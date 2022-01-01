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Дурдом

Детский Плач

Дело это было лет 10 назад,даже когда я ее начинаю вспоминать,у меня волосы встают дыбом от этого происшествия,я тогда шел с корпоратива и задержавшись там до поздна,я посмотрел на время,время уже было 0:10,маршрутки и троллейбусы уже не ездили а до дома мне пришлось идти 50 минут,идя так уже минут 30,я увидел заброшенные здания ну думаю,пойду через здания дворов этих многоэтажек чтобы сократить путь,иду я так иду,думаю о своих планах на завтра и слышу детский плач,ну думаю не дурно я так выпил что мне уже разные плачи слышаться,подошел ближе к зданию двухэтажного дома,дом еще был со времен СССР,он единственный отличался от всех других многоэтажек,а плач как будто бы отдалялся,я иду в сторону звука а он все дальше и дальше и так доходя не замечая как я зашел уже за порок в здание,думаю идти уже назад как дверь передо мной захлопнулась,ну меня тогда вструхануло не на шутку,думал я что там снаружи кто то надо мной подшутил но не тут то было,как я не пробовал открыть дверь все попытки приходили неудачами,и я решил искать другой выход,в этом здании я был впервые и я не мог точно ориентироваться где я нахожусь и куда я иду,благо в кармане была зажигалка в мгновение мне удавалось зажечь ее и в миг мне виделось все поле обзора,но так же вся комната быстро погружалась во тьму,выйдя из комнаты я вышел в длинный коридор,я хотел выбраться из окна но на всех окнах стояли решетки,вдруг в конце коридора я услышал уже не детский плач как раннее,а уже детские смешки,я если честно испугался как малое дитя,взрослый 35 летний мужик испугался какого то детского смешка,подумал про себя я,пойдя вперед я надеялся чтобы побыстрее найти выход,но самое страшное было впереди когда я шел по коридору,со временем к смешкам присоединились и детский бег,даже не бег а как будто кто то мокрыми ногами бежал об бетонный пол,я тоже начал бежать и преследователь как будто бы знал где я нахожусь и бежал прямо за моей спиной,я бежал вслепую глаза уже привыкли к темноте и я забежал в комнату которая бросилась мне на глаза,закрыв за собой дверь там я уже слышал истерический но не человеческий крик,будто тот кто стоял за дверью не желал мне уходить с этого места,я за баррикадировал дверь диваном,я человек не верующий но я молил бога выбраться с этого места,но тот кто стоял за дверью кричал еще больше,вдруг под своими ногами я нашел подпол,я открыл его и там был наподобие выхода на улицу,только под зданием,проползя так через него,я увидел облака на небе и полнолуние которое освещало всю окрестность,но радоваться было еще рано,я находился в трех метровой яме,я начал лезть по ней но попытки были все неудавшиеся,вдруг я услышал как дверь которую я закрыл,начала разлетаться в дребезге и звук как диван отодвигается от двери,я вспомнил про то нечто,я начал в истерике быстрее лезть все выше и выше,черт я упал потом еще раз полез,и я знал что тут либо я выберусь живым,либо умру от рук этой нежити,и вот очередной раз когда я лез все выше я увидел из стены земли корень я схватился за него и уже руками схватился за вершину земли,паника была страшная,то что было внизу ямы ждало чтобы я упал прямо ей в руки,нельзя было позволить сделать себе ошибку,но славо богу я выбрался из этой ямы,и не оглядываясь я побежал и слышал из ямы крики,в перемешку с детским истерическим плачем этой твари как будто ребенку не купили в магазине ему игрушку которую он увидел и требует ее до последнего,после этого я не сидел до поздна,и не буду идти на посторонние звуки,ведь мое любопытство стоило мне жизни...

Сегодня, 09:56 by Ван Хельсинг 777Просмотров: 93Комментарии: 0
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Ключевые слова: Заброшенный дом нечто любопытство темнота авторская история

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