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Истории из жизни

Нет худа без добра

Я пенсионерка, но не работаю только потому, что дочка подкинула мне новорожденную внучку, а сама сразу же после ее рождения вышла на работу. И теперь в роли молодой мамы — я. С торчащими дыбом волосами и вращающимися от ужаса глазами я мечусь от плиты и бутылочек со смесью — к памперсам и пеленкам. И буквально разрываюсь между базаром и кухней. Работа по дому, совмещенная с заботой о маленьком ребенке, — это моя долгодлящаяся нуднейшая и изнурительная травмирующая ситуация, проходить которую с удовольствием и радостью я пока не научилась.

Зато у меня есть опыт прохождения другой травмирующей ситуации, — оказавшись в аналогичном положении, некоторые люди, думаю, покончили жизнь самоубийством. А я еще умудрилась получить море удовольствия... в буквальном смысле.

Расскажу все по порядку. Несколько лет назад, когда я еще работала на заводе, со мной приключилась катастрофа. Дело в том, что я была председателем профсоюза и ко мне стекались взносы со всего огромного нашего завода. Детские летние лагеря, дома отдыха, туристические поездки — все было на мне. И вот как-то раз, побоявшись оставлять в сейфе огромную сумму денег, я решила взять ее на выходные домой. А сумма, действительно, была огромная, — в переводе на доллары она равнялась пяти тысячам условных единиц. В тот год столько стоила моя двухкомнатная хрущевка, где жила вся моя семья числом в семь человек. И вот, после давки в общественном транспорте я, не веря своим глазам, обнаружила, что мой тайник, при￼￼￼￼￼￼￼￼крепленный на теле (близко к сердцу), разодран, растерзан и опустошен, а на блузке не осталось ни одной пуговицы. Ну ладно — блузка, главное — исчезли деньги! Это была настоящая катастрофа. Даже хуже. Это был конец всему. Описать мой тогдашний ужас и шок просто невозможно.

Что делать? Как мне идти домой? Как мне возместить такой колоссальный убыток? Продать квартиру и оставить всю семью на улице? А если возвращать деньги постепенно, собирая зарплаты — мои, мужа и двух дочек (и пойти по миру), то все равно на это уйдет не один год (все мы получали копейки)... Можете себе представить, как на меня орал муж (аж охрип) и какими словами он обзывал меня за мою глупость и самонадеянность... А мне ведь и без него было до такой степени плохо, что в первый момент я хотела покончить жизнь самоубийством, так как понимала, что такую сумму вернуть невозможно.

Вспоминать те несколько дней, наполненные горем и отчаянием, до сих пор не получается без содрогания. Потратив некоторое время на слезы, самобичевание и страдания, я в момент психологического ступора вдруг вспомнила о Боге (хотя всегда считала себя атеисткой) и стала молиться своему Яхве и просить помощи и у Него, и у Иисуса Христа, и у давно умершей и пребывающей на небесах моей мамы... И что вы думаете?

Некоторое время спустя мне приснилась моя дорогая мамочка, — она пришла ко мне во сне и строгим голосом приказала: «Хватит киснуть! Живо встряхнись и начинай шевелить мозгами! Выход есть! Можно все поправить! Тебе надо поехать отдохнуть в Европу!» Я проснулась в ужасе. Какой отдых?! Какая Европа?! Если нам сейчас хлеба не на что купить! Но поскольку мама мне до этого никогда не снилась, а в жизни она была мягким человеком и строго говорить вообще не умела, то над абсурдностью сна я призадумалась. И через несколько дней размышлений я поняла, где кроется логика и что призрачный выход ￼￼￼￼￼￼￼￼к спасению именно в том, что надо одолжить денег и отправиться в круиз по Черному морю... Хотя к тому моменту эпоха «челноков» была уже завершена и шоп-туры по странам зарубежья носили деловой, целенаправленный, крупнобизнесовый характер, но я решила попробовать на авось. Все равно терять мне было уже нечего. Многочисленные друзья и родственники, и друзья друзей, и родственники друзей — все, знавшие о моем горе, откликнулись сами, без моих многочисленных призывов о помощи. Кто дал денег на путевку, кто принес вещи для продажи там, «за рубежом»: всевозможные сувениры, оптику, промтовары и одежду.

Итак, я купила путевку и отправилась в круиз, что называется, на «пир во время чумы», обмотанная старыми фотоаппаратами, таблетками, розетками и прочим. А где, кому и как сбывать все это барахло, я понятия не имела, так как прежде никуда не ездила, нигде не была, и вообще, я человек скромный, потомственный интеллигент графских кровей. И вдруг мне надо к кому-то приставать на иностранном языке и пытаться продать какие-то старые испорченные вещи. К тому же все на теплоходе ехали просто отдыхать и развлекаться и представляли собой элиту нашего города — депутаты, артисты и бизнесмены. И среди них я — с никому не нужными матрешками в чемодане!..

Словом, это был кошмарный сон, в котором творилось чудо, — оказалось, что в Турции, Греции и Италии тоже имеются блошиные рынки и магазины секонд-хенда. И отыскать их в незнакомых городах, как выяснилось, вполне возможно, если тебя в спину толкают нужда и безысходность. А если тамошним продавцам абсолютно не нужен весь этот хлам, который я тащила им, пряча в парике, купальнике и под юбкой, то, оказывается, с Божьей помощью, при содействии умерших предков, которые помогают нам с небес, — благодаря этому люди покупают то, что им не нужно, да еще и дают вам за это приличные деньги!.. ￼

￼￼￼￼￼￼￼￼Но, как видно, мне в то время нужно было проходить травмирующие ситуации по полной программе. Поэтому, помимо всех этих унижений с продажей, мне еще «посчастливилось» заблудиться вечером в Турции прямо перед отходом теплохода. Представьте себе: темно, незнакомый город, лабиринты улиц, до отхода — один час, а я — неизвестно где. Спрашиваю у людей на ломаном английском языке, где порт, а в ответ одни показывают в одну сторону, другие — в другую. Как потом оказалось, все они были правы: в городе было два порта, один — для стоянки мелких судов, другой — для судов элит-класса. А к какому классу принадлежит мой теплоход, откуда я знаю? Его можно отнести и туда и сюда — среднего роста, ни то ни се... Добравшись до берега, я пришла в отчаяние — окраина города, пустынный берег, людей нет, ночь. Только вдалеке два бандитского вида турка сидят и ругаются в лодке.

А что мне оставалось делать? Я пошла к ним молить о помощи. Произнося отдельные слова по-английски и жестикулируя всеми органами своего тела, я стала просить их меня спасти, добавляя при этом, что «ай хев нот мани», то есть что у меня нет денег для расплаты (потому что крупная сумма денег, спрятанная все в том же тайнике, предназначалась для уплаты долга). Эти бандитского вида турки смотрели на меня и улыбались многозначительно и недобро. Потом один жестом пригласил меня в лодку. «Будь что будет! — подумала я тогда. — Все равно пропадать!» — и села. Лодка отчалила, и мы поплыли. Турки откровенно разглядывали меня и, похоже, обсуждая мою внешность, спорили, кому из них я достанусь.

А я молча молилась. Богу, маме и всем остальным богам за компанию, — вспомнила и Кришну, и бога морей Посейдона, и Будду, и многих других. В момент отвлеченности от молитвы я увидела, что отплыли мы далеко от берега (огоньки уже виднелись на горизонте). Кругом ночь, море и два мужика с длин￼￼￼￼￼￼￼￼ными бородами сверкают глазами в мою сторону. «А у меня с собой куча денег, — подумала я в этот момент. — Узнай они об этом, они тут же выкинули бы меня за борт и стали бы делить добычу. Если они сейчас начнут ко мне приставать, я лучше сама выпрыгну из лодки и поплыву к берегу. Хотя плавать не умею...»

Короче, прощалась с жизнью я вполне натурально. В результате чего, наверное, снялись все мои зацепки за будущее и за духовность (представляла себе тогда, как мое взбухшее тело всплывет где-нибудь у турецких берегов). Куда только подевались моя гордыня и идеалы!

Словом, видимо, я очень хорошо поработала над собой, и поэтому один турок передумал и повернул лодку к берегу. Пока эти два товарища громко ругались между собой на турецком языке, мы приплыли в порт. И оказалось, что случайно мы попали именно в тот, где стоял мой теплоход. По трапу я бежала, когда его поднимали к палубе, а судно уже отплыло от берега на один метр...

И вот смотрите, сколько со мной случилось чудес: плавала в лодке с турками Бог знает сколько времени (больше часа — это точно) и все равно успела на теплоход! • Случайно заплыли в тот порт и к тому причалу, куда мне было надо. Хотя в темноте все суда похожи друг на друга, как братья-близнецы. Кто знает, подтвердит, что «Лев Толстой» и «Дмитрий Шостакович» абсолютно однотипны. •Барахло распродала на крупную сумму и смогла по приезде домой погасить половину долга. Вторую половину прислал с Севера мой старший двоюродный брат, продав квартиру своей тещи. Деньги я вернула ему через три месяца, за это время совершив круиз во второй раз и распродав новую партию консервных крышек, кукол советских времен, а также ящик икры и водки. И вот вывод: за три месяца я вернула на завод пять тысяч у. е., два раза съездила в круиз по Черному морю, побывала в пяти странах (на что в другой ситуации ни за что бы ￼￼￼￼￼не решилась, так как на отдых никогда не было денег.

