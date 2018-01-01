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Сны

"Для тебя здесь места нет"

В прошлом году, седьмого мая, не стало моего горячо любимого дедушки. Умер он от рака. Вся семья очень горевала, я три дня лил слёзы.

И вот, спустя три недели, снится мне сон: я шагаю по бескрайнему полю и выхожу к небольшому сарайчику.
Дверь сарайчика распахнута, и от земли до дверного порога ведёт деревянная лесенка. Лесенка не такая большая, всего семь ступенек, а на самой верхней ступеньке стоит мой дедушка.
Я подхожу к сарайчику и поднимаюсь к двери, но пройти внутрь не могу, так как дедушка загораживает вход.
Я обращаюсь к нему со словами: "Дедушка, пропусти меня. Пожалуйста. Можно мне войти?". Он посмотрел на меня, по-доброму улыбнулся и спокойно добрым голосом ответил: "Здесь для тебя места нет".

На этом я и проснулся, рассказал сон бабуле с мамой. Они в один голос сказали, что дедушка, видимо, имел в виду то, что мне к нему ещё рано.
До сих пор вспоминаю этот сон.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:11
Вчера, 22:11 by ДЭН29Просмотров: 32Комментарии: 0
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Ключевые слова: Покойный дедушка тоска лестница авторская история

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