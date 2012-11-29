Здрав будь, барин!

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:26

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 348 Комментарии: 10 +11 Сегодня, 07:26 by

Случилось это лет шесть назад. Мои родители живут в Белоруссии, и я постоянно езжу к ним в гости. А надо сказать, я — заядлый грибник. Да только то лето выдалось сухим и жарким, и о грибах можно было не помышлять. «Охота пуще неволи, — подумал я и решил все-таки съездить в лес, — грибов не наберу, зато по лесу погуляю». Сел на поезд и поехал в Белоруссию, в свои родные, с детства знакомые, места. Вещей никаких с собой не взял — не к чужим же людям … К тому же, после недавнего обострения радикулита я старался тяжелое не носить.Когда я вышел на станции, уже стемнело. Поразмыслив, я решил не идти сразу к родителям, а сначала пройтись вдоль болота. Оно хоть и высохло почти, но всё же какая-никакая влага. «Может, что и выросло», — думал я. Пройдя метров шестьсот и ничего не найдя, я вышел к старой насыпи. Кто, когда и с какой целью ее насыпал — этого никто не знает. С одного конца она упирается в болото, с другого — в железную дорогу. Поднявшись наверх, я решил по ней вернуться на станцию. Я уже почти дошел до путей, как вдруг услышал позади чьи-то шаги. Обернулся — правда, кто-то идет за мной. «Видно, кто-нибудь из местных», — подумал я и решил подождать. Мало ли, вдруг кто-то знакомый из деревни.Когда человек приблизился настолько, что его можно было разглядеть в темноте, я увидел коренастого старика с окладистой седой бородой и копной седых волос. Меня поразил его очень уж колоритный вид. Я-то одет был обычно: джинсы, рубашка, кроссовки, бейсболка. На нем же — полотняная рубаха, похожая на косоворотку, и полотняные же штаны. Рубаху стягивал плетеный пояс с кистями. На голове у старика была круглая шапка с загнутыми полями. На ногах — что-то вроде онучей. Ну вылитый белорусский крестьянин конца XVIII — начала XIX века! Я еще подумал: «Кино, что ли, снимают?». Да только я-то знаю, что такое киносъемка. Это толпа народа, аппаратура, свет, шум, гам… А тут — тишина! Только дятел где-то сосну долбит, да пару раз кукушка прокуковала.И тут я заметил, что у старика через плечо висит плетеный из лыка короб, полнехонький белых грибов. Ведра на два, не меньше! У меня аж слюни потекли: где он умудрился их набрать? Ведь мне не попалось ни грибочка.— Здравствуй, отец, — сказал я, когда старик приблизился.Тот снял шапку, поклонился и ответил:— Доброго здоровья, барин!«Прикалывается дед», — думаю.— Ты где, отец, столько грибов набрал? Я больше часа по лесу болтаюсь, только мухомор сухой нашел, и то, наверное, прошлогодний.— Да что вы, господь с вами, барин, — отвечает тот, теребя шапку в руках. — Грибов в лесу уйма. Не ленись, нагибайся!Говорил он, кстати, на белорусском языке, причем как-то странно. Я этот язык хорошо знаю, но ни разу не слышал, чтобы так разговаривали. Складывалось ощущение, будто старик говорит на каком-то, ну очень уж, древнем наречии. На таком нынче говорят разве что в самой глухой деревне.Старик хотел сказать что-то еще, но в этот момент по железной дороге загрохотал товарный грузовой состав. А на том перегоне они летают с изрядной скоростью. У старика округлились глаза то ли от удивления, то ли от испуга. Он так и застыл с открытым ртом. Потом, видимо, опомнившись, развернулся и дал деру.— Отец, стой! — закричал я. — Ты чего испугался?Да только, услышав мой окрик, старик побежал пуще прежнего. Я рванул за ним. Однако, из-за больной спины быстро бегать я не мог. Я гнался за стариком метров двести. Когда же до него оставалась пара десятков метров, тот неожиданно хлоп… и исчез! Будто и не было его вовсе. Я встал как вкопанный, осмотрелся. Спрятаться старику было негде: вокруг сосновый лес, почти прозрачный, да и ям никаких нет. «Не мог же он просто исчезнуть?» — думал я.И тут меня словно током ударило: «Да ведь где-то здесь временной портал!». Я не раз читал о подобных явлениях. Подняв шишку, я кинул ее в том направлении, где исчез старик. Она пролетела метров тридцать и упала. Я бросил вторую, результат тот же. «Быть может, портал уже закрылся?» — подумал я. И все же пройти туда проверить не рискнул. Потом я долго курил, размышляя — если все это правда, тогда хорошо, что старика напугал проходящий состав. Ведь, убегая, он успел попасть в портал и вернуться в свое время. Иначе так бы и остался болтаться по нашему миру. Можно только догадываться, как бы сложилась его судьба.Докурив, я пошел обратно, намереваясь все-таки выйти на железную дорогу и добраться до станции. Смотрю — что-то белеет на тропинке. Грибы! Видимо, старик потерял, убегая. Всего там валялось шесть боровиков, гигантских красавцев, из разряда тех, что, когда находишь, сердце замирает от восторга. Я их повертел в руках, надрезал, понюхал: грибы как грибы…— Ты где их нашел, да еще и такие огромные? — удивились родные, когда я добрался-таки до их дома.Что я мог им на это ответить? То, что это грибы из прошлого? Я предпочел не распространяться на эту тему. Тем же вечером мама приготовила грибы, и мы их съели за ужином. По вкусу они оказались такими же, как и современные. «Все же разница есть, — думал я, уплетая боровички вековой давности. — Эти — экологически чистые!»Автор - Эдуард Николаевич Демиденко, п. Матвеев Курган Ростовской обл.

Ключевые слова: Заядлый грибник Белоруссия болото старик временной портал грибы

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