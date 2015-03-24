Гениальное вежливое обращение с демонами

Гениальное вежливое обращение с демонамиОднажды мы с другом решили вызвать Тейлз Долла. Сделали всё как надо. В зеркале появились 3 красные точки и ТД вылез из зеркала. Я очумел. Я отполз в сторону. Друг (допустим, Ваня) Схватил Долла за нитку-горло, прижал к полу и закричал:
-Ты чё, тварь, предатель, куколка детская, убиваешь нафиг подряд всех, да ты вообще ничтожество по сравнению с нами, мелкий лисёнок со своей дурацкой антенной на башке и пустыми безжизненными зенками, не приезжай из своей, как её там, Америки, тварь!
Ваня подкинул Тейлза Долла и с вертухи дал ему. Тейлз Долл влетел обратно в зеркало и прошипел:
- Это ещё не ко...
Не успел он договорить, как Ваня кинул в его открытый рот КУСОК МЫЛА! ТД медленно испарился в зеркале.
Итог: хорошее настроение, пропавший кусок мыла (ТД не вернул 0_о)
*
Вызвали бабку Гренни. Когда мы её увидели, Ваня сказал:
- Чё, старуха, пенсии нема?
Гренни медленно, но верно приближалась к нам, не говоря ни слова.
- Я спрашиваю! Пенсии нема?? - Ваня наглел. Старуха приближалась к нам.
- Ну всё... - Ваня был настроен решительно.
Иииии... Сарармрараррамргиминагианнангнатукомпютаеригршенош
Ваня зачитал Эминема. Старуха остановилась.
Ваня кончил. Старуха испарилась.
Теперь мне с Ваней ничего не страшно) (Кроме него самого)
Новость отредактировал Core - Сегодня, 19:58
Причина: Раздел сменил, комментарии оставил. Попрошу воздержаться от оскорблений автора
Сегодня, 07:15 by ExelerПросмотров: 129Комментарии: 5
Ключевые слова: Демоны Ваня обращение авторская история