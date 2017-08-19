Мушки в паутине

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:12

ninikka Просмотров: 757 Комментарии: 9 +21 Сегодня, 05:12 by

С Иркой мы подружились с первого класса, познакомились на первом уроке в первый же школьный день и больше не разлучались. После школы почти всегда забегали к ней домой (она жила рядом со школой), а потом бежали ко мне, вместе делали уроки, гуляли, вместе посещали кружки и общих друзей.Мы с мамой жили вдвоем в маленьком частном домике, где была лишь комната, перегороженная шкафом на две половинки и крошечная кухня.А у Иркиной семьи была огромная четырехкомнатная квартира, в которой жила ее большая семья: мама, папа, сестра Оля, дедушка, бабушка, незамужняя тетя и Эльжбета.Для Эльжбеты готовились отдельные диетические блюда, кто-то из домашних бегал на вокзал, встречать проводника с любимым Эльжбетиным деликатесом из Урала или из Башкирии. Готовясь к какой-то Рижской конференции, куда Эльжбета была приглашена в качестве почетного гостя, мама и бабушка Иры взяли отпуск, чтобы сопровождать ее.Чаще всего нас, шумных первоклашек, бегущих по лестнице к Ирке на 4 этаж, на лестничной площадке уже поджидала мама Иры с испуганным выражением лица и пальцем, прижатым к губам:- Тише, девочки, не шумите! Эльжбета спит (ей не здоровится/слушает радио/не любит шума)!Зайдя в квартиру, мы говорили только шепотом и на цыпочках старались побыстрее прошмыгнуть мимо комнаты Эльжбеты. Она занимала самую большую комнату в квартире, остальные члены семьи по 2-3 жили в комнатах поменьше.Очень скоро, с оговорок Ирки, я поняла, что я единственный гость в их доме, которому Эльжбета «милостиво повелеть соизволила». Никакие другие люди с улицы порог этого дома не переступали. Эльжбета этого не любит.За годы дружбы с Ирой мне ни разу не довелось видеть всю семью в сборе. Чаще всего виделись за обеденным столом с Иркиной мамой, бабушкой, старшей сестренкой и, очень редко, папой и тетей. Они выглядели милыми, гостеприимными, старались поддержать разговор, но напряжение с их лиц не сходило ни на минуту, они все время к чему-то прислушивались и по очереди беспрерывно бегали в комнату к Эльжбете. Я, будучи ребенком, не особо задумывалась, что происходит в этой семье, хотя бывала у них почти ежедневно.Мама постоянно стыдила меня за злоупотребление их гостеприимством, но контролировать это была не в силах. Она работала на двух работах, по вечерам дежурила в школе. В общем, я была предоставлена сама себе. Но мамины укоры все же возымели на меня действие, и несколько дней подряд я, едва проводив Ирку до дома, разворачивалась и убегала, не смотря на уговоры ее мамы и, в последний раз, Иркин рев мне вслед.В тот же вечер я сидела у мамы на работе в учительской и делала домашнее задание. Потом решила позвонить Ирке. Ирка мне ужасно обрадовалась и спросила:- А твоя мама рядом?- Да, а зачем она тебе?- Позови ее… с ней хочет поговорить Эльжбета!Я сорвалась с места и понеслась по коридору. Ворвавшись в класс, где мама убирала, я зашипела страшным голосом:- Мама, скорее, с тобой хочет поговорить ЭЛЬЖБЕТА!Мама, не понимая, почему надо так срочно куда-то бежать, и почему у меня такое лицо, все же пошла за мной к телефону.Я не знаю, что сказала ей Эльжбета и говорила ли она вообще что-нибудь... Мама как-то очень медленно положила трубку и долго смотрела на меня. Потом каким-то бесцветным голосом сказала:- Катерина, запомни, воспитанные люди, не отклоняют приглашения на обед, не объяснив причину. Ты должна извиниться перед Эльжбетой.Я была в недоумении, почему надо извиняться перед Эльжбетой, ведь она меня никуда не приглашала? Мне очень нравилось дружить с Ирой, я любила бывать у них и наблюдать за «мушками в паутине», так я про себя называла ее семью.И какая-то дикая радость оттого, что завтра я, впервые за два года знакомства с «мушками», наконец-то увижу самого главного «паучка», заглушала все логические нестыковки.