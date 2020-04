Возвращение Тейлс-Долла

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 04:57

The_black_lynx Просмотров: 23 Комментарии: 0 0 Сегодня, 04:57 by

Я-соникофаг и жожофаг, как всегда была в поиске сайтов по этим фендомам, и меня посетила мысль:"а что если вызвать Тейлс-долла?" (а я очень любила развеивать легенды, доказывать, правда это, или фейк). И вот, когда на часах было 0:30, я пошла вызывать его. Сначала я зашла в ванную (в ванной не горел свет), но до этого я взяла фонарь, а потом включила песню Can you feel the sunshine. После того, как песня закончилась, я включила фонарь. Конечно сначала я подумала, что это фейк, но я ошиблась. ПЕРЕДО МНОЙ СТОЯЛА ТА САМАЯ ТВАРЬ! Я решила ударить его. Тейлс-долл отлетел в сторону, но шёл ко мне. Я понимала, что сейчас сдохну, а других способов, как от этой твари избавиться, я не знала, и я решила оторвать рубин, который находился на голове Тейлс-долла.Я услышала рычание и слова, похожие на "я потом приду за тобой!". Затем.... я проснулась. Я очнулась у себя в комнате, рубина в ванной не было, но когда я зашла в комнату, Я УВИДЕЛА НАДПИСЬ "Я приду за тобой!". Написано было кровью, но я не знала чьей.

Ключевые слова: Тейлс-долл вызов духа сны авторская история

Другие, подобные истории: