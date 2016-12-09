Пикник с зомби

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 13:08

Sanctius Просмотров: 259 Комментарии: 1 +4 Вчера, 13:08 by

Компания из четырёх человек расположилась на опушке леса. Сидя у костра, люди о чём-то оживлённо спорят. Чуть поодаль толстой верёвкой, обмотанной вокруг шеи, к дереву привязан зомби. Он сидит, словно пёс на привязи и, наблюдая за людьми, хлопает глазами, ничего не понимая из их разговора.- Как Вы можете предлагать подобное?! Это же чудовищно! – воскликнул Пётр Сергеевич.- Время сейчас такое, живём среди чудовищ, - ответил спокойно Гриша.- Гриня, знаешь, - начал Семён, лежа на сухой траве, - с недавних пор я перестал удивляться твоим причудам, но здесь ты превзошёл сам себя.- Да бросьте вы, – сказал Гриша, - сами наверняка уже задумывались, что нам рано или поздно придётся переступить эту черту.- Я – гуманитарий! Чтобы в моей голове возникли подобные мысли?! Исключено! – возмутился Пётр Сергеевич. - Это же аморально!Гриша, разозлившись:- Да почему мы не можем просто сожрать его?! Я хочу мяса! Мне уже надоели эти тухлые консервы, меня с них мутит. Нас всех с них мутит. А сухари? О них же можно все зубы сломать! Кушод, братан, ты хоть поддержи меня, мы ж с тобой уже всё обсудили.Кушод громко цокнул, кивая головой. Он практически ничего не говорил по-нашему, но всё понимал. И если его о чём-нибудь спросить, то он всегда цокал и при этом кивал головой.- Ну вот, Кушод на моей стороне, - сказал Гриша.Пётр Сергеевич, многозначительно подняв палец вверх:- История не знала ни одного доктора наук – каннибала, и не узнает впредь.- Это не каннибализм, они не люди, они даже не звери, а скорее, выродки природы, – парировал Гриша.- Но они ведь когда-то были людьми, как Вы, как все мы, - не соглашался профессор.- Профессор, Вам что, жалко их?! Трое зомби съели Вашу жену у Вас же на глазах. А Вы жалеете их?! Это же Ваш шанс отомстить хотя бы одному из них. Сотворите с ними то, что они сотворили с Вашей женой, - пытался настроить его на свою волну Гриша.- А ты не боишься заразиться и стать одним из них? – Семён мотнул головой в сторону привязанного к дереву зомби.- Во времена голода люди ели мясо больных животных, надо только как следует его прожарить, – невозмутимо ответил Гриша.- Ну, так ешь один, мы-то тебе чем мешаем? – вопросительно развёл руками Семён.- Не хочу, чтобы вы потом косились на меня и шушукались за спиной. Мало ли, кому из вас что померещится. Снесёте мне башку, я и вякнуть в своё оправдание ничего не успею. Нет уж. «Один за всех, и все за одного». Или едим вместе, или вообще не едим.- Ну, тогда ты в меньшинстве, дружище, - сказал Семён.- Тьфу, – сплюнул раздосадованный Гриша.Он встал, отошёл на несколько шагов от своих приятелей. Злоба и непонимание переполняли его. Казалось бы, такая гениальная идея должна была понравиться всем, а вместо этого - стена не понимания. Он глубоко дышал, пытаясь успокоиться. Взгляд упал на зомби. Тот сидел и внимательно наблюдал за ними.- А ты что уставился? – сквозь зубы прошипел Гриша.Он поднял с земли дубину и стремительным шагом направился к пленнику, предвкушая, как отведёт сейчас свою душеньку, отдубасив его. Не дойдя до него двух шагов, Гриша хорошенько замахнулся. Но вдруг зомби рванулся вперёд, почуяв рядом живое мясо, и цепкими пальцами схватил летящую ему промеж глаз дубину. Какое-то время они дёргали её туда-сюда. Наконец зомби выиграл схватку и, отбросив дубину, протянул руки, чтобы схватить дерзкого обидчика. Но тот от неожиданности или от страха, отпрянул, сделав шаг назад, оступился и упал навзничь. И под громкий хохот своих товарищей на четвереньках уползал прочь от рычащего голодного зомби.- Иди накати для храбрости, смельчак, – съязвил Семён.Друзья, расстелив брезентовку, выкладывали на неё съестные припасы. Гриша подполз к ним и сел на траву, обняв колени, переживая случившийся с ним «стресс». Кушод протянул Грише рюмку со спиртом.- Только ты меня понимаешь, брат, - пролепетал Гриша.- Ну! Будем! – гаркнул Семён, и все опрокинули в себя по рюмке обжигающей жидкости.