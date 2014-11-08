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Истории из жизни

"Молчи"

Таких историй тут было немало. Каждый по своему толкует эти явления - кто-то прислушивается, кто-то боится, кто-то ищет ответы. Я хочу поделиться одним из самых ярких случаев, который в некоторой степени изменил моё отношение к смерти. Да и к жизни тоже.
Мне тогда было пятнадцать. Каждый год на летние каникулы я ездила в деревню, к бабушке, к папиной маме. И в том году, как только начались каникулы, папа отвёз меня к ней. У бабушки большой двухэтажный дом и просто огромный сад, где я пропадала целыми днями. Чтоб не оставить бабушку одну, мой дядя - её младший сын - со своей женой и сыном жили с ней в этом доме. Двоюродный брат на три года младше меня, и мы с ним тогда не особо ладили.
Через две недели после моего приезда бабушке стало плохо. В тот день она осталась в постели, не кушала, даже в туалет не вставала, только спала. Мы хотели вызвать врача, но она сказала, что всё хорошо, просто она устала, как-никак старость говорит своё слово. Дома кроме меня и бабушки была только жена дяди. Она возилась на кухне на первом этаже. А я часто заходила к бабушке, вдруг что нужно будет. Несмотря на летнюю жару и ярко светящее солнце, в доме было достаточно прохладно. И это было странно, так как летом у нас просто дышать нечем. Я сидела в кресле у окна напротив двери бабушкиной комнаты и читала. Бабушку я не видела, её кровать находилась правее от двери. Всё что я видела – это окно в её комнате с наполовину задвинутыми шторами. Настроение ужасное, волнуюсь за бабушку, даже не понимаю, что читаю. Уставилась на страницу, а сама про себя молюсь, иногда поднимаю глаза и смотрю в комнату. Непонятно для меня моё волнение нарастало, дышать стало трудно, и я стала шёпотом молиться, постепенно повышая голос. Через какое-то время я стала тяжело дышать и с трудом договаривала слова, мне казалось, будто на грудь что-то тяжёлое давило. Я услышала шёпот из комнаты бабушки и замолчала. Не вставая, уставилась туда и прислушалась. Казалось, в комнате кто-то стоит и шепчет. Встала, чтоб проверить, но звук прекратился. Заглянула в комнату, бабушка тихо спит. Пошла села обратно, но уже молча и внимательно уставилась в комнату бабушки. Долго ждать не пришлось, через минуту опять там начали шептать. И пока слышен был шепот, мне становилось всё тяжелее дышать, руки и ноги немели, а сердце колотило бешено. Опять встала, чтоб проверить, но ноги подкосились. Я чуть не упала, но успела руками схватиться за дверной косяк. Когда зашла в комнату, не смогла контролировать моторику конечностей и упала на колени, и посмотрела на бабушку. От страха на миг показалось, что моё сердце не выдержало бешеного ритма и остановилось. У кровати над головой бабушки стоял очень высокий чёрный силуэт и шептал. Выглядел он так, будто очень высокий, широкоплечий мужчина в чёрной длинной мантии с капюшоном стоит, чуть наклонившись к бабушке, и по капюшону заметно, что голова его повернута в её сторону. Он не делал никаких лишних движений, стоял неподвижно и шептал. Я сидела на коленях, как камень, не могла двигаться, и кажется, даже забыла дышать. Моё состояние ухудшалось не от страха, а из-за него. Я не знала, на каком языке он говорит, но почему-то мне казалось, что я его понимаю. С трудом выдавила :«Не забирай её». Оно резко повернуло голову в мою сторону, и я заметила, что под капюшоном не видно ничего. Абсолютно ничего – нет лица, полный мрак. Как будто на что-то невидимое, прозрачное, накинули чёрную мантию. Оно замолчало, выпрямилось, уставилось на меня, и начал медленно приближаться. В этот момент мне стало хуже и прежде, чем упала в обморок, я услышала очень холодный и каменный голос:
- Молчи.
Очнулась там же от того, что жена дяди слегка шлёпает меня по лицу и брызгает водой, чтоб привести в чувства. И услышала голос бабушки:
- Перепугалась, видать. Уложи её, пусть поспит.
Спать, конечно, я не собиралась. Встала, вижу, бабушка сидит на кровати, выглядит относительно лучше и смотрит на меня.
- Из-за чего? Что её напугало? – жена дяди с непониманием спросила у бабушки.
Бабушка проигнорировала вопрос и попросила её заварить чай. У меня болела голова, слегка тошнило, и состояние было апатичное, будто все силы иссякли. Бабушка встала, заправила постель и сказала, что проголодалась. Я донимала её вопросами, всё ли хорошо, не заметила ли она ничего странного, как она себя чувствует. Но она лишь улыбнулась и сказала, что всё хорошо. Пока спускались на первый этаж, она повернулась ко мне и ещё раз сказала:
- Всё хорошо. Поняла, зайчик?
Я только кивнула, хотя ничего не поняла.
Вечером пришёл дядя, мы все поужинали и решили попить чай в саду. Беседка в саду находилась в двадцати метрах от бабушкиного дома, туда выходили все окна спален. Дядя отошёл ставить самовар, и я подошла к нему, чтоб рассказать то, что видела. Он лишь удивился, потом засмеялся и сказал, чтоб я не забивала голову такими вещами. В саду мы просидели до глубокой ночи, потом разошлись спать. Бабушка настаивала, чтоб этой ночью я спала с ней, и я согласилась. Проснулась от того, что дышать трудно и на грудь что-то давит. Открыла глаза в темноте и услышала, что бабушка тоже тяжело дышит. Позвала её пару раз, но она не проснулась. Опять чувство тревоги накрыло, повернулась на другой бок, включила торшер и боковым зрением заметила, что у подножья кровати кто-то стоит. Стало так страшно, что я боялась повернуть голову и посмотреть. Пыталась дышать тише, но воздуха не хватало, я задыхалась. В этот момент поняла, что когда проснулась, это не бабушкино дыхание я слышала, а его. Я даже моргнуть боялась, просто уставилась в стену и дрожала. Чувствовала, что сейчас зареву, пыталась успокоиться, но не получалось. Опять всё тело онемело, и сердце билось в горле. Я ждала, что оно сейчас схватит меня, но оно стояло неподвижно и смотрело на меня. Наверно, прошло десять-пятнадцать так, и оно, наконец, двинулось и подошло ближе. Я зажмурилась в ожидании, что сейчас почувствую его прикосновение. Но оно тем же каменным голосом сказало:
- Хоть и видеть позволено, но должна молчать.
После этих слов оно исчезло, но я всё ещё боялась двигаться. Через какое-то время оглянулась – никого не было. Уснула с трудом, проснулась днём, голова болела сильно. Спустилась на первый этаж. Дома, кроме бабушки, никого не было. Я налила себе чай и молча села. Бабушка подошла, поцеловала в макушку и с улыбкой сказала:
- Я же сказала, зайчик, всё хорошо – и ушла в сад.
На протяжении всего лета, что провела там, я его больше не видела. Во второй раз я увидела этот силуэт снова около бабушки шесть лет назад. Это были последние минуты её жизни, и вся родня собралась около неё. Этот силуэт появился незадолго до её ухода, стоял в углу, у изголовья её кровати, уставившись на бабушку, и не двигался. У бабушки не было сил говорить. Она с трудом произнесла:
- Калима-и Шахадат, - улыбнулась, закрыла глаза и прошептала: - Иду.
После ухода бабушки, я долгое время не могла плакать. Я её любила больше жизни, но почему-то плакать не могла. Даже сейчас, говоря о ней, меня, как и всегда, переполняет чувство любви и это заставляет меня улыбаться. Всегда, когда вспоминаю её, в голове крутятся её слова:
- Смерть – это не конец. У жизни нет конца. Она бесконечна. Смерть – лишь дверь, переход на более совершенный уровень бытия. И когда приходит время прощаться, помни, мы не умираем, не исчезаем, мы лишь перестаём быть рядом и продолжаем свой путь.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 20:27
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 20:27 by IsadoraПросмотров: 437Комментарии: 3
+6

