Вампирша

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 20:50

Сделано_в_СССР Просмотров: 380 Комментарии: 3 +5 Вчера, 20:50 by

Моя приятельница Валентина живет в деревне. Как-то Вале нужно было срочно уехать на три дня, а за хозяйством присмотреть некому. А мне не в тягость, я согласилась. Пока я покормила курочек, подоила корову и козу Белку, уже наступила ночь. Едва рассвело, я собралась выгонять буренку. Дверь открылась не сразу. Я наконец вышла. И закричала! На крыльце лежала Белка. Точнее, то, что от нее осталось. Голова валялась отдельно, внутренности словно кто-то подпихнул под дверь. Кто это сделал? Зачем? Что я скажу Вале?!Я начала сгребать в мешок останки козы. Не сразу до меня дошло, что было что-то не так. Если животное убили люди или даже растерзали залетные волки, крови должно быть немерено. А тут - ни кровиночки! Из-за этого происшествия я не могла уснуть. Часа в три ночи я услышала, как раскудахтались куры. Я включила на веранде свет и стала вглядываться в темноту. Вдруг вижу, кто-то в темноте у сарая, словно тень. Взяла в руки топорик и уже хотела было выйти, но тут тень направилась к дому.Это была девушка, одетая то ли в сорочку, то ли в крестильную рубашку. Только шла она как-то странно - голова опущена вниз, плечи подтянуты вверх, спина - колесом, ноги полусогнуты. Она едва передвигала ступни, будто на них были надеты тяжеленные ботинки, хотя она была босиком. Я облегченно выдохнула и опустила топорик - это же просто девушка! Но что она здесь делает? Я заметила, что она держит что-то в руках. Я пригляделась и отпрянула от окна: эта была курица, порванная пополам!Гостья медленно повернула голову в мою сторону, подбежала, прижалась лбом к стеклу и поставила рядом грязные руки. Ее рот, волосы и щеки были перепачканы кровью. Эта тварь открыла рот, как это делают не люди, а крокодилы - ее нижняя челюсть будто держалась на шарнирах, так что вместо щек образовались черные провалы. Из пасти доносился странный звук, как если бы кто-то произносил «а-а-а» простудным шепотом.Существо стало стучать лбом и ладошками по стеклу. По телу забегали мурашки, а меня словно залили цементом - я не могла ступить и шага! Я шевелила губами, читая «Отче наш», но твари по ту сторону окна было плевать. Она все тупо стучала и стучала лбом, открыв свою бездонную пасть. Внезапно чудище повернуло голову и пошаркало куда-то в сторону. Я без чувств упала на пол...Открыла глаза, когда солнце уже вовсю пекло. Осторожно вышла во двор. Там валялась разорванная курица. Абсолютно без внутренностей и абсолютно обескровленная. Я даже застонала - как я Вале все это объясню?Я думала, что не переживу третью ночь. Благо Валя вернулась раньше запланированного. Я с порога кинулась к ней, разрыдалась, кое-как сказала, что за козой и курицей не углядела. Валя серьезно на меня посмотрела:- Ну не ты же Белку убила. А Глашка. Мы вообще радуемся, что вампирша нас не трогает, пусть вон лучше с кур кровь пьет... Я вообще ничего не поняла. А Валя продолжила:- Ты только за сумасшедшую старуху меня не считай.Я даже усмехнулась - после того, что я вчера видела, меня в психушку сдать надо!- Так вот. Вон там, - Валя показала на заброшенный дом, стоящий на окраине улицы, - лет так 40 назад мужик жил с женой и дочкой. Его Петром звали, а дочку, как ты догадалась, Глашкой. Жену Петра какие-то молодчики приезжие изнасиловали и убили, к тому же бросили посреди дороги. Все в крови было! Самое страшное, что мать Глашка нашла. Ей тогда лет пять от роду было. Помню, она сидела у тела, материну кровь по рукам размазывала и выла.Вся деревня собралась. Глашу еле-еле от матери оторвали, она ручонками в окостеневшие ноги покойницы вцепилась и орет благим матом. С той поры она, видать, умом и тронулась, а следом и отец. Они теперь из дома даже не выходили. К ним и председатель ходил, и соседи, а они только всех топором гнали. Ну, все рукой махнули, мол, с «кукушкой» люди, что с них взять. А лет через 15 все странности стали наблюдать. Сначала у всех исчезли собаки. Потом стали пропадать куры, поросята, козы. Сама понимаешь, трудно вот так взять и купить несушку или буренку. Потому все друг друга подозревать начали, ссорились, до драк доходило.Пока дед Митяй роковую фразу не произнес:- Чойта у нас у всех животина пропадает, а у Петьки с его дурочкой нет? А? Знамо что - они воруют. А люди тогда уже до отчаяния были доведены, взяли вилы, плети и направились к Петькиному дому. Хозяина в порыве гнева убили, а Глашку пожалели, хоть она и покусала всех. Одному так в руку вцепилась, аж с мясом выдрала. Со рта кровь вытирает и скалится. Даже наших мужиков дрожь пробрала. Но это еще что.У Петьки был глубокий погреб на огороде. Туда глянули - и врассыпную разбежались. На дне лежали туши, известью засыпанные. А уже позже в лесу, километров за пять отсюда, мужики нашли сгнившие туши собак, коз, свиней, коров... Так вот, когда тот «склад» обнаружили, народ совсем озверел. Зарубили и Глашку. А та, уже в агонии, кровь с себя собрала - и в рот. Загыгыкала и умерла. Вот и гадай теперь, зачем ей с отцом наша животина нужна была.Однако потом все, кто в том доме был, померли, причем странно и необъяснимо. И все были обескровлены. Даже патологоанатомы городские плечами пожимали. А затем опять козы и куры стали пропадать. Но не всегда. Иногда находили развороченные туши - и ни следа крови. Многие Глашку сами видели, и я в том числе. Молитв не боится, всякой магической защиты тоже. В итоге все сошлись на том, что людей она больше не трогает - и черт с ней. А живность жалко, конечно.Я ушам своим поверить не могла. Валя столько лет живет по соседству с вампиршей и даже не боится ее. А мне вот что-то больше не хочется с нечистью встречаться. Поэтому я собрала вещи и тут же поехала домой.Автор - Галина Третьяк.

Ключевые слова: Вампиры месть мистика

Другие, подобные истории: