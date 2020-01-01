Кошмар

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 11:54

Причина: Изменен раздел.

Zaharius Rosenberg Просмотров: 96 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 11:54 by

Вонючее и затхлое подвальное помещение, давало понять то, что ничего хорошего это место не сулит. Стена кирпичная, а на ней – зарастающий мох, поглядеть на пол, то там – бетонные и старые плиты, которые в скором времени нужно менять. Столетняя мерцающая лампа, еле как заливает мерзким освещением всё, что я могу лицезреть. Но ничего здесь не меняется, также как плесень на потолке, которая разносит всё на своём пути. Хоть это и сон, но порой складывалось ощущение, что плесень становится больше и больше. Неужели я смогла заметить столь ненужную и ни чем не примечательную деталь?Отдалённо, где-то можно услышать открывание двери и позвякивание ключей, которые соприкасаются о что-то. На запастьях моих рук, были прикреплены ржавые кандалы, намертво взвинченные к стене, которые сжимали сухожилия и кожу. Благодаря им, я находилась в подвешенном состоянии. Лишь в этом мире, они могли оставить кроваво-красные следы.Это позвякивание – всё приближалось и приближалось, что в ушах создавался какой-то скрежет. Я знаю часть этой сцены. Но мысли не могли связать что-то целое. Так всегда происходило во снах каждого человека, когда он мог видеть сон и ничего не мог поделать, здраво мыслить, принимать решения. Мир твоих грёз делает то, что тебе не под силу в реальности. И каждую ночь, как только я собиралась закрыть глаза и кануть в Лету, то в голове кружила одна, но очень важная мысль: проснись! С ней я попадала сюда и пыталась пробудиться из-за всех сил. Вернуться обратно и больше не видеть этого кошмара.Он подходил. Позвякивание стихло. Я слышала дыхание у своего уха. Тяжёлое и отрывистое. Его голос что-то нашёптывал мне:– Ада... проснись и пой...***– Аделина Дмитриевна, ты меня вообще слушаешь?В руке, между пальцев свисал бокал с недопитым до конца шампанским. Пузырьки в нём колышутся, газы выходят. Так оно отображает наши мозги на утро, после какой-нибудь пьянки на корпоративных веселушках, либо же на студенческих вписках. Если так и дальше злоупотреблять алкоголем, то и шипеть начнут, если мало покажется.Катя что-то рассказывала мне, а я ветала в облаках, думая о том сне, который преследует меня уже два с половиной года. Один и тот же. В котором менялись какие-то моменты, но вспомнить никак не могу.– Слушай, ты в порядке? Не слишком много выпила?Много не много: не имело значения. Я испытывала слабость и стресс в последнее время. Никому ничего не рассказывать, держать всё в себе, пытаться двигаться дальше. Но может из-за безысходности своей ситуации, либо же от шампанского, который развяжет каждому язык – захотелось вылить ту часть моей жизни, которая не давала покоя долгое время.– Катя, что такое кошмар?Она недоуменно посмотрела на меня, как будто я сказала что-то незыблемо грубое. После такого взгляда, который выражал недоумение моих слов, я решила промолчать. Всё равно ей не понять, какого это каждую ночь просыпаться с сильным сердцебиением в груди, с обезвоживанием, от которого язык липнет к нёбу, а пот... льётся с тебя, как после утренней пробежки. Каждый раз бояться заснуть – это уже что-то с чем-то. Но единственный, кто мог мне помочь продолжать жить, видеть яркий луч надежды на самое лучшее что я встречала в своей жизни – был Олег. Возможно это ярко и пафосно звучит, но другими словами и не передашь. К тому же, он человек сделавший предложение, прося моей руки и сердца. И я согласна.– Только не говори мне, что ты снова ветаешь в облаках. Снова обдумываешь сюжет для новой страшной истории? Если это является причиной твоего вопроса, то мой тебе совет: прекрати всё это, пока ещё не поздно, – встревоженная Катька, с осторожностью пыталась сказать то, что является моей частью жизни, почти что.Уже как пару лет я продолжала писать и создавать страшные рассказы, выкладывая на всякие доступные сайты, связанные с этой тематикой. Мне это просто нравилось делать, у каждого свои предпочтения и хобби. Знакомые говорили мне что это не лучшая затея, для такой молодой девушки, как я. Они пытались заявлять о том, что самое лучшее, о чём я и многие девушки моего возраста должны писать. Чуть ли не "боготворять", в их понимании слова. Тема идёт о следующем: фанфикшн, шипперинг и прочие янг эдалт вещи, которые меня никак не интересовали, ни в какую монету. Вместо этого приходилось включать кивающего болваничка, говоря одно и тоже, что: вы правы, как я сразу об этом не додумалась!Но эти наивные и странные до глубины души фантазёры, напоминали маленьких детей. Они никогда не спали в своей детской, наполненной кромешной тьмой. Никогда не представляли и не видели того, что происходило под кроватью, в шкафу или же за окном. Раньше это не давало мне сомкнуть глаз, осознавая всю жуть и мерзость происходящего. Ведь то, что жило там, не входило как обычный человек через дверь. А происходило там такое, что вам людям и не снилось, раз на голове всё стояло торчком.Под матрасом, которая держит деревянная ламель, всё время кто-то лежит и смотрит на тебя снизу. Пронзительным таким взглядом, от которого невозможно испытывать чувство комфорта и спокойствия. Он был Чёрным Человеком, который преследовал меня в детстве, глубокой ночью. Наверное, если бы кто-то услышал о том, как я называла его, то многие бы посмеялись над этим, заливаясь смехом и помирая от истерики. Но это прозвище вызывало холодок по спине и дикий животный ужас, от которого хотелось плакать, и молиться Богу, надеясь, что ангелы-хранители спасут меня. В Всевышнего я тогда верила, но вера эта длилась недолго. Даже сам Господь Бог не мог помочь мне тогда, когда я задыхалась от страха, захлёбываясь в бессоную ночь слезами.Во время полнолуния, свет падал мне на окошко, отображая страшные силуэты от веток деревьев. Словно чёрная, длинная рука тянется к тебе, пытаясь настигнуть и унести в своё логово. Переворачиваясь набок, я смотрела на стену и рыдала, всхлипывала, как на последнем дыхании, и ждала свою неизбежную, мучительную смерть. Иногда от бессилия и умопомрачения я теряла сознание, не давая страху полностью поглотить себя. Но спастись от этого мне удавалось отнюдь не всегда. Время от времени я просыпалась от кошмарного чувства, как будто меня только что кто-то щекотал. Также было стойкое ощущение, что когда я так просыпаюсь, матрас на моей кровати быстро распрямляется, словно мгновение назад кто-то находился рядом со мной.Что только детская фантазия не на придумывает. Но порой я думаю и считаю, что это вовсе всё и не плод воображений несмышлённого ребёнка, а реальность, которая приключилась со мной. Мифы о том, что когда укрываешься под одеялом, то все монстры уходят – не правда. По крайне мере для меня. Ощущения складывались такие, как-будто ты находишься в измерении Чёрного Человека, где тепло и жарко. А жарко там потому, что он дышит на тебя своим зловонным дыханием. Смрад был невыносимым. Его увидеть невозможно, ведь – он и есть тем кошмаром, который поедает всю твою жизненную энергию, наслаждаясь каждым моментом твоего эмоционального потрясения, ужаса, и страха. Вот такой у меня был воображаемый друг детства, не самый из приятных.– Кошмар – это жить в мире ужасов, где твои потайные монстры выходят наружу, созданные тобою, Ада. Именно поэтому, ты так много пьёшь? Они не дают тебе покоя? Пожалуйста, ответь мне.Допив остатки алкоголя с бокала, я положила его на кофейный столик, размышляя: может чудовище далёкого прошлого вернулось?– Кать, мне очень страшно, – голос мой дрожал до такой степени, что начинало казаться, будто я маленькая и безащитная девочка тех времён, когда каждая ночь превращается в фильм ужасов.Я плакала истерически, вспоминая каждое мгновение прожитых ночей. Почему именно я? То, что осталось в прошлом – остаётся там на всю жизнь, не влияя на настоящее и будущее. Но не в моём случае. Каждую ночь испытывать растерзание, боль и пытки чего-то, невыносима терпя происходящее.Катюша успокаивала меня, утешала, как мама успокаивающая ребёнка, который упал с качели. Но после вечера приходит ночь, люди уходят и ты остаешься один на один со своими проблемами. Выкинув пустую бутылку шампанского, меня ждала кровать. Но, если удавалось хорошо напиться – кошмар не приходит. Но явно не в эту ночь ...