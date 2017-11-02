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Истории из жизни

Вой

Давайте кое-что проясним с самого начала.

Меня зовут Виктория Коцюба. Имя и фамилия настоящие, не вижу никакого смысла прятаться за вымышленным псевдонимом. В правдивых историях важна искренность и честность, а моя именно такая.

Я родилась и выросла в селе Волонтеровка. Находится село в Донецкой области, на Украине, севернее города Мариуполь. Проверить мои слова легко, любой интернет-сервис спутниковых карт, не говоря уже о поисковиках, покажет вам его расположение.

Писать связные истории я не умею. Случай, который произошел со мной в подростковом возрасте, вам перескажет мой коллега Алексей. Я давно читаю его рассказы, но хвалить не буду. Иначе скажете, что я необъективна и заангажирована, раз знаю его лично, что тоже не так.

Это все, что я хотела сказать. Дальше — сама история.

***


Как идола, молю я дверь:

«Не пропускай беду!».

Кто воет за стеной, как зверь,

Кто прячется в саду?

(Анна Ахматова)


Первые шестнадцать лет моей жизни прошли в селе. Мы с родителями жиле в небольшой деревянной хате, обнесенной деревянным же забором.

Летом, когда занятия в сельской школе заканчивались, я на целый день оставалась в хате одна. Родители уходили на работу спозаранку. Папа работал разливщиком стали на металлургическом комбинате, мама — пекарем на хлебокомбинате.

До вечера я пропадала на улице со сверстниками: играли в прятки, казаков-разбойников, “городки”, бегали в лесок за селом по ягоды. Не было в наше время планшетов, компьютеров со смартфонами и пресловутого интернета. Современным детям меня не понять.

В разгар того лета наступили дождливые дни. Лило с утра до ночи, страшное черное небо разрывали всполохи молний и тяжелые раскаты грома. Родители запрещали мне гулять с друзьями из страха, что меня убьет молнией, от тоски я разве что на стену не лезла. На улицу не выйдешь, дома заниматься совсем нечем.

В один из злосчастных дождливых дней я по обыкновению маялась в четырех стенах. Было около четырех часов пополудни, родители возвращались домой в шесть вечера. Все книжки, которые у нас были, я давно перечитала по многу раз и теперь не знала, чем себя занять.

Я сидела у окна, смотрела на стекающие по стеклу мутные потоки дождевой воды и тосковала. Эпицентр грозового фронта ушел далеко от села, молнии полыхали на горизонте. Вдалеке устало ворчал гром.

В пять вечера заметно стемнело. Я побаивалась сидеть в темноте и пошла зажечь масляную лампу. Электрическое освещение в село тогда еще не провели, освещали мы дома по старинке: кто жил бедно, обходились свечами и лучинами, лампы вроде нашей были не у многих.

Заправляя лампу маслом, я услышала снаружи душераздирающий вой. Я знаю, как воют волки и бродячие псы, сто раз слышала и привыкла. Этот же вой не был похож ни на что, мне известное. Уверена, ни одно живое существо не может так выть — противоестественно устрашающе.

Наводящий жуть вой повторился дважды. В первый раз мне показалось, шел он из-за угла хаты, во второй — с крыши, проникая через печную трубу. Я перепугалась и дрожала всем телом от мысли, что та тварь сумеет пробраться в дом. Кто-то не поверит мне и скажет: “Это голодная собака забрела во двор и подвывала, выклянчивая поживу, а у страха глаза велики. Испугалась девочка, вот и выдумала себе чудовище”.

Вы правы. Я на самом деле испугалась, но ничего не выдумала. Напомню, наш дом огораживал забор: достаточно высокий и крепкий. Никакая собака не могла перемахнуть через него, равно как и проломить доски. Сторожевого пса мы не держали, красть у нас было нечего, да и случаев таких в селе прежде не случалось. Не верится мне, что в тот день я слышала именно оголодавшую дворнягу.

Тварь провыла в четвертый раз. За мутным окном промелькнул громадный темный силуэт. Оно подбиралось к двери! Застыв как вкопанная, я услышала царапающий звук когтей по дереву. От страха выронила бутыль с маслом для лампы выскользнула из моих рук и разбилась вдребезги.

Я попятилась, отступая от запертой на замок и засовы двери. Против того, что затаилось вне дома были бессильны любые, даже самые надежные запоры. Сквозь стихающий шум дождя я ясно слышала тяжелое, сиплое дыхание той твари и как она со свистом втягивала воздух, обнюхивая дверь. Чуяла, что внутри дома забилась в угол до смерти перепуганная девочка-подросток. Но в хату отчего-то не врывалось.

Я тихонечко сидела в углу, зажав уши руками, и старалась не издавать ни звука. Даже не дышать. А тварь преспокойно засела на крылечке, царапала дверь и обнюхивала стены хаты. Выжидала ли она, что я ошалею от страха, и совершу что-нибудь очень глупое (выйду из дома, устыдившись своей слабости, и попаду к ней в лапы), или просто питалось вызванным ее воем страхом — мне неизвестно.

Я не сглупила и не вышла навстречу верной смерти. Потому и осталась жива. Твари за дверью надоело дожидаться меня и она убралась восвояси. На поиски более легкой добычи, пуганув меня на прощание коротким злым рыком. И все равно я просидела в углу еще несколько минут, боясь пошевелиться. Вдруг оно вернется.

Откуда та тварь пришла, куда подевалась и почему не пробралась в дом — вопросы без ответов. Я не пыталась разобраться в происшедшем, постаралась выбросить все из памяти и забыть. Потом, спустя годы, я вычитала в одном эзотерическом журнале о домашней магии и обрядах, что нечистые существа не могут просто так проникнуть в жилище. Энергетика живущих в доме людей, особенно если они любят и уважают друг друга, окружает дом непреодолимой защитой. Но это было потом. В другой жизни.

Когда с работы вернулись мама и папа, они заметили, что я напугана до смерти и стали расспрашивать, что случилось. Я наврала, что испугалась грозы и случайно разбила бутыль с маслом. Родители ласково пожурили меня за малый проступок, строго наказывать не стали. Меня мучила совесть, что пришлось утаивать от них правду, но я молчала. Они так и не узнали, что приходило к нашему дому в их отсутствие. И уже не узнают.

Я решилась рассказать о том случае только сейчас благодаря моим детям. В этом году у нас с мужем “золотая свадьба”. Дети тайком сделали нам неожиданный подарок: проехали по местам, где мы жили, и сняли любительский романтично-документальный фильм. Увидев на экране забитый сорняками пустырь, где когда-то стоял дом моих родителей, я вспомнила, что произошло со мной давным-давно.

Тогда мне и захотелось поделиться воспоминанием с другими людьми. Вдруг кто тоже пережил подобное, но боялся рассказать из нежелания выставить себя на посмешище, и эта история поможет ему освободиться. Если такой человек прочтет мой рассказ, знайте — вы не одиноки. И вам ничего не почудилось.
Вчера, 19:06 by A.NortonПросмотров: 813Комментарии: 10
+18

Ключевые слова: В деревне вой царапанье существо страх история из жизни авторская история

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Комментарии

#1 написал: Космонасть
Вчера, 19:47
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (541|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 1 079
Золотая свадьба ( я загуглила ),это 50 лет в браке.Серьёзно?Да эту женщину не испугаешь никаким воем,нервы -то у неё ,видимо,с детства железные))
Насчёт зарисовки детства - очень понравилось,я хоть и моложе,но также выросла без гаджетов,всё лето проводила с друзьями,правда падала с деревьев и по заброшкам мы лазили,мама теперь говорит,что может лучше бы я дома в интернете сидела)))
Насчёт воя,вот не знаю ,что сказать,я выросла в городе, и села с бабушками и дедушками у нас не было,поэтому с таким не сталкивалась.Может это была какая-то огромная беспризорная собака? Ну если нет,и это был ,допустим,оборотень,то тоже странно - почему не залез? Насчёт приглашения - я не слышала ,что оборотни заморачиваются правилами этикета)Может я ошибаюсь,тогда працтите
Зарегистрирован: 2.11.2017
   