В тот день мама Иры пригласила нас на обед, но повела не на кухню, как обычно, а в комнату Эльжбеты. Посередине комнаты стоял большой круглый стол, накрытый полупрозрачной кружевной скатертью поверх темно-синей плюшевой. За столом в инвалидном кресле восседала маленькая светлолицая старушка с яркими голубыми глазами, седыми локонами, уложенными в сложную прическу, и безупречным маникюром. Она смотрела на меня в упор. Я так же откровенно таращилась на нее. Я со стороны представляла себя глупым мышонком, который впервые увидел кошку. Очень старую, мудрую и опытную кошку.Неожиданно Эльжбета улыбнулась и слегка кивнула мне головой. Я почувствовала у себя за спиной два выдоха облегчения: Ирки и ее мамы.У меня была к Ирке куча вопросов о ее таинственной родственнице (я так и не узнала, кем она ей приходится). Но какая-то невидимая граница никогда не позволяла мне задавать Ире вопросы и обсуждать Эльжбету. Я была убеждена, что Эльжбета не разговаривает. Но не потому, что она немая, а потому, что «мушки» недостойны ее беседы. Она обладала чудесной способностью общаться с ними телепатически, а точнее, внушать им мысли и транслировать свои желания как гипнотизер.Второй раз Эльжбета удостоила меня своим вниманием, когда мне было 12 лет. Моя мама собралась выходить замуж, ее будущий муж жил и работал на Дальнем Востоке, и мы готовились переехать к нему. Мне было очень жаль расставаться с Ирой, я не говорила ей об отъезде, зная, какая она ревучая, и старалась как можно дальше оттянуть день прощания.Мы были у Ирки дома, уже собирались уходить, я одетая ждала ее в коридоре, она замешкалась в своей комнате. Вдруг распахнулась дверь комнаты Эльжбеты, и она выкатилась на своем кресле в коридор. Я ойкнула от неожиданности и поздоровалась. Она прокатила мимо меня и, глядя перед собой, пробормотала:- Дырявые у тебя руки, Александра. Упустила ты свое счастье.Я была так поражена, что впервые услышала голос Эльжбеты, что даже не вникла в смысл сказанного. Я была уверена, что ко мне это не имеет никакого отношения.Через несколько дней расстроенная мама сказала, что свадьбы не будет, мы никуда не едем. Позже, я случайно услышала, как она рассказывала по телефону подруге:- И, представляешь, накануне мне сон приснился. Бегу я за поездом, а из вагона мой покойный брат протягивает мне руку, а я никак не могу ее поймать, и расстояние маленькое, а руки не сходятся… Он тогда засмеялся и говорит: "Дырявые у тебя руки, Александра! Упустила ты свое счастье!".Через много лет я узнала, почему расстроилась их свадьба. Да, мама упустила свой шанс…Третий раз я сама напросилась на встречу с Эльжбетой.Это было перед окончанием школы. Ирка решила поступать в педагогический и упорно звала меня с собой. А мне учителя и друзья советовали факультет журналистики. Мне, как бы, нравилось и то и другое, но не то, чтобы очень. В общем, мне было все равно, куда идти, но не хотелось терять 5 лет впустую. Я почему-то вбила себе в голову, что Эльжбета может знать. Она же уникум!В очередной раз, придя к ним домой, я с отчаянием посылала ей мысленный сигнал:- Пожалуйста, поговорите со мной! Мне больше не с кем посоветоваться!И Эльжбета меня «услышала».Вкатила на кухню в своем кресле и долго насмешливо смотрела на меня. Потом сказала:- Ни то, ни другое. Тебе в этой жизни выбирать не дано.Ее «мушки» еще несколько минут сидели с разинутыми ртами. Ирка потом пыталась выяснить у меня, что это было, но я не знала, как понять этот жуткий приговор.А выбирать мне, действительно, было не дано. После школы я вынуждена была устроиться на работу и на долгие 8 лет забыла о высшем образовании. В институт поступила на заочное экономическое, выбор за меня сделал мой начальник, за что ему до сих пор благодарна.После школы наши с Ирой дороги разошлись. Они переехали в другой город, но мы еще некоторое время переписывались. Из Иркиных писем я постепенно узнавала, что бабушка и дедушка умерли, мама с отцом развелись, тетя вышла замуж и уехала от них, сестра тоже вышла замуж и родила девочку.Я подумала, что если "мушки" разлетелись, значит "паучка" больше нет. И, набравшись смелости, спросила:- Как поживает Эльжбета?На что получила короткий ответ:- Я не понимаю, о чем ты.После переписка сама собой прекратилась.

Ключевые слова: Дружба мама бабушка школа авторская история

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