***Какой-то душераздирающий крик раздавался в округе, заглушая все углы тёмного подвала. Я не знала кто кричал, да и знать мне не хотелось. Мне ужасно холодно, ведь я сижу на сыром полу, чувствуя как мелкие, но острые камушки врезаются в кожу. Мне неудобно, но я никак не могу пошевелиться. Вокруг темно. Кошмар – есть кошмар, но от него можно убежать.Благодаря лунному свету через приоткрытую дверь, я различаю где-то вдалеке силуэт. Это был он. Мне страшно. Я хочу проснуться.Он подходит ко мне. Как всегда пытаюсь молиться ему, но нужные слова никак не приходят в голову. В мыслях хаос и бардак, в очередной раз. Но я повторяю один и тот же вопрос:– Господи, за что?..Он наклоняется ко мне и я чувствовую его горячее дыхание, оставляя липкий пот на моей замёрзшей щеке. Я начинаю дрожать. По телу бегут мурашки.– Скучала по мне? – в его голосе скользит насмешка.Я молчу, опустив глаза. Резкий удар по лицу позволяет мне вскрикнуть от боли. Я падаю спиной на сырой и грязный пол, где он смотрит на меня равнодушными глазами, в которых горели безумные огоньки. А по всему телу, начали ползать чёрные и рыжие мокрицы, которые вызывали отвращение. Но не в этот раз.Проснуться... как же мне проснуться? Ну же, пожалуйста, проснись!– Я спросил, скучала ли ты?Я очень хочу ответить, но во сне моё тело – мне не принадлежит.Вновь удар. И ещё...Я уже не чувствую холода. Тело болит как один большой ушиб. Он наклоняется к моему лицу, близко близко. Я вновь чувствую его дыхание. Чувствовался запах мятной жвачки и крепкого табака, щекотящий в носу.– Посмотри на меня! – он кричит, и я стараюсь подчиниться.Медленно, с огромным усилием я открываю припухшие от ушибов и заплывшие от слёз глаза.Лунный свет падает на его бледное лицо. Я вижу широкий нос, тонкие губы, словно выцветшие холодные глаза, небольшая родинка над губой и тёмно русые волосы, с опрятной внешностью. Это был Олег, которого я люблю и знаю.Я начинаю кричать ещё громче, перед тем, как он наотмашь бьёт меня по лицу.– Нет, нет-нет!***Резко проснувшись посреди ночи, я уткнулась в свою несчастную подушку, изливаясь горькими слезами. Но вся постель была мокрая, в поту, как это обычно и случалось после пережитого кошмара. Голова предательски болела. Всё становится традициями. Но Олег был в этом сне. Всегда там был, но я этого не помнила до сегодняшнего момента.За окнами стали проскальзывать лучи утреннего солнца, давая понять, что начался очередной день. Даже соприкасаясь о стёкла соседнего здания, его вспышка ослепляла меня, вызывая рвотные позывы. Вчерашний выпитый мною алкоголь вызывает должный эффект, как после бодуна. Но ночной кошмар... он выкачивает все соки.Открыв кран с холодной водой, я стала полоскать лицо. Вода была ледяной, что хорошенько подкрепляло бодрость, но не отнимало похмелья. Пока я проводила всю эту процедуру, я ставила чайник, где в дальнейшем чай с лимоном мне не помешает. Две таблетки горького, после вкусия, аспирина и цитрамона – спешат на помощь моему состоянию, после жёсткого запоя. Выпивая раз за разом воду из стакана, с изображением котёнка, который подарил мне Олег на день рождения, я пыталась сбить сушняк. Когда же это кончится? Но этот протяжный крик из сна, даже после пробуждения слышался в отголосках моего подсознания. И мне даже показалось, что в зеркале в ванной на меня смотрело не моё же отражение, а мой жених Олег. Улыбаясь глядя на меня. Зрительные и слуховые галлюцинации, дают мне понять то, что: шизофрения не за горами, а как раз таки выглядывает, попутно показывая свой оскал из гнилых зубов.***– Здравствуйте, вы ко мне на приём? – спросила миловидная женщина, лет пятидесяти, которая была одета в бежевый пиджак.Она смотрела с любопытством на меня, чьи глаза отливались вишнёвым оттенком, а голос вселял доброту и чистосердечность. Мне даже стало неловко хоть что-нибудь рассказывать ей, ведь не хотелось же, чтобы она считала меня сумасшедшей. А может я боялась ещё что-то. Но другого выбора не было, как довериться психологу. Если меня отправят в психушку, то только в радость.– Расскажите, когда вас начали тревожить кошмары? – спросила Ульяна, записывая что-то ручкой у себя в блакноте.