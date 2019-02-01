Горбатый мост

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:48

Причина: Стилистика автора сохранена.

V.V.Pukin Просмотров: 337 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 03:48 by

По молодости был у меня приятель Саня. Раздолбай из раздолбаев. Любитель выпить и похулиганить. В какие только истории не ввязывался по своей бесшабашности и глупости. Об этом я напишу как-нибудь обязательно. Но сейчас речь пойдёт не о нём, а о его старшем брате Сергее.Когда я впервые Серёгу увидел, сразу бросилось в глаза странное. Он не был похож ни на кого из своей семьи. Ни на отца, ни на маму, ни на младшего брата Санька. Ну ни капельки. Обычно даже между двоюродными родственниками есть некоторое внешнее сходство, а тут даже близко ничего напоминающего. Небо и земля, солнце и луна, воздух и вода… Словно человек - не то что другого рода, а вовсе чужой нации.Я поначалу даже решил, что парень – просто знакомый семьи или сосед, заглянувший на огонёк. Но оказалось, Сергей – родной Санькин брат. И никакой не приёмный, а самый ни на есть настоящий.При каждой встрече с ним я невольно пытался разглядеть хоть какую-то общую чёрточку во внешности с остальными членами Сашкиной семьи, но, хоть убей, не находил.Даже как-то полушутя высказал своему приятелю крамольное предположение – не подменили ли случайно брата ещё малышом в роддоме? На что Саня со смехом отрицательно замотал головой. Он, да и родители, словно не замечали этой бросающейся в глаза непохожести.Однажды, уже отслужив срочную в Советской Армии, Сашкин брат Сергей поехал погостить к родственникам на Волгу. То ли в Нижегородье, то ли в Чувашию, точно сейчас не вспомнить. Название у деревеньки было, кажется, Терешево.Вернувшись через пару недель, рассказал странный случай, приключившийся с ним в гостях…До Терешево, в котором жили волжские родственники, добираться надо было на перекладных: поездом, потом теплоходом или катером, затем сельским стареньким автобусом, а после ещё пешкодралом километров семь-восемь через поля с перелесками.С автобуса Серёга сошёл уже ближе к вечеру. И пошагал по указанной попутчиками дороге к деревне. Погода выдалась пасмурная, оттого казалось, что скоро совсем стемнеет. Тут ещё некстати туман растёкся по окрестным полям, словно пролитое молоко. Но бывший солдатик не переживал особо. Заблудиться почти невозможно – одна дорога. Шёл прогулочным шагом, налегке, всей грудью вдыхая сочный луговой воздух. Такой дурманящий после вечного тагильского смога. Из вещей при себе лишь небольшой «дембельский» дипломат с запасной парой носков и одеколоном. Парень шагал, не торопясь, наслаждаясь заповедной тишиной и спокойствием.Вдруг сбоку в туманной дымке мелькнули чьи-то силуэты. Сергей остановился, приглядываясь. Что это было? Показалось?..Но нет, из пелены тумана одна за другой выскользнули тёмные тени и стали быстро приближаться… Собаки! Целая стая.Животные вели себя странно. Не гавкали, по своему обыкновению, а молчком стремительно мчались к пешему путнику.Не раз бывая в похожих ситуациях, Сергей моментально подхватил с земли ближайший камешек и с силой запустил в приближающуюся свору. Обычно двух-трёх бросков хватало, чтобы псины останавливались на почтительном расстоянии.Но не в этот раз. Собаки, чуть замедлившись, вновь кинулись вперёд.Ноги невольно сами понесли Серёгу прочь от надвигающейся опасности. Хотя он понимал, что таким способом вряд ли удастся спастись. Поворачиваться спиной к атакующим хищникам всегда считалось плохим решением. Но стоять и ждать нападения целой своры озлобленных псов - тоже не выход. К тому же, не имея под рукой маломальской палки.Адреналин придал скорости, и какое-то время парень мчался, не разбирая дороги, судорожно перебирая в голове варианты спасения. Но все оказывались неподходящими. В чистом поле, окутанном туманом, даже деревца поблизости не было видно.Меньше чем через минуту, он услышал частое прерывистое дыхание множества оскаленных пастей прямо у себя за спиной. Уже собирался развернуться и принять смертный бой, как вдруг впереди, чуть в стороне, различил очертания узкого моста с перилами. Интуитивно метнувшись к нему, Сергей загрохотал ботинками по шаткому деревянному настилу.Сколько времени он нёсся по грохочущим доскам, точно сказать не мог, но показалось – целую вечность. Останавливаться не собирался, в душе надеясь увидеть на другом конце спасительную деревню. Но к его удивлению, узенький мостик всё не кончался. Парень уже выбился из сил, а впереди лишь деревянный качающийся настил с потемневшими перилами, утопающий в густом тумане…К счастью, хрип озверевшей собачьей стаи за спиной стих. Неумолимые преследователи отстали. Где, Сергей так и не понял – на мосту уже или перед мостом…Наконец он остановился, напряжённо вслушиваясь, внутренне готовый в любой момент схватить за горло первую выскочившую из тумана шавку. Но всё было спокойно. Парня на мосту окружали безмолвие и белёсый туман. Из-за этого тумана не было видно реки. Только тихий плеск воды доносился снизу.Чуть отдышавшись, Сергей двинулся дальше, придерживаясь за шершавые перила и глядя под ноги. Местами хлипкие доски уже почернели и выглядели ненадёжно. К своему облегчению, вскоре парень выбрался на твёрдую землю. А тут и туман начал быстро рассеиваться. Средь невысокой травы показалась узкая тропка. По ней Сергей зашагал, вглядываясь в очищающийся от клочьев тумана пейзаж. Стало понятно, что он вышел на взгорье. Впереди, чуть в низине, забелели деревенские избы. Издали донеслось протяжное коровье «мууууууу…»Фу-у-у… Выбрался, кажись!..Парень ускорил было шаг, но внезапно остановился. На тропке, в нескольких метрах впереди, стояла женщина. Стояла и глядела на Серёгу молча. С едва уловимой доброй улыбкой. Словно давно его тут поджидала.От неожиданности Сергей потерял дар речи. А ещё оттого, что что-то в облике женщины было до боли знакомо. Но что, он никак не мог уловить.Напряжённо силясь вспомнить, где её видел, парень шагнул вперёд. Но женщина вдруг подняла руку, останавливая. И проговорила что-то. Серёга слов не услышал, но по губам догадался – «тебе туда». Женщина указывала на мост.Почему-то не задаваясь вопросом – откуда ей известно нужное ему направление, Сергей послушно развернулся и потопал назад по старому деревянному мосту. Мысли путались. Он уже не вспоминал о собаках, о том, что они могут поджидать его на другом краю переправы. Из головы не выходила женщина в длинном простом платье с добрым и таким знакомым лицом…Путь на противоположный край показался в разы короче. Может, из-за мыслей, которые отвлекли от происходящего вокруг.Собачьей стаи и след простыл. А туман почти рассеялся. По тропке, петляющей, словно змейка, Серёга уже через десять минут дошагал до долгожданного Терешево.Без труда отыскав дом родственников, парень в очередной раз был ошарашен. Оказалось, что на дворе раннее утро, а деревня только-только просыпается.Выходит, он целую ночь пробродил в тумане и на этом странном мосту. А ему казалось, прошло всего-то от силы час.Через день-два, с двоюродным дедом, которому парень поведал о своих ночных приключениях, они дошли по тропке к «горбатому» (как его называл дед) мосту. Но ни реки, ни даже ручья под ним не было. Неглубокий овраг густо зарос камышом и осокой. Да и сам мостик посередине обвалился. Лишь у краёв торчали чёрные от времени полусгнившие деревянные перила и трухлявые доски настила.От деда же Серёга узнал и некоторые подробности старины глубокой касаемо этого сооружения.Давным-давно под мостом действительно протекала река. И довольно глубока. А мост активно использовался деревенскими по прямому назначению. Но с годами речка обмелела и постепенно превратилась в болотину. Обходить трясину стали более удобным путём, по насыпной дамбе, возведённой к тому времени. Мост окончательно забросили.И только деревенский чудачок-лунатик Егорий каждое полнолуние, влекомый таинственной силой, по ночам во сне тащился на мост. Зачем – самому не ведомо. Когда будили и спрашивали – в ответ «ничего не знаю», «ничего не помню». Мостик тогда уже разваливаться начал. Того и гляди, сорвётся ненароком непутёвый. Зная эту лунатичную особенность чудачка, за ним приглядывали по ночам, чтобы вовремя остановить на полдороге. Приглядывали-приглядывали, да недоглядели. Однажды Егорий пропал. Пытались в болоте под мостом искать, да так и не нашли. Глубоко. Решили, наверняка туда и сгинул.С тех пор нехорошая молва про горбатый мост пошла средь деревенских. А после нескольких самоубийц, сбросившихся с моста в топь, его и вовсе нарочно обрушили. Чтобы другим неповадно было…Вот такой случай, приключившийся с ним на волжских просторах, рассказал Санькин брательник. И ещё вспомнил, где прежде видел ту странную женщину, на другом краю переправы. В зеркале. Лицо у неё было почти точной копией его собственного.Неизвестно, та ли поездка повлияла на Сергея или что-то ещё, но Саня с горечью говорил, что брат стал каким-то задумчивым и даже отчуждённым. Допоздна пропадал у приятелей. Часто ночевал не дома. Хотя девушки для серьёзных отношений пока не нашёл.На следующее лето опять собрался на Волгу. Перед поездкой заметно взбодрился. Был оживлён и радостен. С большим нетерпением ждал дня отъезда. На поезд его провожали всей семьёй. Серёга вновь казался прежним весёлым беззаботным братом и сыном.Уехал и пропал.Вовремя никто не хватился. Связаться по телефону с деревенскими родственниками представлялось довольно затруднительным. Телеграфировать о прибытии на место тоже было не в привычке у Сергея. Думали, доехал да отдыхает себе среди васильков и бабочек.Когда через две недели выяснилось, что у родни он так и не появился, объявили в розыск. Но парень словно в воду канул.С той поры прошло тридцать с лишним лет. За всё это время Сергея больше так никто и не видел…03.09.2020

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