Рацион у них был небогатый: в основном консервы, уже вздувшиеся вследствие истёкшего срока годности, плесневелые сухари, собачий корм. Было даже немного зелени, которую случайно обнаружили, проходя мимо заброшенного подсобного хозяйства. Так они и проводили дни за днями. Но консервы, в изобилии найденные ими в одном разрушенном супермаркете, заканчивались, и вопрос пропитания вставал довольно остро.Вечерело, наша компания, похоже, решила заночевать на опушке. Кушод следил за костром, а его братья по несчастью, уже порядком захмелевшие, сидели на подстилке со стаканами в руках и снова горячо спорили.- Опять ты за своё, - слышался голос Семёна. – Тебя не выворачивает от мысли, что ты проглатываешь кусок вонючего, грязного зомби?- Но наш ведь не какой-нибудь грязный зомби. Посмотри на него: вполне опрятный молодой человек, если не считать кругов под глазами и пены изо рта, – отвечал Гриша.- Вот именно. Может, он не совсем зомби? - встрял Пётр Сергеевич. - Может, он ещё живой?Крупная муха стала кружиться около зомби. Он сидел на заднице по-собачьи, раздвинув согнутые в коленях ноги и поставив меж них руки. Муха ему явно докучала, а может, наоборот, пробудила сильный аппетит. Он стал пытаться поймать её ртом, мотая головой и клацая зубами. Наконец это ему удалось. Но оказавшись во рту, муха не собиралась сдаваться и погибать в удушливом чреве. Она стала искать выход. Поползав во рту зомби, она вылезла через его нос, отчего тот громко чихнул.- Вы слышали, он чихнул! - воскликнул профессор. - А зомби не чихают, он живой!- В какой такой умной книжке Вы прочитали, что зомби не чихают? - спросил Гриша.- Но мы ведь не просто так таскаем его с собой, - говорил Семён. - Он нас предупреждает об опасности. Если рядом другие зомби, то он начинает фыркать и мотать головой по сторонам.Тут Пётр Сергеевич захлюпал носом и промолвил, вытирая слезу:- Как Вы можете хотеть съесть Вадика, ведь он почти что член нашей команды.Когда профессор начинал лить слёзы, все знали – ему больше не наливать.- И то правда. Привыкли как-то к нему уже, - поддержал Семён.- Не надо идти на поводу у чувств, Сёма, - парировал Гриша. - В один прекрасный день ты зазеваешься, он прыгнет на тебя и сожрёт. И даже не поперхнётся.Тут повернулся Кушод и наполнил всем, кроме профессора, пустые рюмки.- Кто вообще придумал эту дурацкую кличку - Вадик? – продолжил Гриша.Все пристально на него посмотрели и в голос ответили:- Ты-ы!- Ну надо же с кого-то начинать, пусть первым будет Вадик, – сказал Гриша.- Но ведь это просто твоя очередная бредовая идея. Боюсь представить, в каком количестве они роятся в твоей башке, - сердился Семён. - Помнишь, мы встретили женщину у аптеки? Ты сказал ей, что она сможет исцелиться от своего диабета, став зомби.- Ту старушку с «калашом»? Она была совсем плоха, - непринуждённо ответил Гриша.- А потом, на следующий день, мы решили вернуться в аптеку, пожалев, что не забрали весь спирт, который там нашли, - продолжал Семён.- Раздобыли флягу спирта. Что тут плохого? – пожимал плечами Гриша.- А то, что та старушка чуть не сожрала нас. Пришлось разрядить в неё целую обойму, чтобы утихомирить, - Семён бросил в него сучок.- Сёма, ты всё цепляешься за прошлое. А я тебе говорю о будущем, в которое я смотрю с надеждой и широко раскрытыми глазами.- И какое же будущее ты видишь? – Семён состроил изумлённую гримасу.Гриша взял стакан в другую руку, чтобы было удобней жестикулировать:- Такое, в котором мы не будем больше бегать и прятаться. Вам не надоела такая жизнь?! Мы словно овцы, только и делаем, что удираем и трясёмся за свои шкуры. Если посмотреть на ситуацию под другим углом, то вокруг полно еды. Мы сможем построить свой лагерь, а еда сама будет приходить к нам. Мы будем принимать других выживших, и скоро нас будет много, целый посёлок. А мы будем в нём главными, станем вожаками. Мы станем теми, кто возродит цивилизацию. И пока мы будем вдоволь кормить своих подданных, будем жить, как короли. И это будущее не настанет, пока мы бегаем из угла в угол, как стайка запуганных крыс. Хватит! Пора менять правила, теперь они будут овцами, а мы - волками.- Ну мы ведь сами заразимся и станем такими же, - говорил Семён, пытаясь сфокусировать свой взгляд на пустой рюмке.