Даже несмотря на то, что от стресса и напряжения я начала грызть ноготь большого пальца, на котором совсем недавно мне делали маникюр, для предстоящей свадьбы, – было как-то всё равно. Тысячу рублей на смарку. Но я уже начала рассказывать Ульяне историю знакомства с Чёрным Человеком, вновь вызывая мурашки по всему телу. С головы и до кончиков пальцев. Словно тебя хватали липкие, вязкие щупальца, тянувшие в бочонок со смолой. Ведь смутно далёкие обрывки памяти, возвращались с новой силой из забытья. Как старые, пыльные, обветшалые детские игрушки.Я больше не хотела верить, что Чёрный Человек – сказка, придуманная впечатлительным ребёнком. Он был и существовал в полноценном виде, чуть ли не материально. В детской комнате одной девочки, оно решило заселиться надолго. Поход в туалет ночью, превращался в определённый квест, на который соглашались дурные детишки. Даже однажды, когда я шла за водой на кухню, я могла видеть его около дверного косяка, выглядывающего и подглядывающего за мной. Он улыбался так, словно он персонаж очередных страшилок из криппипаст. Только это была реальность, где маленькая и безащитная девочка могла почувствовать в своей спальне трупный запашок. Вонью розило за версту, как только родители отсутствовали дома, гостя у тёти Зины, попивая и смакую печенюшки с чаем. Но он пропадал так же резко, как и появлялся, после ухода, и прихода мамы с папой.Помню одно событие, которое отпечаталось в памяти надолго, что пришлось со временем всё забыть, считая лишь очередным сном. Кошмарным сном. Ведь на улице шёл дождь. Тик, кап. Тик, кап. Как ни странно, но успокаивающий мои нервы, раз глаза с полной лёгкостью слипались. Да только во дворе, глубокой такой ночью, какой-то человек на автомобили решил проехаться у нашего подъезда. Фары ударяли по моим окнам, отдавая на обратной стороне то, что я считала каплями дождя. Ведь его тень красовалась на стене до потолка, а сам он был у окна. Бил своим кривым, скрюченным пальчиком по карнизу окна. Безумный взгляд пронзает меня, а из его рта, стекает чёрно-густая слюна. Тик, кап. Но он понял, что я поймала его с поличным. Стал сперва тихо стучать по стеклу. Затем начал стучать по нему так, что проснулись мои родители, раз в их комнате загорелась лампочка. Звук прекращался, а родители приходили как ни в чём не бывало. Начали ругать и отчитывать меня, как-будто это сделала я. Но это была не я, а Чёрный Человек!– А ну прекращай рассказывать! Ишь что удумала, в час то ночи. Если ещё раз такое произойдёт, останешься без телевизора на неделю. И никаких тебе гуляний с подружками, – стала причитать мне моя мама, сердясь от злости. – Вот тебе и родила, дочурку шаловливую. Ложись спать, быстро кому сказано! – буркнув на последок.Мать моя была сварливой женщиной, а отец не мог ей что-то сказать, вопреки ко в всем её желанием и действиям, которые не всегда были правильными. Как сказали бы некоторые – живёт под каблуком. Поверить мне никто не смог, раз жили мы на четвёртом этаже, а значит – никого там быть не могло. Но они вышли и я осталась наедине с монстром. На потолке всё ещё красовалась его тень, исходящая прямиком от окна. Только вот машина давно уже уехала и никаких очертаний не может тут быть. С потолка на меня смотрели чёрные глаза. И кривая, противная до мерзости глубины души улыбка, глядела вниз на лежащую, напуганную девочку. Слёзы непроизвольно стали стекать по моим щекам, как после нарезного лука.– Вам нужна салфетка? – спросила Ульяна, подтягивая для меня какой-то свёрток, который я благополучно взяла. – Тогда, если вам удобно, можете продолжать. Я вас внимательно слушаю.Детство прошло, заменив его на подростковую жизнь. Страшные истории я тогда любила до чёртиков. Моим любимым писателем на одном форуме, был пользователь под ником art.therapy. То, как он занимался подачей и живостью своих мини-рассказов, хорошенько подкрепляли его авторитет. Я погружалась головой в чан страхов и ужасов с новой силой. И пришла мне мысль: а почему бы и самой не написать? А дальше произошли удивительные на тот момент события, когда у меня появлялись подписчики и аудитория. Благодаря этому, я решила познакомиться с art.therapy.