Гадалка

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:34

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 378 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 04:34 by

Уже пять месяцев и три недели Настя не получала писем с фронта. Последнюю неделю на душе было совсем тяжко. С утра и до самого вечера в голове хороводили одни и те же мысли: «Что с ним? Попал в плен? Ранен? Попал в окружение?» Теперь часто по ночам, как от толчка, она просыпалась, и та мысль, страшная в своей безысходности, та, которую она не пускала на порог своего сознания днём, нависала над ней словно огромная глыба, готовая раздавить – «УБИТ! Нет больше её Лёшеньки на белом свете!»Окаменев от ужаса, она лежала несколько минут, боясь вдохнуть и выдохнуть, потом, сделав над собой усилие, шептала пересохшими губами: «Господи, спаси и сохрани, и помилуй раба божия Алексея!» Боясь скрипнуть половицами и разбудить дочерей, пробиралась на кухню, зажигала свечку, тихонько открывала правую дверку их старенького буфета. На средней полке стояла небольшая икона, подаренная матерью на их с Лёшей свадьбу. Это была уже потемневшая от времени икона Казанской Божьей Матери. Встав на колени на холодный пол, она сначала читала все молитвы, которые знала с детства, потом обязательно 90 псалом. Слова «Не приидет к тебе зло и рана не приблизится к телеси твоему» она как заклинание повторяла раз пять и, наконец, уже своими словами, утирая ладошкой слёзы, умоляла Богородицу не допустить гибели мужа, не оставить сиротами дочерей.Немного успокоившись, она заново разжигала потухшую печь, ставила чайник и, чистя картофель, начинала напряжённо думать, что ещё можно предпринять, чтобы выяснить, что же случилось с мужем. Она ещё месяц назад сбегала на другой конец города к жене боевого товарища Алексея, Вере Бабинцевой, но они только поплакали вместе – писем от Тимофея Вера уже полгода не получала. Уже были отправлены три письма командиру части, где служил Алексей, но ответа не было.* * *В тот злополучный четверг, когда всё это началось, Настя, спеша на работу и перепрыгивая через весенние лужи, спрашивала себя уже в который раз: «Чем провинилась перед Богом? За что Он уготовил мне эту пытку неизвестностью?»Перед самым обедом к ней в кабинет, словно смерч, влетела её школьная подруга Маруся. В крайнем возбуждении она поведала о необыкновенной беженке с Украины. Из сбивчивого Марусиного рассказа Настя поняла, что женщина эта обладает чудесным даром видеть, жив человек или нет. Так, начальнице их отдела кадров она сказала, что сын её жив, но тяжело ранен и находится на излечении где-то на Урале. И вот буквально через две недели пришло письмо из Свердловска, правда, написанное чужой рукой, в котором сын уверял, что дела его пошли на поправку и, возможно, скоро он будет дома. После этого случая уже четыре женщины из их исполкома, и даже одна учительница, решили обратиться к «видящей» за помощью. И если Настя хочет, то она, Маруся, договорится с этой женщиной и приведёт её к Насте домой.– Зачем же ей идти ко мне в такую даль, да по грязи? Я и сама приду – только скажи, где она остановилась.– Нет, нет! Ей нужно видеть вещи твоего Алексея! Без них она ничего не сможет сказать! Ты только быстрей решай, она в Ижевск собирается – говорит, там её сестра в госпитале работает, – тараторила Маруся. – Нет, ну ты видела себя в зеркало? Это же кожа да кости и вот синяки под глазами, так и заболеть можно. И что же тогда с твоими девчонками будет?Настя задумалась.– Маруся, я никогда к гадалкам не ходила. Нам мама с сёстрами даже на святки погадать про женихов не разрешала. Говорила, что это грех и в Библии об этом написано.– Ну, знаешь, Настя, когда это было! Сейчас другие времена! Библию вспомнила! А ещё начальник мобилизационного отдела! Стыдно должно быть!– Ну хорошо, я подумаю и завтра тебе скажу! Беги давай – потеряли тебя, наверное.