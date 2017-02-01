Призраки дома на холме

Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 02:09

Сделано_в_СССР Просмотров: 82 Комментарии: 0 0 Сегодня, 02:09 by

Эти события начали происходить задолго до того, как я появилась на свет.Мой дедушка в 70-х годах купил половину дома, который был построен ещё до революции.Вначале моя мама, тётя, бабушка и, конечно же, дедушка жили на втором этаже, а на первом жила пожилая женщина со своим отцом, в другой половине дома жила одинокая женщина.Изначально этот дом и ещё один рядом принадлежали ей и её родителям. А теперь перейду к самой истории. Когда мама была маленькой, хорошо помнит, как соседка с нижнего этажа выходила и выла на луну.Конечно же, ничего мистического нет, но посреди ночи слышать вой, было жутковато. Моя мама мало помнит подробностей, но шорохи в доме стали привычным делом.Более невероятные вещи начали происходить после того, как мама с подружками решили погадать на зеркале. Вызвали духа, но ни с того ни с сего свечи потухли и повеяло холодом, хотя они гадали в кладовке и все двери и окна были закрыты. Конечно, испугавшись, они выбежали просто из дома, не прогнав нагрянувшего «гостя».Расскажу историю номер 1.Моя старшая сестра, всегда, когда возвращалась из школы, стояла под лестницей и звала маму, чтобы та спустилась. И в один день мы с мамой и папой стояли в зале и услышали, как маму зовёт сестра.Мама ей сказала, чтобы та поднялась и сказала что она хочет.Сестра не поднялась. Через несколько минут зов повторился. И это повторилось ещё два раза, после чего мама спустилась вниз, но там никого не было – двери были закрыты изнутри и снаружи.После этого вернулась сестра с бабушкой и сказала, что в это время она действительно могла уже прийти домой, но встретила бабушку и пошла с ней на базар.Послышаться маме это не могло, так как голос слышали все трое.История номер 2.Как то раз к нам домой пришёл священник, чтобы освятить дом.Освятил все комнаты, кроме двух: зала и комнаты под ним – их священник назвал чёртовым колодцем. Через некоторое время на потолке комнаты под залом появились чёрные следы, как от куриных лапок.Курей у нас не было, да и как бы они лазили по потолку? Дальше я опишу всё коротко. Мой папа врач и он часто дежурил. После одного дежурства, он пришёл домой и лёг спать.Это были 90-е и часто выключали свет. Вся семья сидела на кухне на первом этаже, как вдруг наверху послышались тяжёлые шаги, мама взяла свечку, пошла наверх, но папа спокойно похрапывал и как потом сказал, не просыпался. Опять таки, шаги слышали все.Конечно, как и у всех, у нас была собака. Она была злая и, к сожалению, загрызла много котов. Один кот был нашей соседки. На следующий день, после инцидента мы в окне увидели кота, глаза у него были красные, бабушка хотела его прогнать, но кота уже не было, как и его следов.Хотя была снежная зима. Через неделю история повторилась. Мистические истории, происходящие в этом проклятом доме можно описывать ещё долго, я же описала те, которые сейчас крутились в голове. Из-за чего происходили эти явления, неизвестно.Версий масса: от гадания, до того, что за этим домом был яр, в который во время войны сбрасывали солдат. А возможно дело в том, что когда умерли родители соседки, никто не видел их тел, а комната, в которой они жили, была всегда закрыта, а окна забиты.Ходили слухи, что их останки так и остались в этом доме. И остаются там по сей день.

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