если бы со мной, не дай Бог, такое приключилось». Сейчас же, я думаю, что, случись такое - повстречав прыгающую чёрную змею - бежал бы быстрее лани, даже если бы в руках у меня была коса!А в другой раз, когда случайно загорелась от молнии часть деревянного пристроя, дед не растерялся и залил пожар двумя вёдрами воды, находившимися поблизости.Когда у деда случился инсульт (как потом только поставили ему диагноз), он был в деревне, лежал на спине на истопленной печке. Сам он не понял, что с ним произошло. Находился он при этом в сознании. Ни пошевелиться, ни повернуться долгое время он не мог, в результате получил небольшие ожоги. Потом, когда силы вернулись к нему, он, собрав в рюкзак небольшой урожай, мелкими, не свойственными ему шагами, дошёл до железнодорожной станции и на поезде приехал в город. Через какое-то время, когда состояние его не улучшилось, его госпитализировали. В больнице и поставили ему диагноз: внутримозговое кровоизлияние. Кощунство, что никто из родных и близких сразу ничего не понял. Не поняли, что с ним случилось, а время уже было упущено. В больнице ему стало хуже. Домой его отправили, как потом оказалось, доживать последние дни, которые растянулись на месяцы. Вернувшись из больницы, он попытался жить обычной своей жизнью. Только у него это не получалось, хотя сам он этого и не понимал. Пришлось родным присматривать за ним, так как к помутнению сознания добавился ещё сильный склероз. Он мог уйти из дома и потеряться.Я помню, как мой дядя, его младший сын, по нескольку раз рассказывал ему, на какой улице он живёт, и дедушка, как ребёнок, удивлялся этому.Как-то дедушка поинтересовался у меня, кто я такой, сын ли его, или внук? Я подумал, что это он так шутит.Дедушка передвигался по квартире всё медленнее и медленнее, потом уже, когда поход в туалет у него стал занимать около часа, он и ходить перестал, понял, что лучше от этого не будет ни кому.Но пока ещё он сам мог вставать с кровати и садиться на неё.Однажды он пожаловался на чужую женщину, которую он часто видит в квартире. И которая, по его мнению, замышляет что-то против него. Убеждения детей, что это твоя жена, которая ухаживает за тобой, результата не дали. Возражая им, дедушка заявил, что приготовил для неё топор. Ужаснувшись этой новости, дети стали выпытывать у него, где же он его спрятал?- На балконе! – наконец, после долгих расспросов, ответил дедушка. Как и когда он смог дойти до балкона, было непонятно. Однако к поискам решили приступить немедленно, как говорится, от греха подальше. Сами поиски на балконе топора ни к чему не привели. Дедушку это забавляло или не это, а что-то другое, но всё это время он был в приподнятом настроении.Как-то раз он рассказал, что когда он оставался один дома, за ним приходили два человека очень похожих на него, с длинными руками, пальцы которых или «лапища», как он сам выразился, свисали до пола. Этот рассказ в семье оставался не комментируемым.1995 год.Когда на второй или третий день после похорон дедушки его сын вернулся в пустую квартиру и прилёг отдохнуть на диванчик, на котором, можно сказать, доживал свои последние месяцы дедушка. Ему приснился сон или же это был не сон.Сквозь сон он услышал стук в дверь. (Почему стук? Наверно потому, что звонка в квартире не было. Дверь была обычная – деревянная, в строительном варианте, две картонки, по периметру брус и пару брусьев в теле двери для жёсткости. Окрашенная несколько раз снаружи коричневым цветом, изнутри белым. Открывалась внутрь квартиры. При желании такую дверь можно было пробить сильным ударом). Цепочки на двери не было, только два замка, верхний - более новый, ручной с внутренней стороны, и нижний сувальдный, которым никто никогда не пользовался. И вот, в эту дверь постучали. Сын (мой дядя), пошёл открывать (глазка в двери так же не было), открыв, он увидел своего отца, который стал резко надавливать на дверь, пытаясь войти внутрь. Дядя в ответ стал закрывать всей своей силой эту жибленькую дверь, со словами: «Папа, ты же умер!» Папа молчал и продолжал ломиться. А лицо у него было злое. Каждый из них стал толкать от себя эту дверь, один - пытаясь её закрыть, другой - наоборот. Это противостояние продолжалось какое-то время. Дядя, бывший тяжелоатлет, еле-еле смог закрыть дверь. Захлопнув её, повернув верхний замок, обессиленный, он сразу вернулся на диван и вырубился.Через какое-то время он проснулся или очнулся. События стояли перед глазами, словно это было на самом деле.Ни до, ни после, подобных историй от него больше никто не слышал.

Ключевые слова: Умерший дедушка сон дверь авторская история

Другие, подобные истории: