Видение

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 16:07

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 359 Комментарии: 9 +10 Сегодня, 16:07 by

Много раз я перечитывал истории на сайте, касающиеся видений. Всегда было сомнение на счёт их правдивости, но вот вчера мои сомнения исчезли раз и навсегда. Так вот, был я в гостях, но как это назвать гостями, язык не поворачивается, поминки.Моя давняя знакомая бабушка отмечала 2 года смерти своего сына. Вроде как не отмечают, просто собираются и поминают, как обычно это делается. Так вот, пришли мы с женой, помянули и ни с чего и ни с того завязался разговор про то, что мы не одни в этом мире. В общем, туда-сюда, вывели разговор на тему "что кому снится". Тётя Галя, мать умершего сына, говорит:- Много раз снился, но я его "прогоняла во сне".- Тёть Галь, а как Вы его прогоняли?- Так просто, говорила: - Уйди от меня, рано мне ещё к тебе, и на тот свет я не тороплюсь!- А как он себя вёл, что говорил?- Да ничего не говорил. Явился фигурой тёмной, типа капюшон на нём был, лица не видно. Я только проснулась и вижу "его" в капюшоне, лица не различить. Говорю: - уйди от меня, "окаянный", рано мне ещё к тебе.- И что же он вам ответил?- Да ничего не сказал.....просто исчез и всё. Я потом в церковь сходила и свечку поставила. Больше после этого не появлялся. Аминь.А до этого случая, просыпалась ночью от того, что "кто-то" ходит по кухне.Говорит: "Встану от шума, кто-то идёт на кухню, отчётливые такие шаги по полу в сторону кухни, пойду проверю, а там никого нет. Так и представляла, что сын покою не даёт, приходит ко мне проверить, как у меня дела. Много раз приходил, у меня терпение лопнуло и я ему уже в последнем появлении сказала: "Уйди нечистая, дай спокойно жить, ведь ты умер.С тех пор, слава богу, не появлялся".

Ключевые слова: Поминки смерть сын ночь сны покойник нечистая сила история из жизни авторская история

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