Сосед

vi_violent Просмотров: 664 Комментарии: 8 +21 Сегодня, 10:46 by

Сию историю нам тоже поведала наша бабушка, а ей в свою очередь наша прабабушка Василиса. Пишу от своего лица.Прабабушка Василиса и прадед Игнат (теперь уже по бабушкиной линии) были донскими казаками. Жили они в Восточном Казахстане, в глухой деревне под названием Козлушка, тепереча стертой с лица земли временем. Какими судьбами их занесло в Казахстан... видимо, их предки-казаки были кочевым народом, так и вышло. Они жили на краю деревни, где рядом близко к ним располагались еще два соседских дома. Дом прадеда и прабабушки с одного края, а через тропку в двух-трех метрах напротив два соседских. Как от домов по лугу пройти метров под 10, начиналась горная река Хамир. Шириной река была около 15 метров, течение быстрое, вода прозрачная и холодная, как нож (так всегда и говорила бабушка: «Холодная, как нож»), скользкие валуны и камни по дну. Через реку на другой берег можно было переправиться только на лодке.По соседству с ними в одном доме жил Наум с семьёй, а в другом доме хохол со своей женой Хавроньей, детей у них не было. Все дивились, потому как в то время в деревенских семьях было по шестеро и того больше детей. И этот Хохол (такое прозвище у него в деревне было) был по совместительству не только соседом, но и кумом с нашим прадедом Игнатом. Занимался он рыболовлей и охотой, и лишь у него одного была лодка в деревне. Кому нужна была - никогда не отказывал.И вот пришел страшный 1941г. Всех мужиков забрали на войну: и Хохла, и нашего прадеда Игната. Остался один сосед Наум и старики. Наум не годен был, потому как инвалид детства. Кисти рук были, а пальца - ни одного. Таким родился. Вскоре прабабушке Василисе пришла похоронка, что муж ее Игнат погиб в бою, это был 1942г. Горевать времени не было, четверо детей нужно растить и кормить. Только ночами наша бабушка (средняя дочь) слушала, как горько всхлипывала в подушку прабабушка Василиса. Соседка Хавронья, жена Хохла, прибегала к прабабушке и читала фронтовые письма от мужа. Обе они ждали его, и наша прабабушка переживала по-кумовски. И вот в 1945 возвращается Хохол, один из немногих, с войны домой. Возвращается к своему прежнему ремеслу. Латает прохудившуюся за долгие 4 года лодку и кормит семью, помогая нашей прабабушке тем, что раздобудет на охоте и рыбалке. Ежели до войны Хохол не пил ни грамма, то сейчас он стал пить так, что на ногах не стоял. Жена жалела его, война оставила след, и оправдывала, как могла.Да только с каждым разом Хохол все хуже и хуже стал выпивать, пришлось до того, что стал колотить Хавронью. Та его пьяного в хату-то и перестала пускать, иди, говорит, где пил, черт бы тебя покусал, ирод. И вот в одну его такую попойку к сумеркам он приковылял к дому. Наша прабабушка как раз выгоняла кота из сенок, чтоб тот по крынкам не лазил, и стала в окно наблюдать за соседом. Слышимость была хорошая, а в сумерках ее не видно через окно было. И вот Хохол стоит посеред тропки, меж домами и говорит:- Це хата кумова, - показывая пальцем на дом прабабушки, - це Наумова, а це моя, жинка, видчиняй! (по-украински это значит - жена открывай).Стоит- стоит и опять давай свое:- Це хата кумова, це Наумова, а це моя, жинка, видчиняй!Прабабушка устала смотреть за ним, да и пошла в дом. Детей уложила, а сама пошла проверить, как же там горемычный кум-хохол. Тот сидит на лавке у дома, один-одинешенек, разговаривает, будто с кем-то беседует. Прабабушка прислушалась, и вот что ей довелось услышать. Хохол говорит «собеседнику»:- Выпить е?Пауза, будто ответ последовал.- Хлопцы, та на шо вам крестьянская душа?!Пауза.- А куды пойдём?Пауза.- Ну пишлы.И тут прабабушка Василиса обмерла, хохол руки запрокинул, будто кто под руки его взял, и пошел-поплелся. Прабабушка перекрестилась, подумала, что уже до чертей допился, плюнула и пошла спать. Сон не шел. Рассветать стало. А под утро совсем, как все проснулись и стали по своим делам справляться, хохол оказался на другой стороне реки, цел и невредим. Одежа сухая, а лодка его так и стояла привязанная на другом берегу, со стороны деревни. Мужики поплыли за ним да стали спрашивать, как он очутился без лодки на другом берегу. Да только тот молчал... Переплыли назад, да домой хохол подался. Прабабушка Василиса пошла к куму-хохлу и Хавронье, чтобы узнать, что за чудо-то произошло, каким же лешим его занесло на другой берег Хамира. «В Хамире вода - лед, вмиг утонешь», - дивилась прабабушка. Да вот что им Хохол-то и поведал: сидел он, сидел, Хвеська его не пустила, видит - два вроде как мужика незнакомых рядом сидят, на лавке, темно, не видать спьяну лиц, вроде никого не было, а тут вдруг сидят. Пошел я с ними, тащили они меня, я на ноги свои глядь, а по бокам-то по паре копыт идет. Так они меня через реку-то и перевели. Там мы выпили, а светать начало, так они и пропали. Вот то, что он помнил. Про разговор, который слышала прабабушка Василиса, он, видать, ничего не помнил. Или просто промолчал.Да только после этого пить он перестал. Совсем. А через некоторое время он утоп, был на рыбалке и пропал. Лодку нашли, а его так больше никто и не видел. Может, в воду упал, может, на камне скользком поскользнулся и головой тюкнулся, да течением его унесло, а там, если тело выбросило на берег, звери дикие подобрали. Только Хавронья, жена его, говорила, что не утоп он, а долг за выпивку отдал.

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