Ключевые слова: Некто шепот бабушка смерть авторская история

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Комментарии

#1 написал: az.ecmb
Сегодня, 22:41
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1307|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 820
Мда. Плюс.
Бывало встречались здесь отзывы с некоторой... завистью, что ли... Типа "у кого-то такая богатая жизнь..." Или "а я... а мне... вот так всю жизнь проживёшь один, без собаки... мистики..."
Я не завидую, но отдаю должное Какая интересная у людей жизнь! (Жать сюда)
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#2 написал: Snejnay
Сегодня, 23:08
+1
Онлайн
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Репутация: (267|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 225
Очень понравилось... Я также пережила очень сложно уход бабушки. Но было понимание что она не ушла, а рядом ...
Первый раз когда вы увидели человека в капюшоне ей было не время уходить. Она была слаба ... Но не время...Второй раз ...Ее забрали на небеса... Такие истории оценивать сложно и писать что-то. Это личное и очень душевное...За откровенность.
Зарегистрирован: 14.10.2016
#3 написал: Isadora
Сегодня, 23:22
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 28
Цитата: az.ecmb
Мда. Плюс.
Бывало встречались здесь отзывы с некоторой... завистью, что ли... Типа "у кого-то такая богатая жизнь..." Или "а я... а мне... вот так всю жизнь проживёшь один, без собаки... мистики..."
Я не завидую, но отдаю должное Какая интересная у людей жизнь! (Жать сюда)


Вы попали в точку. Я одна из тех, кто сталкивался с подобными отзывами :) Причём совсем недавно.
P.S. Я всё ещё жду видео-коммент.

Цитата: Snejnay
Очень понравилось... Я также пережила очень сложно уход бабушки. Но было понимание что она не ушла, а рядом ...
Первый раз когда вы увидели человека в капюшоне ей было не время уходить. Она была слаба ... Но не время...Второй раз ...Ее забрали на небеса... Такие истории оценивать сложно и писать что-то. Это личное и очень душевное...За откровенность.


Спасибо!
Царство небесное Вашей бабушке.
Такой и к моей тёте приходил, предупреждал о болезни. Насколько я знаю, именно эти сущности (жнецы) не всегда забирать приходят. Сначала появляются, чтоб предупредить о какой-то опасности. Когда я поняла, кто они, бояться перестала. Но их присутствие всегда физически изматывает тех, кто их видит.
Зарегистрирован: 31.03.2017
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