- Тут ведь смотря, как к этому вопросу подойти. Попробуем сначала руку или ногу, - Гриша вполоборота тыкал пальцем в Вадика. – Нарежем тонкими стейками, промаринуем и как следует обжарим, - при этих словах он зажмурился, видимо, представляя всё наяву.- Чем мариновать собрался, шашлычник? - фыркнул Семён.- Кушод, братан, покажи, - задорно воскликнул Гриша.Кушод пошарил в рюкзаке, выудив из него бутылку уксуса.- Прихватили в том супермаркете, - объяснил Гриша. – Уксус ведь тоже микробы убивает, так, Сёма?!Семён не нашёл, что ответить, только одобрительно цокнул, передразнив Кушода.Тем временем в лесу совсем стемнело, поляну освещал лишь свет костра. Гриша, сидя на чурке, точил большой нож, типа мексиканского мачете. Рядом выложил ещё два топора. Вадик, похоже, уснул. Он лежал, свернувшись калачиком, и при этом всё время вздрагивал.- Что с ним? – спросил Гриша Семёна, тыкая пальцем в сторону зомби.- Может, они, зомби, так спят? – заплетающимся языком ответил тот. – Я отойду, что-то меня приспичило. Ты прав насчёт консервов, – при этом он хлопнул Гришу по плечу.- Позвольте составить Вам компанию, - подал голос Пётр Сергеевич, выйдя из забытья. Со своей косматой бородой, из которой повсюду торчала сухая хвоя и различный сор с земли, он больше походил на лешего, чем на бывшего заведующего кафедрой.Семён с профессором, взяв фонарик, удалились. Кушод сопел, подложив под голову рюкзак. Гриша взял наточенный нож и, шатаясь, пошёл к спящему зомби. Тот по-прежнему лежал клубком, слегка вздрагивая. Гриша пнул его со словами:- Чо ты там трясёшься? Слышь меня? Я с тобой говорю.Зомби резко сел, вытянув шею, точно потревоженный филин на суку, хлопая зелёными глазищами, глядя куда-то мимо Гриши. Изо рта его свисал пучок то ли травы, то ли каких-то ниток. Гриша, с трудом стоя на ногах, стал водить у него перед носом мачете.- Эй ты, слышал. Теперь мы волки, а вы овцы. Понял?!Наконец Вадик заметил мачете и стал медленно водить глазами вслед за ним, вправо-влево, вправо-влево. А Гриша даже в состоянии дикого опьянения упивался своим господствующим положением. Он стал размахивать мачете перед зомби, показывая какие-то приёмы, периодически выкрикивая:- Кий-я! Ха-а! На тебе!Зомби молча наблюдал за этим «театром одного актёра». Гриша так увлёкся, что не заметил, как вернулись из леса Семён с профессором.- Эй, самурай, пойдём выпьем, - услышал он голос Семёна.- Видали, как он на меня пялился? – сказал Гриша, подойдя к остальным. – Зауважал дядю Гришу.Они опять уселись около костра, разлили по рюмке и смотрели на лежавшего зомби.- А всё-таки, друзья, мне жаль есть Вадика, - затянул своё Пётр Сергеевич.- Вот лицемер! - сказал Семён, тыча в профессора пальцем. – Да пока мы в лес ходили, он только о том и говорил, какие вкусные колбаски на шпажках готовила его жена. Надо, говорит обязательно накрутить фарш, я вас угощу, пальчики оближите.– Вы посмотрите на него, - продолжал профессор с грустной миной. - Наверняка он лежит и рыдает.- Да, не-е. Заболел поди, вот его и лихорадит, - выдвинул свою версию Гриша. – Помните, вчера под дождь попали? Вот он и простыл. Того, гляди, скоро издохнет. Как говорится, «от судьбы не убежишь». Если мы его не съедим, то сам помрёт. Так что, профессор, бросьте мучиться угрызениями совести.Гриша встал:- Айда, Сёма, покажу тебе, как в нашем селе скотину резали.- Это я тебе покажу, а ты будешь за верёвку держать, - возразил Семён.- Нет, брат. Это моя идея. Мне и её и воплощать.- Я старший. Я и буду решать, кому тут что воплощать.Один из них схватил топор, второй вцепился в рукоять, пытаясь его отнять. И они повалились на землю. Началась обычная пьяная драка. Пока они катались по земле, профессор спокойно следил за костром, будто это абсолютно привычная картина для него. Вдруг лежавший зомби соскочил, и, отбросив перегрызенную верёвку, с испуганными глазами бросился в лес. Пётр Сергеевич закричал:- Друзья! Друзья! Перестаньте. Там Вадик…Но они, не слыша его, продолжали борьбу. Тогда, боясь, что добыча уйдёт от них, «гуманитарий» схватил второй топор и с криком: «Стой, сволочь!» бросился в погоню за улепётывающим зомби.

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