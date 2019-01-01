История, подслушанная на верней полке в поезде

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:58

Сделано_в_СССР Просмотров: 37 Комментарии: 0 0 Сегодня, 04:58 by

В день отъезда я так умаялась, что предстоящая ночь в поезде выглядела для меня настоящим спасением. "Упасть на полку - и спать!" - эта радостная мысль не покидала меня на вокзале, не давая расслабиться.И вот, я в вагоне. Поезд проходящий, поэтому в моём купе уже едут пассажиры. Вернее - пассажирки - две бабули, благообразного вида, в халатиках и платочках, в шерстяных носочках, пахнущих замечательной овечьей шерстью... все такие тёплые и родные, какими бывают наши любимые бабушки.- Здрасьте! Извините, если помешала, я вас не стесню, вот на полку запрыгну - и спать.Бабушки дружно заулыбались, закивали головёнками, поглаживая свои натруженные крестьянские руки. Ах, эти руки! Бабушкины руки - зацеловала бы каждый пальчик, ладошку, за их великий труд! А сейчас эти ручки заслуженно отдыхали на старческих коленях...Я прыгнула на свою верхнюю полку, подбила в головах казённую подуху и засопела, стараясь заснуть....Снизу донёсся шепоток: "Чё, спит - нет аль? Вроде спит... Ну, ладно, токо ты, Николавна не права... я те говорю - куды ты, погодить надо было... вдруг не он ето!"- Ды он, он, проклятой! Кому ж ещё быть то! Он ето мальчонку сгубил! Знаю я!Сон как рукой сняло! Подслушивать, конечно, нехорошо... но я - женщина, а значит - любопытна... и пусть мне это простят...Бабулечки продолжали спор тихонько, стараясь не потревожить меня, но голоса звучали довольно хорошо, с характерным "оканием", которое я так люблю.- Кому и быть-то, как не ёму... сам же хвастал - вот, дескать, найду клад - разбогатею, все у меня попляшете! А клад-то, в руки просто не даётся - плата за няго нужна, да не малая... Вот и порешил парнишечку-то - душу нашёл безвинную, безгрешную... Папору, вишь, найти-то просто, да клады откроются, когда цветок кровью невинной напьётся. Да чаво я тебе толкую - сама всё знашь...- Знаю, Николавна, знаю, - вздохнула в темноте её собеседница, - токо сердце чой-то не на месте... ох-хо-хох... Ведь Федюнька-то, Ленкин братик, а Ленка - нявеста ентого... тьфу, даже имя на язык не идёт!- Вот гляди Ляксевна, даже ты понимаш, хто он хто! Так что не мели... самой на душе нехорошо...Бабушки помолчали, подарив мне время на размышление. Итак - был мальчик, который был кем-то убит, и, похоже, этот кто-то был известен бабушкам. Причём не просто убит, а похоже на какое-то ритуальное убийство, с целью обогащения. Но при чём тут мои прелестные бабушки? Они-то, какую роль здесь сыграли? Сна не было - голова занята разгадыванием ситуации.- Вот пущай таперича всю жизню свою никудышную Федюнюшку поминает! - слышно было, как бабули тихонько захихикали, - эт ишшо легко отделался, а то бы вот я ёму...- мне показалось (конечно, показалось), как блеснули кошачьим огнём глаза Николавны.- А Клавку помнишь, красавицу нашу. Вот чё девке не хватало! Всё зависть, всё гордыня сгубила. Это ведь её тады Марфа научила - ты, дескать, крестик назад поверни, вот "он" и явится, вот и проси чё хочешь...- Дык ведь не раскумекала девке-то, што за просьбу плату возьмёт немалую!- И взял. Вон как на старости лет-то скрючило, горб-то, как охапка сена за спиной, а по ногам да рукам – вены, как вериги вылезли... так-то, чужих женихов приманивать...- И ладно бы в семье жила, а то так и осталась бобылихой... первый-то помер, а второй утонул...- А потом третьего-то трактором задавило, а четвёртый с ума сошёл... И ребёночка Бог не дал.- Ты что, Николавна! Какого ребёночка, коли она от Бога отступилась! Да с "ним" разговоры говорила... И слава Богу, что нету детоньки, а то б ишшо ему на свете за мамкины грехи мыкаться!Бабушки снова замолчали. А у меня в голове скакали мысли: кто этот "он"? С кем общалась эта бедная Клава, и куда надо поворачивать крестик, а главное - зачем?- А помнишь, как Нинку отчитывали? Сначала я читала над ней, опосля ты!- Помню... вот уж повезло девке, одна бы я не справилась... А рвало-то её как, прям наизнанку! Я ж думала, щас кишки из неё полезут! Вот "сделали девке, так сделали"! На совесть, на гроб.- Ну да, свекровушка постаралась! Не ко двору вишь, невестка - из бедных.- А потом как вырвало последний-то раз, а он как поползёт! А брюхо-то - полное крови насосал! Вот же пакость какая, фу!- Я до сей поры пауков на дух не переношу!- Ну да, как ты его - прям чулком своим и придавила, а он лапами шевелит и пишшит, шевелит и пишшит...Бабульки дружно сплюнули на невидимого паука и затихли. Не затихал только рой мыслей в моей голове. Всё перемешалось - Федюнка, Нинка, паук и Клавка - водили в моей голове хороводы и не давали мне сосредоточиться.Вдруг одна из бабулек запела. Красивым грудным голосом, тихонечко, складно попадая в такт колёсам: "Летять у-у-тки, ле-е-е-тять у-у-утки... и два гу-у-у-ся!"- Кого лю-у-у-блю-уу, кого лю-у-у-блю-у... не дожду-у-у-ся, - подхватила вторая.Мысли в моей голове постепенно успокаивались, сон навалился на мою больную головушку, и я отключилась.Проснувшись от вежливого тычка проводницы - вставайте, через час Вам выходить, - я увидела, что моих попутчиц уже нет.- А где? - хлопая сонными глазами, спросила я проводницу.- А-а, бабульки чоль? Да вышли ночью.- На какой станции???! - почти закричала я.- То ли на Чудово, то ли на Лысой горушке... я не помню. А что, пропало чего-нибудь?- Да нет, - расстроенно ответила я, - ничего не пропало... головная боль только пропала.- Ну, эт хорошо! Эт Вам повезло! - засмеялась проводница и вышла из купе, напоследок подарив мне взгляд, с кошачьими искрами или это мне показалось?Автор - неизвестен.

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