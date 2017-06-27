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Истории из жизни

Видение

Много раз я перечитывал истории на сайте, касающиеся видений. Всегда было сомнение на счёт их правдивости, но вот вчера мои сомнения исчезли раз и навсегда. Так вот, был я в гостях, но как это назвать гостями, язык не поворачивается, поминки.

Моя давняя знакомая бабушка отмечала 2 года смерти своего сына. Вроде как не отмечают, просто собираются и поминают, как обычно это делается. Так вот, пришли мы с женой, помянули и ни с чего и ни с того завязался разговор про то, что мы не одни в этом мире. В общем, туда-сюда, вывели разговор на тему "что кому снится". Тётя Галя, мать умершего сына, говорит:
- Много раз снился, но я его "прогоняла во сне".

- Тёть Галь, а как Вы его прогоняли?

- Так просто, говорила: - Уйди от меня, рано мне ещё к тебе, и на тот свет я не тороплюсь!

- А как он себя вёл, что говорил?

- Да ничего не говорил. Явился фигурой тёмной, типа капюшон на нём был, лица не видно. Я только проснулась и вижу "его" в капюшоне, лица не различить. Говорю: - уйди от меня, "окаянный", рано мне ещё к тебе.

- И что же он вам ответил?

- Да ничего не сказал.....просто исчез и всё. Я потом в церковь сходила и свечку поставила. Больше после этого не появлялся. Аминь.

А до этого случая, просыпалась ночью от того, что "кто-то" ходит по кухне.

Говорит: "Встану от шума, кто-то идёт на кухню, отчётливые такие шаги по полу в сторону кухни, пойду проверю, а там никого нет. Так и представляла, что сын покою не даёт, приходит ко мне проверить, как у меня дела. Много раз приходил, у меня терпение лопнуло и я ему уже в последнем появлении сказала: "Уйди нечистая, дай спокойно жить, ведь ты умер.
С тех пор, слава богу, не появлялся".

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 16:07
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 16:07 by Сделано_в_СССРПросмотров: 359Комментарии: 9
+10

Ключевые слова: Поминки смерть сын ночь сны покойник нечистая сила история из жизни авторская история

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Комментарии

#1 написал: ПИК НИК
Сегодня, 16:40
+6
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (263|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 602
Вот так всегда, пока жив, тебя любят, говорят красивые слова, говорят , что скучают, как тебя не хватает, да много чего говорят. Как умер, так сразу : Уйди нечистый, дай спокойно жить, ведь ты же умер! А сын то переживает на том свете, ходит и мать проверяет.
Вот те и любовь!?
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 16:52
+3
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (2067|0)
Публикаций: 882
Комментариев: 8 064
Цитата: ПИК НИК
Вот так всегда, пока жив, тебя любят, говорят красивые слова, говорят , что скучают, как тебя не хватает, да много чего говорят. Как умер, так сразу : Уйди нечистый, дай спокойно жить, ведь ты же умер! А сын то переживает на том свете, ходит и мать проверяет.
Вот те и любовь!?

Тут иконостас другой: - осознание, что человек умер и пришёл.....а с чем пришёл, непонятно. Ужас состояния, что стоит рядом и смотрит.....и поди пойми, что хочет сказать или что-то замышляет сделать? Стоит фигура в капюшоне и молчит.
Зарегистрирован: 19.08.2017
                         
#3 написал: Космонасть
Сегодня, 17:05
+5
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (592|0)
Публикаций: 60
Комментариев: 1 228
А я всегда думала, что ваша первая история будет про домового smile

По факту - я более чем уверена, что это был не сын. Оговорюсь, я не наделена даже нормальной интуицией , я даже в людях плохо разбираюсь, что уж говорить о нелюдях smile , но вот родные мне снятся часто, очень часто. И не будет сын к матери в капюшоне приходить, разве что показать хочет, что ему там не так что-то, нужна молитва.И уж тем более, не будет он старенькую мать пугать, гремя на кухне костями, фигурально выражаясь, конечно.
Вашей знакомой бабушке сочувствую, посоветуйте ей почаще молиться о сыне.
Зарегистрирован: 2.11.2017
     