#2 написал: Spivachka
Вчера, 20:30
+2
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 47
Очень красиво и литературно изложено. Даже эпиграф есть. Очень интересно- начало, кульминация и развязка. Ссылка на общее с читателем- безоблачное детство. Но всё же. "У страха глаза велики" и детская фантазия сыграли свою роль. Верю в искренность ваших чувств. Но всё же...
Зарегистрирован: 8.11.2017
#3 написал: stahlratte
Вчера, 20:44
+2
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 86
Сразу вспомнилось детство в деревне. Какие ж муторные там дождливые дни. Чтоб выло что-то, такого не было, а вот в дверь по ночам стучались бывало, кто неизвестно, не отзывались, дверь понятное дело не открывали
Зарегистрирован: 18.01.2013
#4 написал: зелёное яблочко
Вчера, 21:24
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1127|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 194
Я даже не знаю что сказать. Возможно всё приснилось девчонке, и бутылку спросонья разбила.
Но всё же подумалось, а если бы родители в тот момент вернулись? scream . Чтобы могло в результате быть?
А если бы оно нашло себе другую добычу, то вряд ли новость такая осталась незамеченной.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#5 написал: ПИК НИК
Вчера, 21:28
0
Группа: Посетители
Репутация: (233|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 552
Даже и не знаю, что сказать... У нас возле дома, побывали думаю все дикие животные леса, то натопчут, то нагадят! Но у нас нет забора! Заходите гости дорогие!) Да и туалет в огороде.
А тут забор, прочный и собаке не перебраться! Но ведь, что то перебралОсь?! Да ещё и вопить нАчало. Вот только дикие звери, которые приходят к нашему дому, они в дверь не скребутся и не лезут. Они не знают, что это вход. Незнакомы они с дверями. А вот собаки, те хорошо знают назначение дверей, живут с человеком давно. Возможно всё таки псинка, проникла под забором, воротами внутрь и перепугала ребёнка. Плюс детская впечатлительность и отсутствие старших, а значит страх, с которым некому было помочь справиться.
Поставлю плюс, а вдруг я ошибся?!
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
#6 написал: kas11
Вчера, 21:29
0
Группа: Посетители
Репутация: (961|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 300
неужели оборотень? но он мог бы и в окно вломиться... не помешал ли запах масла из разбитой бутылки учуять девочку? история интересная ,да еще с эпиграфом ... плюс
Зарегистрирован: 16.03.2013
#7 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:00
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (1937|0)
Публикаций: 872
Комментариев: 7 704
Мне кажется, что всё таки в природе есть "что-то" настоящее "злое". Конечно люди могут под пережитым страхом, придумать лишнего, но в данную историю верю, и верю что рык был действительно страшным, непохожим ни на что. Такое не забывается никогда. Остаётся только предполагать, что же это за чудо-зверь был? И почему пополудни он проник в село и двинулся именно к этому дому и к этой двери, и зачем скрёбся в дверь и ждал? Вот где самая настоящая мистика! Зверь огромных размеров, но в дверь не стал ломиться, а просто царапал её. Ужасное присутствие посторонней нечисти. Меня интересует вопрос: - царапины остались после "существа"?
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
#8 написал: Tigger power
Вчера, 22:05
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1678|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2 948
Интересно, но если скреблось нечто, то должны царапины остаться, а родители заметили бы их. Необычно +
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#9 написал: conjure one
Вчера, 22:28
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5086|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 082
Думаю, не зверь это был. И не оборотень, иначе в дом бы вломился запросто. И опять же вроде как они по ночам в полнолуние шастают согласно моим фольклорным представлениям. Скорее всего, нечисть решила воспользоваться подходящей погодой и устроить нападение. А так как существо это не из материального мира, то и следов от когтей на двери не осталось, иначе родители бы их заметили. Ну это моя версия. А за историю 5+
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#10 написал: Madam Papillon
Вчера, 23:33
0
Группа: Посетители
Репутация: (35|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 131
У нас на работе собака Дуська. Псинка не маленькая, грозная. Грозу за несколько часов чует. Прибегает к зданию, начинает ломиться в дверь, именно царапаться, пока кто нибудь не услышит и не откроет ей. Завывает при этом утробно. Потом просто сидит и дрожит всем телом.
Поэтому я склонна думать, что это просто детское воображение нарисовало страшного монстра, а на самом деле собака просила приюта в грозу.
Но всё равно плюс. За пережитый детский страх .
Зарегистрирован: 5.10.2016
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