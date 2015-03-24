Гениальное вежливое обращение с демонами

Новость отредактировал Core - Сегодня, 19:58

Причина: Раздел сменил, комментарии оставил. Попрошу воздержаться от оскорблений автора

Exeler Просмотров: 129 Комментарии: 5 -4 Сегодня, 07:15 by

Однажды мы с другом решили вызвать Тейлз Долла. Сделали всё как надо. В зеркале появились 3 красные точки и ТД вылез из зеркала. Я очумел. Я отполз в сторону. Друг (допустим, Ваня) Схватил Долла за нитку-горло, прижал к полу и закричал:-Ты чё, тварь, предатель, куколка детская, убиваешь нафиг подряд всех, да ты вообще ничтожество по сравнению с нами, мелкий лисёнок со своей дурацкой антенной на башке и пустыми безжизненными зенками, не приезжай из своей, как её там, Америки, тварь!Ваня подкинул Тейлза Долла и с вертухи дал ему. Тейлз Долл влетел обратно в зеркало и прошипел:- Это ещё не ко...Не успел он договорить, как Ваня кинул в его открытый рот КУСОК МЫЛА! ТД медленно испарился в зеркале.Итог: хорошее настроение, пропавший кусок мыла (ТД не вернул 0_о)Вызвали бабку Гренни. Когда мы её увидели, Ваня сказал:- Чё, старуха, пенсии нема?Гренни медленно, но верно приближалась к нам, не говоря ни слова.- Я спрашиваю! Пенсии нема?? - Ваня наглел. Старуха приближалась к нам.- Ну всё... - Ваня был настроен решительно.Иииии... СарармрараррамргиминагианнангнатукомпютаеригршеношВаня зачитал Эминема. Старуха остановилась.Ваня кончил. Старуха испарилась.Теперь мне с Ваней ничего не страшно) (Кроме него самого)

Ключевые слова: Демоны Ваня обращение авторская история

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