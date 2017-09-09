Ягненок

Новость отредактировал Девятихвостый Лис - Сегодня, 02:57

Сделано_в_СССР Просмотров: 108 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 02:57 by

Этот очень странный случай произошел со знакомым моей матери, в маленьком селе Рокини, в Волынской области на Украине. Главный герой этой мистической истории – вполне приземленный, не склонный к фантазированию, практичный человек, работавший на момент описываемых событий трактористом в местной аграрной фирме.Случилось все весной, в ту горячую пору, когда в полях вовсю идут пахотные и посевные работы. Николай Тарасович и его коллега и приятель в тот вечер приступили к своей привычной работе – в ночную смену они должны были закончить вспахивание большого поля. Но что-то там случилось с недостатком горючего, и Николай с приятелем решили, что последний, к полуночи, доставит на поле необходимое для ночной работы топливо, так как у самого Николая солярки хватило бы только на несколько часов.Условились, и Николай спокойно приступил к пахоте. Проработав на остатке горючего почти до часу ночи, трактор заглох. В ожидании друга, который должен был явиться с минуты на минуту, Николай спокойно курил, высматривая в темноте, не покажутся ли фары приближающегося мотоцикла. Прождав около часа, Николай Тарасович решил пойти к другу пешком и самому разузнать, почему тот опаздывает, благо дом приятеля был всего в полутора километрах от поля.Ночь выдалась на редкость темная, без луны и звезд, но Николай, ориентируясь на уличные фонари за полем, не боялся заплутать и уверенно шел в сторону освещенной улицы. Вдруг, рядом послышалось жалобное блеяние, а через секунду из тьмы появился ягненок – маленький, снежно-белый, и, подбежав к трактористу, прижался к его ногам.Николай Тарасович человек очень добрый, а потому решил взять ягненка с собой и принести в село, чтобы вернуть потерю владельцу. Взяв ягненка на руки, тракторист удивился его весу – животное было просто крошечным, но таким тяжелым, что сильному мужчине стоило немалого труда нести его.Направляясь в сторону светящейся улицы, через некоторое время Николай заметил, что, как бы долго он ни шел, свет фонарей все не приближался. Не на шутку обеспокоившись, но, не выпуская ягненка из рук, мужчина бесцельно прошагал так еще какое-то время.Начало светать, и в селе громко запели первые петухи. При этих звуках ягненок стал отчаянно вырываться из рук тракториста, и, освободившись, отбежал на несколько метров. Николай Тарасович, присев на корточки, позвал ягненка:– Ну, чего ты? Иди сюда, маленький!И тут со стороны ягненка послышался грубый утробный женский голос, который передразнивал мужчину:– Иди сюда, маленький!От ужаса Николай чуть не потерял сознание, и сломя голову побежал в сторону села, в котором и оказался всего через несколько минут. Сразу вспомнил он «бабьи сказки» своих односельчан о ведьмах, которые, принимая облик животных, сбивали с толку и водили кругами своих жертв. И далеко не всем повезло так, как ему.

Ключевые слова: Село Рокини тракторист ягнёнок утробный женский голос. Ведьма

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