Неблизкий знакомый

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 00:22

Причина: Авторская стилистика сохранена

Гаспар Просмотров: 99 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 00:22 by

Когда умирает кто-то из нашего ближнего окружения — близкие друзья или, не дай Бог, родственники, — это существенно меняет нашу жизнь. Но когда умирает кто-то, с кем мы были знакомы не очень близко, мы можем об этом не узнать, а можем узнать и забыть, и уже через несколько недель и не вспомнить, что этого человека нет в живых. Ведь случайно встречаясь с десятками и сотнями неблизких знакомых, мы обычно не пытаемся вспомнить, когда мы их видели в последний раз, и что мы слышали о них с момента последней встречи. "Да какая разница?"— спросите вы. А разница есть.На первом курсе у нас был один преподаватель — старый профессор ***ский. Был он не с нашего факультета, а с психологического, и вел у нас общую психологию (непрофильный для нас предмет), поэтому знали мы его не очень близко. Преподавателем, да и просто человеком, он был очень добрым — пары вел так, что мы сидели с открытыми ртами, на семинарах спрашивал исключительно по желанию, а в конце семестра поставил всей группе зачеты автоматом. Естественно, это был один из любимых наших преподавателей.А ещё у него было две особенности. Bо-первых, это феноменальная память на лица — он помнил всех студентов, у которых когда-либо что-либо вёл, даже если этот студент учился у него 10 лет назад и появился за весь семестр пару раз. Во-вторых, он имел привычку держаться со студентами на равных, и даже сопливым первокурсникам при встрече сам первым протягивал руку. А руки у него были большие, мягкие и необычайно тёплые. Бывают такие рукопожатия, которые сложно забыть, по которым как по личной подписи или как по отпечаткам пальцев можно узнать владельца. Именно такое рукопожатие было у профессора ***ского.После того, как профессор ***ский отчитал нам курс, наша жизнь больше с ним не пересекалась, хотя случайно встречая меня и одногруппников в коридорах университета, он неизменно вежливо здоровался и пожимал руку. А потом, однажды его не стало. Я как всегда зашёл в учебный корпус и увидел в холле портрет профессора ***ского с траурной ленточкой, а рядом информацию — скоропостижно скончался... на таком-то году жизни... похороны там-то... тогда-то... На похороны я, конечно же, не пошел — знакомы мы с ним были не близко. Поставил свечку в церкви за упокой, да помянул с одногруппниками бутылочкой пива. И жизнь завертелась и пошла своим чередом дальше.С тех пор прошло полгода, а может, и больше. Я спешил универ на пары, и как было уже не раз — навстречу мне от крыльца университета шёл профессор ***ский. Поравнявшись со мной, он неизменно вежливо поздоровался и протянул свою большую и мягкую руку. Я эту руку привычно пожал, поздоровался и пошёл дальше. И только уже на паре я вспомнил, что он умер.Я до сих пор не знаю, что это было — может быть это просто был кто-то чертовски похожий на профессора ***ского. Но среди моих знакомых нет похожих на него людей. И если это был кто-то другой — зачем он со мной поздоровался? Или всё-таки это был он? Но разве бывают у покойников такие теплые руки?

Ключевые слова: Профессор знакомый cмерть покойный теплые руки авторская история

Другие, подобные истории: