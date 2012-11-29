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Истории из жизни

Здрав будь, барин!

Случилось это лет шесть назад. Мои родители живут в Белоруссии, и я постоянно езжу к ним в гости. А надо сказать, я — заядлый грибник. Да только то лето выдалось сухим и жарким, и о грибах можно было не помышлять. «Охота пуще неволи, — подумал я и решил все-таки съездить в лес, — грибов не наберу, зато по лесу погуляю». Сел на поезд и поехал в Белоруссию, в свои родные, с детства знакомые, места. Вещей никаких с собой не взял — не к чужим же людям … К тому же, после недавнего обострения радикулита я старался тяжелое не носить.

Когда я вышел на станции, уже стемнело. Поразмыслив, я решил не идти сразу к родителям, а сначала пройтись вдоль болота. Оно хоть и высохло почти, но всё же какая-никакая влага. «Может, что и выросло», — думал я. Пройдя метров шестьсот и ничего не найдя, я вышел к старой насыпи. Кто, когда и с какой целью ее насыпал — этого никто не знает. С одного конца она упирается в болото, с другого — в железную дорогу. Поднявшись наверх, я решил по ней вернуться на станцию. Я уже почти дошел до путей, как вдруг услышал позади чьи-то шаги. Обернулся — правда, кто-то идет за мной. «Видно, кто-нибудь из местных», — подумал я и решил подождать. Мало ли, вдруг кто-то знакомый из деревни.

Когда человек приблизился настолько, что его можно было разглядеть в темноте, я увидел коренастого старика с окладистой седой бородой и копной седых волос. Меня поразил его очень уж колоритный вид. Я-то одет был обычно: джинсы, рубашка, кроссовки, бейсболка. На нем же — полотняная рубаха, похожая на косоворотку, и полотняные же штаны. Рубаху стягивал плетеный пояс с кистями. На голове у старика была круглая шапка с загнутыми полями. На ногах — что-то вроде онучей. Ну вылитый белорусский крестьянин конца XVIII — начала XIX века! Я еще подумал: «Кино, что ли, снимают?». Да только я-то знаю, что такое киносъемка. Это толпа народа, аппаратура, свет, шум, гам… А тут — тишина! Только дятел где-то сосну долбит, да пару раз кукушка прокуковала.

И тут я заметил, что у старика через плечо висит плетеный из лыка короб, полнехонький белых грибов. Ведра на два, не меньше! У меня аж слюни потекли: где он умудрился их набрать? Ведь мне не попалось ни грибочка.
— Здравствуй, отец, — сказал я, когда старик приблизился.
Тот снял шапку, поклонился и ответил:
— Доброго здоровья, барин!
«Прикалывается дед», — думаю.
— Ты где, отец, столько грибов набрал? Я больше часа по лесу болтаюсь, только мухомор сухой нашел, и то, наверное, прошлогодний.
— Да что вы, господь с вами, барин, — отвечает тот, теребя шапку в руках. — Грибов в лесу уйма. Не ленись, нагибайся!
Говорил он, кстати, на белорусском языке, причем как-то странно. Я этот язык хорошо знаю, но ни разу не слышал, чтобы так разговаривали. Складывалось ощущение, будто старик говорит на каком-то, ну очень уж, древнем наречии. На таком нынче говорят разве что в самой глухой деревне.

Старик хотел сказать что-то еще, но в этот момент по железной дороге загрохотал товарный грузовой состав. А на том перегоне они летают с изрядной скоростью. У старика округлились глаза то ли от удивления, то ли от испуга. Он так и застыл с открытым ртом. Потом, видимо, опомнившись, развернулся и дал деру.
— Отец, стой! — закричал я. — Ты чего испугался?
Да только, услышав мой окрик, старик побежал пуще прежнего. Я рванул за ним. Однако, из-за больной спины быстро бегать я не мог. Я гнался за стариком метров двести. Когда же до него оставалась пара десятков метров, тот неожиданно хлоп… и исчез! Будто и не было его вовсе. Я встал как вкопанный, осмотрелся. Спрятаться старику было негде: вокруг сосновый лес, почти прозрачный, да и ям никаких нет. «Не мог же он просто исчезнуть?» — думал я.
И тут меня словно током ударило: «Да ведь где-то здесь временной портал!». Я не раз читал о подобных явлениях. Подняв шишку, я кинул ее в том направлении, где исчез старик. Она пролетела метров тридцать и упала. Я бросил вторую, результат тот же. «Быть может, портал уже закрылся?» — подумал я. И все же пройти туда проверить не рискнул. Потом я долго курил, размышляя — если все это правда, тогда хорошо, что старика напугал проходящий состав. Ведь, убегая, он успел попасть в портал и вернуться в свое время. Иначе так бы и остался болтаться по нашему миру. Можно только догадываться, как бы сложилась его судьба.

Докурив, я пошел обратно, намереваясь все-таки выйти на железную дорогу и добраться до станции. Смотрю — что-то белеет на тропинке. Грибы! Видимо, старик потерял, убегая. Всего там валялось шесть боровиков, гигантских красавцев, из разряда тех, что, когда находишь, сердце замирает от восторга. Я их повертел в руках, надрезал, понюхал: грибы как грибы…
— Ты где их нашел, да еще и такие огромные? — удивились родные, когда я добрался-таки до их дома.
Что я мог им на это ответить? То, что это грибы из прошлого? Я предпочел не распространяться на эту тему. Тем же вечером мама приготовила грибы, и мы их съели за ужином. По вкусу они оказались такими же, как и современные. «Все же разница есть, — думал я, уплетая боровички вековой давности. — Эти — экологически чистые!»

Автор - Эдуард Николаевич Демиденко, п. Матвеев Курган Ростовской обл.
Источник.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:26
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 07:26 by Сделано_в_СССРПросмотров: 348Комментарии: 10
+11

Ключевые слова: Заядлый грибник Белоруссия болото старик временной портал грибы

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Комментарии

#1 написал: Foxy Lady
Сегодня, 07:27
+5
Группа: Редакторы
Репутация: (15|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 640
«Все же разница есть, — думал я, уплетая боровички вековой давности. — Эти — экологически чистые!»

Вот-вот, дочернобыльские грибочки-то!
Зарегистрирован: 29.11.2012
  
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 07:30
0
Группа: Журналисты
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1 136
Комментариев: 8 395
Цитата: Foxy Lady
«Все же разница есть, — думал я, уплетая боровички вековой давности. — Эти — экологически чистые!»

Вот-вот, дочернобыльские грибочки-то!

Вот и да!!! Жили без атома и дальше бы прожили) Гидроэлектростанций достаточно, всё естественное)
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#3 написал: xlarafitum
Сегодня, 07:38
+2
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 132
хорошо излагаете рассказ blush +
Зарегистрирован: 27.01.2013
#4 написал: Talisha
Сегодня, 07:41
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1488|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 3 149
А мн вот интересно... Автор говорит, что уж стемнело, когда он вышел на станции. А потом решил пройтись. И как он намеревался в темноте-то грибочки отыскать?? Хотя...вот отыскал же, точнее, они его отыскали:) Надеюсь, тот старик умом не тронулся после такого путешествия во времени.
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#5 написал: Madam Papillon
Сегодня, 08:10
0
Группа: Посетители
Репутация: (35|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 152
Смущает, всё же, что действие происходит в темное время суток. Ну не ходят за грибами в это время. Даже мимоходом. А уж в прошлом веке и подавно не ходили.
Зарегистрирован: 5.10.2016
#6 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 08:32
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Репутация: (1332|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 631
Цитата: Talisha
Надеюсь, тот старик умом не тронулся после такого путешествия во времени.

И нигде нет легенды, из уст в уста передающейся, что собирал грибы и встретил дед Пахом в лесу странно одетого парня. А потом услышал страшный грохот, и скорее всего был тот паренек нечистым, а грохот из самой преисподней.
А в самом деле, найти бы свидетельства тех времен о чудных и необъяснимых встречах …
В темноте порыскать насчёт грибов, действительно странно. Хотя, рыжики в сгущающихся сумерках как бы светятся, меня раз еле из лесу вытащили, пригрозив оставить тут одну))
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#7 написал: Joss
Сегодня, 09:03
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Публикаций: 10
Комментариев: 869
"... И тут меня словно током ударило: «Да ведь где-то здесь временной портал!». Я не раз читал о подобных явлениях..."
Ну, надо же!!!
А если дед как в сериале "Скользящие" не в свою реальность скокнул?....
Зарегистрирован: 1.02.2016
  
#8 написал: Крокозябла
Сегодня, 09:55
0
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Репутация: (439|0)
Публикаций: 30
Комментариев: 474
Когда я вышел на станции, уже стемнело. Поразмыслив, я решил не идти сразу к родителям, а сначала пройтись вдоль болота.

Начинается как и большинство историй о встрече с неизведанным. Вот какого лешего шарохаться по болоту в темное время суток?
Вот я, например, когда к бабуле приезжаю, бегу к ней, аки антилопа, а не в соседний околок за грибами! По мне, так это неуважение к родителям со стороны ГГ.
А так вполне верю!
Зарегистрирован: 26.07.2017
  
#9 написал: Spivachka
Сегодня, 10:04
0
Онлайн
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Репутация: (24|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 160
Бедный дед. Шел себе домой с урожаем грибов. Вдруг видит насыпь. Что за насыпь чудная? Раньше тут ее не было. И вдруг появляется человек в странной одежде. Никак барин какой-нибудь. Они, барины , че только не надевают на себя, чтоб модными быть. Здесь барин оборачивается, хитро щурится и о грибах спрашивать начал. Мол, где взял? Дед уже задумался: странный какой-то барин в странной одежде. Ещё и вопросы начал задавать. Точно, как нечистая сила. И, только крестьянин подумал об этом, как загрохотало всё вокруг, земля задрожала, и выскочил невесть откуда вереница железных коней. Пар из морды исходит, рык демонический. Наверное, погубить решил нечистый несчастного деда . Он и дал деру. А сатана сзади ещё и окликает. Ещё пуще пустился дед. Да успокоился только когда родное поместье увидел. Долго его мужики водкой отпаивали.
Зарегистрирован: 8.11.2017
#10 написал: Pmariam
Сегодня, 10:09
0
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Группа: Посетители
Репутация: (1027|0)
Публикаций: 23
Комментариев: 2 222
И тут меня словно током ударило: «Да ведь где-то здесь временной портал!». Я не раз читал о подобных явлениях
напрашивается вывод: прочитал, да еще и не раз, вот и вздумалось на эту тему байку сочинить...
Зарегистрирован: 22.07.2013
     
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