Парадокс: когда деньги есть и все благополучно, тогда на отдых никогда лишних нет, а когда уже все потеряно, удалось отправиться в круиз по Средиземке). Словом, посмотрела на мир и даже успела посетить парочку замечательных экскурсий и получить море удовольствия. А почему так случилось? Можно, наверное, сделать такие заключения: •Получается, что иногда полезно жить под девизом: «Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец!»

Даже в моменты безысходности и острого горя нельзя раскисать и нужно просто передвинуть точку опоры с материального на Божественное. • Бог есть, и Он вам обязательно поможет советом или поддержкой через ваших друзей или родственников. Даже если они сейчас на небесах.

Очень хорошо жить среди людей! Хоть мы все еще далеко не совершенны, но не утеряли добрые человеческие качества! И, наверное, мир наш держится на том, что мы еще не разучились помогать друг другу! ￼
Вчера, 09:56 by FelicitaПросмотров: 1 569Комментарии: 18
+8

Ключевые слова: Трудности деньги ситуация круиз теплоход

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Комментарии

#1 написал: supik
Вчера, 11:21
+3
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 434
если это отрывок из книги, зачем в этот раздел его??

пишите в творческие...
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#2 написал: Felicita
Вчера, 11:33
+4
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2
Цитата: supik
если это отрывок из книги, зачем в этот раздел его??

пишите в творческие...

Это реальный случай из жизни,опубликован в книге как письмо от читателя
Зарегистрирован: 18.01.2019
#3 написал: Fantom2015
Вчера, 11:55
+9
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 16
Комментариев: 598
И вот как-то раз, побоявшись оставлять в сеи?фе огромную сумму денег, я решила взять ее на выходные домои?.

Человек сам сделал себе проблему, потом неоднократно усугубил ее.
И выводы, судя по всему, сделаны коряво: накосячил - помолись и Бог все разрулит. Да нет, не Бог должен все решать, а ты сам - признать свои ошибки, сделать выводы и предпринимать более разумные действия, чем плыть ночью с двумя сомнительными турками незнамо куда (и самое главное - зачем???)
Зарегистрирован: 27.10.2015
 
#4 написал: Tigger power
Вчера, 12:10
+4
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (2167|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 4 458
Цитата: Fantom2015
И вот как-то раз, побоявшись оставлять в сеи?фе огромную сумму денег, я решила взять ее на выходные домои?.

Человек сам сделал себе проблему, потом неоднократно усугубил ее.
И выводы, судя по всему, сделаны коряво: накосячил - помолись и Бог все разрулит. Да нет, не Бог должен все решать, а ты сам - признать свои ошибки, сделать выводы и предпринимать более разумные действия, чем плыть ночью с двумя сомнительными турками незнамо куда (и самое главное - зачем???)

Именно! good Но, может просто скучно ей жилось, опять же, а тут столько приключений можно придумать)
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#5 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 12:16
+1
Группа: Посетители
Репутация: (197|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 648
Восхищаюсь такими людьми, как героиня истории. Но кажись, если бы со мной произошла такая беда, то я бы ничего не продал, как не взмолись - удачи не хватает:-)
Зарегистрирован: 15.04.2018
  
#6 написал: Бозкурт
Вчера, 12:29
+11
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 512
История про тетку, которая нарывалась.)
Оставь деньги в сейфе. Нет, тащит с собой, рискует ещё больше и теряет их. Потеряв деньги, вопреки логике отправляется в круиз, влезая в долги.) Умудряется всё впарить и заработать денег. Но не уставая испытывать судьбу и везение лезет в лодку к двум бородачам, вместо того, чтоб ещё раньше обратиться к местной полиции, которая бы усадила её на местную маршрутку и отправила с Богом. Ей снова везёт, и турки на неё не зарятся, а просто доставляют в пункт назначения. Тетя возвращается полная радости, бодрости и надежд.)
Это очень хорошо, что у неё феноменальное везение, но я бы никому не советовала так рисковать.
Товарищи, будьте бдительны.)) Не лезьте в маршрутку обвязавшись доллАрами как лентой пулеметной. Там полно карманников. И не прыгайте в лодку к подозрительным личностям. Раз на раз не приходится.) А за женщину я рада, конечно.))
Зарегистрирован: 27.04.2016
 
