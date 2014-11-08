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Истории из жизни

Не обижайте Лешего

В то утро я думал, чем себя занять. Я приехал в деревню. На улице не было ни облачка, погода замечательная. Было часов восемь утра. Я решил сходить в лес за груздями.

Собравшись в небольшой поход, взяв все необходимое, я направился в лес. Идти было недалеко, как говорится, все рядом. Километров семь, не больше.
Дойдя до определенного места, я пошел в глубь леса. До моей поляны иди минут десять. По ориентирам в этой местности я знал все. Вот попалась первая просека, спустя пятьдесят метров вторая. Пройдя еще около нескольких минут по прямой, я вышел на то место, где всегда собирал грузди.

Следов человека не было, но грибов было столько, что, даже наполнив тару под грибы, уходить не хотелось.
В этот момент я краем глаза увидел какую-то тень. Я не стал оборачиваться резко на раздражитель моего внимания. Медленно встал, движение повторилось, я поставил грибы возле дерева и быстро прыгнул в чепуру (заросли).

Пробежав по дуге некоторое расстояние, я вслушался. Тишина. По моим ощущениям, объект, который ходил возле меня, был в том направлении, который я определил.
Если это такой же грибник или охотник, выйду поздороваюсь, если кто-то из местных, которые решили со мной наконец-то поквитаться, тогда будем действовать по обстоятельствам. Но никого не обнаружил, вообще никого, не было следов. Не может же человек по воздуху летать, каждый оставляет следы, особенно не обученный человек. «Странно, — подумал я, — померещилось».
Движение вновь повторилось, и я вслух сказал: «Леший, да пошел ты. Нашел, с кем шутки шутить».

Я со своими поисками неприятеля не заметил, как небо затянуло тучами, и пошел дождь. Я снова вышел к своему месту с грибами, взял их, решил, пока есть время, выйти из леса. Но пошел ливень, я спрятался под ель. Я хотел подождать, пока пройдет основной поток. Ливень долго не идет, но прошел уже час.
Я решил выходить, направившись в сторону выхода. Я ловил ориентиры, они были на месте: вот просека, вот вторая. Я шел туда, куда и наметил, вот третья просека. Меня как кипятком обожгло, сначала я подумал, что сделал крюк и вернулся назад, но это невозможно на таком коротком промежутке времени. Я начинал нервничать, еще одна просека и еще одна. По внутренним ощущениям прошло минут сорок, я промок до нитки. Я шел и шел упорно, под ногами была жижа.

Справа я заметил какое-то движение, меня осенило.
— Извини, Леший, погорячился, отпусти домой, — прошептал я.
Дождь уже стихал, и наконец-то я вышел из леса. Что самое интересное, я вышел в десяти метрах от места, где и заходил.
Вернувшись домой, я посмотрел на часы. Меня не было семь часов. Я присвистнул.
Рассказал эту историю приятелю, местному, он мне только ответил:
— Это ты, конечно, зря, у нас тут каждый год люди в трех соснах теряются, а уж ляпнуть такое — это перебор.
С тех пор я был осторожнее в высказываниях сгоряча, особенно в лесу.
Источник.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:17
Сегодня, 12:17 by CoverПросмотров: 242Комментарии: 6
+4

Ключевые слова: Леший грибы лес трава ориентир просека

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Комментарии

#1 написал: az.ecmb
Сегодня, 12:33
0
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Публикаций: 2
Комментариев: 817
если кто-то из местных, которые решили со мной наконец-то поквитаться, тогда будем действовать по обстоятельствам
- очень непонятное заявление. Как будто оккупант пишет. Жаль автора нет
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#2 написал: Lynx
Сегодня, 12:34
0
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Публикаций: 159
Комментариев: 1 260
Цитата: az.ecmb
если кто-то из местных, которые решили со мной наконец-то поквитаться, тогда будем действовать по обстоятельствам
- очень непонятное заявление. Как будто оккупант. Жаль автора нет


А его и на первоисточнике нет, так как года два назад, будучи еще там, мы там устроили ему темную по разоблачению. Он обиделся и ушел, к Лешему, наверное no_mouth
Зарегистрирован: 23.02.2016
        
#3 написал: az.ecmb
Сегодня, 12:49
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1298|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 817
Цитата: Lynx
А его и на первоисточнике нет, так как года два назад, будучи еще там, мы там устроили ему темную по разоблачению. Он обиделся и ушел, к Лешему, наверное

Ну хоть немного понятнее стало - что значит
будем действовать по обстоятельствам

П.с. Корреспонденту - плюс в репу за массив публикаций!
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#4 написал: Talisha
Сегодня, 13:13
0
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Репутация: (694|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 1 725
об авторе истории сложилось мнение, как об оооочень странном человеке, шарахающемся от каждой тени, но при этом кроющем Лешего почем зря:))) Ну Леший и расставил приоритеты, кого надо реально бояться и уважать, а кого нет.
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#5 написал: PUFIK
Сегодня, 13:20
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Репутация: (1198|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 1 755
Уже тысячная история на эту тему, и все похожи как одна. Мне уже самой захотелось проверить: пойти в лес и матюгнуться на Лешего. И посмотреть что будет. Плюс за историю.
Зарегистрирован: 8.07.2013
     
#6 написал: Cover
Сегодня, 14:18
0
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Публикаций: 153
Комментариев: 383
Цитата: az.ecmb
Цитата: Lynx
А его и на первоисточнике нет, так как года два назад, будучи еще там, мы там устроили ему темную по разоблачению. Он обиделся и ушел, к Лешему, наверное

Ну хоть немного понятнее стало - что значит
будем действовать по обстоятельствам

П.с. Корреспонденту - плюс в репу за массив публикаций!

Спасибо! Вам плюс за массив взвешенных комментариев!
Зарегистрирован: 29.03.2013
     
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