Мистическая история картины Ивана Крамского "Русалки"

Летяга Просмотров: 54 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 16:03 by

В истории классической русской живописи есть немало загадочных и удивительных эпизодов, позволяющих говорить о существовании картин с «нехорошей репутацией». В этот перечень попало сразу несколько работ известного художника-передвижника Ивана Крамского. Самое большое количество легенд связано с его картиной «Русалки».Замысел «Русалок» возник у художника под впечатлением от повести Н. Гоголя «Майская ночь, или Утопленница». Согласно народным поверьям, девушки-утопленницы после смерти становились русалками. Именно их и решил написать Иван Крамской. Эта тема была для художника-реалиста весьма неожиданной и новой. Художник очень любил Гоголя и много раз перечитывал все его произведения. Он хотел передать саму атмосферу «Майской ночи», погрузить зрителя в таинственный мир украинского фольклора.Во время работы над картиной художнику не давали покоя несколько тем. Во-первых, он был одержим идеей передать завораживающую красоту лунного света, что никак ему не удавалось: «Все стараюсь в настоящее время поймать луну. Говорят, впрочем, что частица лунной ночи попала-таки в мою картину, но не вся. Трудная штука луна…», – сетовал художник. Задача осложнялась тем, что самой луны на картине не было – только ее блики на призрачных фигурах русалок.Во-вторых, сама тема призраков и потустороннего мира, как говорили, была опасной. Многие современники Крамского всерьез считали, что гоголевские сюжеты могут сводить с ума живописцев. «Я рад, что с таким сюжетом окончательно не сломил себе шеи, и если не поймал луны, то все же нечто фантастическое вышло», – говорил Крамской.Критики соглашались с тем, что замысел был удачно реализован, и называли картину «крайним правдоподобием фантастического сна»: «Так уж приелись нам все эти серые мужички, неуклюжие деревенские бабы, испитые чиновники,… что появление произведения, подобного «Майской ночи», должно произвести на публику самое приятное, освежающее впечатление». Однако на этом благосклонные отклики и закончились. А дальше началась мистика.На первой выставке Товарищества передвижников «Русалок» И. Крамского повесили рядом с картиной А. Саврасова «Грачи прилетели». Ночью пейзаж неожиданно упал со стены – тогда шутили, что русалкам не понравилось такое соседство. Однако вскоре стало не до шуток.П. Третьяков после выставки обе картины приобрел для своей галереи. Для «Грачей» место сразу нашлось – в кабинете, а «Русалкам» долго не могли найти подходящего места, перевешивали из комнаты в комнату. Дело в том, что из залы, куда повесили картину Крамского, по ночам доносилось еле слышное пение и веяло прохладой, как у воды. Уборщицы отказывались заходить в помещение.Не склонный к мистицизму Третьяков не верил слухам, но однажды сам обратил внимание на то, что чувствует усталость, когда подолгу находится рядом с этим полотном. Посетители галереи тоже жаловались на то, что рассматривать длительное время эту картину просто невозможно. А вскоре появились слухи о том, что барышни, которые подолгу смотрели на «Русалок», сходили с ума, а одна из них утопилась в Яузе. Конечно, веских доказательств взаимосвязи происшествия с картинной галереей не было.Старушка нянька, которая жила в семье Третьяковых, посоветовала перевесить картину в дальний угол, чтобы днем на нее свет не падал: «Трудно русалкам при солнечном свете, оттого они даже ночью не могут успокоиться. А как попадут в тень, разом перестанут колобродить!». Третьяков, далекий от суеверий, все же послушал совета. С тех пор посетители галереи на эту картину не жаловались.Не меньшее количество вопросов было связано с еще одной картиной этого художника: кем была «Неизвестная» художника Ивана Крамского. К подобным историям можно относиться по-разному: кто-то настроен скептически, а кто-то, даже если не верит, все же прислушивается.Автор: vudis666.

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