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 17:32
0
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Группа: Журналисты
Репутация: (2067|0)
Публикаций: 882
Комментариев: 8 064
Цитата: Космонасть
А я всегда думала, что ваша первая история будет про домового smile

По факту - я более чем уверена, что это был не сын. Оговорюсь, я не наделена даже нормальной интуицией , я даже в людях плохо разбираюсь, что уж говорить о нелюдях smile , но вот родные мне снятся часто, очень часто. И не будет сын к матери в капюшоне приходить, разве что показать хочет, что ему там не так что-то, нужна молитва.И уж тем более, не будет он старенькую мать пугать, гремя на кухне костями, фигурально выражаясь, конечно.
Вашей знакомой бабушке сочувствую, посоветуйте ей почаще молиться о сыне.

Я ей тоже примерно так сказал, но разве ей что-то докажешь? Нет конечно, как сказала, так и было, а я склонен ей в этом поверить. Сама подумай, бабушка часто отчётливо слышала ночами шаги из комнаты в кухню, из за этого просыпалась, и ей казалось, что дома кто-то есть. С ума можно сойти от реального воздействия происходящего.
Зарегистрирован: 19.08.2017
                         
#5 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 17:40
0
Группа: Посетители
Репутация: (91|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 273
"Уйди нечистая, ведь ты умер".

Странные слова на сына, ведь это реально же не он, а нечистая. На сына родного, думаю так не стоило. Верю во все это. +
Зарегистрирован: 15.04.2018
#6 написал: DRUID
Сегодня, 17:48
0
Группа: Посетители
Репутация: (85|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 409
Радует, что бабушка хочет жить.
А любящий сын не станет после смерти мать терроризировать.

+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#7 написал: kas11
Сегодня, 17:51
0
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Репутация: (984|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 306
Цитата: Сделано_в_СССР
Цитата: ПИК НИК
Вот так всегда, пока жив, тебя любят, говорят красивые слова, говорят , что скучают, как тебя не хватает, да много чего говорят. Как умер, так сразу : Уйди нечистый, дай спокойно жить, ведь ты же умер! А сын то переживает на том свете, ходит и мать проверяет.
Вот те и любовь!?

Тут иконостас другой: - осознание, что человек умер и пришёл.....а с чем пришёл, непонятно. Ужас состояния, что стоит рядом и смотрит.....и поди пойми, что хочет сказать или что-то замышляет сделать? Стоит фигура в капюшоне и молчит.

а этот ли человек пришел? или кто в его образе...
Зарегистрирован: 16.03.2013
 
#8 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 18:28
0
Группа: Посетители
Репутация: (92|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 265
Не думаю, что сын, как сказали выше, тем более в таком пугающем "прикиде". А как тогда поняла, что сын, пардон за глупый вопрос? Просто почувствовала?
Я первое время после смерти деда, когда мы с мамой остались вдвоём, боялась дико. Что придёт посередь ночи или во сне в том виде, в каком его похоронили. Никаких предпосылок не было, я не знаю, с чего так случилось. Глупый страх, со стороны послушать самой смешно было, восемнадцатилетняя кобыла трусится. Мама успокаивала, говорила, что дедушка не стал бы пугать нас, и я мозгами это понимала, но было страшно почему-то. Вплоть до того, что где-то через 9 дней утром спросонок напугалась, почуяв, что кто-то трогает меня за волосы (оказалось, котёнок))). Долго с ночником спала. Вживую рассказать кому-то чужому до их пор было б стыдно, ещё решили б, что рехнулась.)
Зарегистрирован: 18.07.2016
#9 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 18:37
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (2067|0)
Публикаций: 882
Комментариев: 8 064
Цитата: kas11
а этот ли человек пришел? или кто в его образе...

как уверяет бабка, что он, сын приходил. Только стоял возле кровати и смотрел. Но уверена, что именно он был....правда без лица...мать как то это чувствовала, что именно он был.
Зарегистрирован: 19.08.2017
                         
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