Этим вечером она долго не могла заснуть, ворочаясь с бока на бок. Что же делать? И посоветоваться не с кем – раскидала война родных по стране. А как же хочется узнать, что же случилось с Лёшенькой!* * *Проснувшись утром, ещё и петухи не прокричали, вдруг вспомнила те слова из Библии, которые любила повторять им мать: «Не ворожите и не гадайте, к волшебникам не ходите, не доводите себя до осквернения от них». Они всегда слушались мать. Отец пропал в гражданскую войну, и всё их большое хозяйство и шестеро детей были на ней, на их героической матери. Всех Агафья Викуловна подняла и выучила, все вышли в люди.– Мудрая моя мама, где ты? Как мне тебя не хватает!На следующий день, в обед опять прибежала Маруся.– Ну что ты решила? Приводить гадалку?И Настя неожиданно для себя выдохнула: «Да, приводи! Будь что будет!»Следующий день был выходной. Настя с утра не находила себе места, всё валилось из рук. И даже свои молитвы не смогла прочитать.Вот он, долгожданный стук в ворота! За воротами Маруся с невысокой темноволосой женщиной с чёрными, как уголь, глазами, взгляд которых невозможно было поймать. Пройдя в дом, она не спеша огляделась, и по улыбке, промелькнувшей тенью по смуглому лицу, можно было понять, что осталась чем-то довольна. Потом тихо сказала:– Я должна говорить только с тобой, милая. Детей с подругой отправь погулять. А дверь запри.– Ну вот и хорошо. Давай вот тут, милая, на твой красивый диванчик присядем, – женщина ласково взяла Настю за руку и повела к дивану.Вдруг она остановилась и, вглядываясь в лицо Насти, стала быстро-быстро говорить о грядущих несчастьях, что-то страшное про детей и про дом, которого она лишится, и ещё что-то, что уже не вмещалось в сознание.А потом на Настю опустилось что-то подобное густому туману, где ничего не было видно, только где-то далеко звучал ласковый голос. Смысл слов ускользал от её сознания, только интонация, полная надежды и умиротворения. Настя вдруг поверила, что всё будет хорошо, всё наладится, муж вернётся с этой проклятой войны, всё будет как прежде, только нужно поверить этому голосу и в точности исполнять, то, что он велит.* * *Настя очнулась от того, что кто-то настойчиво дёргал её за рукав.– Мама, что с тобой? Ты меня слышишь? Ты, что ли, спишь? А почему с открытыми глазами? – маленькая Люся никогда не видела маму такой странной. Она уже готовилась заплакать.– Люсенька, а где тётя Маруся и та тётя, что к нам пришла?– Тётя Маруся сказала нам играть во дворе, а сама побежала карточки отоваривать. А та тётя тоже ушла, у неё за спиной был большой узел, я видела, ей тяжело идти было, она споткнулась и даже чуть не упала. Мама, а зачем ты ей мою шубку отдала и папино пальто? Я видела, она их в руках несла.Настя бросилась к шкафу. Он был пуст. Ящики комода были открыты и тоже полупусты.Настя бросилась на улицу, но там было безлюдно, и только бесшабашные воробьи, которым не было дела до людей с их войнами и несчастьями, суетливо прыгали с ветки на ветку их старой берёзы и чирикали что-то радостное на своём птичьем языке.Надежда Русских, май 2019г.Р.S. Настя не дождалась мужа с фронта. 14 февраля 1942 года он не вышел из отчаянного боя под Ржевом.Жительница Полазны Надежда Русских пишет рассказы о своих родных. Все они основаны на реальных событиях. Новая история – о бабушке Надежды Анастасии Пензиной. «Бабушка жила в городе Глазове, но часто гостила у нас, в Полазне. Всю жизнь проработала в Глазовском райисполкоме бухгалтером. В годы войны работала начальником мобилизационного отдела. Организовывала хлебосдачу для фронта, заготовку леса, принимала участие в организации колхозников на строительство железной дороги Ижевск – Балезино (1942-1944гг.)», – добавляет рассказчица.Автор - Надежда Русских, май 2019г.

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