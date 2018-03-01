Плохие отношение

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:17

Mr.Halloreef Просмотров: 58 Комментарии: 0 -3 Вчера, 19:16 by

Здравствуйте дорогие господа, вещаети это история основана на моём сне, кому интересно можете читать.Мой сон вот как начинается...Моя мама не было добра ко мне, выглядела как работяга у которой очень трудная работа, была машина и хотела меня отправить в школьный лагерь. А я всё равно был добор к ней. Мы ехали как раз в школьный лагерь, но остановилась она, хотела купить что-то в магазине (Супермаркет). Мы вышли из машины и взял с собой пустую бутылку, (кстати была зима). Когда мы шли к магазину, я заметил странного чёловека, он смотрел на нас, это был старый чёловек в белой рубашку, застёгнутый чёрный плащ, чёрные брюки, черные туфли, чёрные солнечные очки и чёрная шляпа и руки были засованы в карманы брюк. У меня была тревога, когда заметил его и решил выкинуть бутылку, как будто случайно выпала, я выкинул и пошёл поднимать, как токо пошёл поднимать, этот старик пошёл к моей маме и резко напал на него зади и начал душить. А мама добивала его, и мы побежали к машине, сели и поехали обратно домой. И как я понял дальше всё происходила на следующий день, мы уже точно ехали вшкольный лагерь. Мы приехали в школьный лагерь, видел стоящий автобус только что приехали дети, приветствовали вожатые детей, но мама поехала дальше я ничего не понимал и она ехала в глубь леса. Резко начался туман и по тихоньку мама начала останавливать машину. Мы с мамой увидели с лево как к нашей машине шёл человек в деловом костюме с кейсом, у меня снова паника началась я крикнул маме чтобы она запирала все двери в машине, и мы начали запирать. Он подошел к машине и пытался открыть дверь водителя, но не получалось и потом он посмотрел на маму и широко улыбнулся и начал говорить. Скажу честно я не помню что он говорил ей это год или 2 года назад было, но она чему-то обрадовалась ему отперла дверь и вышла, с право я увидел чёрную машину. Человек в костюме с мамой шёл к этой машине, я просто смотрел не кричал ей а просто смотрел, и когда перевёл взгляд на мужчину в костюме я был в страхе. Он прыгал на одной ноге потому что на его второй была привязана бензопила, как это, бензопилы же тяжёлые их вообще нельзя было бы поднять одной ногой и вообще когда он шёл к нашей машине он на двух ногах ходил. Он усадил мою маму в машину что-то сказал ей и как всегда не помню что и слышал звук сигнала велосипеда как в цирке у клоунов и мужчина начал развязывать верёвку с бензопилой которая была привязана к ноге. Я понимал что он пойдёт ко мне и пытался закрыть дверь и сразу на замок, но не дотягивался, мужчина с заведённой бензопилой заходит в машину, я прижался к сидению и сказал он мне - Конец твоим отношениям.Вот так и закончился мой сон. Моя мама добрая и любит меня. Не знаю что за кошмар мне приснился. Хотя я верю в то что наши сны это другие миры которые мы видим, и у меня есть теория, можно сказать смысл сюжета. Я во сне был добрым всё равно к матери хоть она ненавидела меня но я пытался наладить отношения и хотел чтобы у нас были добрые отношения, а человек в костюме, предложил матери избавится от меня как вы поняли убить меня, что бы без меня было ей легче жить вот и образовалась она этим и вышла из машины.

Ключевые слова: Мама человек сон авторская история

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