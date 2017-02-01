Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Призраки дома на холме

Эти события начали происходить задолго до того, как я появилась на свет.
Мой дедушка в 70-х годах купил половину дома, который был построен ещё до революции.
Вначале моя мама, тётя, бабушка и, конечно же, дедушка жили на втором этаже, а на первом жила пожилая женщина со своим отцом, в другой половине дома жила одинокая женщина.
Изначально этот дом и ещё один рядом принадлежали ей и её родителям. А теперь перейду к самой истории. Когда мама была маленькой, хорошо помнит, как соседка с нижнего этажа выходила и выла на луну.
Конечно же, ничего мистического нет, но посреди ночи слышать вой, было жутковато. Моя мама мало помнит подробностей, но шорохи в доме стали привычным делом.
Более невероятные вещи начали происходить после того, как мама с подружками решили погадать на зеркале. Вызвали духа, но ни с того ни с сего свечи потухли и повеяло холодом, хотя они гадали в кладовке и все двери и окна были закрыты. Конечно, испугавшись, они выбежали просто из дома, не прогнав нагрянувшего «гостя».

Расскажу историю номер 1.

Моя старшая сестра, всегда, когда возвращалась из школы, стояла под лестницей и звала маму, чтобы та спустилась. И в один день мы с мамой и папой стояли в зале и услышали, как маму зовёт сестра.
Мама ей сказала, чтобы та поднялась и сказала что она хочет.
Сестра не поднялась. Через несколько минут зов повторился. И это повторилось ещё два раза, после чего мама спустилась вниз, но там никого не было – двери были закрыты изнутри и снаружи.
После этого вернулась сестра с бабушкой и сказала, что в это время она действительно могла уже прийти домой, но встретила бабушку и пошла с ней на базар.
Послышаться маме это не могло, так как голос слышали все трое.

История номер 2.

Как то раз к нам домой пришёл священник, чтобы освятить дом.
Освятил все комнаты, кроме двух: зала и комнаты под ним – их священник назвал чёртовым колодцем. Через некоторое время на потолке комнаты под залом появились чёрные следы, как от куриных лапок.
Курей у нас не было, да и как бы они лазили по потолку? Дальше я опишу всё коротко. Мой папа врач и он часто дежурил. После одного дежурства, он пришёл домой и лёг спать.
Это были 90-е и часто выключали свет. Вся семья сидела на кухне на первом этаже, как вдруг наверху послышались тяжёлые шаги, мама взяла свечку, пошла наверх, но папа спокойно похрапывал и как потом сказал, не просыпался. Опять таки, шаги слышали все.
Конечно, как и у всех, у нас была собака. Она была злая и, к сожалению, загрызла много котов. Один кот был нашей соседки. На следующий день, после инцидента мы в окне увидели кота, глаза у него были красные, бабушка хотела его прогнать, но кота уже не было, как и его следов.
Хотя была снежная зима. Через неделю история повторилась. Мистические истории, происходящие в этом проклятом доме можно описывать ещё долго, я же описала те, которые сейчас крутились в голове. Из-за чего происходили эти явления, неизвестно.
Версий масса: от гадания, до того, что за этим домом был яр, в который во время войны сбрасывали солдат. А возможно дело в том, что когда умерли родители соседки, никто не видел их тел, а комната, в которой они жили, была всегда закрыта, а окна забиты.
Ходили слухи, что их останки так и остались в этом доме. И остаются там по сей день.

Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 02:09
Сегодня, 02:09 by Сделано_в_СССРПросмотров: 82Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Половина дома шорохи «гость» кот слухи останки Гадание Яр Духи Голоса

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.