Почему кладбищенский призрак явился именно нам?

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 13:33

Сделано_в_СССР Просмотров: 646 Комментарии: 3 +8 Вчера, 13:33 by

У меня в жизни был мистический и необъяснимый случай. Мои родители жили в селе недалеко от кладбища, и каждый раз мы проезжали мимо него. Так было и в тот раз.Муж немного припозднился с работы, поэтому выехали из дому позже, чем планировали, засветло не получилось доехать, к тому же машина заглохла перед самым въездом в село.Муж решил оставить машину, чтобы потом прийти с моим отцом и забрать хотя бы вещи, и мы пошли пешком к дому родителей.Дорога, как я уже говорила, вела мимо кладбища, где в детстве я ходила и никогда не боялась. Муж стал шутить, пугать меня призраком, пока не замолчал на полуслове. Я обернулась, чтобы посмотреть, что он там увидел такого страшного: над кладбищем, невысоко над землей, в воздухе парила дымчатая фигура девушки. Это действительно был призрак, мы оба это видели.Я с испугу припустила бежать к дому, муж следом, но перед самой калиткой муж попросил ничего не говорить родителям, не хотел, чтобы мой отец смеялся с его испуга. Да я и сама понимала, что нам никто не поверит, ведь сколько лет здесь прожили, никто ничего подобного не видел.Отец собрался идти за машиной вместе с мужем, но тот предложил подождать до утра. Тут мама стала говорить, какая у них трагедия в селе произошла, девушка молодая повесилась, сегодня ее похоронили. Я вся так и обмерла, поняла, кого мы видели на кладбище. Самой до сих пор не верится, но призрак был именно молодой девушки, который светился каким-то зеленоватым светом. Что это было? Почему покойная решила показать себя именно нам, чужим людям?

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