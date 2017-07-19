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Истории из жизни

Почему кладбищенский призрак явился именно нам?

У меня в жизни был мистический и необъяснимый случай. Мои родители жили в селе недалеко от кладбища, и каждый раз мы проезжали мимо него. Так было и в тот раз.

Муж немного припозднился с работы, поэтому выехали из дому позже, чем планировали, засветло не получилось доехать, к тому же машина заглохла перед самым въездом в село.
Муж решил оставить машину, чтобы потом прийти с моим отцом и забрать хотя бы вещи, и мы пошли пешком к дому родителей.

Дорога, как я уже говорила, вела мимо кладбища, где в детстве я ходила и никогда не боялась. Муж стал шутить, пугать меня призраком, пока не замолчал на полуслове. Я обернулась, чтобы посмотреть, что он там увидел такого страшного: над кладбищем, невысоко над землей, в воздухе парила дымчатая фигура девушки. Это действительно был призрак, мы оба это видели.
Я с испугу припустила бежать к дому, муж следом, но перед самой калиткой муж попросил ничего не говорить родителям, не хотел, чтобы мой отец смеялся с его испуга. Да я и сама понимала, что нам никто не поверит, ведь сколько лет здесь прожили, никто ничего подобного не видел.

Отец собрался идти за машиной вместе с мужем, но тот предложил подождать до утра. Тут мама стала говорить, какая у них трагедия в селе произошла, девушка молодая повесилась, сегодня ее похоронили. Я вся так и обмерла, поняла, кого мы видели на кладбище. Самой до сих пор не верится, но призрак был именно молодой девушки, который светился каким-то зеленоватым светом. Что это было? Почему покойная решила показать себя именно нам, чужим людям?
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Новость отредактировал Lynx - Вчера, 13:33
Вчера, 13:33 by Сделано_в_СССРПросмотров: 646Комментарии: 3
+8

Ключевые слова: Село поездка кладбище муж призрак

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Комментарии

#1 написал: mr Mixter
Вчера, 13:58
-3
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Комментариев: 54
Лучше там почитаю, минус.
Зарегистрирован: 19.07.2017
#2 написал: Шарлотта Корде
Вчера, 15:10
0
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Наверное, нужно было что-то для нее сделать. Я бы спросила у призрака, зачем показывается.
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#3 написал: Talisha
Вчера, 15:34
+1
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Репутация: (947|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 2 129
Призрак в принципе не показывается специально никому, просто кто-то видит, а кто-то нет. На этой волне были, вот и увидели. А чего хотела? Жить. Но поздно спохватилась
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
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