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Дурдом

Гениальное вежливое обращение с демонами

Однажды мы с другом решили вызвать Тейлз Долла. Сделали всё как надо. В зеркале появились 3 красные точки и ТД вылез из зеркала. Я очумел. Я отполз в сторону. Друг (допустим, Ваня) Схватил Долла за нитку-горло, прижал к полу и закричал:

-Ты чё, тварь, предатель, куколка детская, убиваешь нафиг подряд всех, да ты вообще ничтожество по сравнению с нами, мелкий лисёнок со своей дурацкой антенной на башке и пустыми безжизненными зенками, не приезжай из своей, как её там, Америки, тварь!

Ваня подкинул Тейлза Долла и с вертухи дал ему. Тейлз Долл влетел обратно в зеркало и прошипел:

- Это ещё не ко...

Не успел он договорить, как Ваня кинул в его открытый рот КУСОК МЫЛА! ТД медленно испарился в зеркале.

Итог: хорошее настроение, пропавший кусок мыла (ТД не вернул 0_о)

*
Вызвали бабку Гренни. Когда мы её увидели, Ваня сказал:

- Чё, старуха, пенсии нема?

Гренни медленно, но верно приближалась к нам, не говоря ни слова.

- Я спрашиваю! Пенсии нема?? - Ваня наглел. Старуха приближалась к нам.

- Ну всё... - Ваня был настроен решительно.

Иииии... Сарармрараррамргиминагианнангнатукомпютаеригршенош
Ваня зачитал Эминема. Старуха остановилась.
Ваня кончил. Старуха испарилась.

Теперь мне с Ваней ничего не страшно) (Кроме него самого)


Новость отредактировал Core - Сегодня, 19:58
Причина: Раздел сменил, комментарии оставил. Попрошу воздержаться от оскорблений автора
Сегодня, 07:15 by ExelerПросмотров: 129Комментарии: 5
-4

Ключевые слова: Демоны Ваня обращение авторская история

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Комментарии

#1 написал: Gatta_Black
Сегодня, 10:33
+3
Группа: Посетители
Репутация: (22|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 622
Почему сей шедевр не в "Дурдоме"? crazy
Зарегистрирован: 24.03.2015
  
#2 написал: Light_a_dark
Сегодня, 10:46
+3
Группа: Посетители
Репутация: (141|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 1 218
Ваня кончил. Старуха испарилась.
Наверное, я всё таки очень испорчена. Я эту фразу без контекста request не могу прочитать.
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#3 написал: Exeler
Сегодня, 19:02
0
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Комментариев: 9
Цитата: Gatta_Black
Почему сей шедевр не в "Дурдоме"? crazy

Боги смилостивились) yahh
Зарегистрирован: 1.03.2020
#4 написал: Core
Сегодня, 19:58
0
Онлайн
Группа: Администраторы
Репутация: (391|0)
Публикаций: 495
Комментариев: 2 529
Цитата: Light_a_dark
Ваня кончил. Старуха испарилась.
Наверное, я всё таки очень испорчена. Я эту фразу без контекста request не могу прочитать.

Я сначала не придал этой фразе значения, но потом увидел комментарий и подорвался satisfied
Зарегистрирован: 26.12.2010
                       
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:59
0
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Комментариев: 5 894
Цитата: Core
Цитата: Light_a_dark
Ваня кончил. Старуха испарилась.
Наверное, я всё таки очень испорчена. Я эту фразу без контекста request не могу прочитать.

Я сначала не придал этой фразе значения, но потом увидел комментарий и подорвался satisfied

smeh
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
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