"Молчи"

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 20:27

Причина: Стилистика автора сохранена.

Isadora Просмотров: 437 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 20:27 by

Таких историй тут было немало. Каждый по своему толкует эти явления - кто-то прислушивается, кто-то боится, кто-то ищет ответы. Я хочу поделиться одним из самых ярких случаев, который в некоторой степени изменил моё отношение к смерти. Да и к жизни тоже.Мне тогда было пятнадцать. Каждый год на летние каникулы я ездила в деревню, к бабушке, к папиной маме. И в том году, как только начались каникулы, папа отвёз меня к ней. У бабушки большой двухэтажный дом и просто огромный сад, где я пропадала целыми днями. Чтоб не оставить бабушку одну, мой дядя - её младший сын - со своей женой и сыном жили с ней в этом доме. Двоюродный брат на три года младше меня, и мы с ним тогда не особо ладили.Через две недели после моего приезда бабушке стало плохо. В тот день она осталась в постели, не кушала, даже в туалет не вставала, только спала. Мы хотели вызвать врача, но она сказала, что всё хорошо, просто она устала, как-никак старость говорит своё слово. Дома кроме меня и бабушки была только жена дяди. Она возилась на кухне на первом этаже. А я часто заходила к бабушке, вдруг что нужно будет. Несмотря на летнюю жару и ярко светящее солнце, в доме было достаточно прохладно. И это было странно, так как летом у нас просто дышать нечем. Я сидела в кресле у окна напротив двери бабушкиной комнаты и читала. Бабушку я не видела, её кровать находилась правее от двери. Всё что я видела – это окно в её комнате с наполовину задвинутыми шторами. Настроение ужасное, волнуюсь за бабушку, даже не понимаю, что читаю. Уставилась на страницу, а сама про себя молюсь, иногда поднимаю глаза и смотрю в комнату. Непонятно для меня моё волнение нарастало, дышать стало трудно, и я стала шёпотом молиться, постепенно повышая голос. Через какое-то время я стала тяжело дышать и с трудом договаривала слова, мне казалось, будто на грудь что-то тяжёлое давило. Я услышала шёпот из комнаты бабушки и замолчала. Не вставая, уставилась туда и прислушалась. Казалось, в комнате кто-то стоит и шепчет. Встала, чтоб проверить, но звук прекратился. Заглянула в комнату, бабушка тихо спит. Пошла села обратно, но уже молча и внимательно уставилась в комнату бабушки. Долго ждать не пришлось, через минуту опять там начали шептать. И пока слышен был шепот, мне становилось всё тяжелее дышать, руки и ноги немели, а сердце колотило бешено. Опять встала, чтоб проверить, но ноги подкосились. Я чуть не упала, но успела руками схватиться за дверной косяк. Когда зашла в комнату, не смогла контролировать моторику конечностей и упала на колени, и посмотрела на бабушку. От страха на миг показалось, что моё сердце не выдержало бешеного ритма и остановилось. У кровати над головой бабушки стоял очень высокий чёрный силуэт и шептал. Выглядел он так, будто очень высокий, широкоплечий мужчина в чёрной длинной мантии с капюшоном стоит, чуть наклонившись к бабушке, и по капюшону заметно, что голова его повернута в её сторону. Он не делал никаких лишних движений, стоял неподвижно и шептал. Я сидела на коленях, как камень, не могла двигаться, и кажется, даже забыла дышать. Моё состояние ухудшалось не от страха, а из-за него. Я не знала, на каком языке он говорит, но почему-то мне казалось, что я его понимаю. С трудом выдавила :«Не забирай её». Оно резко повернуло голову в мою сторону, и я заметила, что под капюшоном не видно ничего. Абсолютно ничего – нет лица, полный мрак. Как будто на что-то невидимое, прозрачное, накинули чёрную мантию. Оно замолчало, выпрямилось, уставилось на меня, и начал медленно приближаться. В этот момент мне стало хуже и прежде, чем упала в обморок, я услышала очень холодный и каменный голос:- Молчи.Очнулась там же от того, что жена дяди слегка шлёпает меня по лицу и брызгает водой, чтоб привести в чувства. И услышала голос бабушки:- Перепугалась, видать. Уложи её, пусть поспит.Спать, конечно, я не собиралась. Встала, вижу, бабушка сидит на кровати, выглядит относительно лучше и смотрит на меня.- Из-за чего? Что её напугало? – жена дяди с непониманием спросила у бабушки.Бабушка проигнорировала вопрос и попросила её заварить чай. У меня болела голова, слегка тошнило, и состояние было апатичное, будто все силы иссякли. Бабушка встала, заправила постель и сказала, что проголодалась. Я донимала её вопросами, всё ли хорошо, не заметила ли она ничего странного, как она себя чувствует. Но она лишь улыбнулась и сказала, что всё хорошо. Пока спускались на первый этаж, она повернулась ко мне и ещё раз сказала:- Всё хорошо. Поняла, зайчик?Я только кивнула, хотя ничего не поняла.Вечером пришёл дядя, мы все поужинали и решили попить чай в саду. Беседка в саду находилась в двадцати метрах от бабушкиного дома, туда выходили все окна спален. Дядя отошёл ставить самовар, и я подошла к нему, чтоб рассказать то, что видела. Он лишь удивился, потом засмеялся и сказал, чтоб я не забивала голову такими вещами. В саду мы просидели до глубокой ночи, потом разошлись спать. Бабушка настаивала, чтоб этой ночью я спала с ней, и я согласилась. Проснулась от того, что дышать трудно и на грудь что-то давит. Открыла глаза в темноте и услышала, что бабушка тоже тяжело дышит. Позвала её пару раз, но она не проснулась. Опять чувство тревоги накрыло, повернулась на другой бок, включила торшер и боковым зрением заметила, что у подножья кровати кто-то стоит. Стало так страшно, что я боялась повернуть голову и посмотреть. Пыталась дышать тише, но воздуха не хватало, я задыхалась. В этот момент поняла, что когда проснулась, это не бабушкино дыхание я слышала, а его. Я даже моргнуть боялась, просто уставилась в стену и дрожала. Чувствовала, что сейчас зареву, пыталась успокоиться, но не получалось. Опять всё тело онемело, и сердце билось в горле. Я ждала, что оно сейчас схватит меня, но оно стояло неподвижно и смотрело на меня. Наверно, прошло десять-пятнадцать так, и оно, наконец, двинулось и подошло ближе. Я зажмурилась в ожидании, что сейчас почувствую его прикосновение. Но оно тем же каменным голосом сказало:- Хоть и видеть позволено, но должна молчать.После этих слов оно исчезло, но я всё ещё боялась двигаться. Через какое-то время оглянулась – никого не было. Уснула с трудом, проснулась днём, голова болела сильно. Спустилась на первый этаж. Дома, кроме бабушки, никого не было. Я налила себе чай и молча села. Бабушка подошла, поцеловала в макушку и с улыбкой сказала:- Я же сказала, зайчик, всё хорошо – и ушла в сад.На протяжении всего лета, что провела там, я его больше не видела. Во второй раз я увидела этот силуэт снова около бабушки шесть лет назад. Это были последние минуты её жизни, и вся родня собралась около неё. Этот силуэт появился незадолго до её ухода, стоял в углу, у изголовья её кровати, уставившись на бабушку, и не двигался. У бабушки не было сил говорить. Она с трудом произнесла:- Калима-и Шахадат, - улыбнулась, закрыла глаза и прошептала: - Иду.После ухода бабушки, я долгое время не могла плакать. Я её любила больше жизни, но почему-то плакать не могла. Даже сейчас, говоря о ней, меня, как и всегда, переполняет чувство любви и это заставляет меня улыбаться. Всегда, когда вспоминаю её, в голове крутятся её слова:- Смерть – это не конец. У жизни нет конца. Она бесконечна. Смерть – лишь дверь, переход на более совершенный уровень бытия. И когда приходит время прощаться, помни, мы не умираем, не исчезаем, мы лишь перестаём быть рядом и продолжаем свой путь.

Ключевые слова: Некто шепот бабушка смерть авторская история

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