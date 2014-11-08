Не обижайте Лешего

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:17

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В то утро я думал, чем себя занять. Я приехал в деревню. На улице не было ни облачка, погода замечательная. Было часов восемь утра. Я решил сходить в лес за груздями.Собравшись в небольшой поход, взяв все необходимое, я направился в лес. Идти было недалеко, как говорится, все рядом. Километров семь, не больше.Дойдя до определенного места, я пошел в глубь леса. До моей поляны иди минут десять. По ориентирам в этой местности я знал все. Вот попалась первая просека, спустя пятьдесят метров вторая. Пройдя еще около нескольких минут по прямой, я вышел на то место, где всегда собирал грузди.Следов человека не было, но грибов было столько, что, даже наполнив тару под грибы, уходить не хотелось.В этот момент я краем глаза увидел какую-то тень. Я не стал оборачиваться резко на раздражитель моего внимания. Медленно встал, движение повторилось, я поставил грибы возле дерева и быстро прыгнул в чепуру (заросли).Пробежав по дуге некоторое расстояние, я вслушался. Тишина. По моим ощущениям, объект, который ходил возле меня, был в том направлении, который я определил.Если это такой же грибник или охотник, выйду поздороваюсь, если кто-то из местных, которые решили со мной наконец-то поквитаться, тогда будем действовать по обстоятельствам. Но никого не обнаружил, вообще никого, не было следов. Не может же человек по воздуху летать, каждый оставляет следы, особенно не обученный человек. «Странно, — подумал я, — померещилось».Движение вновь повторилось, и я вслух сказал: «Леший, да пошел ты. Нашел, с кем шутки шутить».Я со своими поисками неприятеля не заметил, как небо затянуло тучами, и пошел дождь. Я снова вышел к своему месту с грибами, взял их, решил, пока есть время, выйти из леса. Но пошел ливень, я спрятался под ель. Я хотел подождать, пока пройдет основной поток. Ливень долго не идет, но прошел уже час.Я решил выходить, направившись в сторону выхода. Я ловил ориентиры, они были на месте: вот просека, вот вторая. Я шел туда, куда и наметил, вот третья просека. Меня как кипятком обожгло, сначала я подумал, что сделал крюк и вернулся назад, но это невозможно на таком коротком промежутке времени. Я начинал нервничать, еще одна просека и еще одна. По внутренним ощущениям прошло минут сорок, я промок до нитки. Я шел и шел упорно, под ногами была жижа.Справа я заметил какое-то движение, меня осенило.— Извини, Леший, погорячился, отпусти домой, — прошептал я.Дождь уже стихал, и наконец-то я вышел из леса. Что самое интересное, я вышел в десяти метрах от места, где и заходил.Вернувшись домой, я посмотрел на часы. Меня не было семь часов. Я присвистнул.Рассказал эту историю приятелю, местному, он мне только ответил:— Это ты, конечно, зря, у нас тут каждый год люди в трех соснах теряются, а уж ляпнуть такое — это перебор.С тех пор я был осторожнее в высказываниях сгоряча, особенно в лесу.

Ключевые слова: Леший грибы лес трава ориентир просека

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