#7 написал: зелёное яблочко
Вчера, 12:52
+7
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Публикаций: 76
Комментариев: 4 917
Какое-то сочинение на вольную тему, с притянутыми за уши выводами.
О духовном, и ещё бог знает о чём.
Цитата: Бозкурт
везение лезет в лодку к двум бородачам, вместо того, чтоб ещё раньше обратиться к местной полиции

Тетка так рассчитывала видимо на этих турков. Чтобы уж во все тяжкие так во все тяжкие. А эти остолопы так подвели. ( ловлю помидоры laughing )
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#8 написал: DRUID
Вчера, 13:41
+8
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Публикаций: 7
Комментариев: 1 003
Хотелось бы восхотиться, но не восхищается что-то.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#9 написал: Nadia Chap
Вчера, 14:06
+11
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Публикаций: 1
Комментариев: 13
Я не верю. Логики в поступках полный ноль. Даже исключительно глупый человек не заберет из служебного сейфа служебные же деньги, чтобы их сохранить. Он, сейф этот, для того и придуман чтобы в нем деньги хранить.
Зарегистрирован: 4.04.2018
#10 написал: DRUID
Вчера, 14:41
+5
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Публикаций: 7
Комментариев: 1 003
Цитата: Nadia Chap
Я не верю. Логики в поступках полный ноль. Даже исключительно глупый человек не заберет из служебного сейфа служебные же деньги, чтобы их сохранить. Он, сейф этот, для того и придуман чтобы в нем деньги хранить.


Я тоже не верю в правдивость истории, правда по другим причинам.

Но уверяю люди способны на поступки в 100 раз глупее.

Была у меня коллега, которая в страхе, что муж потратит деньги (которые он ей кстати и дал) приволокла их на работу и надёжно спрятала, в микроволновке. Отработав смену эта мудрейшая женщина, со спокойной душой ушла домой. Явившись утром на роботу она первым делом решила подогреть водички, для "кофи" в этой самой микроволновке. Нуууу и подогрела, вместе с деньгами правда. Вы когда нибудь видели проженную микроволнами зарплату, а я видела. Да они ещё сгорели так , что их в банке не поменяли.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#11 написал: Маленькая Хельга
Вчера, 14:45
+6
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 34
Мне рассказывала свою историю реальная женщина, работает социальным педагогом в школе, где раньше мой сын учился. Так же, она хранила очень большую сумму общественных денег, и хранила дома, так как была уверена, что там они в безопасности. И вот, деньги пропали непонятным образом. Для неё это была страшная катастрофа! Покрыть, возместить такую сумму она бы никогда не смогла. Целая неделя прошла в безысходности и ужасе... Что делать? Она не видела иного выхода, кроме как совершить самоубийство... Уже решила, что повесится. Но жаль было ребёнка и мужа. И вот она тогда (хотя в те времена, как говорится- "Бога не было" и все были комсомольцами), в отчаянии воззвала к Богу, молилась, плакала, просила о помощи, как только может молить человек, стоящий на краю жизни. Хотя в той ситуации могло помочь, казалось, только чудо... И чудо произошло! Человек, который взял деньги, раскаялся, и вернул их тем же вечером, с извинениями.
Эту историю она рассказала мне для поддержки, когда в моей жизни были трудные времена. Как напоминание, что из всего есть выход, кроме смерти.
Зарегистрирован: 17.02.2019
#12 написал: Olga-Viculia
Вчера, 15:19
+4
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 378
Цитата: Маленькая Хельга
Мне рассказывала свою историю реальная женщина, работает социальным педагогом в школе, где раньше мой сын учился. Так же, она хранила очень большую сумму общественных денег, и хранила дома, так как была уверена, что там они в безопасности. И вот, деньги пропали непонятным образом. Для неё это была страшная катастрофа! Покрыть, возместить такую сумму она бы никогда не смогла. Целая неделя прошла в безысходности и ужасе... Что делать? Она не видела иного выхода, кроме как совершить самоубийство... Уже решила, что повесится. Но жаль было ребёнка и мужа. И вот она тогда (хотя в те времена, как говорится- "Бога не было" и все были комсомольцами), в отчаянии воззвала к Богу, молилась, плакала, просила о помощи, как только может молить человек, стоящий на краю жизни. Хотя в той ситуации могло помочь, казалось, только чудо... И чудо произошло! Человек, который взял деньги, раскаялся, и вернул их тем же вечером, с извинениями.
Эту историю она рассказала мне для поддержки, когда в моей жизни были трудные времена. Как напоминание, что из всего есть выход, кроме смерти.

Шикарная,удивительная история!И реальная,в отличие от стори про тётку с баблом в лодке,не считая бородачей).Надо было вам её выложить.
Зарегистрирован: 22.03.2013
 
#13 написал: Маленькая Хельга
Вчера, 15:28
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 34
Цитата: Olga-Viculia
Цитата: Маленькая Хельга
Мне рассказывала свою историю реальная женщина, работает социальным педагогом в школе, где раньше мой сын учился. Так же, она хранила очень большую сумму общественных денег, и хранила дома, так как была уверена, что там они в безопасности. И вот, деньги пропали непонятным образом. Для неё это была страшная катастрофа! Покрыть, возместить такую сумму она бы никогда не смогла. Целая неделя прошла в безысходности и ужасе... Что делать? Она не видела иного выхода, кроме как совершить самоубийство... Уже решила, что повесится. Но жаль было ребёнка и мужа. И вот она тогда (хотя в те времена, как говорится- "Бога не было" и все были комсомольцами), в отчаянии воззвала к Богу, молилась, плакала, просила о помощи, как только может молить человек, стоящий на краю жизни. Хотя в той ситуации могло помочь, казалось, только чудо... И чудо произошло! Человек, который взял деньги, раскаялся, и вернул их тем же вечером, с извинениями.
Эту историю она рассказала мне для поддержки, когда в моей жизни были трудные времена. Как напоминание, что из всего есть выход, кроме смерти.

Шикарная,удивительная история!И реальная,в отличие от стори про тётку с баблом в лодке,не считая бородачей).Надо было вам её выложить.


Только что об этом вспомнила, когда историю прочитала ))) Надо же, думаю, какое начало похожее! )))
Зарегистрирован: 17.02.2019
#14 написал: Ksenya078
Вчера, 21:51
+7
Группа: Посетители
Репутация: (208|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 994
Бозкрут, замечательный комментарий! Самое, что интересное, ну, допустим, оставила она эти деньги в сейфе, и их, в итоге, крадут. Для этого есть правоохранительные органы, которые обязаны найти вора, в милиции могут раскрутить такое дело, найдут. Получится, женщина эта не виновата. Да, стремная ситуация, что украли, но всяко лучше, чем везти деньги с собой в толпучке. И главное, поразительно, что у героини все так просто, в виде: искренне помолиться, просить бога, сидеть не понятно где в лодке и мысленно уговаривать бога, чтоб ни чего не случилось! И в итоге - Бог помог, всем советую! А почему нельзя было сразу-то, просто положить деньги в сейф и искренне попросить бога, чтоб были в целостности и сохранности?! Зачем же создавать никчёмные сложности:куча народу в автобусе, обязательная кража, круизы, турки, долги, старое барахло в виде матрёшек. Мда, эксклюзивчик получился.
Зарегистрирован: 6.01.2016
    
#15 написал: Sniff
Сегодня, 02:35
+1
Группа: Авторы
Репутация: (86|0)
Публикаций: 60
Комментариев: 936
Офигительная история) Промухала деньги, назанимала еще кучу, и свалила к горячим турецким парням)) А про лодку еще хлеще. Типа-- хоть наступать бежать, хоть оступать бежать)
Лишь бы в лодку, там разберемся))
Зарегистрирован: 20.01.2019
    
#16 написал: Talisha
Сегодня, 07:43
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1544|0)
Публикаций: 54
Комментариев: 3 617
Роскошная со всех сторон история:))) Без комментариев, просто нет слов:)
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#17 написал: AlphaOme
Сегодня, 10:10
0
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 137
Цитата: supik
если это отрывок из книги, зачем в этот раздел его??

пишите в творческие...


Творческие истории придуманы, а эта -настоящая.
Зарегистрирован: 2.04.2017
#18 написал: Маленькая Хельга
Сегодня, 13:01
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 34
Неужели продавая всякие такие "хухаряшки" можно наторговать огромную сумму? flushed Крышки, розетки, сломанные фотоаппараты и прочую рухлядь? Прям как первооткрыватели, которые у дикарей золото за бусы выменивали! Может я чего-то не понимаю,конечно... И как она пёрла на себе ящик водки и ящик икры, обвешавшись советскими куклами и матрёшками, и ещё наверно холодильником для икры, во избежания протухания её в жарком климате? Что-то в голове не укладывается! noknow
Зарегистрирован: 17.02.2019
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