Мы с ним переписывались долгое время, где в дальнейшем мы обсудили один вопрос. Где и как встретимся? Знали бы вы, как я тогда находилась за экватором радости. Явно выше предела. Но когда мы увиделись вживую, он мне понравился с первого взгляда. Олег. Так его звали. Мы сходили в кинотеатр, чтобы посмотреть какой-то фильм. На улице стоял жуткий январский мороз, так что в помещении было тепло. Веяло попкорном, жаренными орешками, кока-колой и романтикой. Тогда он и решился довести меня до дома, на что я и согласилась. Перед тем, как сказать ему что-нибудь на прощание, он прислонился своими губами к моим, отчего поцелуй был страстным. Раз по телу прошёлся жар и порывистость.Тогда в ту ночь, ко мне вернулись кошмары. И там в них был Олег, которого я признавала за Чёрного Человека, истязающего мой разум и тело. Уже как два с половиной года.– Холодный подвал. Одно и тоже самое место, с одними и теми же событиями.Высказав всё, что на душе хранилось долгое и мучительное время – я словно порхала. Ульяна что-то говорила, морща лицо в утешительных тонах. Курс таблеток должны помочь, хоть как-нибудь. Попрощавшись, я ушла.***Играл Мендельсон, а гости и прибывшие аплодировали нам, выказывая счастья и эйфорию от происходящего в округе. Слева – сидели люди жениха, а справа – люди невесты, то есть мои. Где-то в далеке я чувствую запах алкоголя, оливье, а также свадебного торта. Но не это важно, а важен мне сейчас мой Олег. Он стоял впереди, поджидая меня. Я шла по красному ковру, как голливудская звезда. Вперёд к своему счастью. Родственники и близкие друзья могли наблюдать за всей красотой и изящностью. Каждое движения, переполнено грацией души. Теперь я у свадебной арки, а персона из ЗАГСа читает из трибуны, уже заготовленную речь. Теперь он рядом со мной. И, я очень счастлива.Внезапно, меня ослепляет боль в правом боку. Боже, нет, только не это... отпуская глаза вниз. С моего белого, пышного платья, стекает ручейком алая кровь, образуя красное пятно. Боже, как же больно. Нет, этого не может быть, это всего лишь сон: я должна проснуться! Швырнув на пол свадебный букет, я со всей силы щипаю запястья. Все на меня смотрят. Но их взгляды меркнут, покрывая всё окружение мелкой рябью. Всё испаряется, как в каком-нибудь дешёвом ужастике. Перед тем как провалиться в пустоту, я вижу Олега. Он не бежит ко мне. Он стоит. Он улыбается.***Я просыпаюсь, чувствуя резкую, мерзкую боль.Подвал... всё тот же чёртов подвал. Только сейчас в нём светло.Я слышу крики и быстрые шаги.– Нет, отпустите меня! Отпустите! – это Олег, я узнаю его голос.Я хочу понять что происходит, но глаза опухшие от побоев и слёз, не хотят открываться.Я хочу проснуться! Я хочу вернуться в свой самый прекрасный день! Я хочу сказать Олегу: да!Кто-то слегка бьёт меня по щекам.– Девочка, проснись! Пожалуйста, проснись, – я наконец раскрываю слипшиеся веки.– Она жива! – кричит всё тот же голос. – Врачей! Скорей врачей!Сквозь пульсирщую боль, я слышу голоса. Они подбадривают меня. Они хотят, чтобы я выжила. А я просто хочу проснуться.***Мы познакомились с Олегом в интернете. Мне было девятнадцать лет, ему двадцать три. Я очень любила страшные рассказы, фильмы ужасов. А он писал необычные истории. Безумно интересные.Мы долго переписывались, а затем встретились. Сходили вместе на какой-то ужастик, смеялись и пили по кружке горячего шоколада. С помощью фотоаппарата, в тот день, я сделала несколько снимков на память. Он провёл меня до дома и первый раз поцеловал. Но в ту ночь, я так и не вернулась домой.Когда я полезла в сумку за ключами, он ударил меня по голове. Затем погрузил в багажник машины, и увёз в какой-то заброшенный дом. Он поселил меня там, привязав к батареям, а иногда к ржавым от времени кандалам, в холодном и тёмном подвале. Он приходил истязать меня каждую ночь. Так прошло два года. Два года я спасалась от кошмара, придумывая себе другую реальность. И два года, я любила этого подонка из своих снов. А сегодня нас нашли. Полиция.Я лежу в больничной койке, безразлично рассматривая потолок. А в душе какой-то дисбаланс. Но мысли приходящие в слабое сознание, говорили: больше никакого подвала, Олега, Чёрного Человека и страшных рассказов. Всё это – позади. Мне больше никогда не будут снятся кошмары.

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