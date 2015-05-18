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Истории из жизни / Сны

Грустная история

Был у меня приятель-сосед, можно даже сказать, «подружка в штанах». Нет, никакой голубизны в нем не было, а все как раз наоборот: никак не мог выбрать из своих женщин ту единственную, чем напоминал мне Агафью Тихоновну из «Женитьбы» Н. В. Гоголя: «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича — я бы тогда тотчас же решилась. А теперь поди подумай!».

Как-то раз в одну из посиделок, под влиянием какого-то литературного произведения, то ли договорились, то ли доспорились мы до того, что решили: кто раньше умрет, тот придет и расскажет о том, есть ли жизнь после смерти, и как там вообще все устроено.
Никто и подумать не мог, насколько быстро легкомысленные слова обернутся правдой.
Прошло совсем немного времени. Я вышла замуж, уехала и потеряла из виду свою «подружку».

И так совпало, что именно в этот период он умудрился пристраститься к наркотикам, очень быстро «сгорел» и умер.
Последняя встреча наша была плохой: он уже ничем не напоминал того жизнерадостного парня, которым был раньше, а превратился в какое-то жалкое, скрюченное и полубезумное существо, о чем я не преминула жестоко сказать. А объяснять, по сути, уже было некому: он ничего как будто и не слышал, а через несколько часов его не стало.

И начался кошмар. Я не могла понять – откуда этот животный, липкий страх? Спать по ночам не могла из-за какого-то экзистенциального ужаса.
Думала: «Обидела человека, не подала руки помощи (хотя чем можно помочь совсем законченному наркоману?), вот теперь терпи».

На пятидесятый (не сороковой!) день после смерти он пришел. В смысле, приснился, конечно, но сон был из тех снов, которые больше, чем явь (кто такие «сверхреальные» сны видел, тот поймет).
Весь такой светлый, но почему-то в квадратных, точнее, прямоугольных (честное слово) синяках на лице. При этом спокойный, с какой- то глубинной отрешенностью от всего суетного.
Я обрадовалась: «Как ты там... (чуть не ляпнула «живешь»)?». Ответ был таков: «Не торопись туда. Там очень плохо. Мы там лежим как в больнице. Я знаю, что через год уйду. Но как и куда – не знаю».

И всё. Мои страхи как рукой сняло: снова солнце засияло. «Жить стало лучше, жить стало веселее» - как сказал товарищ Сталин в черт знает каком году.
Мораль этой, в принципе, довольно банальной истории тоже вполне проста: нельзя мешать божий дар с яичницей, а высокое и вечное - с пошлой болтовней о смерти.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:55
Причина: Авторская стилистика сохранена. Добавлен раздел
Сегодня, 13:55 by AlphaOmeПросмотров: 577Комментарии: 4
+12

Ключевые слова: Друг договоренность покойник смерть авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 14:09
+3
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Комментариев: 2 542
Наркоманам и прочим самоубийцам там действительно не сахар поначалу... Как жизнь проживешь, такое и посмертие будет.
Зарегистрирован: 18.05.2015
        
#2 написал: Asheera
Сегодня, 14:55
+3
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Публикаций: 3
Комментариев: 320
Плюс.
У меня одноклассник застрелился через несколько лет после окончания школы.
Мы с ним в школе не общались, но через год после похорон снится мне он: гоняется за мной в жутких, мрачных тоннелях, похожими на кладбище , как оно под землёй выглядит, и ругает, что все его забыли, и его лучший друг к нему не приходит (наш общий одноклассник). Страху я натерпелась во сне, волосы дыбом стояли.
Я узнала, что друг и правда про него забыл, не навещал- не поминал.
Только зачем он ко мне пришел, а не к друзьям-родным, и напугал так?

И ещё один был сон с покойником, погибший жених подруги пришел в гости, обнимал радостно, а потом ругался, что невеста его по наклонной покатилась, просил ее образумить. Страха в том сне не было, была радость встречи, что он живой! Только живёт теперь далеко от нас....
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
#3 написал: Reiana Flaim
Сегодня, 16:34
+2
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Мда, действительно грустная история.
Зарегистрирован: 2.09.2013
   
#4 написал: conjure one
Сегодня, 18:50
+3
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Публикаций: 36
Комментариев: 1 889
История печальная и лишний раз подтверждает, что беречь нужно свою жизнь, она и так хрупкая, а тут ещё стрессы, наркомания, самоубийство. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
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